Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,70 -1,92 367,74 Acıpayam Selüloz 16,28 -0,37 157,81 Adel Kalemcilik 26,72 0,00 70,19 Adese Alışveriş Ticaret 2,82 3,68 97,44 Afyon Çimento 4,54 2,95 99,27 Ak Enerji 2,24 -0,88 105,50 Akbank 6,49 1,41 -19,98 Akçansa 16,85 9,99 73,81 Akdeniz Yatırım Hold. 5,79 -3,34 174,41 Akfen GMYO 4,95 1,85 22,22 Akın Tekstil 28,18 2,55 104,35 Akiş GMYO 3,84 2,40 22,59 Akmerkez GMYO 63,85 0,00 184,98 Aksa 11,98 -1,64 71,06 Aksa Enerji 7,12 0,14 87,37 Aksigorta 8,85 -1,12 63,35 Aksu Enerji 13,85 2,29 -6,86 Alarko Carrıer 281,10 9,98 370,65 Alarko GMYO 21,20 3,72 44,24 Alarko Holding 6,91 -1,29 17,62 Albaraka Türk 1,96 -3,45 28,10 Alcatel Lucent Teletaş 27,44 0,59 127,91 Alkim Kağıt 13,57 1,34 150,38 Alkim Kimya 14,20 0,64 128,96 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 5,00 463,41 Altınyunus Çeşme 47,60 0,29 376,48 Anadolu Efes 23,54 1,29 10,63 Anadolu Grubu Holding 25,20 3,19 43,26 Anadolu Hayat Emek. 8,10 0,25 33,11 Anadolu Isuzu 16,65 -0,36 36,81 Anadolu Sigorta 7,09 -2,88 70,70 Anel Elektrik 3,18 0,95 80,39 Arçelik 29,56 -0,74 41,84 ARD Bilişim Teknolojileri 44,62 3,77 Arena Bilgisayar 33,74 0,72 363,14 Armada Bilgisayar 50,60 -0,30 208,72 Arsan Tekstil 7,15 -1,11 99,72 Artı Yatırım Holding 5,50 0,92 579,01 Aselsan 17,84 0,22 71,83 Ata GMYO 5,09 6,04 12,36 Atakule GMYO 2,51 2,45 30,73 Atlantis Yatırım Holding 4,65 -7,19 365,00 Atlas Yat. Ort. 1,85 1,09 94,69 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,30 5,30 21,59 Avrasya GMYO 4,19 0,72 177,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,39 1,80 86,26 Avrupa Yatırım Holding 5,60 -3,45 263,64 Ayen Enerji 5,44 0,18 56,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,14 3,15 408,68 Aygaz 14,21 -2,54 16,99 Bagfaş 19,49 0,21 15,87 Bak Ambalaj 20,32 -0,29 178,94 Balatacılar Balatacılık 7,80 1,96 529,03 Bantaş Ambalaj 4,65 0,22 115,86 Banvit 45,08 0,00 142,76 Baştaş Başkent Çimento 12,00 0,00 363,32 Batı Çimento 4,70 2,84 41,99 Batısöke Çimento 2,42 0,41 84,73 Bayrak Taban Sanayi 11,07 4,53 Bera Holding 16,80 -4,16 336,36 Berkosan Yalıtım 7,11 0,00 159,49 Beşiktaş Futbol Yat. 4,12 0,49 68,16 Beyaz Filo 9,60 -1,03 206,73 Bilici Yatırım 6,44 1,90 124,67 Bim Mağazalar 72,50 1,90 56,90 Birko Mensucat 1,15 9,52 270,97 Birlik Mensucat 2,95 -4,53 158,77 Bizim Mağazaları 15,42 0,26 39,26 Borusan Mannesmann 23,00 9,94 100,87 Borusan Yat. Paz. 460,50 9,98 668,61 Bosch Fren Sistemleri 1.271,00 1,40 341,66 Bossa 14,00 0,36 73,70 Brisa 19,99 2,88 113,14 Burçelik 21,64 0,19 272,46 Burçelik Vana 59,25 0,34 510,20 Bursa Çimento 8,92 0,90 122,81 Carrefoursa 90,00 -6,40 240,30 Casa Emtia Petrol 137,70 -10,00 1366,45 Ceo Event Medya 6,66 0,45 81,86 Coca Cola İçecek 62,55 0,56 65,22 Cosmos Yat. Holding 7,70 -2,53 277,45 Credıtwest Faktorıng 5,64 -0,70 95,83 Çelebi 118,20 9,95 18,97 Çelik Halat 18,95 7,06 191,54 Çemaş Döküm 2,25 0,45 79,50 Çemtaş 14,88 -0,07 83,05 Çimbeton 189,90 5,79 360,25 Çimentaş 32,40 0,06 116,00 Çimsa 18,49 9,02 103,63 Çuhadaroğlu Metal 7,60 -0,52 138,24 Dagi Giyim 8,49 0,95 239,60 Dagi Yatırım Holding 12,00 1,27 430,97 Dardanel 26,00 -2,62 586,02 Datagate Bilgisayar 15,01 -0,33 92,19 Demısaş Döküm 6,32 -0,78 81,61 Denge Holding 5,60 0,00 308,76 Deniz GMYO 3,34 0,60 58,73 Derimod 9,77 -0,91 36,83 Derlüks Deri 8,68 -0,69 114,54 Desa Deri 9,39 1,19 106,83 Despec Bilgisayar 11,86 0,00 179,72 Deva Holding 24,08 -0,25 169,72 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,16 0,72 Diriteks Diriliş Tekstil 4,12 5,64 428,21 Ditaş Doğan 33,50 4,62 252,07 DO-CO 505,30 -0,02 -10,41 Doğan Burda 23,70 -0,17 290,44 Doğan Holding 3,14 1,95 74,88 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,62 -0,38 58,79 Doğusan 3,67 0,82 76,44 Doğuş GMYO 8,93 -0,89 97,13 Doğuş Otomotiv 26,84 0,15 181,93 Döktaş Dökümcülük 31,10 -1,02 -1,72 Duran Doğan Basım 10,45 1,46 57,16 Dyo Boya 11,60 0,35 136,73 Eczacıbaşı İlaç 7,03 0,86 92,57 Eczacıbaşı Yatırım 22,90 6,41 137,74 Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99 Ege Endüstri 1.641,00 0,64 191,70 Ege Gübre 133,30 2,15 170,41 Ege Profil 32,80 -0,97 174,02 Ege Seramik 9,93 -0,20 169,95 Egeplast 25,62 6,75 104,96 Ekiz Kimya 7,25 -1,49 1088,52 Emek Elektrik 4,63 4,75 191,19 Eminiş Ambalaj 25,70 1,42 1590,79 Emlak Konut GMYO 2,21 3,27 52,66 Enerjisa Enerji 11,20 3,80 66,27 Enka İnşaat 7,26 -1,22 30,06 Erbosan 37,16 1,09 48,76 Ereğli Demir Çelik 13,93 -2,86 58,14 Ersu Gıda 5,01 0,40 142,03 Escort Teknoloji 6,51 -0,15 368,35 Esenboğa Elektrik 17,59 -1,18 Etiler Gıda 4,14 0,24 254,57 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 3,45 143,18 Euro Trend Yat. Ort. 3,71 0,54 210,77 Euro Yat. Ort. 4,80 3,90 326,38 Euro Yatırım Holding 2,86 -0,35 90,67 Fade Gıda 6,50 3,83 Fenerbahçe Futbol 30,06 -0,27 107,74 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,76 -2,03 47,92 F-M İzmit Piston 117,80 0,34 148,72 Fonet Bilgi Teknolojileri 11,27 0,54 46,55 Ford Otosan 125,90 1,94 90,43 Formet Çelik Kapı 4,44 0,91 48,00 Frigo Pak Gıda 22,62 9,91 222,89 Galatasaray Sportif 4,03 0,75 98,52 Garanti Bankası 9,87 1,02 -11,40 Garanti Faktoring 10,50 0,48 171,32 Garanti Yat. Ort. 3,64 9,97 265,17 Gedik Y. Men. Değ. 11,20 1,17 256,13 Gediz Ambalaj 25,48 -2,00 276,92 Gentaş 5,41 0,00 162,36 Gersan Elektrik 6,13 -0,16 92,16 Global Men. Değ. 5,25 -0,94 179,26 Global Yat. Holding 4,67 -1,06 -4,11 Good-Year 7,74 -1,15 91,11 Göltaş Çimento 33,90 3,67 90,56 Gözde Girişim 7,30 -1,48 42,02 GSD Denizcilik 4,93 -0,80 92,58 GSD Holding 2,46 4,68 65,10 Gübre Fabrik. 47,52 1,19 425,66 Güler Yat. Holding 12,53 -0,08 517,24 Halk GMYO 4,19 9,97 259,77 Hatay Tekstil 13,43 0,60 99,44 Hedef Girişim 8,12 3,31 240,28 Hektaş 14,49 -0,07 80,67 HUB Girişim 17,90 -0,17 90,66 Hürriyet Gzt. 2,20 0,00 92,98 ICBC Turkey Bank 6,58 -2,81 24,86 İdealist Danışmanlık 13,90 3,35 318,67 İdealist GMYO 7,35 -6,96 140,20 İhlas Ev Aletleri 2,07 4,02 -33,87 İhlas Gayrimenkul 1,28 0,79 24,36 İhlas Gazetecilik 4,52 -0,88 -0,44 İhlas Holding 1,24 0,00 36,26 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 40,35 İndeks Bilgisayar 16,36 -0,55 74,42 Info Yatırım 6,35 -1,70 231,63 İntema 21,90 3,20 136,50 Inveo Yatırım Holding 35,80 -1,43 365,54 İpek Doğal Enerji 12,28 -2,92 59,07 İskenderun Demir Çelik 9,85 3,58 26,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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