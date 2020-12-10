Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,62
|-0,58
|363,44
|Acıpayam Selüloz
|17,04
|3,21
|169,85
|Adel Kalemcilik
|25,38
|0,00
|61,66
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,80
|-7,28
|96,04
|Afyon Çimento
|4,46
|0,45
|95,76
|Ak Enerji
|2,24
|0,45
|105,50
|Akbank
|6,26
|0,97
|-22,81
|Akçansa
|14,34
|-2,52
|47,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|6,04
|0,17
|186,26
|Akfen GMYO
|4,67
|-1,27
|15,31
|Akın Tekstil
|28,06
|0,79
|103,48
|Akiş GMYO
|3,70
|-1,60
|18,12
|Akmerkez GMYO
|60,25
|-2,03
|168,92
|Aksa
|11,46
|5,82
|63,64
|Aksa Enerji
|7,12
|-0,14
|87,37
|Aksigorta
|8,06
|-0,49
|48,77
|Aksu Enerji
|12,97
|-0,99
|-12,78
|Alarko Carrıer
|235,00
|5,33
|293,47
|Alarko GMYO
|19,78
|-1,30
|34,58
|Alarko Holding
|6,81
|-1,87
|15,92
|Albaraka Türk
|1,80
|6,51
|17,65
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,34
|0,66
|127,08
|Alkim Kağıt
|12,95
|-0,38
|138,94
|Alkim Kimya
|13,88
|-0,43
|123,80
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,45
|2,51
|497,56
|Altınyunus Çeşme
|48,56
|-1,54
|386,09
|Anadolu Efes
|21,92
|-1,08
|3,02
|Anadolu Grubu Holding
|22,78
|-0,96
|29,51
|Anadolu Hayat Emek.
|7,94
|0,00
|30,48
|Anadolu Isuzu
|16,10
|-1,47
|32,29
|Anadolu Sigorta
|7,05
|2,32
|69,74
|Anel Elektrik
|3,31
|-0,60
|87,76
|Arçelik
|30,06
|0,60
|44,24
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,04
|1,57
|Arena Bilgisayar
|34,52
|0,17
|373,85
|Armada Bilgisayar
|49,24
|0,20
|200,43
|Arsan Tekstil
|7,56
|3,99
|111,17
|Artı Yatırım Holding
|5,90
|3,51
|628,40
|Aselsan
|17,63
|-1,07
|69,34
|Ata GMYO
|5,42
|-1,09
|19,65
|Atakule GMYO
|2,46
|0,00
|28,13
|Atlantis Yatırım Holding
|4,19
|2,20
|319,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,89
|-2,58
|98,90
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|15,27
|-2,24
|13,91
|Avrasya GMYO
|4,04
|-0,98
|167,55
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|0,00
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,58
|0,00
|262,34
|Ayen Enerji
|5,52
|-0,18
|59,08
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,00
|-2,65
|402,28
|Aygaz
|13,38
|3,48
|10,16
|Bagfaş
|19,25
|-0,62
|14,45
|Bak Ambalaj
|20,60
|-3,20
|182,79
|Balatacılar Balatacılık
|8,00
|5,12
|545,16
|Bantaş Ambalaj
|4,76
|-0,42
|120,96
|Banvit
|41,20
|-0,72
|121,86
|Baştaş Başkent Çimento
|12,10
|5,22
|367,18
|Batı Çimento
|4,49
|-0,88
|35,65
|Batısöke Çimento
|2,46
|-2,77
|87,79
|Bayrak Taban Sanayi
|10,29
|0,88
|Bera Holding
|19,87
|9,96
|416,10
|Berkosan Yalıtım
|6,67
|3,57
|143,43
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,19
|8,27
|71,02
|Beyaz Filo
|10,12
|1,20
|223,34
|Bilici Yatırım
|6,74
|4,98
|135,13
|Bim Mağazalar
|69,05
|0,66
|49,43
|Birko Mensucat
|1,13
|2,73
|264,52
|Birlik Mensucat
|2,57
|4,05
|125,44
|Bizim Mağazaları
|15,46
|-0,96
|39,62
|Borusan Mannesmann
|16,52
|0,73
|44,28
|Borusan Yat. Paz.
|297,00
|10,00
|395,71
|Bosch Fren Sistemleri
|1.291,80
|-0,09
|348,89
|Bossa
|14,56
|1,53
|80,65
|Brisa
|19,11
|1,81
|103,75
|Burçelik
|21,60
|-0,74
|271,77
|Burçelik Vana
|60,65
|-0,25
|524,61
|Bursa Çimento
|8,80
|-1,35
|119,81
|Carrefoursa
|108,50
|-3,13
|310,25
|Casa Emtia Petrol
|131,00
|3,56
|1295,10
|Ceo Event Medya
|6,61
|-1,34
|80,49
|Coca Cola İçecek
|61,95
|0,16
|63,63
|Cosmos Yat. Holding
|7,65
|-10,00
|275,00
|Credıtwest Faktorıng
|5,72
|2,51
|98,61
|Çelebi
|93,60
|-0,64
|-5,79
|Çelik Halat
|19,70
|5,01
|203,08
|Çemaş Döküm
|2,34
|-1,27
|86,68
|Çemtaş
|14,71
|0,00
|80,96
|Çimbeton
|176,10
|1,50
|326,81
|Çimentaş
|34,30
|1,84
|128,67
|Çimsa
|15,75
|-0,44
|73,46
|Çuhadaroğlu Metal
|7,12
|3,49
|123,20
|Dagi Giyim
|8,38
|0,24
|235,20
|Dagi Yatırım Holding
|13,19
|0,00
|483,63
|Dardanel
|27,80
|1,09
|633,51
|Datagate Bilgisayar
|15,42
|1,11
|97,44
|Demısaş Döküm
|6,43
|2,55
|84,77
|Denge Holding
|5,65
|0,00
|312,41
|Deniz GMYO
|3,28
|0,31
|55,88
|Derimod
|9,75
|-0,41
|36,55
|Derlüks Deri
|9,18
|-2,44
|126,90
|Desa Deri
|9,04
|2,61
|99,12
|Despec Bilgisayar
|11,87
|3,40
|179,95
|Deva Holding
|24,30
|-0,41
|172,19
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,07
|3,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,02
|-6,07
|415,38
|Ditaş Doğan
|35,20
|10,00
|269,94
|DO-CO
|500,00
|-1,38
|-11,35
|Doğan Burda
|25,48
|-6,32
|319,77
|Doğan Holding
|3,05
|-2,24
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,60
|-0,38
|57,58
|Doğusan
|3,78
|5,00
|81,73
|Doğuş GMYO
|9,13
|-0,65
|101,55
|Doğuş Otomotiv
|27,78
|-1,42
|191,81
|Döktaş Dökümcülük
|32,36
|3,85
|2,26
|Duran Doğan Basım
|10,69
|-4,98
|60,77
|Dyo Boya
|11,92
|-1,32
|143,27
|Eczacıbaşı İlaç
|7,10
|-1,11
|94,49
|Eczacıbaşı Yatırım
|21,12
|1,73
|119,26
|Edip Gayrimenkul
|3,05
|-2,24
|119,42
|Ege Endüstri
|1.652,10
|0,01
|193,67
|Ege Gübre
|129,70
|-0,08
|163,11
|Ege Profil
|31,50
|-1,44
|163,16
|Ege Seramik
|9,96
|-1,09
|170,76
|Egeplast
|20,60
|5,64
|64,80
|Ekiz Kimya
|7,50
|-2,47
|1129,51
|Emek Elektrik
|4,02
|1,52
|152,83
|Eminiş Ambalaj
|23,50
|2,17
|1446,05
|Emlak Konut GMYO
|2,02
|-1,46
|39,53
|Enerjisa Enerji
|10,85
|-0,73
|61,07
|Enka İnşaat
|7,19
|0,28
|28,81
|Erbosan
|35,80
|0,56
|43,31
|Ereğli Demir Çelik
|13,42
|-0,89
|52,35
|Ersu Gıda
|5,06
|0,40
|144,44
|Escort Teknoloji
|6,33
|0,16
|355,40
|Esenboğa Elektrik
|18,10
|-0,66
|Etiler Gıda
|4,18
|-2,34
|258,00
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|10,00
|153,78
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,08
|3,29
|241,76
|Euro Yat. Ort.
|5,11
|9,89
|353,92
|Euro Yatırım Holding
|2,95
|0,68
|96,67
|Fade Gıda
|6,26
|-0,79
|Fenerbahçe Futbol
|33,64
|2,50
|132,48
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,80
|-3,68
|48,80
|F-M İzmit Piston
|120,60
|0,17
|154,63
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|11,17
|-0,27
|45,25
|Ford Otosan
|123,90
|1,14
|87,40
|Formet Çelik Kapı
|4,44
|-0,89
|48,00
|Frigo Pak Gıda
|21,66
|-1,10
|209,19
|Galatasaray Sportif
|3,96
|2,59
|95,07
|Garanti Bankası
|9,50
|2,37
|-14,72
|Garanti Faktoring
|10,77
|-0,37
|178,29
|Garanti Yat. Ort.
|3,19
|0,31
|220,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|10,50
|-1,96
|233,87
|Gediz Ambalaj
|25,46
|9,93
|276,63
|Gentaş
|5,06
|-1,36
|145,39
|Gersan Elektrik
|6,09
|-0,65
|90,91
|Global Men. Değ.
|5,45
|-1,80
|189,89
|Global Yat. Holding
|4,63
|-1,07
|-4,93
|Good-Year
|7,43
|0,95
|83,46
|Göltaş Çimento
|32,62
|-2,51
|83,36
|Gözde Girişim
|6,91
|-2,95
|34,44
|GSD Denizcilik
|4,96
|0,40
|93,75
|GSD Holding
|2,28
|-1,72
|53,02
|Gübre Fabrik.
|47,16
|0,38
|421,68
|Güler Yat. Holding
|13,59
|-0,80
|569,46
|Halk GMYO
|3,21
|0,63
|175,63
|Hatay Tekstil
|13,47
|1,13
|100,03
|Hedef Girişim
|7,43
|9,75
|211,36
|Hektaş
|12,98
|-0,76
|61,85
|HUB Girişim
|17,70
|-1,06
|88,53
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|-1,33
|95,61
|ICBC Turkey Bank
|6,59
|2,17
|25,05
|İdealist Danışmanlık
|12,06
|7,10
|263,25
|İdealist GMYO
|6,42
|1,90
|109,80
|İhlas Ev Aletleri
|1,85
|0,54
|-40,89
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,57
|25,33
|İhlas Gazetecilik
|4,65
|0,00
|2,42
|İhlas Holding
|1,30
|4,00
|42,86
|İhlas Yayın Holding
|1,20
|0,84
|43,95
|İndeks Bilgisayar
|16,16
|0,62
|72,29
|Info Yatırım
|5,76
|0,35
|200,82
|İntema
|20,20
|-0,88
|118,14
|Inveo Yatırım Holding
|37,80
|5,65
|391,55
|İpek Doğal Enerji
|11,97
|-0,33
|55,05
|İskenderun Demir Çelik
|9,30
|-0,75
|19,00
(Sürecek)
- Kaynak: AA
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