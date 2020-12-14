Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

14.12.2020 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,96-5,01327,96
Acıpayam Selüloz16,850,36166,84
Adel Kalemcilik25,481,4362,29
Adese Alışveriş Ticaret2,84-3,0798,84
Afyon Çimento4,450,4595,32
Ak Enerji2,230,45104,59
Akbank6,370,95-21,45
Akçansa15,61-1,0161,02
Akdeniz Yatırım Hold.5,981,36183,41
Akfen GMYO4,74-0,2117,04
Akın Tekstil28,42-3,14106,09
Akiş GMYO3,660,2716,84
Akmerkez GMYO69,404,75209,76
Aksa11,68-0,2666,78
Aksa Enerji7,160,4288,42
Aksigorta8,422,3155,41
Aksu Enerji13,936,17-6,32
Alarko Carrıer231,50-2,03287,61
Alarko GMYO20,521,9939,61
Alarko Holding6,780,5915,41
Albaraka Türk1,86-0,5321,57
Alcatel Lucent Teletaş27,901,45131,73
Alkim Kağıt13,160,92142,81
Alkim Kimya13,950,36124,93
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,410,84487,80
Altınyunus Çeşme47,10-3,13371,47
Anadolu Efes21,800,372,45
Anadolu Grubu Holding24,582,9339,74
Anadolu Hayat Emek.8,021,2631,80
Anadolu Isuzu17,833,9746,51
Anadolu Sigorta7,100,1470,94
Anel Elektrik3,32-0,6088,33
Arçelik31,582,1351,54
ARD Bilişim Teknolojileri39,086,20

Arena Bilgisayar35,161,68382,64
Armada Bilgisayar49,20-0,04200,18
Arsan Tekstil7,35-1,61105,31
Artı Yatırım Holding5,36-9,92561,73
Aselsan17,871,8871,65
Ata GMYO5,26-1,3116,11
Atakule GMYO2,430,0026,56
Atlantis Yatırım Holding4,100,00310,00
Atlas Yat. Ort.1,914,37101,01
AvivaSA Emeklilik Hayat15,581,9016,22
Avrasya GMYO4,010,00165,56
Avrasya Petrol ve Tur.3,290,6180,77
Avrupa Yatırım Holding5,842,46279,22
Ayen Enerji5,520,0059,08
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,402,70420,55
Aygaz14,404,6518,56
Bagfaş20,406,2521,28
Bak Ambalaj21,742,55198,44
Balatacılar Balatacılık7,85-1,75533,06
Bantaş Ambalaj4,903,81127,46
Banvit41,00-0,44120,79
Baştaş Başkent Çimento12,908,40398,07
Batı Çimento4,580,2238,37
Batısöke Çimento2,40-0,4183,21
Bayrak Taban Sanayi11,007,74

Bera Holding19,66-9,98410,65
Berkosan Yalıtım7,30-0,41166,42
Beşiktaş Futbol Yat.3,95-4,3661,22
Beyaz Filo9,67-3,49208,96
Bilici Yatırım6,58-1,05129,55
Bim Mağazalar70,350,2952,24
Birko Mensucat1,09-3,54251,61
Birlik Mensucat2,745,79140,35
Bizim Mağazaları15,37-0,4538,80
Borusan Mannesmann18,994,5165,85
Borusan Yat. Paz.325,50-0,34443,28
Bosch Fren Sistemleri1.245,00-2,73332,62
Bossa14,07-0,7874,57
Brisa19,080,00103,43
Burçelik22,141,37281,07
Burçelik Vana61,500,90533,37
Bursa Çimento8,83-1,23120,56
Carrefoursa101,80-3,87284,92
Casa Emtia Petrol132,509,141311,08
Ceo Event Medya6,822,7186,23
Coca Cola İçecek63,65-0,5568,12
Cosmos Yat. Holding7,50-5,66267,65
Credıtwest Faktorıng5,76-0,35100,00
Çelebi97,252,96-2,11
Çelik Halat18,17-3,86179,54
Çemaş Döküm2,350,4387,47
Çemtaş15,501,7190,68
Çimbeton177,901,25331,17
Çimentaş33,20-2,30121,33
Çimsa16,710,6684,03
Çuhadaroğlu Metal8,059,97152,35
Dagi Giyim8,510,35240,40
Dagi Yatırım Holding12,60-0,55457,52
Dardanel27,00-6,90612,40
Datagate Bilgisayar15,591,5099,62
Demısaş Döküm6,380,4783,33
Denge Holding5,703,64316,06
Deniz GMYO3,270,6255,41
Derimod10,143,7942,02
Derlüks Deri8,99-1,10122,21
Desa Deri9,221,43103,08
Despec Bilgisayar12,666,39198,58
Deva Holding24,702,49176,67
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,611,40

Diriteks Diriliş Tekstil4,13-1,67429,49
Ditaş Doğan35,14-9,25269,31
DO-CO493,90-0,22-12,43
Doğan Burda24,00-6,76295,39
Doğan Holding3,163,2776,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,620,0058,79
Doğusan3,99-3,8691,83
Doğuş GMYO8,99-0,3398,45
Doğuş Otomotiv27,760,95191,60
Döktaş Dökümcülük31,42-1,75-0,71
Duran Doğan Basım10,59-0,3859,27
Dyo Boya11,740,00139,59
Eczacıbaşı İlaç7,100,1494,49
Eczacıbaşı Yatırım21,500,84123,21
Edip Gayrimenkul3,050,33119,42
Ege Endüstri1.589,30-1,92182,51
Ege Gübre134,800,82173,45
Ege Profil33,204,80177,36
Ege Seramik10,250,99178,65
Egeplast24,929,9799,36
Ekiz Kimya7,719,991163,93
Emek Elektrik4,071,75155,97
Eminiş Ambalaj24,903,661538,16
Emlak Konut GMYO2,032,0140,22
Enerjisa Enerji11,04-0,7263,90
Enka İnşaat7,280,9730,42
Erbosan37,742,8351,08
Ereğli Demir Çelik14,28-0,4262,12
Ersu Gıda5,02-0,59142,51
Escort Teknoloji6,330,48355,40
Esenboğa Elektrik18,150,00

Etiler Gıda4,457,23281,12
Euro Kapital Yat. Ort.3,85-7,23140,06
Euro Trend Yat. Ort.3,90-2,01226,68
Euro Yat. Ort.4,70-4,28317,50
Euro Yatırım Holding2,90-0,3493,33
Fade Gıda6,09-1,46

Fenerbahçe Futbol31,90-4,89120,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,660,4545,73
F-M İzmit Piston118,50-1,17150,20
Fonet Bilgi Teknolojileri11,321,0747,20
Ford Otosan123,80-0,3287,25
Formet Çelik Kapı4,38-1,3546,00
Frigo Pak Gıda21,56-3,75207,76
Galatasaray Sportif4,022,5598,03
Garanti Bankası9,661,36-13,29
Garanti Faktoring10,53-1,68172,09
Garanti Yat. Ort.3,23-3,58224,04
Gedik Y. Men. Değ.11,00-0,54249,77
Gediz Ambalaj25,20-10,00272,78
Gentaş5,599,82171,09
Gersan Elektrik6,360,6399,37
Global Men. Değ.5,41-0,92187,77
Global Yat. Holding4,630,43-4,93
Good-Year7,551,0786,42
Göltaş Çimento33,881,3290,44
Gözde Girişim6,930,5834,82
GSD Denizcilik5,072,4298,05
GSD Holding2,300,0054,36
Gübre Fabrik.49,383,18446,24
Güler Yat. Holding12,87-4,10533,99
Halk GMYO3,32-1,48185,07
Hatay Tekstil14,325,29112,65
Hedef Girişim7,461,77212,62
Hektaş14,8510,0085,16
HUB Girişim18,572,7197,79
Hürriyet Gzt.2,260,4498,25
ICBC Turkey Bank6,51-0,6123,53
İdealist Danışmanlık13,807,48315,66
İdealist GMYO6,29-0,79105,56
İhlas Ev Aletleri1,944,30-38,02
İhlas Gayrimenkul1,302,3626,30
İhlas Gazetecilik4,59-0,221,10
İhlas Holding1,397,7552,75
İhlas Yayın Holding1,200,8443,95
İndeks Bilgisayar16,632,3477,30
Info Yatırım6,095,55218,05
İntema20,60-3,56122,46
Inveo Yatırım Holding36,680,94376,98
İpek Doğal Enerji12,051,2656,09
İskenderun Demir Çelik9,57-0,5222,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Holding, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Oğuz Çetin, 24 yıl önceki F.Bahçe ayrılığıyla ilgili konuştu: Gitmeye kendimiz karar verdik 12 yaşındaki kız çocuğu, kendisini iple doğalgaz borusuna asarak intihar etti İstanbul'da suya yüzde 7 zam yapıldı Eski futbolcu ve MHP Milletvekili Saffet Sancaklı: Kulüp başkanları borçlardan sorumlu olacak Çukur setinde skandal görüntüler! Onlarca figüranı sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak taşıdılar Yargıtay'dan 2 önemli maske kararı: Polis ceza kesemez, caddelere uyarı levhası asılmalı Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası konuşuyor         
19:39
İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı bulaşan yeni bir türü keşfedildi         
19:27
Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi Brezilyalı futbolcu Talisca, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a dönüş sinyali verdi         
19:06
Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi Sosyal medyadaki tartışma sokağa taştı! Silahların konuştuğu olayda bir kişi yaşamını yitirdi         
18:43
Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 17 kuruş zam         
17:59
Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı Meteoroloji, İstanbul dahil 14 ili sarı kodla uyardı         
17:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı Ayşegül Yıldız, İbo Show'a katılan kızı için yapılan kötü yorumlara sert çıktı         
15:58
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı         
15:22
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı Malatya yenilgisi sonrası Ali Koç'tan Erol Bulut kararı         
11:11
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, bir sanat çalışması için çıplak şekilde kameranın karşına geçti         
23:41
İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum İrem Derici'den eski sevgilileriyle ilgili bomba itiraf: Görünce kuduruyorum         
21:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 20:10:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei