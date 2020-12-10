Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,62 -0,58 363,44 Acıpayam Selüloz 17,04 3,21 169,85 Adel Kalemcilik 25,38 0,00 61,66 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 -7,28 96,04 Afyon Çimento 4,46 0,45 95,76 Ak Enerji 2,24 0,45 105,50 Akbank 6,26 0,97 -22,81 Akçansa 14,34 -2,52 47,92 Akdeniz Yatırım Hold. 6,04 0,17 186,26 Akfen GMYO 4,67 -1,27 15,31 Akın Tekstil 28,06 0,79 103,48 Akiş GMYO 3,70 -1,60 18,12 Akmerkez GMYO 60,25 -2,03 168,92 Aksa 11,46 5,82 63,64 Aksa Enerji 7,12 -0,14 87,37 Aksigorta 8,06 -0,49 48,77 Aksu Enerji 12,97 -0,99 -12,78 Alarko Carrıer 235,00 5,33 293,47 Alarko GMYO 19,78 -1,30 34,58 Alarko Holding 6,81 -1,87 15,92 Albaraka Türk 1,80 6,51 17,65 Alcatel Lucent Teletaş 27,34 0,66 127,08 Alkim Kağıt 12,95 -0,38 138,94 Alkim Kimya 13,88 -0,43 123,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,45 2,51 497,56 Altınyunus Çeşme 48,56 -1,54 386,09 Anadolu Efes 21,92 -1,08 3,02 Anadolu Grubu Holding 22,78 -0,96 29,51 Anadolu Hayat Emek. 7,94 0,00 30,48 Anadolu Isuzu 16,10 -1,47 32,29 Anadolu Sigorta 7,05 2,32 69,74 Anel Elektrik 3,31 -0,60 87,76 Arçelik 30,06 0,60 44,24 ARD Bilişim Teknolojileri 35,04 1,57 Arena Bilgisayar 34,52 0,17 373,85 Armada Bilgisayar 49,24 0,20 200,43 Arsan Tekstil 7,56 3,99 111,17 Artı Yatırım Holding 5,90 3,51 628,40 Aselsan 17,63 -1,07 69,34 Ata GMYO 5,42 -1,09 19,65 Atakule GMYO 2,46 0,00 28,13 Atlantis Yatırım Holding 4,19 2,20 319,00 Atlas Yat. Ort. 1,89 -2,58 98,90 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,27 -2,24 13,91 Avrasya GMYO 4,04 -0,98 167,55 Avrasya Petrol ve Tur. 3,24 0,00 78,02 Avrupa Yatırım Holding 5,58 0,00 262,34 Ayen Enerji 5,52 -0,18 59,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,00 -2,65 402,28 Aygaz 13,38 3,48 10,16 Bagfaş 19,25 -0,62 14,45 Bak Ambalaj 20,60 -3,20 182,79 Balatacılar Balatacılık 8,00 5,12 545,16 Bantaş Ambalaj 4,76 -0,42 120,96 Banvit 41,20 -0,72 121,86 Baştaş Başkent Çimento 12,10 5,22 367,18 Batı Çimento 4,49 -0,88 35,65 Batısöke Çimento 2,46 -2,77 87,79 Bayrak Taban Sanayi 10,29 0,88 Bera Holding 19,87 9,96 416,10 Berkosan Yalıtım 6,67 3,57 143,43 Beşiktaş Futbol Yat. 4,19 8,27 71,02 Beyaz Filo 10,12 1,20 223,34 Bilici Yatırım 6,74 4,98 135,13 Bim Mağazalar 69,05 0,66 49,43 Birko Mensucat 1,13 2,73 264,52 Birlik Mensucat 2,57 4,05 125,44 Bizim Mağazaları 15,46 -0,96 39,62 Borusan Mannesmann 16,52 0,73 44,28 Borusan Yat. Paz. 297,00 10,00 395,71 Bosch Fren Sistemleri 1.291,80 -0,09 348,89 Bossa 14,56 1,53 80,65 Brisa 19,11 1,81 103,75 Burçelik 21,60 -0,74 271,77 Burçelik Vana 60,65 -0,25 524,61 Bursa Çimento 8,80 -1,35 119,81 Carrefoursa 108,50 -3,13 310,25 Casa Emtia Petrol 131,00 3,56 1295,10 Ceo Event Medya 6,61 -1,34 80,49 Coca Cola İçecek 61,95 0,16 63,63 Cosmos Yat. Holding 7,65 -10,00 275,00 Credıtwest Faktorıng 5,72 2,51 98,61 Çelebi 93,60 -0,64 -5,79 Çelik Halat 19,70 5,01 203,08 Çemaş Döküm 2,34 -1,27 86,68 Çemtaş 14,71 0,00 80,96 Çimbeton 176,10 1,50 326,81 Çimentaş 34,30 1,84 128,67 Çimsa 15,75 -0,44 73,46 Çuhadaroğlu Metal 7,12 3,49 123,20 Dagi Giyim 8,38 0,24 235,20 Dagi Yatırım Holding 13,19 0,00 483,63 Dardanel 27,80 1,09 633,51 Datagate Bilgisayar 15,42 1,11 97,44 Demısaş Döküm 6,43 2,55 84,77 Denge Holding 5,65 0,00 312,41 Deniz GMYO 3,28 0,31 55,88 Derimod 9,75 -0,41 36,55 Derlüks Deri 9,18 -2,44 126,90 Desa Deri 9,04 2,61 99,12 Despec Bilgisayar 11,87 3,40 179,95 Deva Holding 24,30 -0,41 172,19 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,07 3,55 Diriteks Diriliş Tekstil 4,02 -6,07 415,38 Ditaş Doğan 35,20 10,00 269,94 DO-CO 500,00 -1,38 -11,35 Doğan Burda 25,48 -6,32 319,77 Doğan Holding 3,05 -2,24 69,87 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,60 -0,38 57,58 Doğusan 3,78 5,00 81,73 Doğuş GMYO 9,13 -0,65 101,55 Doğuş Otomotiv 27,78 -1,42 191,81 Döktaş Dökümcülük 32,36 3,85 2,26 Duran Doğan Basım 10,69 -4,98 60,77 Dyo Boya 11,92 -1,32 143,27 Eczacıbaşı İlaç 7,10 -1,11 94,49 Eczacıbaşı Yatırım 21,12 1,73 119,26 Edip Gayrimenkul 3,05 -2,24 119,42 Ege Endüstri 1.652,10 0,01 193,67 Ege Gübre 129,70 -0,08 163,11 Ege Profil 31,50 -1,44 163,16 Ege Seramik 9,96 -1,09 170,76 Egeplast 20,60 5,64 64,80 Ekiz Kimya 7,50 -2,47 1129,51 Emek Elektrik 4,02 1,52 152,83 Eminiş Ambalaj 23,50 2,17 1446,05 Emlak Konut GMYO 2,02 -1,46 39,53 Enerjisa Enerji 10,85 -0,73 61,07 Enka İnşaat 7,19 0,28 28,81 Erbosan 35,80 0,56 43,31 Ereğli Demir Çelik 13,42 -0,89 52,35 Ersu Gıda 5,06 0,40 144,44 Escort Teknoloji 6,33 0,16 355,40 Esenboğa Elektrik 18,10 -0,66 Etiler Gıda 4,18 -2,34 258,00 Euro Kapital Yat. Ort. 4,07 10,00 153,78 Euro Trend Yat. Ort. 4,08 3,29 241,76 Euro Yat. Ort. 5,11 9,89 353,92 Euro Yatırım Holding 2,95 0,68 96,67 Fade Gıda 6,26 -0,79 Fenerbahçe Futbol 33,64 2,50 132,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,80 -3,68 48,80 F-M İzmit Piston 120,60 0,17 154,63 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,17 -0,27 45,25 Ford Otosan 123,90 1,14 87,40 Formet Çelik Kapı 4,44 -0,89 48,00 Frigo Pak Gıda 21,66 -1,10 209,19 Galatasaray Sportif 3,96 2,59 95,07 Garanti Bankası 9,50 2,37 -14,72 Garanti Faktoring 10,77 -0,37 178,29 Garanti Yat. Ort. 3,19 0,31 220,02 Gedik Y. Men. Değ. 10,50 -1,96 233,87 Gediz Ambalaj 25,46 9,93 276,63 Gentaş 5,06 -1,36 145,39 Gersan Elektrik 6,09 -0,65 90,91 Global Men. Değ. 5,45 -1,80 189,89 Global Yat. Holding 4,63 -1,07 -4,93 Good-Year 7,43 0,95 83,46 Göltaş Çimento 32,62 -2,51 83,36 Gözde Girişim 6,91 -2,95 34,44 GSD Denizcilik 4,96 0,40 93,75 GSD Holding 2,28 -1,72 53,02 Gübre Fabrik. 47,16 0,38 421,68 Güler Yat. Holding 13,59 -0,80 569,46 Halk GMYO 3,21 0,63 175,63 Hatay Tekstil 13,47 1,13 100,03 Hedef Girişim 7,43 9,75 211,36 Hektaş 12,98 -0,76 61,85 HUB Girişim 17,70 -1,06 88,53 Hürriyet Gzt. 2,23 -1,33 95,61 ICBC Turkey Bank 6,59 2,17 25,05 İdealist Danışmanlık 12,06 7,10 263,25 İdealist GMYO 6,42 1,90 109,80 İhlas Ev Aletleri 1,85 0,54 -40,89 İhlas Gayrimenkul 1,29 1,57 25,33 İhlas Gazetecilik 4,65 0,00 2,42 İhlas Holding 1,30 4,00 42,86 İhlas Yayın Holding 1,20 0,84 43,95 İndeks Bilgisayar 16,16 0,62 72,29 Info Yatırım 5,76 0,35 200,82 İntema 20,20 -0,88 118,14 Inveo Yatırım Holding 37,80 5,65 391,55 İpek Doğal Enerji 11,97 -0,33 55,05 İskenderun Demir Çelik 9,30 -0,75 19,00 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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