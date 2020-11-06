Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,81
|-4,68
|534,95
|Acıpayam Selüloz
|16,70
|9,94
|164,46
|Adel Kalemcilik
|18,78
|-1,16
|19,62
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,77
|-1,42
|93,94
|Afyon Çimento
|4,31
|1,17
|89,18
|Ak Enerji
|2,35
|3,07
|115,60
|Akbank
|5,02
|0,20
|-38,10
|Akçansa
|13,35
|1,91
|37,71
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,72
|-0,88
|218,48
|Akfen GMYO
|3,91
|-1,26
|-3,46
|Akın Tekstil
|18,93
|-1,82
|37,27
|Akiş GMYO
|3,99
|0,25
|27,38
|Akmerkez GMYO
|63,00
|-3,89
|181,19
|Aksa
|9,01
|3,80
|28,65
|Aksa Enerji
|7,14
|2,15
|87,89
|Aksigorta
|7,29
|-0,95
|34,55
|Aksu Enerji
|12,27
|0,08
|-17,48
|Alarko Carrıer
|134,30
|-1,76
|124,86
|Alarko GMYO
|17,42
|0,40
|18,52
|Alarko Holding
|6,23
|1,30
|6,05
|Albaraka Türk
|1,69
|-0,59
|10,46
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,38
|-6,18
|177,24
|Alkim Kağıt
|13,34
|-0,60
|146,14
|Alkim Kimya
|14,59
|1,25
|135,25
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,79
|9,41
|580,49
|Altınyunus Çeşme
|51,95
|9,92
|420,02
|Anadolu Efes
|21,36
|0,38
|0,39
|Anadolu Grubu Holding
|19,47
|0,05
|10,69
|Anadolu Hayat Emek.
|8,38
|-1,18
|37,71
|Anadolu Isuzu
|16,00
|-3,32
|31,47
|Anadolu Sigorta
|6,68
|-0,30
|60,83
|Anel Elektrik
|3,42
|1,18
|94,00
|Arçelik
|28,44
|1,64
|36,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,90
|3,70
|Arena Bilgisayar
|40,08
|3,67
|450,17
|Armada Bilgisayar
|50,90
|-0,88
|210,56
|Arsan Tekstil
|5,99
|4,54
|67,32
|Artı Yatırım Holding
|6,32
|9,91
|680,25
|Aselsan
|17,46
|0,34
|67,71
|Ata GMYO
|3,82
|-2,30
|-15,67
|Atakule GMYO
|2,40
|1,27
|25,00
|Atlantis Yatırım Holding
|5,40
|-10,00
|440,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,76
|-2,22
|82,09
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,62
|-0,07
|1,60
|Avrasya GMYO
|3,21
|0,94
|112,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,84
|-0,70
|56,04
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.452,00
|0,00
|12,92
|Avrupa Yatırım Holding
|6,05
|9,40
|292,86
|Ayen Enerji
|5,73
|1,78
|65,13
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,30
|0,98
|370,32
|Aygaz
|11,38
|-1,13
|-6,31
|Bagfaş
|17,70
|1,96
|5,23
|Bak Ambalaj
|17,88
|2,23
|145,45
|Balatacılar Balatacılık
|8,26
|-9,92
|566,13
|Bantaş Ambalaj
|5,18
|-0,96
|105,56
|Banvit
|24,98
|0,24
|34,52
|Baştaş Başkent Çimento
|8,06
|-7,89
|211,20
|Batı Çimento
|4,22
|5,24
|27,49
|Batısöke Çimento
|2,43
|6,58
|85,50
|Bayrak Taban Sanayi
|8,15
|3,69
|Bera Holding
|9,90
|-0,70
|157,14
|Berkosan Yalıtım
|6,24
|1,13
|127,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|4,12
|23,67
|Beyaz Filo
|11,03
|-0,36
|252,42
|Bilici Yatırım
|7,26
|10,00
|153,27
|Bim Mağazalar
|70,00
|1,45
|51,49
|Birko Mensucat
|1,43
|10,00
|361,29
|Birlik Mensucat
|2,56
|-0,78
|124,56
|Bizim Mağazaları
|15,03
|0,20
|35,73
|Bomonti Elektrik
|12,20
|1,67
|853,13
|Borusan Mannesmann
|14,88
|-0,67
|29,96
|Borusan Yat. Paz.
|181,50
|0,50
|202,94
|Bosch Fren Sistemleri
|889,50
|1,31
|209,09
|Bossa
|13,13
|-1,13
|62,90
|Brisa
|16,65
|5,38
|77,52
|Burçelik
|23,08
|-0,86
|297,25
|Burçelik Vana
|76,35
|3,18
|686,30
|Bursa Çimento
|7,02
|3,69
|75,35
|Carrefoursa
|22,96
|-2,30
|387,47
|Casa Emtia Petrol
|45,80
|9,57
|387,75
|Ceo Event Medya
|6,78
|-0,29
|85,13
|Coca Cola İçecek
|51,65
|2,48
|36,43
|Cosmos Yat. Holding
|6,96
|7,91
|241,18
|Credıtwest Faktorıng
|5,00
|0,00
|73,61
|Çelebi
|75,20
|1,62
|-24,31
|Çelik Halat
|15,11
|-0,07
|132,46
|Çemaş Döküm
|2,21
|4,74
|76,31
|Çemtaş
|14,55
|0,69
|78,99
|Çimbeton
|138,50
|2,06
|235,68
|Çimentaş
|31,14
|1,30
|107,60
|Çimsa
|13,59
|0,52
|49,67
|Çuhadaroğlu Metal
|6,55
|0,61
|105,33
|Dagi Giyim
|8,93
|-2,51
|257,20
|Dagi Yatırım Holding
|18,15
|10,00
|703,10
|Dardanel
|27,08
|-4,31
|614,51
|Datagate Bilgisayar
|17,32
|4,40
|121,77
|Demısaş Döküm
|6,01
|0,00
|72,70
|Denge Holding
|5,25
|1,74
|283,21
|Deniz GMYO
|3,36
|0,00
|59,68
|Derimod
|10,28
|-1,15
|43,98
|Derlüks Deri
|9,00
|1,35
|122,45
|Desa Deri
|7,16
|0,85
|57,71
|Despec Bilgisayar
|12,85
|1,18
|203,07
|Deva Holding
|23,40
|-0,85
|162,10
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,64
|0,95
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,00
|-9,64
|284,62
|Ditaş Doğan
|30,22
|-1,24
|217,60
|DO-CO
|307,00
|-0,20
|-45,57
|Doğan Burda
|23,00
|0,00
|278,91
|Doğan Holding
|2,57
|-1,15
|43,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,70
|1,50
|63,64
|Doğusan
|3,56
|-0,28
|71,15
|Doğuş GMYO
|8,85
|1,84
|95,36
|Doğuş Otomotiv
|20,66
|-0,77
|117,02
|Döktaş Dökümcülük
|32,96
|0,67
|4,15
|Duran Doğan Basım
|21,16
|-4,68
|50,71
|Dyo Boya
|11,56
|0,26
|135,92
|Eczacıbaşı İlaç
|7,13
|0,71
|95,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,70
|4,07
|104,52
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|1,33
|119,42
|Ege Endüstri
|1.220,40
|6,03
|116,94
|Ege Gübre
|123,90
|-1,27
|151,34
|Ege Profil
|21,78
|-0,37
|81,95
|Ege Seramik
|8,25
|-1,43
|124,28
|Egeplast
|18,02
|-1,58
|44,16
|Ekiz Kimya
|8,30
|0,36
|1260,66
|Emek Elektrik
|3,62
|-1,09
|127,67
|Eminiş Ambalaj
|20,28
|9,92
|1234,21
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,12
|24,34
|Enerjisa Enerji
|9,83
|2,72
|45,93
|Enka İnşaat
|7,60
|0,40
|36,15
|Erbosan
|27,46
|1,33
|9,93
|Ereğli Demir Çelik
|10,59
|4,13
|20,23
|Ersu Gıda
|5,19
|1,96
|150,72
|Escort Teknoloji
|6,40
|-0,62
|360,43
|Esenboğa Elektrik
|18,60
|-1,90
|Etiler Gıda
|3,82
|-3,78
|227,17
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,56
|-9,87
|121,98
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,12
|-9,86
|328,88
|Euro Yat. Ort.
|9,40
|-9,96
|735,00
|Euro Yatırım Holding
|2,91
|-3,00
|94,00
|Fade Gıda
|5,98
|1,53
|Fenerbahçe Futbol
|36,04
|4,89
|149,07
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,91
|3,94
|73,09
|F-M İzmit Piston
|114,30
|1,69
|141,33
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,02
|0,92
|56,31
|Ford Otosan
|118,00
|3,51
|78,48
|Formet Çelik Kapı
|5,44
|2,45
|81,33
|Frigo Pak Gıda
|20,82
|0,00
|197,20
|Galatasaray Sportif
|3,49
|3,56
|71,92
|Garanti Bankası
|6,98
|0,29
|-37,34
|Garanti Faktoring
|11,00
|0,73
|184,24
|Garanti Yat. Ort.
|2,93
|0,69
|193,94
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,22
|-0,86
|193,17
|Gediz Ambalaj
|19,03
|10,00
|181,51
|Gentaş
|4,27
|0,00
|107,08
|Gersan Elektrik
|6,33
|-0,31
|98,43
|Global Men. Değ.
|4,80
|0,00
|155,32
|Global Yat. Holding
|4,73
|3,96
|-2,87
|Good-Year
|6,81
|3,65
|68,15
|Göltaş Çimento
|23,30
|1,22
|30,97
|Gözde Girişim
|6,96
|3,11
|35,41
|GSD Denizcilik
|5,30
|9,96
|107,03
|GSD Holding
|2,21
|0,00
|48,32
|Gübre Fabrik.
|36,88
|-4,36
|307,96
|Güler Yat. Holding
|14,74
|2,15
|626,11
|Halk GMYO
|2,54
|-1,55
|118,10
|Hatay Tekstil
|12,99
|0,62
|92,90
|Hedef Girişim
|6,32
|-1,10
|164,85
|Hektaş
|12,40
|-0,08
|54,61
|HUB Girişim
|16,65
|-0,24
|77,34
|Hürriyet Gzt.
|2,28
|1,33
|100,00
|ICBC Turkey Bank
|6,82
|0,29
|29,41
|İdealist Danışmanlık
|10,85
|-3,12
|226,81
|İdealist GMYO
|6,19
|-0,80
|102,29
|İhlas Ev Aletleri
|1,84
|0,00
|-41,21
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-0,79
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,62
|3,12
|1,76
|İhlas Holding
|1,12
|-0,88
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,23
|-0,81
|47,54
|İndeks Bilgisayar
|18,29
|1,05
|94,99
|Info Yatırım
|11,45
|-1,38
|135,47
|İntema
|21,74
|-1,54
|134,77
|Inveo Yatırım Holding
|28,56
|2,00
|271,39
|İpek Doğal Enerji
|11,74
|2,89
|52,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,88
|1,94
|0,83
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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