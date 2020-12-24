Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,23 -0,96 342,47 Acıpayam Selüloz 16,77 -1,87 165,57 Adel Kalemcilik 26,00 -1,81 65,61 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 6,14 117,74 Afyon Çimento 4,63 -2,32 103,22 Ak Enerji 2,21 -0,90 102,75 Akbank 6,55 1,39 -19,24 Akçansa 16,87 1,32 74,02 Akdeniz Yatırım Hold. 5,66 -1,91 168,25 Akfen GMYO 4,90 -2,39 20,99 Akın Tekstil 31,90 -3,63 131,33 Akiş GMYO 3,56 -2,20 13,65 Akmerkez GMYO 66,55 -2,13 197,03 Aksa 13,32 3,10 90,20 Aksa Enerji 7,18 -2,58 88,95 Aksigorta 9,25 3,93 70,73 Aksu Enerji 14,31 -1,31 -3,77 Alarko Carrıer 370,00 -1,10 519,50 Alarko GMYO 24,10 -2,98 63,97 Alarko Holding 7,57 -1,56 28,86 Albaraka Türk 2,04 0,99 33,33 Alcatel Lucent Teletaş 29,88 5,96 148,17 Alkim Kağıt 13,65 -1,80 151,86 Alkim Kimya 14,40 -1,97 132,18 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,34 0,86 470,73 Altınyunus Çeşme 46,52 1,71 365,67 Anadolu Efes 23,38 1,48 9,88 Anadolu Grubu Holding 28,00 7,61 59,18 Anadolu Hayat Emek. 8,21 2,24 34,92 Anadolu Isuzu 17,02 -0,53 39,85 Anadolu Sigorta 7,19 0,98 73,11 Anel Elektrik 3,06 -0,97 73,58 Arçelik 30,22 -1,63 45,01 ARD Bilişim Teknolojileri 46,86 -0,26 Arena Bilgisayar 34,12 0,06 368,36 Armada Bilgisayar 49,08 -0,57 199,45 Arsan Tekstil 6,97 -0,43 94,69 Artı Yatırım Holding 5,65 -0,88 597,53 Arzum Ev Aletleri 18,70 Aselsan 18,02 0,22 73,56 Ata GMYO 5,45 -0,37 20,31 Atakule GMYO 2,53 -3,44 31,77 Atlantis Yatırım Holding 5,15 -5,68 415,00 Atlas Yat. Ort. 1,80 -0,55 89,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,73 1,09 24,80 Avrasya GMYO 4,02 -2,19 166,23 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 -0,31 79,12 Avrupa Yatırım Holding 5,40 -3,23 250,65 Ayen Enerji 5,48 -1,08 57,93 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,70 -0,47 388,58 Aygaz 14,37 -0,48 18,31 Bagfaş 20,38 -4,41 21,17 Bak Ambalaj 20,96 -2,69 187,73 Balatacılar Balatacılık 7,30 0,00 488,71 Bantaş Ambalaj 4,66 -0,21 116,32 Banvit 50,50 5,38 171,94 Baştaş Başkent Çimento 12,00 4,35 363,32 Batı Çimento 4,63 0,22 39,88 Batısöke Çimento 2,52 -3,08 92,37 Bayrak Taban Sanayi 11,00 -2,22 Bera Holding 16,55 0,24 329,87 Berkosan Yalıtım 9,11 9,89 232,48 Beşiktaş Futbol Yat. 4,75 0,21 93,88 Beyaz Filo 9,90 -0,80 216,31 Bilici Yatırım 6,38 -0,16 122,57 Bim Mağazalar 73,20 -1,01 58,41 Birko Mensucat 1,11 -5,13 258,06 Birlik Mensucat 3,16 9,72 177,19 Bizim Mağazaları 15,65 0,38 41,33 Borusan Mannesmann 33,66 10,00 193,97 Borusan Yat. Paz. 620,30 1,22 935,32 Bosch Fren Sistemleri 1.206,90 -1,23 319,38 Bossa 16,80 3,58 108,44 Brisa 20,00 -1,57 113,24 Burçelik 21,04 -0,28 262,13 Burçelik Vana 53,35 -2,56 449,43 Bursa Çimento 10,17 9,95 154,04 Carrefoursa 79,45 -6,36 200,41 Casa Emtia Petrol 95,00 -5,47 911,71 Ceo Event Medya 6,45 -1,38 76,12 Coca Cola İçecek 62,60 0,16 65,35 Cosmos Yat. Holding 7,50 0,00 267,65 Credıtwest Faktorıng 5,93 -1,33 105,90 Çelebi 160,10 1,78 61,15 Çelik Halat 18,20 1,11 180,00 Çemaş Döküm 2,22 0,00 77,10 Çemtaş 16,00 7,02 96,83 Çimbeton 218,40 4,40 429,33 Çimentaş 32,90 -1,38 119,33 Çimsa 18,19 0,83 100,33 Çuhadaroğlu Metal 7,99 3,50 150,47 Dagi Giyim 8,21 0,12 228,40 Dagi Yatırım Holding 11,81 0,25 422,57 Dardanel 32,04 9,95 745,38 Datagate Bilgisayar 15,31 1,19 96,03 Demısaş Döküm 6,30 1,94 81,03 Denge Holding 5,40 -1,82 294,16 Deniz GMYO 3,28 -0,61 55,88 Derimod 9,52 -1,14 33,33 Derlüks Deri 8,68 -3,56 114,54 Desa Deri 9,84 2,93 116,74 Despec Bilgisayar 12,75 6,61 200,71 Deva Holding 24,64 1,57 175,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,86 -1,81 Diriteks Diriliş Tekstil 3,73 -0,53 378,21 Ditaş Doğan 34,00 6,78 257,33 DO-CO 556,50 -0,34 -1,33 Doğan Burda 22,28 -1,85 267,05 Doğan Holding 3,07 -0,32 70,98 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 4,56 66,67 Doğusan 4,03 9,81 93,75 Doğuş GMYO 8,65 0,12 90,95 Doğuş Otomotiv 26,80 1,90 181,51 Döktaş Dökümcülük 30,72 0,72 -2,93 Duran Doğan Basım 11,00 7,74 65,43 Dyo Boya 11,37 -0,35 132,04 Eczacıbaşı İlaç 7,93 8,93 117,22 Eczacıbaşı Yatırım 28,46 9,97 195,46 Edip Gayrimenkul 3,03 0,00 117,99 Ege Endüstri 1.567,00 -1,07 178,55 Ege Gübre 149,00 -5,10 202,26 Ege Profil 31,76 -2,70 165,33 Ege Seramik 9,72 -0,92 164,24 Egeplast 23,94 -4,24 91,52 Ekiz Kimya 7,20 7,62 1080,33 Emek Elektrik 6,57 9,87 313,21 Eminiş Ambalaj 30,78 -9,95 1925,00 Emlak Konut GMYO 2,15 -1,38 48,51 Enerjisa Enerji 11,74 0,34 74,29 Enka İnşaat 7,34 -0,68 31,50 Erbosan 42,20 -2,99 68,94 Ereğli Demir Çelik 14,28 0,42 62,12 Ersu Gıda 4,97 -0,40 140,10 Escort Teknoloji 6,35 0,32 356,83 Esenboğa Elektrik 17,73 -0,11 Etiler Gıda 4,03 0,00 245,15 Euro Kapital Yat. Ort. 3,70 -1,86 130,71 Euro Trend Yat. Ort. 3,57 -1,65 199,04 Euro Yat. Ort. 4,35 -4,40 286,41 Euro Yatırım Holding 2,78 -0,36 85,33 Fade Gıda 6,43 -1,98 Fenerbahçe Futbol 30,16 1,55 108,43 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,77 -1,88 48,14 F-M İzmit Piston 114,60 -0,09 141,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,35 1,15 60,60 Ford Otosan 123,50 -0,32 86,80 Formet Çelik Kapı 4,66 3,56 55,33 Frigo Pak Gıda 21,40 -1,29 205,48 Galatasaray Sportif 4,05 -2,41 99,51 Garanti Bankası 9,94 -0,20 -10,77 Garanti Faktoring 10,87 2,26 180,88 Garanti Yat. Ort. 3,25 -2,11 226,04 Gedik Y. Men. Değ. 12,35 -4,56 292,69 Gediz Ambalaj 27,70 -8,40 309,76 Gentaş 5,92 7,05 187,10 Gersan Elektrik 6,38 2,08 100,00 Global Men. Değ. 5,84 -2,50 210,64 Global Yat. Holding 4,76 -1,45 -2,26 Good-Year 8,19 0,99 102,22 Göltaş Çimento 37,98 -2,67 113,49 Gözde Girişim 7,72 -0,13 50,19 GSD Denizcilik 5,01 -0,20 95,70 GSD Holding 2,41 -1,63 61,74 Gübre Fabrik. 62,45 9,95 590,82 Güler Yat. Holding 11,97 -0,66 489,66 Halk GMYO 3,36 -9,92 188,50 Hatay Tekstil 14,55 -4,84 116,07 Hedef Girişim 8,51 -0,12 256,62 Hektaş 16,08 1,90 100,50 HUB Girişim 17,82 -0,67 89,80 Hürriyet Gzt. 2,15 0,47 88,60 ICBC Turkey Bank 6,51 -0,15 23,53 İdealist Danışmanlık 14,10 -4,73 324,70 İdealist GMYO 6,66 -3,20 117,65 İhlas Ev Aletleri 2,04 -4,23 -34,82 İhlas Gayrimenkul 1,27 -2,31 23,38 İhlas Gazetecilik 4,50 -0,66 -0,88 İhlas Holding 1,20 -2,44 31,87 İhlas Yayın Holding 1,17 -0,85 40,35 İndeks Bilgisayar 17,45 2,05 86,04 Info Yatırım 6,25 1,30 226,41 İntema 27,02 9,93 191,79 Inveo Yatırım Holding 52,35 9,93 580,75 İpek Doğal Enerji 13,77 8,85 78,37 İskenderun Demir Çelik 9,94 -0,60 27,19 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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