Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

23.11.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,22-2,43395,70
Acıpayam Selüloz17,463,44176,50
Adel Kalemcilik20,280,3029,17
Adese Alışveriş Ticaret3,10-3,13117,04
Afyon Çimento4,49-0,6697,08
Ak Enerji2,22-0,89103,67
Akbank6,26-3,69-22,81
Akçansa13,912,2043,49
Akdeniz Yatırım Hold.6,17-3,44192,42
Akfen GMYO4,10-0,731,23
Akın Tekstil27,229,9497,39
Akiş GMYO3,793,2720,99
Akmerkez GMYO53,00-1,85136,56
Aksa10,71-0,4652,93
Aksa Enerji7,02-2,0984,74
Aksigorta7,73-2,5242,68
Aksu Enerji12,571,37-15,47
Alarko Carrıer212,009,96254,96
Alarko GMYO17,663,5820,15
Alarko Holding6,49-2,2610,47
Albaraka Türk1,74-1,6913,73
Alcatel Lucent Teletaş27,72-0,86130,23
Alkim Kağıt13,512,97149,27
Alkim Kimya14,18-0,98128,64
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,39-9,81482,93
Altınyunus Çeşme48,001,52380,48
Anadolu Efes22,320,634,90
Anadolu Grubu Holding21,34-4,1321,32
Anadolu Hayat Emek.8,470,8339,19
Anadolu Isuzu16,39-2,1534,68
Anadolu Sigorta7,170,0072,62
Anel Elektrik3,20-0,6281,52
Arçelik29,10-1,1539,64
ARD Bilişim Teknolojileri35,20-2,33

Arena Bilgisayar36,28-1,63398,01
Armada Bilgisayar49,52-2,52202,14
Arsan Tekstil6,94-1,5693,85
Artı Yatırım Holding6,00-2,28640,74
Aselsan18,16-1,0474,43
Ata GMYO4,853,197,06
Atakule GMYO2,440,0027,08
Atlantis Yatırım Holding4,36-9,17336,00
Atlas Yat. Ort.1,849,5290,36
AvivaSA Emeklilik Hayat14,06-0,504,88
Avrasya GMYO3,816,13152,32
Avrasya Petrol ve Tur.3,320,6182,42
Avrupa Yatırım Holding4,92-1,60219,48
Ayen Enerji5,62-1,0661,96
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,200,49365,75
Aygaz12,22-1,450,61
Bagfaş20,869,9624,02
Bak Ambalaj19,669,96169,88
Balatacılar Balatacılık8,008,84545,16
Bantaş Ambalaj5,27-1,68109,13
Banvit24,980,4834,52
Baştaş Başkent Çimento8,806,02239,77
Batı Çimento4,40-0,4532,93
Batısöke Çimento2,53-3,4493,13
Bayrak Taban Sanayi8,290,85

Bera Holding11,80-0,76206,49
Berkosan Yalıtım6,09-2,72122,26
Beşiktaş Futbol Yat.3,070,6625,31
Beyaz Filo10,00-3,19219,51
Bilici Yatırım6,22-1,74116,99
Bim Mağazalar69,55-0,0750,51
Birko Mensucat1,25-0,79303,23
Birlik Mensucat2,40-0,41110,53
Bizim Mağazaları15,820,1942,87
Bomonti Elektrik26,509,961970,31
Borusan Mannesmann16,132,7440,87
Borusan Yat. Paz.213,004,31255,51
Bosch Fren Sistemleri1.219,007,69323,59
Bossa13,11-0,2362,66
Brisa17,81-0,5089,89
Burçelik21,80-0,91275,22
Burçelik Vana63,00-4,76548,82
Bursa Çimento9,914,98147,54
Carrefoursa22,90-4,18386,20
Casa Emtia Petrol73,209,99679,55
Ceo Event Medya6,81-2,0185,95
Coca Cola İçecek60,40-0,9859,54
Cosmos Yat. Holding7,202,13252,94
Credıtwest Faktorıng5,54-5,7892,36
Çelebi84,90-1,68-14,54
Çelik Halat20,087,38208,92
Çemaş Döküm2,41-2,4392,26
Çemtaş14,70-1,2880,83
Çimbeton151,205,00266,46
Çimentaş33,04-1,67120,27
Çimsa15,662,0272,47
Çuhadaroğlu Metal6,540,77105,02
Dagi Giyim9,01-2,70260,40
Dagi Yatırım Holding14,40-5,57537,17
Dardanel25,68-2,87577,57
Datagate Bilgisayar15,480,7298,21
Demısaş Döküm6,100,8375,29
Denge Holding5,752,68319,71
Deniz GMYO3,350,0059,21
Derimod9,901,5438,66
Derlüks Deri11,219,90177,08
Desa Deri7,582,5766,96
Despec Bilgisayar11,21-0,80164,39
Deva Holding23,44-1,60162,55
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,37-2,26

Diriteks Diriliş Tekstil3,40-5,82335,90
Ditaş Doğan30,483,11220,33
DO-CO436,004,63-22,70
Doğan Burda23,009,00278,91
Doğan Holding2,560,0042,58
Doğtaş Kelebek Mobilya2,60-2,2657,58
Doğusan3,59-2,9772,60
Doğuş GMYO9,694,76113,91
Doğuş Otomotiv30,30-2,88218,28
Döktaş Dökümcülük33,50-0,895,86
Duran Doğan Basım22,04-0,5456,98
Dyo Boya11,703,17138,78
Eczacıbaşı İlaç6,82-1,0286,82
Eczacıbaşı Yatırım19,581,35103,27
Edip Gayrimenkul2,990,34115,11
Ege Endüstri1.557,0010,00176,77
Ege Gübre145,305,67194,75
Ege Profil21,56-0,0980,12
Ege Seramik9,625,25161,52
Egeplast19,942,2659,52
Ekiz Kimya8,402,441277,05
Emek Elektrik3,451,77116,98
Eminiş Ambalaj23,70-1,251459,21
Emlak Konut GMYO2,087,7743,68
Enerjisa Enerji10,041,0149,05
Enka İnşaat7,16-0,6928,27
Erbosan30,249,9621,06
Ereğli Demir Çelik11,440,7029,88
Ersu Gıda5,27-0,75154,59
Escort Teknoloji5,90-1,67324,46
Esenboğa Elektrik17,69-1,94

Etiler Gıda4,68-2,90300,82
Euro Kapital Yat. Ort.3,47-1,42116,37
Euro Trend Yat. Ort.3,97-7,03232,55
Euro Yat. Ort.5,16-7,53358,36
Euro Yatırım Holding2,91-1,3694,00
Fade Gıda6,14-1,13

Fenerbahçe Futbol33,76-1,52133,31
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,77-4,0770,02
F-M İzmit Piston126,704,54167,51
Fonet Bilgi Teknolojileri11,29-1,7446,81
Ford Otosan119,001,7179,99
Formet Çelik Kapı4,42-7,9247,33
Frigo Pak Gıda27,007,91285,42
Galatasaray Sportif3,92-1,5193,10
Garanti Bankası9,07-4,02-18,58
Garanti Faktoring10,75-1,83177,78
Garanti Yat. Ort.2,92-1,35192,94
Gedik Y. Men. Değ.9,36-1,47197,62
Gediz Ambalaj20,001,52195,86
Gentaş4,99-2,35142,00
Gersan Elektrik6,44-1,23101,88
Global Men. Değ.4,73-2,27151,60
Global Yat. Holding4,64-1,69-4,72
Good-Year7,470,2784,44
Göltaş Çimento25,400,7142,78
Gözde Girişim6,40-1,3924,51
GSD Denizcilik5,00-2,1595,31
GSD Holding2,354,4457,72
Gübre Fabrik.50,259,91455,86
Güler Yat. Holding14,799,96628,57
Halk GMYO2,909,85149,01
Hatay Tekstil13,15-1,1395,28
Hedef Girişim6,251,63161,91
Hektaş13,412,3767,21
HUB Girişim17,390,9385,22
Hürriyet Gzt.2,18-2,2491,23
ICBC Turkey Bank6,60-1,6425,24
İdealist Danışmanlık11,75-8,49253,92
İdealist GMYO6,17-0,80101,63
İhlas Ev Aletleri1,870,00-40,26
İhlas Gayrimenkul1,271,6023,38
İhlas Gazetecilik4,44-0,67-2,20
İhlas Holding1,14-0,8725,27
İhlas Yayın Holding1,181,7241,55
İndeks Bilgisayar16,23-1,9373,03
Info Yatırım11,87-8,13144,10
İntema19,35-2,32108,96
Inveo Yatırım Holding28,60-0,83271,91
İpek Doğal Enerji12,00-2,7655,44
İskenderun Demir Çelik8,22-1,325,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Cumhurbaşkanlığı'ndan Türk gemisinde yapılan aramaya sert tepki: AB, taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir Ermenistan'dan yana tavır sergileyen Macron'dan tarihi Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır Türk gemisine baskın emrini AB'nin Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Eğlence mekanına dönüştürülen evde 15 kişiye ceza kesildi Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar Koronavirüse yakalanan sunucu vatandaşları uyardı: Yalvarıyorum, evden dışarı çıkmayın Vaka rekorları kırılan ABD'de yapılan düğün merasimi şoke etti: Sinagogdaki kutlamaya tam 7000 kişi katıldı
Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü Türk Telekom'da 11'ler belli oldu! G.Saray'da yıldız futbolcu kadroya döndü         
18:29
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Bir günde 30 kuruş birden yükseldi         
17:57
Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım Şarkıcı Öykü Gürman, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi: Yanlış anlaşıldım         
17:49
Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi Yerli koronavirüs aşısı 44 kişiye uygulandı, yan etki görülmedi         
17:37
Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı Belediye şifrelerini ele geçiren yapı denetim firması 550 bin TL'lik vurgun yaptı         
17:33
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fikirtepe talimatı: Kentsel dönüşümü TOKİ ve Emlak Konut yapacak         
16:26
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza kamerada         
15:29
Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın         
15:16
3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu 3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu         
14:50
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor Şenol Güneş'ten Yiğit Bulut'a olay gönderme: Ekonomiyi batırmış adam bana ekonomiden bahsediyor         
14:37
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın Muhtarlar da veri paylaşmaya başladı! Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 18:53:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei