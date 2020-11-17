Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.11.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım10,030,70439,25
Acıpayam Selüloz16,67-0,95163,99
Adel Kalemcilik20,90-2,1533,12
Adese Alışveriş Ticaret3,28-7,08129,64
Afyon Çimento4,27-5,1187,42
Ak Enerji2,17-4,4199,08
Akbank5,99-5,07-26,14
Akçansa13,10-2,3835,13
Akdeniz Yatırım Hold.6,24-5,02195,73
Akfen GMYO4,00-3,61-1,23
Akın Tekstil19,921,1244,45
Akiş GMYO3,62-4,4915,56
Akmerkez GMYO54,55-3,96143,47
Aksa9,910,0041,50
Aksa Enerji7,240,0090,53
Aksigorta7,57-1,5639,72
Aksu Enerji12,10-1,79-18,63
Alarko Carrıer187,001,41213,10
Alarko GMYO16,60-3,0412,94
Alarko Holding6,43-2,879,45
Albaraka Türk1,69-3,9810,46
Alcatel Lucent Teletaş27,90-6,06131,73
Alkim Kağıt13,01-1,59140,05
Alkim Kimya14,07-0,21126,86
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,600,39534,15
Altınyunus Çeşme45,90-8,20359,46
Anadolu Efes21,50-2,271,04
Anadolu Grubu Holding21,32-4,1421,21
Anadolu Hayat Emek.8,20-0,8534,76
Anadolu Isuzu17,23-1,8241,58
Anadolu Sigorta6,960,0067,57
Anel Elektrik3,18-3,0580,39
Arçelik28,26-0,2135,60
ARD Bilişim Teknolojileri34,82-3,01

Arena Bilgisayar36,36-3,81399,11
Armada Bilgisayar49,04-2,41199,21
Arsan Tekstil6,951,3194,13
Artı Yatırım Holding6,150,00659,26
Aselsan17,67-2,7569,73
Ata GMYO4,153,75-8,39
Atakule GMYO2,33-4,5121,35
Atlantis Yatırım Holding4,38-2,67338,00
Atlas Yat. Ort.1,66-4,6071,74
AvivaSA Emeklilik Hayat14,11-1,335,26
Avrasya GMYO3,05-4,09101,99
Avrasya Petrol ve Tur.2,90-2,3659,34
Avrupa Yatırım Holding5,50-7,87257,14
Ayen Enerji5,42-4,7556,20
Ayes Çelik Hasır ve Çit9,82-6,48348,40
Aygaz11,90-2,06-2,02
Bagfaş17,00-1,221,07
Bak Ambalaj17,60-4,09141,60
Balatacılar Balatacılık7,202,86480,65
Bantaş Ambalaj5,12-4,48103,17
Banvit24,961,2234,41
Baştaş Başkent Çimento8,32-3,26221,24
Batı Çimento4,17-2,5725,98
Batısöke Çimento2,610,0099,24
Bayrak Taban Sanayi8,05-2,54

Bera Holding10,401,17170,13
Berkosan Yalıtım6,10-3,48122,63
Beşiktaş Futbol Yat.3,04-2,5624,08
Beyaz Filo9,83-6,38214,07
Bilici Yatırım6,13-3,92113,85
Bim Mağazalar69,951,7551,38
Birko Mensucat1,25-4,58303,23
Birlik Mensucat2,40-4,00110,53
Bizim Mağazaları16,628,4150,09
Bomonti Elektrik22,849,911684,38
Borusan Mannesmann14,45-3,6726,20
Borusan Yat. Paz.194,00-6,73223,80
Bosch Fren Sistemleri1.002,10-8,32248,22
Bossa12,55-3,2455,71
Brisa17,73-3,3889,04
Burçelik22,06-2,82279,69
Burçelik Vana67,00-5,63590,01
Bursa Çimento8,27-2,25106,58
Carrefoursa24,20-5,47413,80
Casa Emtia Petrol50,001,01432,48
Ceo Event Medya6,62-4,4780,76
Coca Cola İçecek57,10-3,4750,82
Cosmos Yat. Holding6,95-0,71240,69
Credıtwest Faktorıng5,26-4,3682,64
Çelebi79,45-4,79-20,03
Çelik Halat16,13-3,99148,15
Çemaş Döküm2,36-7,4588,27
Çemtaş14,13-3,4273,82
Çimbeton133,70-4,09224,04
Çimentaş32,02-4,70113,47
Çimsa15,100,4766,30
Çuhadaroğlu Metal6,30-5,2697,49
Dagi Giyim9,6810,00287,20
Dagi Yatırım Holding16,00-7,51607,96
Dardanel26,50-4,19599,21
Datagate Bilgisayar14,75-4,4188,86
Demısaş Döküm5,81-3,3366,95
Denge Holding5,60-6,67308,76
Deniz GMYO3,35-3,4659,21
Derimod9,64-2,7235,01
Derlüks Deri9,48-3,66134,32
Desa Deri7,26-2,4259,91
Despec Bilgisayar11,59-1,61173,35
Deva Holding24,342,53172,63
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,70-3,17

Diriteks Diriliş Tekstil3,385,96333,33
Ditaş Doğan28,50-3,00199,52
DO-CO363,40-4,69-35,57
Doğan Burda21,00-6,67245,96
Doğan Holding2,54-3,7941,46
Doğtaş Kelebek Mobilya2,56-4,8355,15
Doğusan3,43-3,6564,90
Doğuş GMYO9,09-5,02100,66
Doğuş Otomotiv28,74-9,96201,89
Döktaş Dökümcülük33,76-1,576,68
Duran Doğan Basım21,24-3,0151,28
Dyo Boya10,93-3,10123,06
Eczacıbaşı İlaç7,000,2991,75
Eczacıbaşı Yatırım19,201,1699,33
Edip Gayrimenkul2,98-3,87114,39
Ege Endüstri1.285,00-4,81128,42
Ege Gübre124,10-1,35151,75
Ege Profil20,60-3,1072,10
Ege Seramik8,75-1,24137,87
Egeplast18,960,8051,68
Ekiz Kimya8,303,111260,66
Emek Elektrik3,39-2,59113,21
Eminiş Ambalaj23,58-10,001451,32
Emlak Konut GMYO1,911,0631,94
Enerjisa Enerji9,73-0,7144,45
Enka İnşaat7,18-2,0528,63
Erbosan26,30-3,665,28
Ereğli Demir Çelik10,900,0923,74
Ersu Gıda5,749,96177,29
Escort Teknoloji5,72-4,03311,51
Esenboğa Elektrik18,04-3,22

Etiler Gıda4,68-8,06300,82
Euro Kapital Yat. Ort.3,671,38128,84
Euro Trend Yat. Ort.4,38-4,37266,89
Euro Yat. Ort.6,30-9,87459,63
Euro Yatırım Holding2,90-4,2993,33
Fade Gıda6,429,93

Fenerbahçe Futbol33,20-1,83129,44
Flap Kongre Toplantı Hiz.8,42-9,9584,25
F-M İzmit Piston116,50-4,12145,97
Fonet Bilgi Teknolojileri11,401,2448,24
Ford Otosan117,80-3,3678,18
Formet Çelik Kapı4,73-4,8357,67
Frigo Pak Gıda23,421,30234,31
Galatasaray Sportif3,81-3,3087,68
Garanti Bankası8,42-5,92-24,42
Garanti Faktoring10,48-2,06170,80
Garanti Yat. Ort.2,89-4,30189,93
Gedik Y. Men. Değ.9,34-1,99196,98
Gediz Ambalaj19,77-4,40192,46
Gentaş4,72-4,65128,90
Gersan Elektrik6,48-8,35103,13
Global Men. Değ.4,74-3,07152,13
Global Yat. Holding4,61-3,56-5,34
Good-Year7,08-4,8474,81
Göltaş Çimento22,24-3,6425,01
Gözde Girişim6,20-4,1720,62
GSD Denizcilik4,98-1,9794,53
GSD Holding2,19-6,0146,98
Gübre Fabrik.37,42-3,16313,94
Güler Yat. Holding14,5210,00615,27
Halk GMYO2,50-3,10114,66
Hatay Tekstil12,63-3,8887,56
Hedef Girişim5,90-3,91147,25
Hektaş12,65-2,1757,73
HUB Girişim16,51-2,1375,85
Hürriyet Gzt.2,10-4,5584,21
ICBC Turkey Bank6,63-2,0725,81
İdealist Danışmanlık11,606,81249,40
İdealist GMYO6,11-3,4899,67
İhlas Ev Aletleri1,82-3,19-41,85
İhlas Gayrimenkul1,23-3,1519,50
İhlas Gazetecilik4,50-2,39-0,88
İhlas Holding1,12-2,6123,08
İhlas Yayın Holding1,12-4,2734,35
İndeks Bilgisayar16,08-0,6871,43
Info Yatırım12,094,04148,63
İntema19,42-5,27109,72
Inveo Yatırım Holding28,52-4,30270,87
İpek Doğal Enerji11,49-2,3848,83
İskenderun Demir Çelik7,88-1,500,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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