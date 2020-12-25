Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,06
|-2,07
|333,33
|Acıpayam Selüloz
|16,65
|-0,72
|163,67
|Adel Kalemcilik
|28,60
|10,00
|82,17
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,01
|-3,22
|110,74
|Afyon Çimento
|4,73
|2,16
|107,61
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,51
|-0,61
|-19,73
|Akçansa
|16,85
|-0,12
|73,81
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,47
|-3,36
|159,24
|Akfen GMYO
|4,78
|-2,45
|18,02
|Akın Tekstil
|32,00
|0,31
|132,05
|Akiş GMYO
|3,56
|0,00
|13,65
|Akmerkez GMYO
|65,10
|-2,18
|190,56
|Aksa
|13,43
|0,83
|91,77
|Aksa Enerji
|7,17
|-0,14
|88,68
|Aksigorta
|9,32
|0,76
|72,02
|Aksu Enerji
|14,13
|-1,26
|-4,98
|Alarko Carrıer
|333,00
|-10,00
|457,55
|Alarko GMYO
|23,90
|-0,83
|62,61
|Alarko Holding
|7,80
|3,04
|32,77
|Albaraka Türk
|2,02
|-0,98
|32,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,26
|-2,07
|143,02
|Alkim Kağıt
|13,83
|1,32
|155,18
|Alkim Kimya
|14,44
|0,28
|132,83
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,31
|-1,28
|463,41
|Altınyunus Çeşme
|45,84
|-1,46
|358,86
|Anadolu Efes
|23,56
|0,77
|10,73
|Anadolu Grubu Holding
|27,50
|-1,79
|56,34
|Anadolu Hayat Emek.
|8,34
|1,58
|37,06
|Anadolu Isuzu
|18,20
|6,93
|49,55
|Anadolu Sigorta
|7,30
|1,53
|75,75
|Anel Elektrik
|3,04
|-0,65
|72,44
|Arçelik
|30,00
|-0,73
|43,95
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,62
|-2,65
|Arena Bilgisayar
|34,16
|0,12
|368,91
|Armada Bilgisayar
|49,60
|1,06
|202,62
|Arsan Tekstil
|7,15
|2,58
|99,72
|Artı Yatırım Holding
|5,65
|0,00
|597,53
|Arzum Ev Aletleri
|20,56
|9,95
|Aselsan
|18,00
|-0,11
|73,37
|Ata GMYO
|5,49
|0,73
|21,19
|Atakule GMYO
|2,49
|-1,58
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|5,22
|1,36
|422,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|0,00
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|16,81
|0,48
|25,40
|Avrasya GMYO
|3,98
|-1,00
|163,58
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,24
|-0,61
|78,02
|Avrupa Yatırım Holding
|5,42
|0,37
|251,95
|Ayen Enerji
|5,43
|-0,91
|56,48
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,03
|3,08
|403,65
|Aygaz
|14,30
|-0,49
|17,73
|Bagfaş
|19,93
|-2,21
|18,49
|Bak Ambalaj
|20,98
|0,10
|188,00
|Balatacılar Balatacılık
|8,03
|10,00
|547,58
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|0,64
|117,71
|Banvit
|51,00
|0,99
|174,64
|Baştaş Başkent Çimento
|12,65
|5,42
|388,42
|Batı Çimento
|4,71
|1,73
|42,30
|Batısöke Çimento
|2,51
|-0,40
|91,60
|Bayrak Taban Sanayi
|10,84
|-1,45
|Bera Holding
|16,47
|-0,48
|327,79
|Berkosan Yalıtım
|9,61
|5,49
|250,73
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,70
|-1,05
|91,84
|Beyaz Filo
|9,90
|0,00
|216,31
|Bilici Yatırım
|6,57
|2,98
|129,20
|Bim Mağazalar
|73,20
|0,00
|58,41
|Birko Mensucat
|1,15
|3,60
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,47
|9,81
|204,39
|Bizim Mağazaları
|15,53
|-0,77
|40,25
|Borusan Mannesmann
|30,30
|-9,98
|164,63
|Borusan Yat. Paz.
|558,30
|-10,00
|831,84
|Bosch Fren Sistemleri
|1.224,00
|1,42
|325,33
|Bossa
|16,41
|-2,32
|103,60
|Brisa
|19,89
|-0,55
|112,07
|Burçelik
|21,02
|-0,10
|261,79
|Burçelik Vana
|53,65
|0,56
|452,52
|Bursa Çimento
|10,85
|6,69
|171,02
|Carrefoursa
|77,05
|-3,02
|191,33
|Casa Emtia Petrol
|100,00
|5,26
|964,96
|Ceo Event Medya
|6,52
|1,09
|78,03
|Coca Cola İçecek
|61,80
|-1,28
|63,24
|Cosmos Yat. Holding
|7,66
|2,13
|275,49
|Credıtwest Faktorıng
|5,99
|1,01
|107,99
|Çelebi
|147,00
|-8,18
|47,96
|Çelik Halat
|18,28
|0,44
|181,23
|Çemaş Döküm
|2,21
|-0,45
|76,31
|Çemtaş
|15,77
|-1,44
|94,00
|Çimbeton
|218,00
|-0,18
|428,36
|Çimentaş
|32,28
|-1,88
|115,20
|Çimsa
|18,08
|-0,60
|99,12
|Çuhadaroğlu Metal
|7,81
|-2,25
|144,83
|Dagi Giyim
|8,14
|-0,85
|225,60
|Dagi Yatırım Holding
|12,60
|6,69
|457,52
|Dardanel
|34,00
|6,12
|797,10
|Datagate Bilgisayar
|15,19
|-0,78
|94,49
|Demısaş Döküm
|6,54
|3,81
|87,93
|Denge Holding
|5,60
|3,70
|308,76
|Deniz GMYO
|3,28
|0,00
|55,88
|Derimod
|9,83
|3,26
|37,68
|Derlüks Deri
|8,58
|-1,15
|112,07
|Desa Deri
|9,95
|1,12
|119,16
|Despec Bilgisayar
|12,56
|-1,49
|196,23
|Deva Holding
|24,40
|-0,97
|173,31
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,84
|-0,18
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,83
|2,68
|391,03
|Ditaş Doğan
|33,50
|-1,47
|252,07
|DO-CO
|545,00
|-2,07
|-3,37
|Doğan Burda
|23,22
|4,22
|282,54
|Doğan Holding
|3,05
|-0,65
|69,87
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,69
|-2,18
|63,03
|Doğusan
|4,10
|1,74
|97,12
|Doğuş GMYO
|8,59
|-0,69
|89,62
|Doğuş Otomotiv
|27,14
|1,27
|185,08
|Döktaş Dökümcülük
|31,20
|1,56
|-1,41
|Duran Doğan Basım
|10,65
|-3,18
|60,17
|Dyo Boya
|11,32
|-0,44
|131,02
|Eczacıbaşı İlaç
|7,50
|-5,42
|105,45
|Eczacıbaşı Yatırım
|27,08
|-4,85
|181,14
|Edip Gayrimenkul
|3,02
|-0,33
|117,27
|Ege Endüstri
|1.640,30
|4,68
|191,58
|Ege Gübre
|143,60
|-3,62
|191,30
|Ege Profil
|31,90
|0,44
|166,50
|Ege Seramik
|9,74
|0,21
|164,78
|Egeplast
|26,02
|8,69
|108,16
|Ekiz Kimya
|7,50
|4,17
|1129,51
|Emek Elektrik
|6,61
|0,61
|315,72
|Eminiş Ambalaj
|33,84
|9,94
|2126,32
|Emlak Konut GMYO
|2,14
|-0,47
|47,82
|Enerjisa Enerji
|11,63
|-0,94
|72,65
|Enka İnşaat
|7,33
|-0,14
|31,32
|Erbosan
|42,10
|-0,24
|68,53
|Ereğli Demir Çelik
|14,20
|-0,56
|61,21
|Ersu Gıda
|4,98
|0,20
|140,58
|Escort Teknoloji
|6,30
|-0,79
|353,24
|Esenboğa Elektrik
|17,95
|1,24
|Etiler Gıda
|4,00
|-0,74
|242,58
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,68
|-0,54
|129,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-1,12
|195,69
|Euro Yat. Ort.
|4,35
|0,00
|286,41
|Euro Yatırım Holding
|2,77
|-0,36
|84,67
|Fade Gıda
|6,34
|-1,40
|Fenerbahçe Futbol
|29,80
|-1,19
|105,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|-2,36
|44,64
|F-M İzmit Piston
|114,80
|0,17
|142,38
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,89
|4,37
|67,62
|Ford Otosan
|122,90
|-0,49
|85,89
|Formet Çelik Kapı
|4,90
|5,15
|63,33
|Frigo Pak Gıda
|21,32
|-0,37
|204,34
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-1,23
|97,04
|Garanti Bankası
|9,85
|-0,91
|-11,58
|Garanti Faktoring
|10,85
|-0,18
|180,36
|Garanti Yat. Ort.
|3,22
|-0,92
|223,03
|Gedik Y. Men. Değ.
|12,55
|1,62
|299,05
|Gediz Ambalaj
|28,00
|1,08
|314,20
|Gentaş
|6,17
|4,22
|199,22
|Gersan Elektrik
|6,22
|-2,51
|94,98
|Global Men. Değ.
|5,69
|-2,57
|202,66
|Global Yat. Holding
|4,70
|-1,26
|-3,49
|Good-Year
|8,17
|-0,24
|101,73
|Göltaş Çimento
|38,50
|1,37
|116,41
|Gözde Girişim
|7,72
|0,00
|50,19
|GSD Denizcilik
|5,00
|-0,20
|95,31
|GSD Holding
|2,39
|-0,83
|60,40
|Gübre Fabrik.
|64,00
|2,48
|607,96
|Güler Yat. Holding
|11,96
|-0,08
|489,16
|Halk GMYO
|3,38
|0,60
|190,22
|Hatay Tekstil
|14,42
|-0,89
|114,14
|Hedef Girişim
|8,40
|-1,29
|252,01
|Hektaş
|16,62
|3,36
|107,23
|HUB Girişim
|18,24
|2,36
|94,28
|Hürriyet Gzt.
|2,18
|1,40
|91,23
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|-0,15
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|14,94
|5,96
|350,00
|İdealist GMYO
|6,73
|1,05
|119,93
|İhlas Ev Aletleri
|1,95
|-4,41
|-37,70
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|-0,79
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,32
|-4,00
|-4,85
|İhlas Holding
|1,20
|0,00
|31,87
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|17,49
|0,23
|86,47
|Info Yatırım
|6,30
|0,80
|229,02
|İntema
|28,00
|3,63
|202,38
|Inveo Yatırım Holding
|47,12
|-9,99
|512,74
|İpek Doğal Enerji
|13,45
|-2,32
|74,22
|İskenderun Demir Çelik
|9,98
|0,40
|27,70
(Sürecek)
Kaynak: AA
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