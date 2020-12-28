Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,99
|-0,87
|329,57
|Acıpayam Selüloz
|17,72
|6,43
|180,62
|Adel Kalemcilik
|30,68
|7,27
|95,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,94
|-2,33
|105,84
|Afyon Çimento
|4,73
|0,00
|107,61
|Ak Enerji
|2,21
|0,00
|102,75
|Akbank
|6,54
|0,46
|-19,36
|Akçansa
|16,55
|-1,78
|70,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,29
|-3,29
|150,71
|Akfen GMYO
|4,90
|2,51
|20,99
|Akın Tekstil
|32,70
|2,19
|137,13
|Akiş GMYO
|3,58
|0,56
|14,29
|Akmerkez GMYO
|65,45
|0,54
|192,13
|Aksa
|14,35
|6,85
|104,90
|Aksa Enerji
|7,26
|1,26
|91,05
|Aksigorta
|9,38
|0,64
|73,13
|Aksu Enerji
|14,24
|0,78
|-4,24
|Alarko Carrıer
|340,00
|2,10
|469,27
|Alarko GMYO
|25,72
|7,62
|74,99
|Alarko Holding
|8,27
|6,03
|40,77
|Albaraka Türk
|1,98
|-1,98
|29,41
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,28
|0,07
|143,19
|Alkim Kağıt
|14,10
|1,95
|160,16
|Alkim Kimya
|14,48
|0,28
|133,47
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,27
|-1,73
|453,66
|Altınyunus Çeşme
|45,46
|-0,83
|355,06
|Anadolu Efes
|23,54
|-0,08
|10,63
|Anadolu Grubu Holding
|27,06
|-1,60
|53,84
|Anadolu Hayat Emek.
|8,39
|0,60
|37,88
|Anadolu Isuzu
|19,12
|5,05
|57,11
|Anadolu Sigorta
|7,39
|1,23
|77,92
|Anel Elektrik
|3,06
|0,66
|73,58
|Arçelik
|30,72
|2,40
|47,41
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,50
|-0,26
|Arena Bilgisayar
|34,28
|0,35
|370,56
|Armada Bilgisayar
|49,10
|-1,01
|199,57
|Arsan Tekstil
|7,42
|3,78
|107,26
|Artı Yatırım Holding
|6,15
|8,85
|659,26
|Arzum Ev Aletleri
|22,60
|9,92
|Aselsan
|18,01
|0,06
|73,47
|Ata GMYO
|5,39
|-1,82
|18,98
|Atakule GMYO
|2,49
|0,00
|29,69
|Atlantis Yatırım Holding
|5,74
|9,96
|474,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,80
|0,00
|89,43
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|17,18
|2,20
|28,16
|Avrasya GMYO
|4,22
|6,03
|179,47
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,27
|0,93
|79,67
|Avrupa Yatırım Holding
|5,32
|-1,85
|245,45
|Ayen Enerji
|5,47
|0,74
|57,64
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,50
|4,26
|425,11
|Aygaz
|14,38
|0,56
|18,39
|Bagfaş
|20,66
|3,66
|22,83
|Bak Ambalaj
|20,66
|-1,53
|183,61
|Balatacılar Balatacılık
|8,60
|7,10
|593,55
|Bantaş Ambalaj
|4,77
|1,71
|121,43
|Banvit
|50,20
|-1,57
|170,33
|Baştaş Başkent Çimento
|13,10
|3,56
|405,79
|Batı Çimento
|4,68
|-0,64
|41,39
|Batısöke Çimento
|2,50
|-0,40
|90,84
|Bayrak Taban Sanayi
|10,65
|-1,75
|Bera Holding
|15,92
|-3,34
|313,51
|Berkosan Yalıtım
|8,93
|-7,08
|225,91
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,43
|-5,74
|80,82
|Beyaz Filo
|9,84
|-0,61
|214,39
|Bilici Yatırım
|6,89
|4,87
|140,37
|Bim Mağazalar
|73,55
|0,48
|59,17
|Birko Mensucat
|1,15
|0,00
|270,97
|Birlik Mensucat
|3,81
|9,80
|234,21
|Bizim Mağazaları
|15,60
|0,45
|40,88
|Borusan Mannesmann
|27,94
|-7,79
|144,02
|Borusan Yat. Paz.
|502,50
|-9,99
|738,71
|Bosch Fren Sistemleri
|1.332,00
|8,82
|362,85
|Bossa
|16,54
|0,79
|105,21
|Brisa
|19,72
|-0,85
|110,26
|Burçelik
|21,00
|-0,10
|261,45
|Burçelik Vana
|50,50
|-5,87
|420,08
|Bursa Çimento
|11,08
|2,12
|176,77
|Carrefoursa
|71,80
|-6,81
|171,48
|Casa Emtia Petrol
|90,00
|-10,00
|858,47
|Ceo Event Medya
|6,69
|2,61
|82,68
|Coca Cola İçecek
|62,55
|1,21
|65,22
|Cosmos Yat. Holding
|7,99
|4,31
|291,67
|Credıtwest Faktorıng
|6,40
|6,84
|122,22
|Çelebi
|145,10
|-1,29
|46,05
|Çelik Halat
|19,22
|5,14
|195,69
|Çemaş Döküm
|2,18
|-1,36
|73,91
|Çemtaş
|16,66
|5,64
|104,95
|Çimbeton
|239,80
|10,00
|481,19
|Çimentaş
|33,82
|4,77
|125,47
|Çimsa
|17,87
|-1,16
|96,81
|Çuhadaroğlu Metal
|7,81
|0,00
|144,83
|Dagi Giyim
|8,29
|1,84
|231,60
|Dagi Yatırım Holding
|13,86
|10,00
|513,27
|Dardanel
|31,16
|-8,35
|722,16
|Datagate Bilgisayar
|15,23
|0,26
|95,01
|Demısaş Döküm
|7,19
|9,94
|106,61
|Denge Holding
|5,55
|-0,89
|305,11
|Deniz GMYO
|3,27
|-0,30
|55,41
|Derimod
|10,12
|2,95
|41,74
|Derlüks Deri
|8,52
|-0,70
|110,59
|Desa Deri
|9,68
|-2,71
|113,22
|Despec Bilgisayar
|12,57
|0,08
|196,46
|Deva Holding
|24,28
|-0,49
|171,96
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,94
|0,92
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,70
|-3,39
|374,36
|Ditaş Doğan
|33,20
|-0,90
|248,92
|DO-CO
|550,00
|0,92
|-2,48
|Doğan Burda
|23,08
|-0,60
|280,23
|Doğan Holding
|3,00
|-1,64
|67,08
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,66
|-1,12
|61,21
|Doğusan
|3,97
|-3,17
|90,87
|Doğuş GMYO
|8,43
|-1,86
|86,09
|Doğuş Otomotiv
|28,46
|4,86
|198,95
|Döktaş Dökümcülük
|30,70
|-1,60
|-2,99
|Duran Doğan Basım
|10,53
|-1,13
|58,36
|Dyo Boya
|11,34
|0,18
|131,43
|Eczacıbaşı İlaç
|7,93
|5,73
|117,22
|Eczacıbaşı Yatırım
|29,78
|9,97
|209,17
|Edip Gayrimenkul
|3,16
|4,64
|127,34
|Ege Endüstri
|1.804,30
|10,00
|220,73
|Ege Gübre
|148,90
|3,69
|202,05
|Ege Profil
|33,62
|5,39
|180,87
|Ege Seramik
|9,75
|0,10
|165,05
|Egeplast
|28,20
|8,38
|125,60
|Ekiz Kimya
|7,20
|-4,00
|1080,33
|Emek Elektrik
|5,95
|-9,98
|274,21
|Eminiş Ambalaj
|37,20
|9,93
|2347,37
|Emlak Konut GMYO
|2,16
|0,93
|49,20
|Enerjisa Enerji
|11,83
|1,72
|75,62
|Enka İnşaat
|7,33
|0,00
|31,32
|Erbosan
|41,40
|-1,66
|65,73
|Ereğli Demir Çelik
|14,20
|0,00
|61,21
|Ersu Gıda
|5,08
|2,01
|145,41
|Escort Teknoloji
|6,41
|1,75
|361,15
|Esenboğa Elektrik
|18,18
|1,28
|Etiler Gıda
|3,99
|-0,25
|241,72
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,77
|2,45
|135,07
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,51
|-0,57
|194,01
|Euro Yat. Ort.
|4,65
|6,90
|313,06
|Euro Yatırım Holding
|2,94
|6,14
|96,00
|Fade Gıda
|6,27
|-1,10
|Fenerbahçe Futbol
|28,80
|-3,36
|99,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,61
|0,00
|44,64
|F-M İzmit Piston
|126,20
|9,93
|166,45
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,78
|-0,85
|66,19
|Ford Otosan
|124,30
|1,14
|88,01
|Formet Çelik Kapı
|5,20
|6,12
|73,33
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-1,50
|199,77
|Galatasaray Sportif
|4,09
|2,25
|101,48
|Garanti Bankası
|9,88
|0,30
|-11,31
|Garanti Faktoring
|10,80
|-0,46
|179,07
|Garanti Yat. Ort.
|3,38
|4,97
|239,09
|Gedik Y. Men. Değ.
|13,27
|5,74
|321,94
|Gediz Ambalaj
|27,70
|-1,07
|309,76
|Gentaş
|6,11
|-0,97
|196,31
|Gersan Elektrik
|6,21
|-0,16
|94,67
|Global Men. Değ.
|5,75
|1,05
|205,85
|Global Yat. Holding
|4,71
|0,21
|-3,29
|Good-Year
|8,19
|0,24
|102,22
|Göltaş Çimento
|41,30
|7,27
|132,15
|Gözde Girişim
|7,80
|1,04
|51,75
|GSD Denizcilik
|4,99
|-0,20
|94,92
|GSD Holding
|2,45
|2,51
|64,43
|Gübre Fabrik.
|70,40
|10,00
|678,76
|Güler Yat. Holding
|11,62
|-2,84
|472,41
|Halk GMYO
|3,30
|-2,37
|183,35
|Hatay Tekstil
|14,52
|0,69
|115,62
|Hedef Girişim
|8,30
|-1,19
|247,82
|Hektaş
|18,02
|8,42
|124,69
|HUB Girişim
|18,92
|3,73
|101,52
|Hürriyet Gzt.
|2,15
|-1,38
|88,60
|ICBC Turkey Bank
|6,50
|0,00
|23,34
|İdealist Danışmanlık
|14,80
|-0,94
|345,78
|İdealist GMYO
|6,64
|-1,34
|116,99
|İhlas Ev Aletleri
|1,93
|-1,03
|-38,34
|İhlas Gayrimenkul
|1,26
|0,00
|22,41
|İhlas Gazetecilik
|4,20
|-2,78
|-7,49
|İhlas Holding
|1,21
|0,83
|32,97
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|0,00
|39,15
|İndeks Bilgisayar
|17,75
|1,49
|89,24
|Info Yatırım
|6,69
|6,19
|249,39
|İntema
|30,80
|10,00
|232,61
|Inveo Yatırım Holding
|49,26
|4,54
|540,57
|İpek Doğal Enerji
|13,20
|-1,86
|70,98
|İskenderun Demir Çelik
|9,99
|0,10
|27,83
(Sürecek)
Kaynak: AA
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