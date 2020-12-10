Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.12.2020 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,62-0,58363,44
Acıpayam Selüloz17,043,21169,85
Adel Kalemcilik25,380,0061,66
Adese Alışveriş Ticaret2,80-7,2896,04
Afyon Çimento4,460,4595,76
Ak Enerji2,240,45105,50
Akbank6,260,97-22,81
Akçansa14,34-2,5247,92
Akdeniz Yatırım Hold.6,040,17186,26
Akfen GMYO4,67-1,2715,31
Akın Tekstil28,060,79103,48
Akiş GMYO3,70-1,6018,12
Akmerkez GMYO60,25-2,03168,92
Aksa11,465,8263,64
Aksa Enerji7,12-0,1487,37
Aksigorta8,06-0,4948,77
Aksu Enerji12,97-0,99-12,78
Alarko Carrıer235,005,33293,47
Alarko GMYO19,78-1,3034,58
Alarko Holding6,81-1,8715,92
Albaraka Türk1,806,5117,65
Alcatel Lucent Teletaş27,340,66127,08
Alkim Kağıt12,95-0,38138,94
Alkim Kimya13,88-0,43123,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,452,51497,56
Altınyunus Çeşme48,56-1,54386,09
Anadolu Efes21,92-1,083,02
Anadolu Grubu Holding22,78-0,9629,51
Anadolu Hayat Emek.7,940,0030,48
Anadolu Isuzu16,10-1,4732,29
Anadolu Sigorta7,052,3269,74
Anel Elektrik3,31-0,6087,76
Arçelik30,060,6044,24
ARD Bilişim Teknolojileri35,041,57

Arena Bilgisayar34,520,17373,85
Armada Bilgisayar49,240,20200,43
Arsan Tekstil7,563,99111,17
Artı Yatırım Holding5,903,51628,40
Aselsan17,63-1,0769,34
Ata GMYO5,42-1,0919,65
Atakule GMYO2,460,0028,13
Atlantis Yatırım Holding4,192,20319,00
Atlas Yat. Ort.1,89-2,5898,90
AvivaSA Emeklilik Hayat15,27-2,2413,91
Avrasya GMYO4,04-0,98167,55
Avrasya Petrol ve Tur.3,240,0078,02
Avrupa Yatırım Holding5,580,00262,34
Ayen Enerji5,52-0,1859,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-2,65402,28
Aygaz13,383,4810,16
Bagfaş19,25-0,6214,45
Bak Ambalaj20,60-3,20182,79
Balatacılar Balatacılık8,005,12545,16
Bantaş Ambalaj4,76-0,42120,96
Banvit41,20-0,72121,86
Baştaş Başkent Çimento12,105,22367,18
Batı Çimento4,49-0,8835,65
Batısöke Çimento2,46-2,7787,79
Bayrak Taban Sanayi10,290,88

Bera Holding19,879,96416,10
Berkosan Yalıtım6,673,57143,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,198,2771,02
Beyaz Filo10,121,20223,34
Bilici Yatırım6,744,98135,13
Bim Mağazalar69,050,6649,43
Birko Mensucat1,132,73264,52
Birlik Mensucat2,574,05125,44
Bizim Mağazaları15,46-0,9639,62
Borusan Mannesmann16,520,7344,28
Borusan Yat. Paz.297,0010,00395,71
Bosch Fren Sistemleri1.291,80-0,09348,89
Bossa14,561,5380,65
Brisa19,111,81103,75
Burçelik21,60-0,74271,77
Burçelik Vana60,65-0,25524,61
Bursa Çimento8,80-1,35119,81
Carrefoursa108,50-3,13310,25
Casa Emtia Petrol131,003,561295,10
Ceo Event Medya6,61-1,3480,49
Coca Cola İçecek61,950,1663,63
Cosmos Yat. Holding7,65-10,00275,00
Credıtwest Faktorıng5,722,5198,61
Çelebi93,60-0,64-5,79
Çelik Halat19,705,01203,08
Çemaş Döküm2,34-1,2786,68
Çemtaş14,710,0080,96
Çimbeton176,101,50326,81
Çimentaş34,301,84128,67
Çimsa15,75-0,4473,46
Çuhadaroğlu Metal7,123,49123,20
Dagi Giyim8,380,24235,20
Dagi Yatırım Holding13,190,00483,63
Dardanel27,801,09633,51
Datagate Bilgisayar15,421,1197,44
Demısaş Döküm6,432,5584,77
Denge Holding5,650,00312,41
Deniz GMYO3,280,3155,88
Derimod9,75-0,4136,55
Derlüks Deri9,18-2,44126,90
Desa Deri9,042,6199,12
Despec Bilgisayar11,873,40179,95
Deva Holding24,30-0,41172,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,073,55

Diriteks Diriliş Tekstil4,02-6,07415,38
Ditaş Doğan35,2010,00269,94
DO-CO500,00-1,38-11,35
Doğan Burda25,48-6,32319,77
Doğan Holding3,05-2,2469,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,60-0,3857,58
Doğusan3,785,0081,73
Doğuş GMYO9,13-0,65101,55
Doğuş Otomotiv27,78-1,42191,81
Döktaş Dökümcülük32,363,852,26
Duran Doğan Basım10,69-4,9860,77
Dyo Boya11,92-1,32143,27
Eczacıbaşı İlaç7,10-1,1194,49
Eczacıbaşı Yatırım21,121,73119,26
Edip Gayrimenkul3,05-2,24119,42
Ege Endüstri1.652,100,01193,67
Ege Gübre129,70-0,08163,11
Ege Profil31,50-1,44163,16
Ege Seramik9,96-1,09170,76
Egeplast20,605,6464,80
Ekiz Kimya7,50-2,471129,51
Emek Elektrik4,021,52152,83
Eminiş Ambalaj23,502,171446,05
Emlak Konut GMYO2,02-1,4639,53
Enerjisa Enerji10,85-0,7361,07
Enka İnşaat7,190,2828,81
Erbosan35,800,5643,31
Ereğli Demir Çelik13,42-0,8952,35
Ersu Gıda5,060,40144,44
Escort Teknoloji6,330,16355,40
Esenboğa Elektrik18,10-0,66

Etiler Gıda4,18-2,34258,00
Euro Kapital Yat. Ort.4,0710,00153,78
Euro Trend Yat. Ort.4,083,29241,76
Euro Yat. Ort.5,119,89353,92
Euro Yatırım Holding2,950,6896,67
Fade Gıda6,26-0,79

Fenerbahçe Futbol33,642,50132,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,80-3,6848,80
F-M İzmit Piston120,600,17154,63
Fonet Bilgi Teknolojileri11,17-0,2745,25
Ford Otosan123,901,1487,40
Formet Çelik Kapı4,44-0,8948,00
Frigo Pak Gıda21,66-1,10209,19
Galatasaray Sportif3,962,5995,07
Garanti Bankası9,502,37-14,72
Garanti Faktoring10,77-0,37178,29
Garanti Yat. Ort.3,190,31220,02
Gedik Y. Men. Değ.10,50-1,96233,87
Gediz Ambalaj25,469,93276,63
Gentaş5,06-1,36145,39
Gersan Elektrik6,09-0,6590,91
Global Men. Değ.5,45-1,80189,89
Global Yat. Holding4,63-1,07-4,93
Good-Year7,430,9583,46
Göltaş Çimento32,62-2,5183,36
Gözde Girişim6,91-2,9534,44
GSD Denizcilik4,960,4093,75
GSD Holding2,28-1,7253,02
Gübre Fabrik.47,160,38421,68
Güler Yat. Holding13,59-0,80569,46
Halk GMYO3,210,63175,63
Hatay Tekstil13,471,13100,03
Hedef Girişim7,439,75211,36
Hektaş12,98-0,7661,85
HUB Girişim17,70-1,0688,53
Hürriyet Gzt.2,23-1,3395,61
ICBC Turkey Bank6,592,1725,05
İdealist Danışmanlık12,067,10263,25
İdealist GMYO6,421,90109,80
İhlas Ev Aletleri1,850,54-40,89
İhlas Gayrimenkul1,291,5725,33
İhlas Gazetecilik4,650,002,42
İhlas Holding1,304,0042,86
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,160,6272,29
Info Yatırım5,760,35200,82
İntema20,20-0,88118,14
Inveo Yatırım Holding37,805,65391,55
İpek Doğal Enerji11,97-0,3355,05
İskenderun Demir Çelik9,30-0,7519,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Terör örgütü PKK, Barış Pınarı bölgesinde kontrol noktasına saldırdı: 2 asker şehit oldu, 8 asker yaralandı Genç kadın, 257 gün önce yakalandığı koronavirüsün belirtilerini halen yaşamaya devam ediyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Macron'dan liderlere bir küstah çağrı daha: Türkiye'ye karşı AB ülkelerinin egemenliğini savunmalıyız Kulüp başkanını silahlı saldırıda ağır yaralayan zanlının suç dosyası kabarık çıktı Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti Bakü'deki zafer kutlamalarına damga vuran an! Sunucunun Türk SİHA anonsu Azerileri coşturdu Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 650 milyon dolara yükseldi
Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek Son Dakika: Azerbaycan ile Türkiye arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı! Sadece kimlikle seyahat edilebilecek         
18:31
Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor Arsenal ve Milan Sao Paolo'nun genç golcüsü Brenner'i transfer etmeyi düşünüyor         
17:46
Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti Mesut Özil'den F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım! Videodaki detay dikkat çekti         
17:18
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına Çin'de koronavirüse karşı kabin memurlarına "yetişkin hasta bezi" tavsiye edildi         
16:55
Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı Kaçak midye avcılarını dalgıç polisler, denizdeki 3 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı         
16:19
Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü Buket Aydın, sevgilisi Emir Sarıgül'ü Nuri Ensari ile aldattığı iddiasına ateş püskürdü         
15:37
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek Taslak metnin güncellenmiş hali ortaya çıktı: AB, Türkiye'ye yaptırımları mart ayına öteleyecek         
14:42
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada 'Akraba ziyaretleri' Samsun'u zirveye taşıdı: Hastane doluluk oranında ilk sırada         
14:22
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu Koronavirüsü atlatıp intihara kalkıştı, giriş kapısının üzerindeki tahta hayatta tuttu         
14:04
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2020 18:49:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei