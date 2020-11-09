Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|11,26
|-4,66
|505,38
|Acıpayam Selüloz
|18,37
|10,00
|190,91
|Adel Kalemcilik
|19,75
|5,17
|25,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,81
|1,44
|96,74
|Afyon Çimento
|4,41
|2,32
|93,57
|Ak Enerji
|2,35
|0,00
|115,60
|Akbank
|5,38
|7,17
|-33,66
|Akçansa
|13,60
|1,87
|40,29
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,74
|0,30
|219,43
|Akfen GMYO
|4,05
|3,58
|0,00
|Akın Tekstil
|18,81
|-0,63
|36,40
|Akiş GMYO
|3,93
|-1,50
|25,46
|Akmerkez GMYO
|62,60
|-0,63
|179,40
|Aksa
|9,32
|3,44
|33,08
|Aksa Enerji
|7,05
|-1,26
|85,53
|Aksigorta
|7,37
|1,10
|36,03
|Aksu Enerji
|12,37
|0,81
|-16,81
|Alarko Carrıer
|140,00
|4,24
|134,41
|Alarko GMYO
|17,62
|1,15
|19,88
|Alarko Holding
|6,56
|5,30
|11,66
|Albaraka Türk
|1,76
|4,14
|15,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,76
|1,14
|180,40
|Alkim Kağıt
|13,42
|0,60
|147,61
|Alkim Kimya
|14,72
|0,89
|137,34
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,97
|6,45
|624,39
|Altınyunus Çeşme
|53,25
|2,50
|433,03
|Anadolu Efes
|21,46
|0,47
|0,86
|Anadolu Grubu Holding
|20,24
|3,95
|15,07
|Anadolu Hayat Emek.
|8,40
|0,24
|38,04
|Anadolu Isuzu
|16,06
|0,37
|31,96
|Anadolu Sigorta
|6,85
|2,54
|64,92
|Anel Elektrik
|3,34
|-2,34
|89,46
|Arçelik
|28,20
|-0,84
|35,32
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,02
|-2,45
|Arena Bilgisayar
|40,44
|0,90
|455,11
|Armada Bilgisayar
|50,80
|-0,20
|209,95
|Arsan Tekstil
|6,12
|2,17
|70,95
|Artı Yatırım Holding
|6,95
|9,97
|758,02
|Aselsan
|17,90
|2,52
|71,93
|Ata GMYO
|3,81
|-0,26
|-15,89
|Atakule GMYO
|2,45
|2,08
|27,60
|Atlantis Yatırım Holding
|5,70
|5,56
|470,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,81
|2,84
|87,26
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|13,83
|1,54
|3,17
|Avrasya GMYO
|3,23
|0,62
|113,91
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,92
|2,82
|60,44
|Avrupa Yatırım Holding
|5,63
|-6,94
|265,58
|Ayen Enerji
|5,77
|0,70
|66,28
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,31
|0,10
|370,78
|Aygaz
|11,73
|3,08
|-3,42
|Bagfaş
|18,19
|2,77
|8,15
|Bak Ambalaj
|19,05
|6,54
|161,51
|Balatacılar Balatacılık
|8,35
|1,09
|573,39
|Bantaş Ambalaj
|5,29
|2,12
|109,92
|Banvit
|25,40
|1,68
|36,78
|Baştaş Başkent Çimento
|7,80
|-3,23
|201,16
|Batı Çimento
|4,21
|-0,24
|27,19
|Batısöke Çimento
|2,46
|1,23
|87,79
|Bayrak Taban Sanayi
|8,20
|0,61
|Bera Holding
|10,22
|3,23
|165,45
|Berkosan Yalıtım
|6,86
|9,94
|150,36
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,25
|7,26
|32,65
|Beyaz Filo
|11,21
|1,63
|258,17
|Bilici Yatırım
|7,98
|9,92
|178,39
|Bim Mağazalar
|70,40
|0,57
|52,35
|Birko Mensucat
|1,47
|2,80
|374,19
|Birlik Mensucat
|2,65
|3,52
|132,46
|Bizim Mağazaları
|14,90
|-0,86
|34,56
|Bomonti Elektrik
|13,42
|10,00
|948,44
|Borusan Mannesmann
|14,68
|-1,34
|28,21
|Borusan Yat. Paz.
|179,50
|-1,10
|199,60
|Bosch Fren Sistemleri
|906,00
|1,85
|214,82
|Bossa
|13,30
|1,29
|65,01
|Brisa
|18,31
|9,97
|95,22
|Burçelik
|22,14
|-4,07
|281,07
|Burçelik Vana
|73,00
|-4,39
|651,80
|Bursa Çimento
|7,10
|1,14
|77,35
|Carrefoursa
|22,70
|-1,13
|381,95
|Casa Emtia Petrol
|50,00
|9,17
|432,48
|Ceo Event Medya
|7,01
|3,39
|91,41
|Coca Cola İçecek
|53,65
|3,87
|41,71
|Cosmos Yat. Holding
|7,00
|0,57
|243,14
|Credıtwest Faktorıng
|5,17
|3,40
|79,51
|Çelebi
|82,70
|9,97
|-16,76
|Çelik Halat
|15,51
|2,65
|138,62
|Çemaş Döküm
|2,29
|3,62
|82,69
|Çemtaş
|14,96
|2,82
|84,03
|Çimbeton
|136,90
|-1,16
|231,80
|Çimentaş
|30,80
|-1,09
|105,33
|Çimsa
|14,15
|4,12
|55,84
|Çuhadaroğlu Metal
|6,55
|0,00
|105,33
|Dagi Giyim
|8,83
|-1,12
|253,20
|Dagi Yatırım Holding
|19,96
|9,97
|783,19
|Dardanel
|25,98
|-4,06
|585,49
|Datagate Bilgisayar
|16,46
|-4,97
|110,76
|Demısaş Döküm
|6,11
|1,66
|75,57
|Denge Holding
|5,20
|-0,95
|279,56
|Deniz GMYO
|3,47
|3,27
|64,91
|Derimod
|10,10
|-1,75
|41,46
|Derlüks Deri
|9,20
|2,22
|127,40
|Desa Deri
|7,23
|0,98
|59,25
|Despec Bilgisayar
|12,27
|-4,51
|189,39
|Deva Holding
|23,16
|-1,03
|159,42
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,29
|6,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,30
|10,00
|323,08
|Ditaş Doğan
|30,28
|0,20
|218,23
|DO-CO
|337,70
|10,00
|-40,12
|Doğan Burda
|22,50
|-2,17
|270,68
|Doğan Holding
|2,57
|0,00
|43,14
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,75
|1,85
|66,67
|Doğusan
|3,63
|1,97
|74,52
|Doğuş GMYO
|9,10
|2,82
|100,88
|Doğuş Otomotiv
|21,70
|5,03
|127,94
|Döktaş Dökümcülük
|33,04
|0,24
|4,41
|Duran Doğan Basım
|21,20
|0,19
|51,00
|Dyo Boya
|11,41
|-1,30
|132,86
|Eczacıbaşı İlaç
|6,85
|-3,93
|87,64
|Eczacıbaşı Yatırım
|19,05
|-3,30
|97,77
|Edip Gayrimenkul
|3,13
|2,62
|125,18
|Ege Endüstri
|1.342,40
|10,00
|138,62
|Ege Gübre
|122,90
|-0,81
|149,31
|Ege Profil
|21,90
|0,55
|82,96
|Ege Seramik
|8,28
|0,36
|125,09
|Egeplast
|18,10
|0,44
|44,80
|Ekiz Kimya
|8,33
|0,36
|1265,57
|Emek Elektrik
|3,74
|3,31
|135,22
|Eminiş Ambalaj
|22,30
|9,96
|1367,11
|Emlak Konut GMYO
|1,85
|2,78
|27,79
|Enerjisa Enerji
|9,84
|0,10
|46,08
|Enka İnşaat
|7,68
|1,05
|37,59
|Erbosan
|27,50
|0,15
|10,09
|Ereğli Demir Çelik
|11,32
|6,89
|28,51
|Ersu Gıda
|5,14
|-0,96
|148,31
|Escort Teknoloji
|6,24
|-2,50
|348,92
|Esenboğa Elektrik
|18,50
|-0,54
|Etiler Gıda
|3,99
|4,45
|241,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,91
|9,83
|143,80
|Euro Trend Yat. Ort.
|5,20
|1,56
|335,58
|Euro Yat. Ort.
|8,46
|-10,00
|651,50
|Euro Yatırım Holding
|3,02
|3,78
|101,33
|Fade Gıda
|5,95
|-0,50
|Fenerbahçe Futbol
|36,10
|0,17
|149,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|8,25
|4,30
|80,53
|F-M İzmit Piston
|116,00
|1,49
|144,92
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,96
|-0,50
|55,53
|Ford Otosan
|119,80
|1,53
|81,20
|Formet Çelik Kapı
|5,26
|-3,31
|75,33
|Frigo Pak Gıda
|22,04
|5,86
|214,61
|Galatasaray Sportif
|3,83
|9,74
|88,67
|Garanti Bankası
|7,48
|7,16
|-32,85
|Garanti Faktoring
|11,02
|0,18
|184,75
|Garanti Yat. Ort.
|3,04
|3,75
|204,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,26
|0,43
|194,44
|Gediz Ambalaj
|19,95
|4,83
|195,12
|Gentaş
|4,41
|3,28
|113,87
|Gersan Elektrik
|6,50
|2,69
|103,76
|Global Men. Değ.
|5,05
|5,21
|168,62
|Global Yat. Holding
|4,91
|3,81
|0,82
|Good-Year
|7,49
|9,99
|84,94
|Göltaş Çimento
|23,64
|1,46
|32,88
|Gözde Girişim
|6,87
|-1,29
|33,66
|GSD Denizcilik
|5,16
|-2,64
|101,56
|GSD Holding
|2,33
|5,43
|56,38
|Gübre Fabrik.
|36,70
|-0,49
|305,97
|Güler Yat. Holding
|13,41
|-9,02
|560,59
|Halk GMYO
|2,56
|0,79
|119,81
|Hatay Tekstil
|13,48
|3,77
|100,18
|Hedef Girişim
|6,38
|0,95
|167,36
|Hektaş
|12,65
|2,02
|57,73
|HUB Girişim
|16,86
|1,26
|79,58
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|-0,44
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|7,02
|2,93
|33,21
|İdealist Danışmanlık
|10,32
|-4,88
|210,84
|İdealist GMYO
|6,30
|1,78
|105,88
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|2,72
|-39,62
|İhlas Gayrimenkul
|1,28
|2,40
|24,36
|İhlas Gazetecilik
|4,64
|0,43
|2,20
|İhlas Holding
|1,17
|4,46
|28,57
|İhlas Yayın Holding
|1,26
|2,44
|51,14
|İndeks Bilgisayar
|17,50
|-4,32
|86,57
|Info Yatırım
|11,21
|-2,10
|130,53
|İntema
|20,94
|-3,68
|126,13
|Inveo Yatırım Holding
|28,82
|0,91
|274,77
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|-0,68
|51,04
|İskenderun Demir Çelik
|7,96
|1,02
|1,85
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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