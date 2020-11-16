Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.11.2020 18:47
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,96-2,83435,48
Acıpayam Selüloz16,83-1,35166,52
Adel Kalemcilik21,362,1036,05
Adese Alışveriş Ticaret3,534,75147,15
Afyon Çimento4,501,8197,52
Ak Enerji2,270,89108,26
Akbank6,310,00-22,19
Akçansa13,420,9038,43
Akdeniz Yatırım Hold.6,573,14211,37
Akfen GMYO4,153,232,47
Akın Tekstil19,702,2342,86
Akiş GMYO3,79-0,2620,99
Akmerkez GMYO56,80-3,73153,52
Aksa9,910,0041,50
Aksa Enerji7,24-1,3690,53
Aksigorta7,691,0541,94
Aksu Enerji12,321,73-17,15
Alarko Carrıer184,409,96208,75
Alarko GMYO17,12-0,1716,48
Alarko Holding6,62-0,3012,68
Albaraka Türk1,760,0015,03
Alcatel Lucent Teletaş29,700,13146,68
Alkim Kağıt13,220,99143,92
Alkim Kimya14,10-0,42127,35
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,59-4,07531,71
Altınyunus Çeşme50,00-3,19400,50
Anadolu Efes22,00-2,653,39
Anadolu Grubu Holding22,240,0926,44
Anadolu Hayat Emek.8,27-0,3635,91
Anadolu Isuzu17,559,4144,21
Anadolu Sigorta6,96-1,5667,57
Anel Elektrik3,280,9286,06
Arçelik28,321,7235,89
ARD Bilişim Teknolojileri35,902,10

Arena Bilgisayar37,802,16418,88
Armada Bilgisayar50,251,35206,59
Arsan Tekstil6,861,4891,62
Artı Yatırım Holding6,152,50659,26
Aselsan18,17-0,9874,53
Ata GMYO4,001,27-11,70
Atakule GMYO2,441,6727,08
Atlantis Yatırım Holding4,50-5,86350,00
Atlas Yat. Ort.1,74-1,1480,02
AvivaSA Emeklilik Hayat14,301,786,67
Avrasya GMYO3,185,30110,60
Avrasya Petrol ve Tur.2,973,8563,19
Avrupa Yatırım Holding5,975,85287,66
Ayen Enerji5,694,4063,98
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,506,28379,45
Aygaz12,15-0,250,03
Bagfaş17,21-0,062,32
Bak Ambalaj18,35-2,39151,90
Balatacılar Balatacılık7,00-3,98464,52
Bantaş Ambalaj5,36-0,74112,70
Banvit24,660,0032,79
Baştaş Başkent Çimento8,601,78232,05
Batı Çimento4,284,3929,31
Batısöke Çimento2,619,6699,24
Bayrak Taban Sanayi8,262,61

Bera Holding10,28-2,00167,01
Berkosan Yalıtım6,32-0,63130,66
Beşiktaş Futbol Yat.3,12-0,6427,35
Beyaz Filo10,50-1,22235,48
Bilici Yatırım6,38-1,09122,57
Bim Mağazalar68,75-0,2248,78
Birko Mensucat1,31-2,96322,58
Birlik Mensucat2,50-1,19119,30
Bizim Mağazaları15,330,9938,44
Bomonti Elektrik20,789,951523,44
Borusan Mannesmann15,001,4931,00
Borusan Yat. Paz.208,002,97247,17
Bosch Fren Sistemleri1.093,00-1,98279,80
Bossa12,970,2360,92
Brisa18,35-0,3395,65
Burçelik22,702,34290,71
Burçelik Vana71,005,34631,20
Bursa Çimento8,469,02111,32
Carrefoursa25,60-0,85443,52
Casa Emtia Petrol49,5010,00427,16
Ceo Event Medya6,930,5889,23
Coca Cola İçecek59,150,0056,24
Cosmos Yat. Holding7,002,19243,14
Credıtwest Faktorıng5,506,5990,97
Çelebi83,453,02-16,00
Çelik Halat16,80-0,41158,46
Çemaş Döküm2,558,05103,43
Çemtaş14,63-0,4179,97
Çimbeton139,40-1,27237,86
Çimentaş33,60-6,67124,00
Çimsa15,031,0165,53
Çuhadaroğlu Metal6,65-3,62108,46
Dagi Giyim8,8010,00252,00
Dagi Yatırım Holding17,304,91665,49
Dardanel27,669,94629,82
Datagate Bilgisayar15,43-0,1397,57
Demısaş Döküm6,011,3572,70
Denge Holding6,001,01337,96
Deniz GMYO3,47-0,8664,91
Derimod9,91-0,7038,80
Derlüks Deri9,844,68143,22
Desa Deri7,445,3863,88
Despec Bilgisayar11,78-1,83177,83
Deva Holding23,74-0,17165,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,050,64

Diriteks Diriliş Tekstil3,19-6,18308,97
Ditaş Doğan29,38-1,87208,77
DO-CO381,306,96-32,39
Doğan Burda22,506,53270,68
Doğan Holding2,641,5447,03
Doğtaş Kelebek Mobilya2,690,3763,03
Doğusan3,56-1,1171,15
Doğuş GMYO9,5710,00111,26
Doğuş Otomotiv31,929,99235,29
Döktaş Dökümcülük34,303,818,39
Duran Doğan Basım21,901,0155,98
Dyo Boya11,28-0,44130,20
Eczacıbaşı İlaç6,981,3191,20
Eczacıbaşı Yatırım18,981,3397,04
Edip Gayrimenkul3,101,31123,02
Ege Endüstri1.350,003,85139,97
Ege Gübre125,800,48155,19
Ege Profil21,26-1,4877,61
Ege Seramik8,86-2,74140,86
Egeplast18,81-0,9050,48
Ekiz Kimya8,052,421219,67
Emek Elektrik3,480,87118,87
Eminiş Ambalaj26,20-1,871623,68
Emlak Konut GMYO1,89-0,5330,55
Enerjisa Enerji9,80-3,1645,49
Enka İnşaat7,330,6931,32
Erbosan27,300,669,29
Ereğli Demir Çelik10,89-1,8923,63
Ersu Gıda5,220,58152,17
Escort Teknoloji5,960,00328,78
Esenboğa Elektrik18,64-3,72

Etiler Gıda5,095,17335,93
Euro Kapital Yat. Ort.3,62-2,95125,72
Euro Trend Yat. Ort.4,58-4,98283,64
Euro Yat. Ort.6,99-9,92520,92
Euro Yatırım Holding3,03-0,98102,00
Fade Gıda5,84-1,35

Fenerbahçe Futbol33,82-1,28133,72
Flap Kongre Toplantı Hiz.9,3510,00104,60
F-M İzmit Piston121,50-0,16156,53
Fonet Bilgi Teknolojileri11,260,0046,42
Ford Otosan121,904,5584,38
Formet Çelik Kapı4,97-0,6065,67
Frigo Pak Gıda23,122,76230,03
Galatasaray Sportif3,94-1,7594,09
Garanti Bankası8,951,02-19,66
Garanti Faktoring10,700,75176,49
Garanti Yat. Ort.3,023,42202,97
Gedik Y. Men. Değ.9,53-0,63203,02
Gediz Ambalaj20,680,10205,92
Gentaş4,95-7,48140,06
Gersan Elektrik7,079,95121,63
Global Men. Değ.4,89-1,21160,11
Global Yat. Holding4,782,80-1,85
Good-Year7,44-2,4983,70
Göltaş Çimento23,080,7929,74
Gözde Girişim6,47-0,6125,88
GSD Denizcilik5,081,4098,44
GSD Holding2,332,6456,38
Gübre Fabrik.38,641,20327,43
Güler Yat. Holding13,20-0,83550,25
Halk GMYO2,58-0,39121,53
Hatay Tekstil13,141,9495,13
Hedef Girişim6,140,00157,30
Hektaş12,931,6561,22
HUB Girişim16,87-0,3579,69
Hürriyet Gzt.2,20-0,4592,98
ICBC Turkey Bank6,77-0,8828,46
İdealist Danışmanlık10,869,92227,11
İdealist GMYO6,331,61106,86
İhlas Ev Aletleri1,880,53-39,94
İhlas Gayrimenkul1,270,7923,38
İhlas Gazetecilik4,61-0,221,54
İhlas Holding1,150,8826,37
İhlas Yayın Holding1,17-1,6840,35
İndeks Bilgisayar16,19-2,3572,61
Info Yatırım11,622,29138,96
İntema20,50-2,94121,38
Inveo Yatırım Holding29,80-1,00287,52
İpek Doğal Enerji11,77-0,1752,46
İskenderun Demir Çelik8,000,882,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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