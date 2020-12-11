Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,38 -2,78 350,54 Acıpayam Selüloz 16,79 -1,47 165,89 Adel Kalemcilik 25,12 -1,02 60,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,93 4,64 105,14 Afyon Çimento 4,43 -0,67 94,45 Ak Enerji 2,22 -0,89 103,67 Akbank 6,31 0,80 -22,19 Akçansa 15,77 9,97 62,67 Akdeniz Yatırım Hold. 5,90 -2,32 179,62 Akfen GMYO 4,75 1,71 17,28 Akın Tekstil 29,34 4,56 112,76 Akiş GMYO 3,65 -1,35 16,52 Akmerkez GMYO 66,25 9,96 195,70 Aksa 11,71 2,18 67,21 Aksa Enerji 7,13 0,14 87,63 Aksigorta 8,23 2,11 51,91 Aksu Enerji 13,12 1,16 -11,77 Alarko Carrıer 236,30 0,55 295,64 Alarko GMYO 20,12 1,72 36,89 Alarko Holding 6,74 -1,03 14,73 Albaraka Türk 1,87 3,89 22,22 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 0,59 128,41 Alkim Kağıt 13,04 0,69 140,60 Alkim Kimya 13,90 0,14 124,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,39 -2,45 482,93 Altınyunus Çeşme 48,62 0,12 386,69 Anadolu Efes 21,72 -0,91 2,08 Anadolu Grubu Holding 23,88 4,83 35,76 Anadolu Hayat Emek. 7,92 -0,25 30,15 Anadolu Isuzu 17,15 6,52 40,92 Anadolu Sigorta 7,09 0,57 70,70 Anel Elektrik 3,34 0,91 89,46 Arçelik 30,92 2,86 48,37 ARD Bilişim Teknolojileri 36,80 5,02 Arena Bilgisayar 34,58 0,17 374,67 Armada Bilgisayar 49,22 -0,04 200,31 Arsan Tekstil 7,47 -1,19 108,66 Artı Yatırım Holding 5,95 0,85 634,57 Aselsan 17,54 -0,51 68,48 Ata GMYO 5,33 -1,66 17,66 Atakule GMYO 2,43 -1,22 26,56 Atlantis Yatırım Holding 4,10 -2,15 310,00 Atlas Yat. Ort. 1,83 -3,17 92,59 AvivaSA Emeklilik Hayat 15,29 0,13 14,06 Avrasya GMYO 4,01 -0,74 165,56 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 0,93 79,67 Avrupa Yatırım Holding 5,70 2,15 270,13 Ayen Enerji 5,52 0,00 59,08 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,10 0,91 406,85 Aygaz 13,76 2,84 13,29 Bagfaş 19,20 -0,26 14,15 Bak Ambalaj 21,20 2,91 191,02 Balatacılar Balatacılık 7,99 -0,12 544,35 Bantaş Ambalaj 4,72 -0,84 119,11 Banvit 41,18 -0,05 121,76 Baştaş Başkent Çimento 11,90 -1,65 359,46 Batı Çimento 4,57 1,78 38,07 Batısöke Çimento 2,41 -2,03 83,97 Bayrak Taban Sanayi 10,21 -0,78 Bera Holding 21,84 9,91 467,27 Berkosan Yalıtım 7,33 9,90 167,52 Beşiktaş Futbol Yat. 4,13 -1,43 68,57 Beyaz Filo 10,02 -0,99 220,15 Bilici Yatırım 6,65 -1,34 131,99 Bim Mağazalar 70,15 1,59 51,81 Birko Mensucat 1,13 0,00 264,52 Birlik Mensucat 2,59 0,78 127,19 Bizim Mağazaları 15,44 -0,13 39,44 Borusan Mannesmann 18,17 9,99 58,69 Borusan Yat. Paz. 326,60 9,97 445,12 Bosch Fren Sistemleri 1.280,00 -0,91 344,79 Bossa 14,18 -2,61 75,93 Brisa 19,08 -0,16 103,43 Burçelik 21,84 1,11 275,90 Burçelik Vana 60,95 0,49 527,70 Bursa Çimento 8,94 1,59 123,31 Carrefoursa 105,90 -2,40 300,42 Casa Emtia Petrol 121,40 -7,33 1192,86 Ceo Event Medya 6,64 0,45 81,31 Coca Cola İçecek 64,00 3,31 69,05 Cosmos Yat. Holding 7,95 3,92 289,71 Credıtwest Faktorıng 5,78 1,05 100,69 Çelebi 94,45 0,91 -4,93 Çelik Halat 18,90 -4,06 190,77 Çemaş Döküm 2,34 0,00 86,68 Çemtaş 15,24 3,60 87,48 Çimbeton 175,70 -0,23 325,84 Çimentaş 33,98 -0,93 126,53 Çimsa 16,60 5,40 82,82 Çuhadaroğlu Metal 7,32 2,81 129,47 Dagi Giyim 8,48 1,19 239,20 Dagi Yatırım Holding 12,67 -3,94 460,62 Dardanel 29,00 4,32 665,17 Datagate Bilgisayar 15,36 -0,39 96,67 Demısaş Döküm 6,35 -1,24 82,47 Denge Holding 5,50 -2,65 301,46 Deniz GMYO 3,25 -0,91 54,46 Derimod 9,77 0,21 36,83 Derlüks Deri 9,09 -0,98 124,68 Desa Deri 9,09 0,55 100,22 Despec Bilgisayar 11,90 0,25 180,66 Deva Holding 24,10 -0,82 169,95 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,45 3,43 Diriteks Diriliş Tekstil 4,20 4,48 438,46 Ditaş Doğan 38,72 10,00 306,93 DO-CO 495,00 -1,00 -12,23 Doğan Burda 25,74 1,02 324,05 Doğan Holding 3,06 0,33 70,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 0,77 58,79 Doğusan 4,15 9,79 99,52 Doğuş GMYO 9,02 -1,20 99,12 Doğuş Otomotiv 27,50 -1,01 188,87 Döktaş Dökümcülük 31,98 -1,17 1,06 Duran Doğan Basım 10,63 -0,56 59,87 Dyo Boya 11,74 -1,51 139,59 Eczacıbaşı İlaç 7,09 -0,14 94,21 Eczacıbaşı Yatırım 21,32 0,95 121,34 Edip Gayrimenkul 3,04 -0,33 118,71 Ege Endüstri 1.620,40 -1,92 188,04 Ege Gübre 133,70 3,08 171,22 Ege Profil 31,68 0,57 164,66 Ege Seramik 10,15 1,91 175,93 Egeplast 22,66 10,00 81,28 Ekiz Kimya 7,01 -6,53 1049,18 Emek Elektrik 4,00 -0,50 151,57 Eminiş Ambalaj 24,02 2,21 1480,26 Emlak Konut GMYO 1,99 -1,49 37,46 Enerjisa Enerji 11,12 2,49 65,08 Enka İnşaat 7,21 0,28 29,17 Erbosan 36,70 2,51 46,92 Ereğli Demir Çelik 14,34 6,86 62,80 Ersu Gıda 5,05 -0,20 143,96 Escort Teknoloji 6,30 -0,47 353,24 Esenboğa Elektrik 18,15 0,28 Etiler Gıda 4,15 -0,72 255,43 Euro Kapital Yat. Ort. 4,15 1,97 158,77 Euro Trend Yat. Ort. 3,98 -2,45 233,38 Euro Yat. Ort. 4,91 -3,91 336,15 Euro Yatırım Holding 2,91 -1,36 94,00 Fade Gıda 6,18 -1,28 Fenerbahçe Futbol 33,54 -0,30 131,79 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,63 -2,50 45,08 F-M İzmit Piston 119,90 -0,58 153,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,20 0,27 45,64 Ford Otosan 124,20 0,24 87,86 Formet Çelik Kapı 4,44 0,00 48,00 Frigo Pak Gıda 22,40 3,42 219,75 Galatasaray Sportif 3,92 -1,01 93,10 Garanti Bankası 9,53 0,32 -14,45 Garanti Faktoring 10,71 -0,56 176,74 Garanti Yat. Ort. 3,35 5,02 236,08 Gedik Y. Men. Değ. 11,06 5,33 251,67 Gediz Ambalaj 28,00 9,98 314,20 Gentaş 5,09 0,59 146,85 Gersan Elektrik 6,32 3,78 98,12 Global Men. Değ. 5,46 0,18 190,43 Global Yat. Holding 4,61 -0,43 -5,34 Good-Year 7,47 0,54 84,44 Göltaş Çimento 33,44 2,51 87,97 Gözde Girişim 6,89 -0,29 34,05 GSD Denizcilik 4,95 -0,20 93,36 GSD Holding 2,30 0,88 54,36 Gübre Fabrik. 47,86 1,48 429,42 Güler Yat. Holding 13,42 -1,25 561,08 Halk GMYO 3,37 4,98 189,36 Hatay Tekstil 13,60 0,97 101,96 Hedef Girişim 7,33 -1,35 207,17 Hektaş 13,50 4,01 68,33 HUB Girişim 18,08 2,15 92,57 Hürriyet Gzt. 2,25 0,90 97,37 ICBC Turkey Bank 6,55 -0,61 24,29 İdealist Danışmanlık 12,84 6,47 286,75 İdealist GMYO 6,34 -1,25 107,19 İhlas Ev Aletleri 1,86 0,54 -40,58 İhlas Gayrimenkul 1,27 -1,55 23,38 İhlas Gazetecilik 4,60 -1,08 1,32 İhlas Holding 1,29 -0,77 41,76 İhlas Yayın Holding 1,19 -0,83 42,75 İndeks Bilgisayar 16,25 0,56 73,25 Info Yatırım 5,77 0,17 201,34 İntema 21,36 5,74 130,67 Inveo Yatırım Holding 36,34 -3,86 372,56 İpek Doğal Enerji 11,90 -0,58 54,15 İskenderun Demir Çelik 9,62 3,44 23,09 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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