Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,28
|4,62
|398,92
|Acıpayam Selüloz
|18,18
|-3,55
|187,90
|Adel Kalemcilik
|21,14
|-1,58
|34,65
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|-2,53
|115,64
|Afyon Çimento
|4,48
|-1,75
|96,64
|Ak Enerji
|2,23
|-2,19
|104,59
|Akbank
|6,30
|0,32
|-22,32
|Akçansa
|13,79
|0,29
|42,25
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,03
|-1,63
|185,78
|Akfen GMYO
|4,09
|0,74
|0,99
|Akın Tekstil
|25,18
|-2,25
|82,60
|Akiş GMYO
|3,66
|-2,40
|16,84
|Akmerkez GMYO
|51,75
|-3,09
|130,98
|Aksa
|10,73
|-2,45
|53,21
|Aksa Enerji
|7,05
|-0,70
|85,53
|Aksigorta
|7,71
|-0,64
|42,31
|Aksu Enerji
|13,40
|0,68
|-9,89
|Alarko Carrıer
|243,20
|4,29
|307,20
|Alarko GMYO
|18,37
|4,91
|24,98
|Alarko Holding
|6,40
|-1,39
|8,94
|Albaraka Türk
|1,72
|-1,71
|12,42
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|-0,87
|126,58
|Alkim Kağıt
|13,28
|-2,64
|145,03
|Alkim Kimya
|14,06
|-1,33
|126,70
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,50
|-2,72
|509,76
|Altınyunus Çeşme
|47,80
|-1,28
|378,48
|Anadolu Efes
|23,48
|5,96
|10,35
|Anadolu Grubu Holding
|21,48
|0,47
|22,11
|Anadolu Hayat Emek.
|8,37
|-1,30
|37,55
|Anadolu Isuzu
|16,47
|-0,90
|35,33
|Anadolu Sigorta
|7,08
|-1,26
|70,46
|Anel Elektrik
|3,25
|0,31
|84,36
|Arçelik
|28,76
|-0,69
|38,00
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,24
|-0,79
|Arena Bilgisayar
|35,58
|-0,84
|388,40
|Armada Bilgisayar
|48,80
|-0,12
|197,74
|Arsan Tekstil
|6,96
|0,43
|94,41
|Artı Yatırım Holding
|5,85
|1,56
|622,22
|Aselsan
|18,18
|-0,66
|74,62
|Ata GMYO
|4,97
|-4,42
|9,71
|Atakule GMYO
|2,55
|1,19
|32,81
|Atlantis Yatırım Holding
|4,50
|0,00
|350,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,73
|-5,46
|78,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,99
|5,05
|11,82
|Avrasya GMYO
|3,78
|-9,79
|150,33
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,29
|-9,86
|80,77
|Avrupa Yatırım Holding
|4,69
|-4,29
|204,55
|Ayen Enerji
|5,48
|-1,44
|57,93
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,00
|-2,91
|356,62
|Aygaz
|13,08
|2,59
|7,69
|Bagfaş
|20,00
|-3,85
|18,91
|Bak Ambalaj
|20,74
|-4,07
|184,71
|Balatacılar Balatacılık
|8,80
|0,00
|609,68
|Bantaş Ambalaj
|6,16
|6,39
|144,44
|Banvit
|27,50
|10,00
|48,09
|Baştaş Başkent Çimento
|9,50
|5,79
|266,80
|Batı Çimento
|4,37
|-0,68
|32,02
|Batısöke Çimento
|2,44
|-1,21
|86,26
|Bayrak Taban Sanayi
|8,13
|-1,57
|Bera Holding
|10,78
|-4,52
|180,00
|Berkosan Yalıtım
|6,60
|2,80
|140,88
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,03
|-0,33
|23,67
|Beyaz Filo
|9,53
|-1,14
|204,49
|Bilici Yatırım
|6,19
|0,16
|115,95
|Bim Mağazalar
|69,50
|1,24
|50,40
|Birko Mensucat
|1,19
|-1,65
|283,87
|Birlik Mensucat
|2,40
|-1,23
|110,53
|Bizim Mağazaları
|15,91
|1,27
|43,68
|Bomonti Elektrik
|28,60
|10,00
|2134,38
|Borusan Mannesmann
|16,48
|-0,48
|43,93
|Borusan Yat. Paz.
|234,10
|-0,09
|290,73
|Bosch Fren Sistemleri
|1.295,00
|-3,42
|350,00
|Bossa
|13,08
|-0,76
|62,28
|Brisa
|19,09
|-2,10
|103,54
|Burçelik
|23,66
|9,94
|307,23
|Burçelik Vana
|62,70
|10,00
|545,73
|Bursa Çimento
|9,25
|-2,53
|131,05
|Carrefoursa
|108,30
|-9,98
|309,49
|Casa Emtia Petrol
|88,55
|10,00
|843,02
|Ceo Event Medya
|7,00
|2,64
|91,14
|Coca Cola İçecek
|61,40
|-0,97
|62,18
|Cosmos Yat. Holding
|7,10
|-1,39
|248,04
|Credıtwest Faktorıng
|5,43
|-1,27
|88,54
|Çelebi
|99,05
|9,99
|-0,30
|Çelik Halat
|20,00
|2,35
|207,69
|Çemaş Döküm
|2,37
|-0,42
|89,07
|Çemtaş
|14,73
|-2,84
|81,20
|Çimbeton
|182,90
|9,98
|343,29
|Çimentaş
|34,12
|-1,61
|127,47
|Çimsa
|15,29
|-2,18
|68,39
|Çuhadaroğlu Metal
|6,60
|1,85
|106,90
|Dagi Giyim
|8,90
|0,45
|256,00
|Dagi Yatırım Holding
|14,45
|8,00
|539,38
|Dardanel
|24,92
|-1,11
|557,52
|Datagate Bilgisayar
|15,74
|-2,05
|101,54
|Demısaş Döküm
|5,97
|-1,65
|71,55
|Denge Holding
|5,90
|0,00
|330,66
|Deniz GMYO
|3,30
|-1,20
|56,83
|Derimod
|10,10
|-2,42
|41,46
|Derlüks Deri
|10,25
|-9,61
|153,35
|Desa Deri
|7,39
|-0,94
|62,78
|Despec Bilgisayar
|11,86
|-3,10
|179,72
|Deva Holding
|23,32
|1,04
|161,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,26
|-0,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,56
|2,30
|356,41
|Ditaş Doğan
|30,20
|-2,27
|217,39
|DO-CO
|475,00
|-0,96
|-15,78
|Doğan Burda
|24,00
|4,35
|295,39
|Doğan Holding
|2,47
|-1,98
|37,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,59
|0,00
|56,97
|Doğusan
|3,56
|-3,26
|71,15
|Doğuş GMYO
|9,60
|-4,00
|111,92
|Doğuş Otomotiv
|28,04
|-3,77
|194,54
|Döktaş Dökümcülük
|33,30
|-1,07
|5,23
|Duran Doğan Basım
|24,56
|5,86
|74,93
|Dyo Boya
|11,12
|-1,85
|126,94
|Eczacıbaşı İlaç
|6,86
|1,18
|87,91
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,76
|6,46
|115,52
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|-2,24
|119,42
|Ege Endüstri
|1.672,80
|-2,33
|197,35
|Ege Gübre
|137,80
|-0,58
|179,54
|Ege Profil
|24,22
|9,99
|102,34
|Ege Seramik
|9,67
|-1,12
|162,88
|Egeplast
|18,35
|-3,62
|46,80
|Ekiz Kimya
|8,05
|-0,62
|1219,67
|Emek Elektrik
|3,34
|-1,76
|110,06
|Eminiş Ambalaj
|23,30
|9,18
|1432,89
|Emlak Konut GMYO
|2,05
|-3,30
|41,61
|Enerjisa Enerji
|10,41
|-0,86
|54,54
|Enka İnşaat
|7,08
|-0,84
|26,84
|Erbosan
|36,58
|9,98
|46,44
|Ereğli Demir Çelik
|11,70
|1,65
|32,83
|Ersu Gıda
|5,35
|3,08
|158,45
|Escort Teknoloji
|6,84
|9,97
|392,09
|Esenboğa Elektrik
|17,57
|-1,29
|Etiler Gıda
|4,51
|1,35
|286,26
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,25
|-2,40
|102,65
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,67
|-2,65
|207,42
|Euro Yat. Ort.
|4,79
|-2,24
|325,50
|Euro Yatırım Holding
|2,81
|-2,43
|87,33
|Fade Gıda
|6,14
|1,49
|Fenerbahçe Futbol
|33,90
|0,36
|134,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,56
|1,61
|65,43
|F-M İzmit Piston
|138,90
|-0,29
|193,27
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,29
|0,00
|46,81
|Ford Otosan
|123,30
|-0,96
|86,49
|Formet Çelik Kapı
|4,30
|-4,87
|43,33
|Frigo Pak Gıda
|28,44
|2,75
|305,97
|Galatasaray Sportif
|3,74
|-1,58
|84,24
|Garanti Bankası
|9,07
|0,22
|-18,58
|Garanti Faktoring
|11,12
|1,09
|187,34
|Garanti Yat. Ort.
|2,85
|-1,72
|185,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|9,20
|-0,86
|192,53
|Gediz Ambalaj
|21,06
|-2,59
|211,54
|Gentaş
|5,26
|3,75
|155,09
|Gersan Elektrik
|6,33
|-1,09
|98,43
|Global Men. Değ.
|4,72
|0,00
|151,06
|Global Yat. Holding
|4,63
|-1,07
|-4,93
|Good-Year
|7,74
|-1,78
|91,11
|Göltaş Çimento
|29,38
|9,96
|65,15
|Gözde Girişim
|6,36
|-0,16
|23,74
|GSD Denizcilik
|4,97
|-1,00
|94,14
|GSD Holding
|2,27
|-3,81
|52,35
|Gübre Fabrik.
|46,90
|2,58
|418,81
|Güler Yat. Holding
|16,60
|2,09
|717,73
|Halk GMYO
|3,14
|9,79
|169,61
|Hatay Tekstil
|13,22
|0,46
|96,32
|Hedef Girişim
|6,22
|-1,11
|160,66
|Hektaş
|12,98
|-1,82
|61,85
|HUB Girişim
|16,98
|-1,62
|80,86
|Hürriyet Gzt.
|2,27
|-4,22
|99,12
|ICBC Turkey Bank
|6,60
|0,15
|25,24
|İdealist Danışmanlık
|10,60
|-0,47
|219,28
|İdealist GMYO
|6,09
|-1,62
|99,02
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|-1,07
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,25
|-1,57
|21,44
|İhlas Gazetecilik
|4,30
|-1,15
|-5,29
|İhlas Holding
|1,12
|-1,75
|23,08
|İhlas Yayın Holding
|1,15
|-1,71
|37,95
|İndeks Bilgisayar
|16,29
|-1,75
|73,67
|Info Yatırım
|4,48
|-3,66
|133,97
|İntema
|21,20
|9,96
|128,94
|Inveo Yatırım Holding
|28,20
|-1,19
|266,71
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|-0,08
|53,63
|İskenderun Demir Çelik
|8,60
|3,12
|10,04
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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