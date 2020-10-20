Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|12,46
|9,97
|569,89
|Acıpayam Selüloz
|18,23
|3,99
|188,69
|Adel Kalemcilik
|22,38
|-2,36
|42,55
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,10
|9,93
|117,04
|Afyon Çimento
|4,84
|2,98
|112,44
|Ak Enerji
|2,47
|-1,59
|126,61
|Akbank
|5,39
|-0,37
|-33,54
|Akçansa
|14,47
|1,76
|49,26
|Akdeniz Yatırım Hold.
|8,72
|9,96
|313,27
|Akfen GMYO
|4,32
|0,93
|6,67
|Akın Tekstil
|20,96
|-1,87
|51,99
|Akiş GMYO
|4,18
|10,00
|33,44
|Akmerkez GMYO
|77,50
|-0,64
|245,91
|Aksa
|8,16
|0,00
|16,52
|Aksa Enerji
|6,70
|-0,30
|76,32
|Aksigorta
|8,30
|-0,48
|53,20
|Aksu Enerji
|12,46
|-2,27
|-16,21
|Alarko Carrıer
|139,90
|-2,51
|134,24
|Alarko GMYO
|19,15
|1,59
|30,29
|Alarko Holding
|6,21
|2,48
|4,37
|Albaraka Portföy Start-Up GSYF
|1.097,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,75
|1,16
|14,38
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|-1,02
|159,14
|Alkim Kağıt
|13,61
|0,44
|151,12
|Alkim Kimya
|14,90
|-1,65
|140,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,89
|-9,97
|604,88
|Altınyunus Çeşme
|52,95
|-1,30
|430,03
|Anadolu Efes
|23,22
|-0,51
|9,13
|Anadolu Grubu Holding
|20,58
|-0,29
|17,00
|Anadolu Hayat Emek.
|8,50
|1,80
|39,69
|Anadolu Isuzu
|17,00
|-0,47
|39,69
|Anadolu Sigorta
|7,08
|0,57
|70,46
|Anel Elektrik
|3,80
|-3,91
|115,56
|Arçelik
|27,70
|1,61
|32,92
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,50
|-1,79
|Arena Bilgisayar
|36,80
|-0,27
|405,15
|Armada Bilgisayar
|56,95
|-1,13
|247,47
|Arsan Tekstil
|6,29
|-0,16
|75,70
|Artı Yatırım Holding
|10,73
|-9,98
|1224,69
|Aselsan
|18,18
|0,44
|74,62
|Ata GMYO
|4,16
|-2,58
|-8,17
|Atakule GMYO
|2,82
|-3,09
|46,87
|Atlantis Yatırım Holding
|6,99
|9,91
|599,00
|Atlas Yat. Ort.
|2,10
|9,95
|117,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,36
|-0,35
|7,12
|Avrasya GMYO
|3,83
|9,74
|153,64
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,51
|0,57
|92,86
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.449,90
|0,03
|12,75
|Avrupa Yatırım Holding
|5,08
|9,96
|229,87
|Ayen Enerji
|6,24
|-1,27
|79,83
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|9,65
|9,91
|340,64
|Aygaz
|12,50
|1,54
|2,91
|Bagfaş
|19,13
|2,52
|13,73
|Bak Ambalaj
|17,78
|0,45
|144,08
|Balatacılar Balatacılık
|8,49
|-9,97
|584,68
|Bantaş Ambalaj
|5,87
|9,93
|132,94
|Banvit
|25,00
|-0,56
|34,63
|Baştaş Başkent Çimento
|7,60
|-9,95
|193,44
|Batı Çimento
|4,34
|0,70
|31,12
|Batısöke Çimento
|2,76
|6,15
|110,69
|Bayrak Taban Sanayi
|8,95
|-1,00
|Bera Holding
|10,50
|2,54
|172,73
|Berkosan Yalıtım
|6,65
|5,56
|142,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,30
|-2,37
|34,69
|Beyaz Filo
|10,00
|-8,84
|219,51
|Bilici Yatırım
|5,89
|-1,01
|105,48
|Bim Mağazalar
|69,30
|1,02
|49,97
|Birko Mensucat
|1,90
|4,40
|512,90
|Birlik Mensucat
|2,64
|-1,49
|131,58
|Bizim Mağazaları
|16,74
|0,12
|51,18
|Bomonti Elektrik
|11,70
|-10,00
|814,06
|Borusan Mannesmann
|16,04
|1,52
|40,09
|Borusan Yat. Paz.
|174,80
|-2,18
|191,75
|Bosch Fren Sistemleri
|872,00
|-4,04
|203,01
|Bossa
|13,79
|1,77
|71,09
|Brisa
|14,53
|1,96
|54,92
|Burçelik
|21,54
|-1,37
|270,74
|Burçelik Vana
|56,75
|-0,44
|484,45
|Bursa Çimento
|7,11
|1,57
|77,60
|Carrefoursa
|24,56
|0,99
|421,44
|Casa Emtia Petrol
|29,98
|1,70
|219,28
|Ceo Event Medya
|8,86
|-9,96
|141,93
|Coca Cola İçecek
|52,30
|-1,41
|38,14
|Cosmos Yat. Holding
|8,05
|-8,31
|294,61
|Credıtwest Faktorıng
|5,69
|9,85
|97,57
|Çelebi
|78,45
|0,97
|-21,04
|Çelik Halat
|15,60
|-3,11
|140,00
|Çemaş Döküm
|2,47
|5,56
|97,05
|Çemtaş
|14,65
|-2,01
|80,22
|Çimbeton
|139,30
|-5,11
|237,62
|Çimentaş
|33,86
|-1,97
|125,73
|Çimsa
|14,13
|1,00
|55,62
|Çuhadaroğlu Metal
|7,34
|3,38
|130,09
|Dagi Giyim
|13,20
|-4,00
|428,00
|Dagi Yatırım Holding
|21,42
|9,96
|847,79
|Dardanel
|29,04
|7,56
|666,23
|Datagate Bilgisayar
|16,02
|-0,87
|105,12
|Demısaş Döküm
|6,87
|5,53
|97,41
|Denge Holding
|4,89
|9,89
|256,93
|Deniz GMYO
|3,85
|6,65
|82,97
|Derimod
|10,77
|4,66
|50,84
|Derlüks Deri
|8,59
|-1,49
|112,32
|Desa Deri
|7,32
|-0,95
|61,23
|Despec Bilgisayar
|13,00
|2,44
|206,60
|Deva Holding
|22,40
|0,72
|150,90
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,56
|-3,38
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,41
|-6,95
|208,97
|Ditaş Doğan
|32,64
|-0,12
|243,03
|DO-CO
|339,10
|-0,32
|-39,88
|Doğan Burda
|22,00
|-3,08
|262,44
|Doğan Holding
|2,46
|1,23
|37,01
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,10
|9,54
|87,88
|Doğusan
|4,31
|7,75
|107,21
|Doğuş GMYO
|10,16
|-2,50
|124,28
|Doğuş Otomotiv
|19,15
|6,98
|101,16
|Döktaş Dökümcülük
|37,80
|7,39
|19,45
|Duran Doğan Basım
|22,54
|-2,84
|60,54
|Dyo Boya
|11,96
|-5,00
|144,08
|Eczacıbaşı İlaç
|7,11
|-0,70
|94,76
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,58
|-0,36
|103,27
|Edip Gayrimenkul
|3,45
|0,58
|148,20
|Ege Endüstri
|955,60
|9,99
|69,87
|Ege Gübre
|127,60
|-2,07
|158,85
|Ege Profil
|21,86
|0,46
|82,62
|Ege Seramik
|7,13
|-0,56
|93,83
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,89
|3,28
|490,62
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|2,39
|9,63
|512,82
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,47
|9,70
|635,00
|Egeplast
|20,54
|2,70
|64,32
|Ekiz Kimya
|9,50
|-2,06
|1457,38
|Emek Elektrik
|3,86
|-1,03
|142,77
|Eminiş Ambalaj
|30,46
|-9,99
|1903,95
|Emlak Konut GMYO
|1,91
|-0,52
|31,94
|Enerjisa Enerji
|9,41
|0,64
|39,70
|Enka İnşaat
|7,28
|0,97
|30,42
|Erbosan
|29,38
|1,03
|17,61
|Ereğli Demir Çelik
|9,73
|1,25
|10,46
|Ersu Gıda
|5,54
|-1,25
|167,63
|Escort Teknoloji
|6,65
|8,48
|378,42
|Esenboğa Elektrik
|18,18
|9,98
|Etiler Gıda
|3,80
|0,00
|225,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,81
|0,26
|137,57
|Euro Trend Yat. Ort.
|6,72
|9,98
|462,90
|Euro Yat. Ort.
|4,53
|9,95
|302,40
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|3,87
|96,67
|Fade Gıda
|6,49
|-1,37
|Fenerbahçe Futbol
|36,52
|-4,55
|152,38
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.157,50
|0,04
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,86
|9,94
|50,11
|F-M İzmit Piston
|126,30
|-2,70
|166,67
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,84
|-2,36
|66,97
|Ford Otosan
|92,60
|-0,11
|40,06
|Formet Çelik Kapı
|8,00
|8,84
|166,67
|Frigo Pak Gıda
|23,42
|9,75
|234,31
|Galatasaray Sportif
|3,89
|-5,58
|91,63
|Garanti Bankası
|7,47
|-0,40
|-32,94
|Garanti Faktoring
|11,30
|-2,75
|191,99
|Garanti Yat. Ort.
|3,77
|9,91
|278,21
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,01
|10,00
|218,29
|Gediz Ambalaj
|18,82
|1,18
|178,40
|Gentaş
|3,69
|-1,07
|78,95
|Gersan Elektrik
|7,03
|-0,99
|120,38
|Global Men. Değ.
|5,25
|-2,60
|179,26
|Global Yat. Holding
|6,83
|1,64
|40,25
|Good-Year
|6,14
|-1,44
|51,60
|Göltaş Çimento
|26,38
|1,23
|48,29
|Gözde Girişim
|6,69
|-0,74
|30,16
|GSD Denizcilik
|4,98
|0,40
|94,53
|GSD Holding
|2,45
|0,00
|64,43
|Gübre Fabrik.
|34,72
|-0,97
|284,07
|Güler Yat. Holding
|14,04
|-0,28
|591,63
|Halk GMYO
|2,69
|1,13
|130,98
|Hatay Tekstil
|14,70
|4,18
|118,30
|Hedef Girişim
|5,94
|-1,66
|148,92
|Hektaş
|13,67
|-0,22
|70,45
|HUB Girişim
|17,87
|0,17
|90,34
|Hürriyet Gzt.
|2,55
|-1,92
|123,68
|ICBC Turkey Bank
|7,07
|-1,39
|34,16
|İdealist Danışmanlık
|12,78
|9,98
|284,94
|İdealist GMYO
|7,26
|2,98
|137,25
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|1,38
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,41
|-1,40
|36,99
|İhlas Gazetecilik
|5,02
|-9,87
|10,57
|İhlas Holding
|1,32
|10,00
|45,05
|İhlas Yayın Holding
|1,44
|4,35
|72,74
|İndeks Bilgisayar
|17,48
|0,17
|86,36
|Info Yatırım
|15,40
|10,00
|216,70
|İntema
|19,85
|-0,85
|114,36
|Inveo Yatırım Holding
|30,02
|-1,18
|290,38
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|-1,52
|58,94
|İskenderun Demir Çelik
|7,79
|0,13
|-0,32
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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