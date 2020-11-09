Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.11.2020 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 11,26 -4,66 505,38
Acıpayam Selüloz 18,37 10,00 190,91
Adel Kalemcilik 19,75 5,17 25,80
Adese Alışveriş Ticaret 2,81 1,44 96,74
Afyon Çimento 4,41 2,32 93,57
Ak Enerji 2,35 0,00 115,60
Akbank 5,38 7,17 -33,66
Akçansa 13,60 1,87 40,29
Akdeniz Yatırım Hold. 6,74 0,30 219,43
Akfen GMYO 4,05 3,58 0,00
Akın Tekstil 18,81 -0,63 36,40
Akiş GMYO 3,93 -1,50 25,46
Akmerkez GMYO 62,60 -0,63 179,40
Aksa 9,32 3,44 33,08
Aksa Enerji 7,05 -1,26 85,53
Aksigorta 7,37 1,10 36,03
Aksu Enerji 12,37 0,81 -16,81
Alarko Carrıer 140,00 4,24 134,41
Alarko GMYO 17,62 1,15 19,88
Alarko Holding 6,56 5,30 11,66
Albaraka Türk 1,76 4,14 15,03
Alcatel Lucent Teletaş 33,76 1,14 180,40
Alkim Kağıt 13,42 0,60 147,61
Alkim Kimya 14,72 0,89 137,34
Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,97 6,45 624,39
Altınyunus Çeşme 53,25 2,50 433,03
Anadolu Efes 21,46 0,47 0,86
Anadolu Grubu Holding 20,24 3,95 15,07
Anadolu Hayat Emek. 8,40 0,24 38,04
Anadolu Isuzu 16,06 0,37 31,96
Anadolu Sigorta 6,85 2,54 64,92
Anel Elektrik 3,34 -2,34 89,46
Arçelik 28,20 -0,84 35,32
ARD Bilişim Teknolojileri 35,02 -2,45
Arena Bilgisayar 40,44 0,90 455,11
Armada Bilgisayar 50,80 -0,20 209,95
Arsan Tekstil 6,12 2,17 70,95
Artı Yatırım Holding 6,95 9,97 758,02
Aselsan 17,90 2,52 71,93
Ata GMYO 3,81 -0,26 -15,89
Atakule GMYO 2,45 2,08 27,60
Atlantis Yatırım Holding 5,70 5,56 470,00
Atlas Yat. Ort. 1,81 2,84 87,26
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,83 1,54 3,17
Avrasya GMYO 3,23 0,62 113,91
Avrasya Petrol ve Tur. 2,92 2,82 60,44
Avrupa Yatırım Holding 5,63 -6,94 265,58
Ayen Enerji 5,77 0,70 66,28
Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,31 0,10 370,78
Aygaz 11,73 3,08 -3,42
Bagfaş 18,19 2,77 8,15
Bak Ambalaj 19,05 6,54 161,51
Balatacılar Balatacılık 8,35 1,09 573,39
Bantaş Ambalaj 5,29 2,12 109,92
Banvit 25,40 1,68 36,78
Baştaş Başkent Çimento 7,80 -3,23 201,16
Batı Çimento 4,21 -0,24 27,19
Batısöke Çimento 2,46 1,23 87,79
Bayrak Taban Sanayi 8,20 0,61
Bera Holding 10,22 3,23 165,45
Berkosan Yalıtım 6,86 9,94 150,36
Beşiktaş Futbol Yat. 3,25 7,26 32,65
Beyaz Filo 11,21 1,63 258,17
Bilici Yatırım 7,98 9,92 178,39
Bim Mağazalar 70,40 0,57 52,35
Birko Mensucat 1,47 2,80 374,19
Birlik Mensucat 2,65 3,52 132,46
Bizim Mağazaları 14,90 -0,86 34,56
Bomonti Elektrik 13,42 10,00 948,44
Borusan Mannesmann 14,68 -1,34 28,21
Borusan Yat. Paz. 179,50 -1,10 199,60
Bosch Fren Sistemleri 906,00 1,85 214,82
Bossa 13,30 1,29 65,01
Brisa 18,31 9,97 95,22
Burçelik 22,14 -4,07 281,07
Burçelik Vana 73,00 -4,39 651,80
Bursa Çimento 7,10 1,14 77,35
Carrefoursa 22,70 -1,13 381,95
Casa Emtia Petrol 50,00 9,17 432,48
Ceo Event Medya 7,01 3,39 91,41
Coca Cola İçecek 53,65 3,87 41,71
Cosmos Yat. Holding 7,00 0,57 243,14
Credıtwest Faktorıng 5,17 3,40 79,51
Çelebi 82,70 9,97 -16,76
Çelik Halat 15,51 2,65 138,62
Çemaş Döküm 2,29 3,62 82,69
Çemtaş 14,96 2,82 84,03
Çimbeton 136,90 -1,16 231,80
Çimentaş 30,80 -1,09 105,33
Çimsa 14,15 4,12 55,84
Çuhadaroğlu Metal 6,55 0,00 105,33
Dagi Giyim 8,83 -1,12 253,20
Dagi Yatırım Holding 19,96 9,97 783,19
Dardanel 25,98 -4,06 585,49
Datagate Bilgisayar 16,46 -4,97 110,76
Demısaş Döküm 6,11 1,66 75,57
Denge Holding 5,20 -0,95 279,56
Deniz GMYO 3,47 3,27 64,91
Derimod 10,10 -1,75 41,46
Derlüks Deri 9,20 2,22 127,40
Desa Deri 7,23 0,98 59,25
Despec Bilgisayar 12,27 -4,51 189,39
Deva Holding 23,16 -1,03 159,42
Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,29 6,11
Diriteks Diriliş Tekstil 3,30 10,00 323,08
Ditaş Doğan 30,28 0,20 218,23
DO-CO 337,70 10,00 -40,12
Doğan Burda 22,50 -2,17 270,68
Doğan Holding 2,57 0,00 43,14
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 1,85 66,67
Doğusan 3,63 1,97 74,52
Doğuş GMYO 9,10 2,82 100,88
Doğuş Otomotiv 21,70 5,03 127,94
Döktaş Dökümcülük 33,04 0,24 4,41
Duran Doğan Basım 21,20 0,19 51,00
Dyo Boya 11,41 -1,30 132,86
Eczacıbaşı İlaç 6,85 -3,93 87,64
Eczacıbaşı Yatırım 19,05 -3,30 97,77
Edip Gayrimenkul 3,13 2,62 125,18
Ege Endüstri 1.342,40 10,00 138,62
Ege Gübre 122,90 -0,81 149,31
Ege Profil 21,90 0,55 82,96
Ege Seramik 8,28 0,36 125,09
Egeplast 18,10 0,44 44,80
Ekiz Kimya 8,33 0,36 1265,57
Emek Elektrik 3,74 3,31 135,22
Eminiş Ambalaj 22,30 9,96 1367,11
Emlak Konut GMYO 1,85 2,78 27,79
Enerjisa Enerji 9,84 0,10 46,08
Enka İnşaat 7,68 1,05 37,59
Erbosan 27,50 0,15 10,09
Ereğli Demir Çelik 11,32 6,89 28,51
Ersu Gıda 5,14 -0,96 148,31
Escort Teknoloji 6,24 -2,50 348,92
Esenboğa Elektrik 18,50 -0,54
Etiler Gıda 3,99 4,45 241,72
Euro Kapital Yat. Ort. 3,91 9,83 143,80
Euro Trend Yat. Ort. 5,20 1,56 335,58
Euro Yat. Ort. 8,46 -10,00 651,50
Euro Yatırım Holding 3,02 3,78 101,33
Fade Gıda 5,95 -0,50
Fenerbahçe Futbol 36,10 0,17 149,48
Flap Kongre Toplantı Hiz. 8,25 4,30 80,53
F-M İzmit Piston 116,00 1,49 144,92
Fonet Bilgi Teknolojileri 11,96 -0,50 55,53
Ford Otosan 119,80 1,53 81,20
Formet Çelik Kapı 5,26 -3,31 75,33
Frigo Pak Gıda 22,04 5,86 214,61
Galatasaray Sportif 3,83 9,74 88,67
Garanti Bankası 7,48 7,16 -32,85
Garanti Faktoring 11,02 0,18 184,75
Garanti Yat. Ort. 3,04 3,75 204,98
Gedik Y. Men. Değ. 9,26 0,43 194,44
Gediz Ambalaj 19,95 4,83 195,12
Gentaş 4,41 3,28 113,87
Gersan Elektrik 6,50 2,69 103,76
Global Men. Değ. 5,05 5,21 168,62
Global Yat. Holding 4,91 3,81 0,82
Good-Year 7,49 9,99 84,94
Göltaş Çimento 23,64 1,46 32,88
Gözde Girişim 6,87 -1,29 33,66
GSD Denizcilik 5,16 -2,64 101,56
GSD Holding 2,33 5,43 56,38
Gübre Fabrik. 36,70 -0,49 305,97
Güler Yat. Holding 13,41 -9,02 560,59
Halk GMYO 2,56 0,79 119,81
Hatay Tekstil 13,48 3,77 100,18
Hedef Girişim 6,38 0,95 167,36
Hektaş 12,65 2,02 57,73
HUB Girişim 16,86 1,26 79,58
Hürriyet Gzt. 2,27 -0,44 99,12
ICBC Turkey Bank 7,02 2,93 33,21
İdealist Danışmanlık 10,32 -4,88 210,84
İdealist GMYO 6,30 1,78 105,88
İhlas Ev Aletleri 1,89 2,72 -39,62
İhlas Gayrimenkul 1,28 2,40 24,36
İhlas Gazetecilik 4,64 0,43 2,20
İhlas Holding 1,17 4,46 28,57
İhlas Yayın Holding 1,26 2,44 51,14
İndeks Bilgisayar 17,50 -4,32 86,57
Info Yatırım 11,21 -2,10 130,53
İntema 20,94 -3,68 126,13
Inveo Yatırım Holding 28,82 0,91 274,77
İpek Doğal Enerji 11,66 -0,68 51,04
İskenderun Demir Çelik 7,96 1,02 1,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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