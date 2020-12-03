Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,11 -1,19 389,78 Acıpayam Selüloz 16,91 -1,05 167,79 Adel Kalemcilik 21,18 -0,28 34,90 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 0,00 117,74 Afyon Çimento 4,47 0,22 96,20 Ak Enerji 2,18 -0,91 100,00 Akbank 6,23 -0,32 -23,18 Akçansa 15,22 -2,75 57,00 Akdeniz Yatırım Hold. 6,14 -1,13 191,00 Akfen GMYO 4,19 -0,48 3,46 Akın Tekstil 25,30 -1,63 83,47 Akiş GMYO 3,65 2,24 16,52 Akmerkez GMYO 66,20 9,97 195,47 Aksa 10,66 -0,74 52,21 Aksa Enerji 7,41 1,51 95,00 Aksigorta 8,01 3,62 47,84 Aksu Enerji 13,17 -7,32 -11,43 Alarko Carrıer 242,60 -3,35 306,19 Alarko GMYO 19,88 -2,17 35,26 Alarko Holding 6,75 0,00 14,90 Albaraka Türk 1,71 0,59 11,76 Alcatel Lucent Teletaş 28,50 -1,11 136,71 Alkim Kağıt 13,15 0,08 142,63 Alkim Kimya 14,33 2,21 131,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,63 -0,38 541,46 Altınyunus Çeşme 47,58 0,21 376,28 Anadolu Efes 22,50 2,93 5,74 Anadolu Grubu Holding 22,32 3,81 26,89 Anadolu Hayat Emek. 7,94 -0,38 30,48 Anadolu Isuzu 16,19 0,43 33,03 Anadolu Sigorta 6,98 -0,43 68,05 Anel Elektrik 3,27 0,62 85,49 Arçelik 28,78 2,64 38,10 ARD Bilişim Teknolojileri 35,14 1,33 Arena Bilgisayar 33,50 0,36 359,85 Armada Bilgisayar 49,42 -1,75 201,53 Arsan Tekstil 7,03 0,00 96,37 Artı Yatırım Holding 6,58 -9,99 712,35 Aselsan 17,83 0,00 71,26 Ata GMYO 5,64 8,05 24,50 Atakule GMYO 2,56 3,23 33,33 Atlantis Yatırım Holding 4,50 2,27 350,00 Atlas Yat. Ort. 2,01 6,91 107,95 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,04 1,97 12,19 Avrasya GMYO 3,81 -0,78 152,32 Avrasya Petrol ve Tur. 3,13 0,64 71,98 Avrupa Yatırım Holding 5,14 0,39 233,77 Ayen Enerji 5,70 3,83 64,27 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,70 -6,10 434,25 Aygaz 12,95 1,17 6,62 Bagfaş 20,26 1,10 20,45 Bak Ambalaj 20,14 2,76 176,47 Balatacılar Balatacılık 8,24 0,49 564,52 Bantaş Ambalaj 6,00 5,26 138,10 Banvit 34,04 6,04 83,31 Baştaş Başkent Çimento 13,14 6,83 407,34 Batı Çimento 4,37 1,16 32,02 Batısöke Çimento 2,41 0,00 83,97 Bayrak Taban Sanayi 9,45 -1,36 Bera Holding 13,39 -0,07 247,79 Berkosan Yalıtım 6,32 2,10 130,66 Beşiktaş Futbol Yat. 3,80 -2,06 55,10 Beyaz Filo 9,99 2,46 219,19 Bilici Yatırım 6,19 1,64 115,95 Bim Mağazalar 71,10 2,01 53,87 Birko Mensucat 1,19 -2,46 283,87 Birlik Mensucat 2,65 2,71 132,46 Bizim Mağazaları 16,61 3,17 50,00 Borusan Mannesmann 16,29 0,12 42,27 Borusan Yat. Paz. 223,40 -3,46 272,87 Bosch Fren Sistemleri 1.360,00 -2,16 372,58 Bossa 13,24 2,00 64,27 Brisa 18,81 0,05 100,56 Burçelik 22,18 1,00 281,76 Burçelik Vana 59,80 -0,50 515,86 Bursa Çimento 9,04 -0,88 125,81 Carrefoursa 107,30 -4,11 305,71 Casa Emtia Petrol 86,60 9,62 822,26 Ceo Event Medya 7,08 3,66 93,33 Coca Cola İçecek 60,90 0,25 60,86 Cosmos Yat. Holding 8,00 3,23 292,16 Credıtwest Faktorıng 5,42 0,74 88,19 Çelebi 96,60 -1,02 -2,77 Çelik Halat 20,18 -3,63 210,46 Çemaş Döküm 2,50 0,81 99,44 Çemtaş 14,78 -0,20 81,82 Çimbeton 183,10 -4,14 343,77 Çimentaş 33,48 -0,06 123,20 Çimsa 16,12 3,00 77,53 Çuhadaroğlu Metal 6,62 -0,45 107,52 Dagi Giyim 8,65 0,46 246,00 Dagi Yatırım Holding 13,20 -2,65 484,07 Dardanel 25,70 -2,95 578,10 Datagate Bilgisayar 15,25 -0,33 95,26 Demısaş Döküm 6,54 0,15 87,93 Denge Holding 5,90 0,00 330,66 Deniz GMYO 3,32 1,22 57,78 Derimod 9,77 -0,41 36,83 Derlüks Deri 9,45 -1,56 133,58 Desa Deri 8,22 0,37 81,06 Despec Bilgisayar 11,70 -0,17 175,94 Deva Holding 23,78 -1,00 166,36 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,21 -0,39 Diriteks Diriliş Tekstil 4,13 -2,36 429,49 Ditaş Doğan 32,70 0,43 243,66 DO-CO 501,50 -0,50 -11,08 Doğan Burda 23,88 3,83 293,41 Doğan Holding 2,65 1,15 47,59 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,67 0,75 61,82 Doğusan 3,54 -0,56 70,19 Doğuş GMYO 9,35 -0,74 106,40 Doğuş Otomotiv 27,16 -3,00 185,29 Döktaş Dökümcülük 32,52 -1,09 2,76 Duran Doğan Basım 11,18 -2,37 68,14 Dyo Boya 11,96 9,93 144,08 Eczacıbaşı İlaç 7,05 -0,56 93,12 Eczacıbaşı Yatırım 20,32 0,40 110,96 Edip Gayrimenkul 3,02 1,34 117,27 Ege Endüstri 1.720,10 -1,85 205,76 Ege Gübre 133,70 -0,96 171,22 Ege Profil 27,88 6,66 132,92 Ege Seramik 9,40 2,84 155,54 Egeplast 18,50 2,78 48,00 Ekiz Kimya 7,98 -0,13 1208,20 Emek Elektrik 3,56 -2,47 123,90 Eminiş Ambalaj 24,00 -4,00 1478,95 Emlak Konut GMYO 2,17 0,00 49,90 Enerjisa Enerji 10,77 -1,19 59,89 Enka İnşaat 7,25 0,14 29,88 Erbosan 32,34 2,67 29,46 Ereğli Demir Çelik 11,62 0,17 31,92 Ersu Gıda 5,23 0,19 152,66 Escort Teknoloji 6,42 -1,83 361,87 Esenboğa Elektrik 18,65 3,32 Etiler Gıda 4,42 -1,78 278,55 Euro Kapital Yat. Ort. 4,81 9,82 199,92 Euro Trend Yat. Ort. 4,32 -3,57 261,86 Euro Yat. Ort. 5,49 -4,19 387,68 Euro Yatırım Holding 2,95 -1,01 96,67 Fade Gıda 6,38 1,59 Fenerbahçe Futbol 33,84 -1,05 133,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,43 -1,33 62,58 F-M İzmit Piston 127,30 -2,23 168,78 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,47 -0,69 49,15 Ford Otosan 115,30 -1,87 74,39 Formet Çelik Kapı 4,53 -5,82 51,00 Frigo Pak Gıda 23,66 -3,43 237,74 Galatasaray Sportif 4,09 -0,73 101,48 Garanti Bankası 9,20 -0,22 -17,41 Garanti Faktoring 10,75 0,66 177,78 Garanti Yat. Ort. 3,04 3,05 204,98 Gedik Y. Men. Değ. 10,61 9,95 237,37 Gediz Ambalaj 20,88 0,97 208,88 Gentaş 5,05 0,40 144,91 Gersan Elektrik 6,16 0,65 93,10 Global Men. Değ. 5,67 9,88 201,60 Global Yat. Holding 4,75 2,15 -2,46 Good-Year 7,62 -0,39 88,15 Göltaş Çimento 32,88 4,65 84,82 Gözde Girişim 6,91 -2,12 34,44 GSD Denizcilik 4,95 -0,60 93,36 GSD Holding 2,33 1,75 56,38 Gübre Fabrik. 49,82 0,04 451,11 Güler Yat. Holding 14,30 1,42 604,43 Halk GMYO 3,28 9,70 181,64 Hatay Tekstil 13,22 1,69 96,32 Hedef Girişim 6,34 3,43 165,68 Hektaş 13,16 1,23 64,09 HUB Girişim 18,78 7,13 100,03 Hürriyet Gzt. 2,27 0,89 99,12 ICBC Turkey Bank 6,60 0,15 25,24 İdealist Danışmanlık 10,20 -1,07 207,23 İdealist GMYO 6,39 1,91 108,82 İhlas Ev Aletleri 1,87 0,00 -40,26 İhlas Gayrimenkul 1,32 -0,75 28,24 İhlas Gazetecilik 4,48 0,45 -1,32 İhlas Holding 1,23 4,24 35,16 İhlas Yayın Holding 1,21 1,68 45,15 İndeks Bilgisayar 16,39 -0,49 74,74 Info Yatırım 5,50 10,00 187,24 İntema 20,08 1,01 116,85 Inveo Yatırım Holding 34,98 10,00 354,88 İpek Doğal Enerji 12,02 0,50 55,70 İskenderun Demir Çelik 8,57 0,35 9,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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