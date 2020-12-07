Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.12.2020 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,75-2,56370,43
Acıpayam Selüloz16,73-0,12164,94
Adel Kalemcilik23,922,7552,36
Adese Alışveriş Ticaret3,121,96118,44
Afyon Çimento4,44-0,4594,88
Ak Enerji2,392,14119,27
Akbank6,04-2,27-25,52
Akçansa14,75-0,6752,15
Akdeniz Yatırım Hold.6,03-0,99185,78
Akfen GMYO4,150,242,47
Akın Tekstil29,509,99113,92
Akiş GMYO3,83-0,2622,27
Akmerkez GMYO59,85-4,39167,13
Aksa10,820,7454,50
Aksa Enerji7,19-2,1889,21
Aksigorta8,150,1250,43
Aksu Enerji12,88-0,39-13,38
Alarko Carrıer236,200,04295,48
Alarko GMYO19,981,7835,94
Alarko Holding6,900,1517,45
Albaraka Türk1,66-1,198,50
Alcatel Lucent Teletaş27,90-2,11131,73
Alkim Kağıt13,05-1,14140,79
Alkim Kimya13,97-1,27125,25
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,47-1,59502,44
Altınyunus Çeşme52,559,94426,03
Anadolu Efes22,140,004,05
Anadolu Grubu Holding22,502,3727,91
Anadolu Hayat Emek.7,90-0,2529,83
Anadolu Isuzu15,89-1,2430,57
Anadolu Sigorta6,96-1,4267,57
Anel Elektrik3,300,3087,19
Arçelik27,98-1,6234,26
ARD Bilişim Teknolojileri34,38-1,77

Arena Bilgisayar33,00-1,67352,99
Armada Bilgisayar50,90-1,07210,56
Arsan Tekstil6,970,0094,69
Artı Yatırım Holding6,00-2,44640,74
Aselsan17,63-0,4569,34
Ata GMYO5,60-2,9523,62
Atakule GMYO2,52-0,4031,25
Atlantis Yatırım Holding4,20-6,67320,00
Atlas Yat. Ort.2,105,23121,00
AvivaSA Emeklilik Hayat15,66-2,1216,82
Avrasya GMYO4,219,92178,81
Avrasya Petrol ve Tur.3,313,4481,87
Avrupa Yatırım Holding5,27-0,57242,21
Ayen Enerji5,64-0,8862,54
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,11-1,68407,31
Aygaz12,910,166,29
Bagfaş19,75-0,8017,42
Bak Ambalaj19,64-0,81169,61
Balatacılar Balatacılık7,80-2,50529,03
Bantaş Ambalaj5,58-2,79121,43
Banvit40,388,14117,45
Baştaş Başkent Çimento11,07-10,00327,41
Batı Çimento4,715,3742,30
Batısöke Çimento2,567,5695,42
Bayrak Taban Sanayi9,83-2,87

Bera Holding15,424,76300,52
Berkosan Yalıtım6,701,67144,53
Beşiktaş Futbol Yat.3,956,1861,22
Beyaz Filo11,000,18251,46
Bilici Yatırım6,14-0,16114,20
Bim Mağazalar70,35-0,5052,24
Birko Mensucat1,16-0,85274,19
Birlik Mensucat2,61-1,51128,95
Bizim Mağazaları15,90-1,8543,59
Borusan Mannesmann16,986,1948,30
Borusan Yat. Paz.260,409,97334,63
Bosch Fren Sistemleri1.313,50-2,56356,43
Bossa12,87-0,4659,68
Brisa18,81-1,05100,56
Burçelik21,96-0,54277,97
Burçelik Vana60,500,17523,07
Bursa Çimento9,05-1,63126,06
Carrefoursa109,70-2,92314,79
Casa Emtia Petrol104,609,931013,95
Ceo Event Medya7,00-1,8291,14
Coca Cola İçecek60,55-1,9459,93
Cosmos Yat. Holding7,70-6,10277,45
Credıtwest Faktorıng5,510,7391,32
Çelebi95,700,31-3,67
Çelik Halat19,230,47195,85
Çemaş Döküm2,31-2,9484,28
Çemtaş14,690,2780,71
Çimbeton178,80-3,77333,35
Çimentaş35,362,73135,73
Çimsa15,69-0,1972,80
Çuhadaroğlu Metal7,106,45122,57
Dagi Giyim8,51-0,82240,40
Dagi Yatırım Holding13,05-0,91477,43
Dardanel24,80-0,80554,35
Datagate Bilgisayar15,701,75101,02
Demısaş Döküm6,21-2,3678,45
Denge Holding5,70-1,72316,06
Deniz GMYO3,26-1,5154,93
Derimod10,072,9741,04
Derlüks Deri9,27-3,03129,13
Desa Deri8,594,6389,21
Despec Bilgisayar11,44-1,29169,81
Deva Holding23,72-0,42165,69
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,532,63

Diriteks Diriliş Tekstil4,42-2,21466,67
Ditaş Doğan31,78-1,61233,99
DO-CO502,00-0,40-10,99
Doğan Burda22,50-1,32270,68
Doğan Holding2,932,4563,19
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-1,8759,39
Doğusan3,733,0479,33
Doğuş GMYO9,12-1,72101,32
Doğuş Otomotiv28,300,43197,27
Döktaş Dökümcülük31,36-2,06-0,90
Duran Doğan Basım10,46-3,9557,31
Dyo Boya12,09-8,06146,73
Eczacıbaşı İlaç7,121,5795,04
Eczacıbaşı Yatırım20,14-0,10109,09
Edip Gayrimenkul3,02-0,98117,27
Ege Endüstri1.692,10-3,09200,78
Ege Gübre130,10-2,47163,92
Ege Profil30,30-1,17153,13
Ege Seramik10,303,52180,00
Egeplast19,291,5354,32
Ekiz Kimya7,75-0,131170,49
Emek Elektrik3,781,07137,74
Eminiş Ambalaj24,004,351478,95
Emlak Konut GMYO2,03-4,6940,22
Enerjisa Enerji11,111,0064,93
Enka İnşaat7,150,1428,09
Erbosan34,26-3,6637,15
Ereğli Demir Çelik12,235,2538,84
Ersu Gıda5,10-1,73146,38
Escort Teknoloji6,41-2,14361,15
Esenboğa Elektrik18,903,17

Etiler Gıda4,12-3,74252,86
Euro Kapital Yat. Ort.4,20-3,00161,88
Euro Trend Yat. Ort.3,98-2,93233,38
Euro Yat. Ort.5,16-1,71358,36
Euro Yatırım Holding2,87-1,7191,33
Fade Gıda6,320,32

Fenerbahçe Futbol33,22-1,31129,58
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,23-3,2158,21
F-M İzmit Piston125,60-1,26165,19
Fonet Bilgi Teknolojileri11,22-1,4945,90
Ford Otosan127,003,8492,09
Formet Çelik Kapı4,38-0,4546,00
Frigo Pak Gıda21,42-6,38205,76
Galatasaray Sportif3,98-1,0096,06
Garanti Bankası8,91-2,20-20,02
Garanti Faktoring11,11-0,27187,08
Garanti Yat. Ort.2,93-1,35193,94
Gedik Y. Men. Değ.10,705,11240,23
Gediz Ambalaj21,080,00211,83
Gentaş5,16-0,39150,24
Gersan Elektrik6,12-1,1391,85
Global Men. Değ.5,70-8,51203,19
Global Yat. Holding4,67-1,89-4,11
Good-Year7,45-1,5983,95
Göltaş Çimento32,04-2,4480,10
Gözde Girişim6,982,3535,80
GSD Denizcilik4,97-0,2094,14
GSD Holding2,290,0053,69
Gübre Fabrik.49,82-2,50451,11
Güler Yat. Holding13,71-3,25575,37
Halk GMYO3,21-3,89175,63
Hatay Tekstil13,372,3098,55
Hedef Girişim6,753,21182,87
Hektaş12,91-0,5460,97
HUB Girişim19,052,97102,91
Hürriyet Gzt.2,23-1,3395,61
ICBC Turkey Bank6,50-0,9123,34
İdealist Danışmanlık12,339,89271,39
İdealist GMYO6,67-4,99117,97
İhlas Ev Aletleri1,850,00-40,89
İhlas Gayrimenkul1,300,0026,30
İhlas Gazetecilik4,951,029,03
İhlas Holding1,284,9240,66
İhlas Yayın Holding1,211,6845,15
İndeks Bilgisayar16,18-0,4372,50
Info Yatırım5,750,00200,29
İntema21,040,48127,21
Inveo Yatırım Holding33,78-5,43339,27
İpek Doğal Enerji12,040,0055,96
İskenderun Demir Çelik8,832,2012,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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