Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.10.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,29 9,95 345,70
Acıpayam Selüloz 18,41 -3,61 191,54
Adel Kalemcilik 22,22 -3,48 41,53
Adese Alışveriş Ticaret 2,18 0,00 52,63
Afyon Çimento 4,49 5,40 97,08
Ak Enerji 2,20 -1,79 101,83
Akbank 5,07 0,00 -37,48
Akçansa 14,13 1,95 45,75
Akdeniz Yatırım Hold. 5,99 3,63 183,89
Akfen GMYO 4,07 -1,69 0,49
Akın Tekstil 22,20 -2,55 60,99
Akiş GMYO 3,42 0,59 9,18
Akmerkez GMYO 69,95 -0,07 212,21
Aksa 8,20 -0,97 17,09
Aksa Enerji 6,50 -2,40 71,05
Aksigorta 7,76 0,78 43,23
Aksu Enerji 11,76 -3,53 -20,91
Alarko Carrıer 143,50 0,28 140,27
Alarko GMYO 17,35 -1,53 18,04
Alarko Holding 5,85 -2,17 -1,68
Albaraka Türk 1,53 0,66 0,00
Alcatel Lucent Teletaş 30,52 0,53 153,49
Alkim Kağıt 13,56 -2,93 150,20
Alkim Kimya 13,87 -4,34 123,64
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,43 -5,45 492,68
Altınyunus Çeşme 59,30 -2,95 493,59
Anadolu Efes 22,04 -0,36 3,58
Anadolu Grubu Holding 19,27 -2,13 9,55
Anadolu Hayat Emek. 7,86 -0,13 29,17
Anadolu Isuzu 15,70 -3,50 29,01
Anadolu Sigorta 6,96 0,00 67,57
Anel Elektrik 6,45 7,68 101,23
Arçelik 24,26 -0,25 16,41
ARD Bilişim Teknolojileri 36,32 8,42
Arena Bilgisayar 38,32 2,19 426,01
Armada Bilgisayar 60,20 -1,23 267,30
Arsan Tekstil 6,31 2,60 76,26
Artı Yatırım Holding 19,76 9,96 2339,51
Aselsan 18,10 -2,48 73,39
Ata GMYO 3,74 -1,32 -17,44
Atakule GMYO 2,49 -0,80 29,69
Atlantis Yatırım Holding 4,00 9,89 300,00
Atlas Yat. Ort. 1,67 9,87 72,77
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,11 -0,77 5,26
Avrasya GMYO 2,72 9,68 80,13
Avrasya Petrol ve Tur. 3,08 10,00 69,23
Avrasya Stratejik GMYF 1.447,80 -0,02 12,59
Avrupa Yatırım Holding 3,86 2,93 150,65
Ayen Enerji 6,60 5,10 90,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit 7,73 0,00 252,97
Aygaz 11,75 3,34 -3,26
Bagfaş 18,05 -2,33 7,31
Bak Ambalaj 17,95 2,87 146,41
Balatacılar Balatacılık 16,33 9,97 1216,94
Bantaş Ambalaj 4,28 1,42 69,84
Banvit 25,58 0,00 37,75
Baştaş Başkent Çimento 9,68 10,00 273,75
Batı Çimento 4,17 0,97 25,98
Batısöke Çimento 2,17 6,37 65,65
Bayrak Taban Sanayi 7,99 -2,08
Bera Holding 10,06 -1,57 161,30
Berkosan Yalıtım 5,65 0,00 106,20
Beşiktaş Futbol Yat. 3,36 -0,30 37,14
Beyaz Filo 11,30 9,92 261,04
Bilici Yatırım 5,70 1,42 98,85
Bim Mağazalar 69,25 0,51 49,86
Birko Mensucat 1,16 9,43 274,19
Birlik Mensucat 2,47 -0,80 116,67
Bizim Mağazaları 15,91 -0,56 43,68
Bomonti Elektrik 13,33 9,98 941,41
Borusan Mannesmann 15,76 0,19 37,64
Borusan Yat. Paz. 170,90 -0,06 185,24
Bosch Fren Sistemleri 830,00 -1,30 188,42
Bossa 12,75 -0,47 58,19
Brisa 12,77 -0,93 36,16
Burçelik 20,70 -2,36 256,28
Burçelik Vana 53,50 -0,93 450,98
Bursa Çimento 6,74 0,75 68,36
Carrefoursa 23,86 -9,96 406,58
Casa Emtia Petrol 28,02 -3,38 198,40
Ceo Event Medya 5,07 9,98 38,44
Coca Cola İçecek 47,70 2,98 25,99
Cosmos Yat. Holding 13,60 9,94 566,67
Credıtwest Faktorıng 5,29 5,17 83,68
Çelebi 80,00 1,39 -19,48
Çelik Halat 12,17 0,33 87,23
Çemaş Döküm 1,85 -3,14 47,59
Çemtaş 14,35 0,35 76,53
Çimbeton 132,00 -0,75 219,92
Çimentaş 31,80 -2,03 112,00
Çimsa 13,43 0,37 47,91
Çuhadaroğlu Metal 5,80 -0,17 81,82
Dagi Giyim 11,60 5,94 364,00
Dagi Yatırım Holding 10,16 9,96 349,56
Dardanel 25,00 -5,66 559,63
Datagate Bilgisayar 14,65 -6,93 87,58
Demısaş Döküm 6,26 0,16 79,89
Denge Holding 5,61 10,00 309,49
Deniz GMYO 3,37 1,51 60,16
Derimod 10,33 -1,99 44,68
Derlüks Deri 8,07 -0,98 99,47
Desa Deri 6,77 -1,46 49,12
Despec Bilgisayar 11,46 -3,62 170,28
Deva Holding 19,56 1,93 119,09
Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,76 10,00
Diriteks Diriliş Tekstil 2,52 -10,00 223,08
Ditaş Doğan 32,12 -1,17 237,57
DO-CO 331,90 3,23 -41,15
Doğan Burda 24,24 9,98 299,34
Doğan Holding 2,48 2,06 38,12
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,59 1,17 56,97
Doğusan 3,81 0,79 83,17
Doğuş GMYO 10,01 -2,34 120,97
Doğuş Otomotiv 15,50 -1,34 62,82
Döktaş Dökümcülük 31,68 -1,55 0,11
Duran Doğan Basım 22,90 -4,18 63,11
Dyo Boya 13,20 10,00 169,39
Eczacıbaşı İlaç 6,75 0,00 84,90
Eczacıbaşı Yatırım 20,48 -0,39 112,62
Edip Gayrimenkul 3,29 4,11 136,69
Ege Endüstri 745,50 -1,55 32,52
Ege Gübre 120,00 -2,83 143,43
Ege Profil 25,76 8,69 115,20
Ege Seramik 7,04 2,92 91,38
Egeli & Co Tarım Girişim 1,55 -9,88 384,38
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,49 -9,70 282,05
Egeli&Co Yatırım Holding 0,95 -8,65 375,00
Egeplast 19,75 3,19 58,00
Ekiz Kimya 9,46 -0,53 1450,82
Emek Elektrik 3,61 0,28 127,04
Eminiş Ambalaj 70,60 9,97 4544,74
Emlak Konut GMYO 1,75 -1,13 20,88
Enerjisa Enerji 9,28 -0,32 37,77
Enka İnşaat 7,25 -0,55 29,88
Erbosan 27,38 1,03 9,61
Ereğli Demir Çelik 9,56 -0,31 8,53
Ersu Gıda 5,19 -0,19 150,72
Escort Teknoloji 6,38 4,93 358,99
Etiler Gıda 3,66 9,91 213,46
Euro Kapital Yat. Ort. 2,40 -0,83 49,65
Euro Trend Yat. Ort. 3,16 9,72 164,70
Euro Yat. Ort. 2,13 0,00 89,21
Euro Yatırım Holding 2,79 2,57 86,00
Fade Gıda 6,30 -2,02
Fenerbahçe Futbol 34,72 -9,21 139,94
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.157,00 0,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,75 3,60 25,82
F-M İzmit Piston 123,90 2,40 161,60
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,48 -0,95 62,29
Ford Otosan 82,90 -1,31 25,39
Formet Çelik Kapı 5,85 9,96 95,00
Frigo Pak Gıda 21,50 0,94 206,91
Galatasaray Sportif 4,01 -1,47 97,54
Garanti Bankası 6,97 -0,57 -37,43
Garanti Faktoring 10,88 0,18 181,14
Garanti Yat. Ort. 2,38 0,00 138,76
Gedik Y. Men. Değ. 9,15 -1,08 190,94
Gediz Ambalaj 17,64 1,15 160,95
Gentaş 3,25 0,93 57,61
Gersan Elektrik 6,91 -0,58 116,61
Global Men. Değ. 4,67 0,43 148,40
Global Yat. Holding 5,33 -0,56 9,45
Good-Year 5,64 1,62 39,26
Göltaş Çimento 25,72 1,34 44,58
Gözde Girişim 5,85 1,56 13,81
GSD Denizcilik 4,94 2,07 92,97
GSD Holding 2,29 0,88 53,69
Gübre Fabrik. 34,80 -5,02 284,96
Güler Yat. Holding 13,44 -5,22 562,07
Halk GMYO 2,38 1,28 104,36
Hatay Tekstil 13,61 -2,79 102,11
Hedef Girişim 5,27 -1,50 120,85
Hektaş 13,27 -2,21 65,46
HUB Girişim 17,84 -1,22 90,02
Hürriyet Gzt. 2,19 2,82 92,11
ICBC Turkey Bank 6,72 0,00 27,51
İdealist Danışmanlık 10,60 9,84 219,28
İdealist GMYO 8,03 10,00 162,42
İhlas Ev Aletleri 2,19 1,86 -30,03
İhlas Gayrimenkul 1,57 4,67 30,83
İhlas Gazetecilik 6,87 -1,86 51,32
İhlas Holding 1,14 5,56 25,27
İhlas Yayın Holding 1,30 2,36 55,94
İndeks Bilgisayar 16,98 -1,28 81,03
Info Yatırım 11,25 1,17 131,35
İntema 19,69 -3,00 112,63
Inveo Yatırım Holding 31,66 -9,75 311,70
İpek Doğal Enerji 12,10 -0,08 56,74
İskenderun Demir Çelik 7,45 -0,53 -4,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi

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