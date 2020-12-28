Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,99 -0,87 329,57 Acıpayam Selüloz 17,72 6,43 180,62 Adel Kalemcilik 30,68 7,27 95,41 Adese Alışveriş Ticaret 2,94 -2,33 105,84 Afyon Çimento 4,73 0,00 107,61 Ak Enerji 2,21 0,00 102,75 Akbank 6,54 0,46 -19,36 Akçansa 16,55 -1,78 70,72 Akdeniz Yatırım Hold. 5,29 -3,29 150,71 Akfen GMYO 4,90 2,51 20,99 Akın Tekstil 32,70 2,19 137,13 Akiş GMYO 3,58 0,56 14,29 Akmerkez GMYO 65,45 0,54 192,13 Aksa 14,35 6,85 104,90 Aksa Enerji 7,26 1,26 91,05 Aksigorta 9,38 0,64 73,13 Aksu Enerji 14,24 0,78 -4,24 Alarko Carrıer 340,00 2,10 469,27 Alarko GMYO 25,72 7,62 74,99 Alarko Holding 8,27 6,03 40,77 Albaraka Türk 1,98 -1,98 29,41 Alcatel Lucent Teletaş 29,28 0,07 143,19 Alkim Kağıt 14,10 1,95 160,16 Alkim Kimya 14,48 0,28 133,47 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 -1,73 453,66 Altınyunus Çeşme 45,46 -0,83 355,06 Anadolu Efes 23,54 -0,08 10,63 Anadolu Grubu Holding 27,06 -1,60 53,84 Anadolu Hayat Emek. 8,39 0,60 37,88 Anadolu Isuzu 19,12 5,05 57,11 Anadolu Sigorta 7,39 1,23 77,92 Anel Elektrik 3,06 0,66 73,58 Arçelik 30,72 2,40 47,41 ARD Bilişim Teknolojileri 45,50 -0,26 Arena Bilgisayar 34,28 0,35 370,56 Armada Bilgisayar 49,10 -1,01 199,57 Arsan Tekstil 7,42 3,78 107,26 Artı Yatırım Holding 6,15 8,85 659,26 Arzum Ev Aletleri 22,60 9,92 Aselsan 18,01 0,06 73,47 Ata GMYO 5,39 -1,82 18,98 Atakule GMYO 2,49 0,00 29,69 Atlantis Yatırım Holding 5,74 9,96 474,00 Atlas Yat. Ort. 1,80 0,00 89,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,18 2,20 28,16 Avrasya GMYO 4,22 6,03 179,47 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 0,93 79,67 Avrupa Yatırım Holding 5,32 -1,85 245,45 Ayen Enerji 5,47 0,74 57,64 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,50 4,26 425,11 Aygaz 14,38 0,56 18,39 Bagfaş 20,66 3,66 22,83 Bak Ambalaj 20,66 -1,53 183,61 Balatacılar Balatacılık 8,60 7,10 593,55 Bantaş Ambalaj 4,77 1,71 121,43 Banvit 50,20 -1,57 170,33 Baştaş Başkent Çimento 13,10 3,56 405,79 Batı Çimento 4,68 -0,64 41,39 Batısöke Çimento 2,50 -0,40 90,84 Bayrak Taban Sanayi 10,65 -1,75 Bera Holding 15,92 -3,34 313,51 Berkosan Yalıtım 8,93 -7,08 225,91 Beşiktaş Futbol Yat. 4,43 -5,74 80,82 Beyaz Filo 9,84 -0,61 214,39 Bilici Yatırım 6,89 4,87 140,37 Bim Mağazalar 73,55 0,48 59,17 Birko Mensucat 1,15 0,00 270,97 Birlik Mensucat 3,81 9,80 234,21 Bizim Mağazaları 15,60 0,45 40,88 Borusan Mannesmann 27,94 -7,79 144,02 Borusan Yat. Paz. 502,50 -9,99 738,71 Bosch Fren Sistemleri 1.332,00 8,82 362,85 Bossa 16,54 0,79 105,21 Brisa 19,72 -0,85 110,26 Burçelik 21,00 -0,10 261,45 Burçelik Vana 50,50 -5,87 420,08 Bursa Çimento 11,08 2,12 176,77 Carrefoursa 71,80 -6,81 171,48 Casa Emtia Petrol 90,00 -10,00 858,47 Ceo Event Medya 6,69 2,61 82,68 Coca Cola İçecek 62,55 1,21 65,22 Cosmos Yat. Holding 7,99 4,31 291,67 Credıtwest Faktorıng 6,40 6,84 122,22 Çelebi 145,10 -1,29 46,05 Çelik Halat 19,22 5,14 195,69 Çemaş Döküm 2,18 -1,36 73,91 Çemtaş 16,66 5,64 104,95 Çimbeton 239,80 10,00 481,19 Çimentaş 33,82 4,77 125,47 Çimsa 17,87 -1,16 96,81 Çuhadaroğlu Metal 7,81 0,00 144,83 Dagi Giyim 8,29 1,84 231,60 Dagi Yatırım Holding 13,86 10,00 513,27 Dardanel 31,16 -8,35 722,16 Datagate Bilgisayar 15,23 0,26 95,01 Demısaş Döküm 7,19 9,94 106,61 Denge Holding 5,55 -0,89 305,11 Deniz GMYO 3,27 -0,30 55,41 Derimod 10,12 2,95 41,74 Derlüks Deri 8,52 -0,70 110,59 Desa Deri 9,68 -2,71 113,22 Despec Bilgisayar 12,57 0,08 196,46 Deva Holding 24,28 -0,49 171,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,94 0,92 Diriteks Diriliş Tekstil 3,70 -3,39 374,36 Ditaş Doğan 33,20 -0,90 248,92 DO-CO 550,00 0,92 -2,48 Doğan Burda 23,08 -0,60 280,23 Doğan Holding 3,00 -1,64 67,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,66 -1,12 61,21 Doğusan 3,97 -3,17 90,87 Doğuş GMYO 8,43 -1,86 86,09 Doğuş Otomotiv 28,46 4,86 198,95 Döktaş Dökümcülük 30,70 -1,60 -2,99 Duran Doğan Basım 10,53 -1,13 58,36 Dyo Boya 11,34 0,18 131,43 Eczacıbaşı İlaç 7,93 5,73 117,22 Eczacıbaşı Yatırım 29,78 9,97 209,17 Edip Gayrimenkul 3,16 4,64 127,34 Ege Endüstri 1.804,30 10,00 220,73 Ege Gübre 148,90 3,69 202,05 Ege Profil 33,62 5,39 180,87 Ege Seramik 9,75 0,10 165,05 Egeplast 28,20 8,38 125,60 Ekiz Kimya 7,20 -4,00 1080,33 Emek Elektrik 5,95 -9,98 274,21 Eminiş Ambalaj 37,20 9,93 2347,37 Emlak Konut GMYO 2,16 0,93 49,20 Enerjisa Enerji 11,83 1,72 75,62 Enka İnşaat 7,33 0,00 31,32 Erbosan 41,40 -1,66 65,73 Ereğli Demir Çelik 14,20 0,00 61,21 Ersu Gıda 5,08 2,01 145,41 Escort Teknoloji 6,41 1,75 361,15 Esenboğa Elektrik 18,18 1,28 Etiler Gıda 3,99 -0,25 241,72 Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 2,45 135,07 Euro Trend Yat. Ort. 3,51 -0,57 194,01 Euro Yat. Ort. 4,65 6,90 313,06 Euro Yatırım Holding 2,94 6,14 96,00 Fade Gıda 6,27 -1,10 Fenerbahçe Futbol 28,80 -3,36 99,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,61 0,00 44,64 F-M İzmit Piston 126,20 9,93 166,45 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,78 -0,85 66,19 Ford Otosan 124,30 1,14 88,01 Formet Çelik Kapı 5,20 6,12 73,33 Frigo Pak Gıda 21,00 -1,50 199,77 Galatasaray Sportif 4,09 2,25 101,48 Garanti Bankası 9,88 0,30 -11,31 Garanti Faktoring 10,80 -0,46 179,07 Garanti Yat. Ort. 3,38 4,97 239,09 Gedik Y. Men. Değ. 13,27 5,74 321,94 Gediz Ambalaj 27,70 -1,07 309,76 Gentaş 6,11 -0,97 196,31 Gersan Elektrik 6,21 -0,16 94,67 Global Men. Değ. 5,75 1,05 205,85 Global Yat. Holding 4,71 0,21 -3,29 Good-Year 8,19 0,24 102,22 Göltaş Çimento 41,30 7,27 132,15 Gözde Girişim 7,80 1,04 51,75 GSD Denizcilik 4,99 -0,20 94,92 GSD Holding 2,45 2,51 64,43 Gübre Fabrik. 70,40 10,00 678,76 Güler Yat. Holding 11,62 -2,84 472,41 Halk GMYO 3,30 -2,37 183,35 Hatay Tekstil 14,52 0,69 115,62 Hedef Girişim 8,30 -1,19 247,82 Hektaş 18,02 8,42 124,69 HUB Girişim 18,92 3,73 101,52 Hürriyet Gzt. 2,15 -1,38 88,60 ICBC Turkey Bank 6,50 0,00 23,34 İdealist Danışmanlık 14,80 -0,94 345,78 İdealist GMYO 6,64 -1,34 116,99 İhlas Ev Aletleri 1,93 -1,03 -38,34 İhlas Gayrimenkul 1,26 0,00 22,41 İhlas Gazetecilik 4,20 -2,78 -7,49 İhlas Holding 1,21 0,83 32,97 İhlas Yayın Holding 1,16 0,00 39,15 İndeks Bilgisayar 17,75 1,49 89,24 Info Yatırım 6,69 6,19 249,39 İntema 30,80 10,00 232,61 Inveo Yatırım Holding 49,26 4,54 540,57 İpek Doğal Enerji 13,20 -1,86 70,98 İskenderun Demir Çelik 9,99 0,10 27,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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