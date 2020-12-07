Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,75 -2,56 370,43 Acıpayam Selüloz 16,73 -0,12 164,94 Adel Kalemcilik 23,92 2,75 52,36 Adese Alışveriş Ticaret 3,12 1,96 118,44 Afyon Çimento 4,44 -0,45 94,88 Ak Enerji 2,39 2,14 119,27 Akbank 6,04 -2,27 -25,52 Akçansa 14,75 -0,67 52,15 Akdeniz Yatırım Hold. 6,03 -0,99 185,78 Akfen GMYO 4,15 0,24 2,47 Akın Tekstil 29,50 9,99 113,92 Akiş GMYO 3,83 -0,26 22,27 Akmerkez GMYO 59,85 -4,39 167,13 Aksa 10,82 0,74 54,50 Aksa Enerji 7,19 -2,18 89,21 Aksigorta 8,15 0,12 50,43 Aksu Enerji 12,88 -0,39 -13,38 Alarko Carrıer 236,20 0,04 295,48 Alarko GMYO 19,98 1,78 35,94 Alarko Holding 6,90 0,15 17,45 Albaraka Türk 1,66 -1,19 8,50 Alcatel Lucent Teletaş 27,90 -2,11 131,73 Alkim Kağıt 13,05 -1,14 140,79 Alkim Kimya 13,97 -1,27 125,25 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,47 -1,59 502,44 Altınyunus Çeşme 52,55 9,94 426,03 Anadolu Efes 22,14 0,00 4,05 Anadolu Grubu Holding 22,50 2,37 27,91 Anadolu Hayat Emek. 7,90 -0,25 29,83 Anadolu Isuzu 15,89 -1,24 30,57 Anadolu Sigorta 6,96 -1,42 67,57 Anel Elektrik 3,30 0,30 87,19 Arçelik 27,98 -1,62 34,26 ARD Bilişim Teknolojileri 34,38 -1,77 Arena Bilgisayar 33,00 -1,67 352,99 Armada Bilgisayar 50,90 -1,07 210,56 Arsan Tekstil 6,97 0,00 94,69 Artı Yatırım Holding 6,00 -2,44 640,74 Aselsan 17,63 -0,45 69,34 Ata GMYO 5,60 -2,95 23,62 Atakule GMYO 2,52 -0,40 31,25 Atlantis Yatırım Holding 4,20 -6,67 320,00 Atlas Yat. Ort. 2,10 5,23 121,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,66 -2,12 16,82 Avrasya GMYO 4,21 9,92 178,81 Avrasya Petrol ve Tur. 3,31 3,44 81,87 Avrupa Yatırım Holding 5,27 -0,57 242,21 Ayen Enerji 5,64 -0,88 62,54 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,11 -1,68 407,31 Aygaz 12,91 0,16 6,29 Bagfaş 19,75 -0,80 17,42 Bak Ambalaj 19,64 -0,81 169,61 Balatacılar Balatacılık 7,80 -2,50 529,03 Bantaş Ambalaj 5,58 -2,79 121,43 Banvit 40,38 8,14 117,45 Baştaş Başkent Çimento 11,07 -10,00 327,41 Batı Çimento 4,71 5,37 42,30 Batısöke Çimento 2,56 7,56 95,42 Bayrak Taban Sanayi 9,83 -2,87 Bera Holding 15,42 4,76 300,52 Berkosan Yalıtım 6,70 1,67 144,53 Beşiktaş Futbol Yat. 3,95 6,18 61,22 Beyaz Filo 11,00 0,18 251,46 Bilici Yatırım 6,14 -0,16 114,20 Bim Mağazalar 70,35 -0,50 52,24 Birko Mensucat 1,16 -0,85 274,19 Birlik Mensucat 2,61 -1,51 128,95 Bizim Mağazaları 15,90 -1,85 43,59 Borusan Mannesmann 16,98 6,19 48,30 Borusan Yat. Paz. 260,40 9,97 334,63 Bosch Fren Sistemleri 1.313,50 -2,56 356,43 Bossa 12,87 -0,46 59,68 Brisa 18,81 -1,05 100,56 Burçelik 21,96 -0,54 277,97 Burçelik Vana 60,50 0,17 523,07 Bursa Çimento 9,05 -1,63 126,06 Carrefoursa 109,70 -2,92 314,79 Casa Emtia Petrol 104,60 9,93 1013,95 Ceo Event Medya 7,00 -1,82 91,14 Coca Cola İçecek 60,55 -1,94 59,93 Cosmos Yat. Holding 7,70 -6,10 277,45 Credıtwest Faktorıng 5,51 0,73 91,32 Çelebi 95,70 0,31 -3,67 Çelik Halat 19,23 0,47 195,85 Çemaş Döküm 2,31 -2,94 84,28 Çemtaş 14,69 0,27 80,71 Çimbeton 178,80 -3,77 333,35 Çimentaş 35,36 2,73 135,73 Çimsa 15,69 -0,19 72,80 Çuhadaroğlu Metal 7,10 6,45 122,57 Dagi Giyim 8,51 -0,82 240,40 Dagi Yatırım Holding 13,05 -0,91 477,43 Dardanel 24,80 -0,80 554,35 Datagate Bilgisayar 15,70 1,75 101,02 Demısaş Döküm 6,21 -2,36 78,45 Denge Holding 5,70 -1,72 316,06 Deniz GMYO 3,26 -1,51 54,93 Derimod 10,07 2,97 41,04 Derlüks Deri 9,27 -3,03 129,13 Desa Deri 8,59 4,63 89,21 Despec Bilgisayar 11,44 -1,29 169,81 Deva Holding 23,72 -0,42 165,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,53 2,63 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 -2,21 466,67 Ditaş Doğan 31,78 -1,61 233,99 DO-CO 502,00 -0,40 -10,99 Doğan Burda 22,50 -1,32 270,68 Doğan Holding 2,93 2,45 63,19 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 -1,87 59,39 Doğusan 3,73 3,04 79,33 Doğuş GMYO 9,12 -1,72 101,32 Doğuş Otomotiv 28,30 0,43 197,27 Döktaş Dökümcülük 31,36 -2,06 -0,90 Duran Doğan Basım 10,46 -3,95 57,31 Dyo Boya 12,09 -8,06 146,73 Eczacıbaşı İlaç 7,12 1,57 95,04 Eczacıbaşı Yatırım 20,14 -0,10 109,09 Edip Gayrimenkul 3,02 -0,98 117,27 Ege Endüstri 1.692,10 -3,09 200,78 Ege Gübre 130,10 -2,47 163,92 Ege Profil 30,30 -1,17 153,13 Ege Seramik 10,30 3,52 180,00 Egeplast 19,29 1,53 54,32 Ekiz Kimya 7,75 -0,13 1170,49 Emek Elektrik 3,78 1,07 137,74 Eminiş Ambalaj 24,00 4,35 1478,95 Emlak Konut GMYO 2,03 -4,69 40,22 Enerjisa Enerji 11,11 1,00 64,93 Enka İnşaat 7,15 0,14 28,09 Erbosan 34,26 -3,66 37,15 Ereğli Demir Çelik 12,23 5,25 38,84 Ersu Gıda 5,10 -1,73 146,38 Escort Teknoloji 6,41 -2,14 361,15 Esenboğa Elektrik 18,90 3,17 Etiler Gıda 4,12 -3,74 252,86 Euro Kapital Yat. Ort. 4,20 -3,00 161,88 Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -2,93 233,38 Euro Yat. Ort. 5,16 -1,71 358,36 Euro Yatırım Holding 2,87 -1,71 91,33 Fade Gıda 6,32 0,32 Fenerbahçe Futbol 33,22 -1,31 129,58 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,23 -3,21 58,21 F-M İzmit Piston 125,60 -1,26 165,19 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,22 -1,49 45,90 Ford Otosan 127,00 3,84 92,09 Formet Çelik Kapı 4,38 -0,45 46,00 Frigo Pak Gıda 21,42 -6,38 205,76 Galatasaray Sportif 3,98 -1,00 96,06 Garanti Bankası 8,91 -2,20 -20,02 Garanti Faktoring 11,11 -0,27 187,08 Garanti Yat. Ort. 2,93 -1,35 193,94 Gedik Y. Men. Değ. 10,70 5,11 240,23 Gediz Ambalaj 21,08 0,00 211,83 Gentaş 5,16 -0,39 150,24 Gersan Elektrik 6,12 -1,13 91,85 Global Men. Değ. 5,70 -8,51 203,19 Global Yat. Holding 4,67 -1,89 -4,11 Good-Year 7,45 -1,59 83,95 Göltaş Çimento 32,04 -2,44 80,10 Gözde Girişim 6,98 2,35 35,80 GSD Denizcilik 4,97 -0,20 94,14 GSD Holding 2,29 0,00 53,69 Gübre Fabrik. 49,82 -2,50 451,11 Güler Yat. Holding 13,71 -3,25 575,37 Halk GMYO 3,21 -3,89 175,63 Hatay Tekstil 13,37 2,30 98,55 Hedef Girişim 6,75 3,21 182,87 Hektaş 12,91 -0,54 60,97 HUB Girişim 19,05 2,97 102,91 Hürriyet Gzt. 2,23 -1,33 95,61 ICBC Turkey Bank 6,50 -0,91 23,34 İdealist Danışmanlık 12,33 9,89 271,39 İdealist GMYO 6,67 -4,99 117,97 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,00 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,30 0,00 26,30 İhlas Gazetecilik 4,95 1,02 9,03 İhlas Holding 1,28 4,92 40,66 İhlas Yayın Holding 1,21 1,68 45,15 İndeks Bilgisayar 16,18 -0,43 72,50 Info Yatırım 5,75 0,00 200,29 İntema 21,04 0,48 127,21 Inveo Yatırım Holding 33,78 -5,43 339,27 İpek Doğal Enerji 12,04 0,00 55,96 İskenderun Demir Çelik 8,83 2,20 12,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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