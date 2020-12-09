Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,67 -2,03 366,13 Acıpayam Selüloz 16,51 -1,37 161,45 Adel Kalemcilik 25,38 -1,78 61,66 Adese Alışveriş Ticaret 3,02 -2,27 111,44 Afyon Çimento 4,44 -0,22 94,88 Ak Enerji 2,23 -2,19 104,59 Akbank 6,20 2,48 -23,55 Akçansa 14,71 -0,68 51,74 Akdeniz Yatırım Hold. 6,03 0,00 185,78 Akfen GMYO 4,73 10,00 16,79 Akın Tekstil 27,84 -2,18 101,89 Akiş GMYO 3,76 0,53 20,03 Akmerkez GMYO 61,50 -2,07 174,50 Aksa 10,83 0,65 54,64 Aksa Enerji 7,13 0,00 87,63 Aksigorta 8,10 0,37 49,51 Aksu Enerji 13,10 0,92 -11,90 Alarko Carrıer 223,10 -2,02 273,54 Alarko GMYO 20,04 1,26 36,34 Alarko Holding 6,94 -0,57 18,13 Albaraka Türk 1,69 1,20 10,46 Alcatel Lucent Teletaş 27,16 -0,88 125,58 Alkim Kağıt 13,00 -0,31 139,86 Alkim Kimya 13,94 -0,21 124,77 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,39 -4,40 482,93 Altınyunus Çeşme 49,32 -6,06 393,69 Anadolu Efes 22,16 -0,18 4,15 Anadolu Grubu Holding 23,00 -1,12 30,76 Anadolu Hayat Emek. 7,94 -0,13 30,48 Anadolu Isuzu 16,34 -1,57 34,26 Anadolu Sigorta 6,89 -0,14 65,88 Anel Elektrik 3,33 1,22 88,89 Arçelik 29,88 7,02 43,38 ARD Bilişim Teknolojileri 34,50 0,58 Arena Bilgisayar 34,46 0,47 373,03 Armada Bilgisayar 49,14 -1,92 199,82 Arsan Tekstil 7,27 -0,14 103,07 Artı Yatırım Holding 5,70 -3,72 603,70 Aselsan 17,82 1,37 71,17 Ata GMYO 5,48 -2,49 20,97 Atakule GMYO 2,46 -1,99 28,13 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -2,38 310,00 Atlas Yat. Ort. 1,94 -2,51 104,16 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,62 -3,40 16,52 Avrasya GMYO 4,08 -2,86 170,20 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 -2,11 78,02 Avrupa Yatırım Holding 5,58 -0,18 262,34 Ayen Enerji 5,53 -1,25 59,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,30 -0,18 415,98 Aygaz 12,93 -0,23 6,46 Bagfaş 19,37 -0,92 15,16 Bak Ambalaj 21,28 9,97 192,12 Balatacılar Balatacılık 7,61 -3,67 513,71 Bantaş Ambalaj 4,78 2,22 121,89 Banvit 41,50 2,72 123,48 Baştaş Başkent Çimento 11,50 -0,17 344,02 Batı Çimento 4,53 -3,00 36,86 Batısöke Çimento 2,53 -8,99 93,13 Bayrak Taban Sanayi 10,20 -1,92 Bera Holding 18,07 9,98 369,35 Berkosan Yalıtım 6,44 -1,38 135,04 Beşiktaş Futbol Yat. 3,87 -2,52 57,96 Beyaz Filo 10,00 -4,67 219,51 Bilici Yatırım 6,42 1,74 123,97 Bim Mağazalar 68,60 -0,58 48,46 Birko Mensucat 1,10 -3,51 254,84 Birlik Mensucat 2,47 -3,52 116,67 Bizim Mağazaları 15,61 -0,57 40,97 Borusan Mannesmann 16,40 -0,06 43,23 Borusan Yat. Paz. 270,00 3,65 350,65 Bosch Fren Sistemleri 1.293,00 -1,07 349,30 Bossa 14,34 9,97 77,92 Brisa 18,77 -0,42 100,13 Burçelik 21,76 -0,37 274,53 Burçelik Vana 60,80 -0,16 526,16 Bursa Çimento 8,92 -0,78 122,81 Carrefoursa 112,00 4,28 323,48 Casa Emtia Petrol 126,50 10,00 1247,18 Ceo Event Medya 6,70 -1,62 82,95 Coca Cola İçecek 61,85 -0,40 63,37 Cosmos Yat. Holding 8,50 1,19 316,67 Credıtwest Faktorıng 5,58 -1,06 93,75 Çelebi 94,20 -0,95 -5,18 Çelik Halat 18,76 -2,55 188,62 Çemaş Döküm 2,37 -2,87 89,07 Çemtaş 14,71 0,34 80,96 Çimbeton 173,50 -0,86 320,50 Çimentaş 33,68 -2,09 124,53 Çimsa 15,82 0,38 74,23 Çuhadaroğlu Metal 6,88 -1,29 115,67 Dagi Giyim 8,36 -0,95 234,40 Dagi Yatırım Holding 13,19 1,46 483,63 Dardanel 27,50 5,77 625,59 Datagate Bilgisayar 15,25 -1,93 95,26 Demısaş Döküm 6,27 1,95 80,17 Denge Holding 5,65 -0,88 312,41 Deniz GMYO 3,27 -0,30 55,41 Derimod 9,79 -1,01 37,11 Derlüks Deri 9,41 0,43 132,59 Desa Deri 8,81 0,57 94,05 Despec Bilgisayar 11,48 0,35 170,75 Deva Holding 24,40 2,61 173,31 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,69 3,38 Diriteks Diriliş Tekstil 4,28 -1,61 448,72 Ditaş Doğan 32,00 -0,87 236,31 DO-CO 507,00 3,26 -10,11 Doğan Burda 27,20 9,94 348,11 Doğan Holding 3,12 8,71 73,77 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,61 0,00 58,18 Doğusan 3,60 -0,55 73,08 Doğuş GMYO 9,19 0,11 102,87 Doğuş Otomotiv 28,18 0,36 196,01 Döktaş Dökümcülük 31,16 -1,70 -1,53 Duran Doğan Basım 11,25 5,73 69,19 Dyo Boya 12,08 -0,98 146,53 Eczacıbaşı İlaç 7,18 0,56 96,68 Eczacıbaşı Yatırım 20,76 2,47 115,52 Edip Gayrimenkul 3,12 0,97 124,46 Ege Endüstri 1.652,00 -1,25 193,66 Ege Gübre 129,80 -0,15 163,31 Ege Profil 31,96 0,06 167,00 Ege Seramik 10,07 -0,79 173,75 Egeplast 19,50 4,28 56,00 Ekiz Kimya 7,69 -0,52 1160,66 Emek Elektrik 3,96 -1,00 149,06 Eminiş Ambalaj 23,00 -6,12 1413,16 Emlak Konut GMYO 2,05 0,00 41,61 Enerjisa Enerji 10,93 -2,76 62,26 Enka İnşaat 7,17 0,56 28,45 Erbosan 35,60 4,46 42,51 Ereğli Demir Çelik 13,54 0,67 53,72 Ersu Gıda 5,04 -0,59 143,48 Escort Teknoloji 6,32 -0,63 354,68 Esenboğa Elektrik 18,22 -1,73 Etiler Gıda 4,28 4,39 266,56 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 -6,33 130,71 Euro Trend Yat. Ort. 3,95 0,77 230,87 Euro Yat. Ort. 4,65 -9,88 313,06 Euro Yatırım Holding 2,93 -2,33 95,33 Fade Gıda 6,31 0,16 Fenerbahçe Futbol 32,82 -0,42 126,81 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,06 0,00 54,49 F-M İzmit Piston 120,40 -2,19 154,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,20 -0,36 45,64 Ford Otosan 122,50 -1,37 85,28 Formet Çelik Kapı 4,48 -2,82 49,33 Frigo Pak Gıda 21,90 -3,95 212,62 Galatasaray Sportif 3,86 -1,03 90,15 Garanti Bankası 9,28 3,80 -16,70 Garanti Faktoring 10,81 0,46 179,33 Garanti Yat. Ort. 3,18 2,25 219,02 Gedik Y. Men. Değ. 10,71 2,49 240,54 Gediz Ambalaj 23,16 9,97 242,60 Gentaş 5,13 -0,77 148,79 Gersan Elektrik 6,13 0,66 92,16 Global Men. Değ. 5,55 -5,77 195,21 Global Yat. Holding 4,68 1,08 -3,90 Good-Year 7,36 -1,08 81,73 Göltaş Çimento 33,46 -1,88 88,08 Gözde Girişim 7,12 4,09 38,52 GSD Denizcilik 4,94 -1,00 92,97 GSD Holding 2,32 1,75 55,70 Gübre Fabrik. 46,98 -2,04 419,69 Güler Yat. Holding 13,70 -0,72 574,88 Halk GMYO 3,19 1,92 173,91 Hatay Tekstil 13,32 0,91 97,80 Hedef Girişim 6,77 2,89 183,70 Hektaş 13,08 1,40 63,09 HUB Girişim 17,89 -3,35 90,55 Hürriyet Gzt. 2,26 -1,74 98,25 ICBC Turkey Bank 6,45 -0,31 22,39 İdealist Danışmanlık 11,26 -4,50 239,16 İdealist GMYO 6,30 -2,78 105,88 İhlas Ev Aletleri 1,84 -0,54 -41,21 İhlas Gayrimenkul 1,27 -0,78 23,38 İhlas Gazetecilik 4,65 -1,27 2,42 İhlas Holding 1,25 -1,57 37,36 İhlas Yayın Holding 1,19 -0,83 42,75 İndeks Bilgisayar 16,06 -0,37 71,22 Info Yatırım 5,74 0,70 199,77 İntema 20,38 -0,39 120,09 Inveo Yatırım Holding 35,78 9,96 365,28 İpek Doğal Enerji 12,01 0,42 55,57 İskenderun Demir Çelik 9,37 -3,10 19,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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