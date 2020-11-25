Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

25.11.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,284,62398,92
Acıpayam Selüloz18,18-3,55187,90
Adel Kalemcilik21,14-1,5834,65
Adese Alışveriş Ticaret3,08-2,53115,64
Afyon Çimento4,48-1,7596,64
Ak Enerji2,23-2,19104,59
Akbank6,300,32-22,32
Akçansa13,790,2942,25
Akdeniz Yatırım Hold.6,03-1,63185,78
Akfen GMYO4,090,740,99
Akın Tekstil25,18-2,2582,60
Akiş GMYO3,66-2,4016,84
Akmerkez GMYO51,75-3,09130,98
Aksa10,73-2,4553,21
Aksa Enerji7,05-0,7085,53
Aksigorta7,71-0,6442,31
Aksu Enerji13,400,68-9,89
Alarko Carrıer243,204,29307,20
Alarko GMYO18,374,9124,98
Alarko Holding6,40-1,398,94
Albaraka Türk1,72-1,7112,42
Alcatel Lucent Teletaş27,28-0,87126,58
Alkim Kağıt13,28-2,64145,03
Alkim Kimya14,06-1,33126,70
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,50-2,72509,76
Altınyunus Çeşme47,80-1,28378,48
Anadolu Efes23,485,9610,35
Anadolu Grubu Holding21,480,4722,11
Anadolu Hayat Emek.8,37-1,3037,55
Anadolu Isuzu16,47-0,9035,33
Anadolu Sigorta7,08-1,2670,46
Anel Elektrik3,250,3184,36
Arçelik28,76-0,6938,00
ARD Bilişim Teknolojileri35,24-0,79

Arena Bilgisayar35,58-0,84388,40
Armada Bilgisayar48,80-0,12197,74
Arsan Tekstil6,960,4394,41
Artı Yatırım Holding5,851,56622,22
Aselsan18,18-0,6674,62
Ata GMYO4,97-4,429,71
Atakule GMYO2,551,1932,81
Atlantis Yatırım Holding4,500,00350,00
Atlas Yat. Ort.1,73-5,4678,98
AvivaSA Emeklilik Hayat14,995,0511,82
Avrasya GMYO3,78-9,79150,33
Avrasya Petrol ve Tur.3,29-9,8680,77
Avrupa Yatırım Holding4,69-4,29204,55
Ayen Enerji5,48-1,4457,93
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,00-2,91356,62
Aygaz13,082,597,69
Bagfaş20,00-3,8518,91
Bak Ambalaj20,74-4,07184,71
Balatacılar Balatacılık8,800,00609,68
Bantaş Ambalaj6,166,39144,44
Banvit27,5010,0048,09
Baştaş Başkent Çimento9,505,79266,80
Batı Çimento4,37-0,6832,02
Batısöke Çimento2,44-1,2186,26
Bayrak Taban Sanayi8,13-1,57

Bera Holding10,78-4,52180,00
Berkosan Yalıtım6,602,80140,88
Beşiktaş Futbol Yat.3,03-0,3323,67
Beyaz Filo9,53-1,14204,49
Bilici Yatırım6,190,16115,95
Bim Mağazalar69,501,2450,40
Birko Mensucat1,19-1,65283,87
Birlik Mensucat2,40-1,23110,53
Bizim Mağazaları15,911,2743,68
Bomonti Elektrik28,6010,002134,38
Borusan Mannesmann16,48-0,4843,93
Borusan Yat. Paz.234,10-0,09290,73
Bosch Fren Sistemleri1.295,00-3,42350,00
Bossa13,08-0,7662,28
Brisa19,09-2,10103,54
Burçelik23,669,94307,23
Burçelik Vana62,7010,00545,73
Bursa Çimento9,25-2,53131,05
Carrefoursa108,30-9,98309,49
Casa Emtia Petrol88,5510,00843,02
Ceo Event Medya7,002,6491,14
Coca Cola İçecek61,40-0,9762,18
Cosmos Yat. Holding7,10-1,39248,04
Credıtwest Faktorıng5,43-1,2788,54
Çelebi99,059,99-0,30
Çelik Halat20,002,35207,69
Çemaş Döküm2,37-0,4289,07
Çemtaş14,73-2,8481,20
Çimbeton182,909,98343,29
Çimentaş34,12-1,61127,47
Çimsa15,29-2,1868,39
Çuhadaroğlu Metal6,601,85106,90
Dagi Giyim8,900,45256,00
Dagi Yatırım Holding14,458,00539,38
Dardanel24,92-1,11557,52
Datagate Bilgisayar15,74-2,05101,54
Demısaş Döküm5,97-1,6571,55
Denge Holding5,900,00330,66
Deniz GMYO3,30-1,2056,83
Derimod10,10-2,4241,46
Derlüks Deri10,25-9,61153,35
Desa Deri7,39-0,9462,78
Despec Bilgisayar11,86-3,10179,72
Deva Holding23,321,04161,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,26-0,87

Diriteks Diriliş Tekstil3,562,30356,41
Ditaş Doğan30,20-2,27217,39
DO-CO475,00-0,96-15,78
Doğan Burda24,004,35295,39
Doğan Holding2,47-1,9837,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,590,0056,97
Doğusan3,56-3,2671,15
Doğuş GMYO9,60-4,00111,92
Doğuş Otomotiv28,04-3,77194,54
Döktaş Dökümcülük33,30-1,075,23
Duran Doğan Basım24,565,8674,93
Dyo Boya11,12-1,85126,94
Eczacıbaşı İlaç6,861,1887,91
Eczacıbaşı Yatırım20,766,46115,52
Edip Gayrimenkul3,05-2,24119,42
Ege Endüstri1.672,80-2,33197,35
Ege Gübre137,80-0,58179,54
Ege Profil24,229,99102,34
Ege Seramik9,67-1,12162,88
Egeplast18,35-3,6246,80
Ekiz Kimya8,05-0,621219,67
Emek Elektrik3,34-1,76110,06
Eminiş Ambalaj23,309,181432,89
Emlak Konut GMYO2,05-3,3041,61
Enerjisa Enerji10,41-0,8654,54
Enka İnşaat7,08-0,8426,84
Erbosan36,589,9846,44
Ereğli Demir Çelik11,701,6532,83
Ersu Gıda5,353,08158,45
Escort Teknoloji6,849,97392,09
Esenboğa Elektrik17,57-1,29

Etiler Gıda4,511,35286,26
Euro Kapital Yat. Ort.3,25-2,40102,65
Euro Trend Yat. Ort.3,67-2,65207,42
Euro Yat. Ort.4,79-2,24325,50
Euro Yatırım Holding2,81-2,4387,33
Fade Gıda6,141,49

Fenerbahçe Futbol33,900,36134,28
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,561,6165,43
F-M İzmit Piston138,90-0,29193,27
Fonet Bilgi Teknolojileri11,290,0046,81
Ford Otosan123,30-0,9686,49
Formet Çelik Kapı4,30-4,8743,33
Frigo Pak Gıda28,442,75305,97
Galatasaray Sportif3,74-1,5884,24
Garanti Bankası9,070,22-18,58
Garanti Faktoring11,121,09187,34
Garanti Yat. Ort.2,85-1,72185,91
Gedik Y. Men. Değ.9,20-0,86192,53
Gediz Ambalaj21,06-2,59211,54
Gentaş5,263,75155,09
Gersan Elektrik6,33-1,0998,43
Global Men. Değ.4,720,00151,06
Global Yat. Holding4,63-1,07-4,93
Good-Year7,74-1,7891,11
Göltaş Çimento29,389,9665,15
Gözde Girişim6,36-0,1623,74
GSD Denizcilik4,97-1,0094,14
GSD Holding2,27-3,8152,35
Gübre Fabrik.46,902,58418,81
Güler Yat. Holding16,602,09717,73
Halk GMYO3,149,79169,61
Hatay Tekstil13,220,4696,32
Hedef Girişim6,22-1,11160,66
Hektaş12,98-1,8261,85
HUB Girişim16,98-1,6280,86
Hürriyet Gzt.2,27-4,2299,12
ICBC Turkey Bank6,600,1525,24
İdealist Danışmanlık10,60-0,47219,28
İdealist GMYO6,09-1,6299,02
İhlas Ev Aletleri1,85-1,07-40,89
İhlas Gayrimenkul1,25-1,5721,44
İhlas Gazetecilik4,30-1,15-5,29
İhlas Holding1,12-1,7523,08
İhlas Yayın Holding1,15-1,7137,95
İndeks Bilgisayar16,29-1,7573,67
Info Yatırım4,48-3,66133,97
İntema21,209,96128,94
Inveo Yatırım Holding28,20-1,19266,71
İpek Doğal Enerji11,86-0,0853,63
İskenderun Demir Çelik8,603,1210,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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