Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.12.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,473,93355,38
Acıpayam Selüloz16,724,17164,78
Adel Kalemcilik26,162,3566,62
Adese Alışveriş Ticaret2,914,30103,74
Afyon Çimento4,812,78111,13
Ak Enerji2,210,91102,75
Akbank6,461,73-20,35
Akçansa16,83-0,0673,61
Akdeniz Yatırım Hold.5,742,50172,04
Akfen GMYO5,160,7827,41
Akın Tekstil31,789,97130,46
Akiş GMYO3,802,1521,31
Akmerkez GMYO65,452,67192,13
Aksa11,83-0,4268,92
Aksa Enerji7,010,1484,47
Aksigorta8,90-1,2264,27
Aksu Enerji14,301,49-3,83
Alarko Carrıer340,109,99469,44
Alarko GMYO22,6610,0054,17
Alarko Holding7,4810,0027,32
Albaraka Türk2,02-1,4632,03
Alcatel Lucent Teletaş28,522,96136,88
Alkim Kağıt13,42-0,15147,61
Alkim Kimya14,200,28128,96
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,401,27485,37
Altınyunus Çeşme46,000,00360,46
Anadolu Efes22,960,797,91
Anadolu Grubu Holding25,461,2744,74
Anadolu Hayat Emek.8,010,3831,63
Anadolu Isuzu17,051,2540,10
Anadolu Sigorta7,171,1372,62
Anel Elektrik3,10-0,6475,85
Arçelik29,940,2743,67
ARD Bilişim Teknolojileri47,26-0,92

Arena Bilgisayar34,343,37371,38
Armada Bilgisayar49,480,20201,89
Arsan Tekstil7,021,8996,09
Artı Yatırım Holding5,80-4,13616,05
Aselsan17,92-0,5572,60
Ata GMYO5,352,4918,10
Atakule GMYO2,561,9933,33
Atlantis Yatırım Holding5,629,98462,00
Atlas Yat. Ort.1,831,6792,59
AvivaSA Emeklilik Hayat16,11-2,3620,17
Avrasya GMYO4,143,24174,17
Avrasya Petrol ve Tur.3,281,2380,22
Avrupa Yatırım Holding5,612,19264,29
Ayen Enerji5,452,6457,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,074,43405,48
Aygaz14,130,5716,34
Bagfaş20,769,9623,42
Bak Ambalaj20,906,63186,91
Balatacılar Balatacılık7,50-3,23504,84
Bantaş Ambalaj4,734,42119,57
Banvit45,801,78146,63
Baştaş Başkent Çimento11,905,31359,46
Batı Çimento4,641,3140,18
Batısöke Çimento2,494,6290,08
Bayrak Taban Sanayi11,483,42

Bera Holding16,500,06328,57
Berkosan Yalıtım8,049,84193,43
Beşiktaş Futbol Yat.4,703,7591,84
Beyaz Filo10,010,91219,83
Bilici Yatırım6,340,48121,18
Bim Mağazalar72,00-2,1755,81
Birko Mensucat1,11-9,76258,06
Birlik Mensucat2,85-1,38150,00
Bizim Mağazaları15,38-0,3938,89
Borusan Mannesmann27,829,96142,97
Borusan Yat. Paz.557,109,99829,84
Bosch Fren Sistemleri1.226,200,07326,09
Bossa16,9410,00110,17
Brisa19,670,51109,72
Burçelik21,100,57263,17
Burçelik Vana55,00-3,51466,43
Bursa Çimento9,204,55129,81
Carrefoursa78,85-2,65198,14
Casa Emtia Petrol111,60-10,001088,50
Ceo Event Medya6,572,8279,40
Coca Cola İçecek62,40-0,0864,82
Cosmos Yat. Holding7,39-1,60262,25
Credıtwest Faktorıng5,694,4097,57
Çelebi143,0010,0043,94
Çelik Halat18,22-4,16180,31
Çemaş Döküm2,252,7479,50
Çemtaş15,053,1585,14
Çimbeton220,505,60434,42
Çimentaş32,783,15118,53
Çimsa17,961,1397,80
Çuhadaroğlu Metal7,653,94139,81
Dagi Giyim8,390,36235,60
Dagi Yatırım Holding11,97-2,05429,65
Dardanel26,503,52599,21
Datagate Bilgisayar15,332,0696,29
Demısaş Döküm6,180,9877,59
Denge Holding5,600,00308,76
Deniz GMYO3,280,6155,88
Derimod9,671,1535,43
Derlüks Deri9,239,88128,14
Desa Deri9,401,29107,05
Despec Bilgisayar12,112,80185,61
Deva Holding24,18-0,08170,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,062,88

Diriteks Diriliş Tekstil3,80-2,56387,18
Ditaş Doğan32,100,88237,36
DO-CO535,8010,00-5,00
Doğan Burda22,74-0,96274,63
Doğan Holding3,163,2776,00
Doğtaş Kelebek Mobilya2,601,1757,58
Doğusan3,744,7679,81
Doğuş GMYO8,720,2392,49
Doğuş Otomotiv26,22-1,28175,42
Döktaş Dökümcülük30,84-1,15-2,55
Duran Doğan Basım10,260,6954,30
Dyo Boya11,412,42132,86
Eczacıbaşı İlaç7,050,4393,12
Eczacıbaşı Yatırım23,544,81144,38
Edip Gayrimenkul3,011,35116,55
Ege Endüstri1.591,000,26182,81
Ege Gübre151,509,94207,33
Ege Profil32,222,29169,17
Ege Seramik9,902,17169,13
Egeplast26,009,43108,00
Ekiz Kimya7,22-0,411083,61
Emek Elektrik5,449,90242,14
Eminiş Ambalaj31,089,981944,74
Emlak Konut GMYO2,162,3749,20
Enerjisa Enerji11,652,6472,95
Enka İnşaat7,280,9730,42
Erbosan39,569,9558,37
Ereğli Demir Çelik14,205,9761,21
Ersu Gıda4,99-0,99141,06
Escort Teknoloji6,422,39361,87
Esenboğa Elektrik17,300,76

Etiler Gıda4,151,22255,43
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-2,30138,81
Euro Trend Yat. Ort.3,721,09211,60
Euro Yat. Ort.4,60-4,96308,62
Euro Yatırım Holding2,780,0085,33
Fade Gıda6,450,31

Fenerbahçe Futbol29,502,79103,87
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,610,1544,64
F-M İzmit Piston116,201,22145,34
Fonet Bilgi Teknolojileri12,184,1958,39
Ford Otosan125,601,4589,97
Formet Çelik Kapı4,321,1744,00
Frigo Pak Gıda21,66-4,67209,19
Galatasaray Sportif4,083,55100,99
Garanti Bankası10,042,76-9,87
Garanti Faktoring10,691,42176,23
Garanti Yat. Ort.3,52-6,13253,13
Gedik Y. Men. Değ.13,005,52313,36
Gediz Ambalaj27,5010,00306,80
Gentaş5,341,71158,97
Gersan Elektrik6,283,6396,87
Global Men. Değ.5,641,62200,00
Global Yat. Holding4,611,54-5,34
Good-Year8,052,4298,77
Göltaş Çimento37,949,97113,27
Gözde Girişim7,60-2,0647,86
GSD Denizcilik5,032,2496,48
GSD Holding2,402,5661,07
Gübre Fabrik.51,659,94471,35
Güler Yat. Holding12,29-5,32505,42
Halk GMYO4,14-10,00255,48
Hatay Tekstil13,904,51106,42
Hedef Girişim8,121,63240,28
Hektaş15,604,1494,51
HUB Girişim18,042,8592,15
Hürriyet Gzt.2,151,4288,60
ICBC Turkey Bank6,490,3123,15
İdealist Danışmanlık15,003,45351,81
İdealist GMYO6,88-1,15124,84
İhlas Ev Aletleri2,04-5,56-34,82
İhlas Gayrimenkul1,292,3825,33
İhlas Gazetecilik4,400,00-3,08
İhlas Holding1,241,6436,26
İhlas Yayın Holding1,181,7241,55
İndeks Bilgisayar17,182,5783,16
Info Yatırım6,272,28227,45
İntema22,663,00144,71
Inveo Yatırım Holding43,309,95463,07
İpek Doğal Enerji12,29-0,8959,20
İskenderun Demir Çelik10,075,6728,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Borsa İstanbul, Bilgisayar, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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