Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.12.2020 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,99-0,87329,57
Acıpayam Selüloz17,726,43180,62
Adel Kalemcilik30,687,2795,41
Adese Alışveriş Ticaret2,94-2,33105,84
Afyon Çimento4,730,00107,61
Ak Enerji2,210,00102,75
Akbank6,540,46-19,36
Akçansa16,55-1,7870,72
Akdeniz Yatırım Hold.5,29-3,29150,71
Akfen GMYO4,902,5120,99
Akın Tekstil32,702,19137,13
Akiş GMYO3,580,5614,29
Akmerkez GMYO65,450,54192,13
Aksa14,356,85104,90
Aksa Enerji7,261,2691,05
Aksigorta9,380,6473,13
Aksu Enerji14,240,78-4,24
Alarko Carrıer340,002,10469,27
Alarko GMYO25,727,6274,99
Alarko Holding8,276,0340,77
Albaraka Türk1,98-1,9829,41
Alcatel Lucent Teletaş29,280,07143,19
Alkim Kağıt14,101,95160,16
Alkim Kimya14,480,28133,47
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,27-1,73453,66
Altınyunus Çeşme45,46-0,83355,06
Anadolu Efes23,54-0,0810,63
Anadolu Grubu Holding27,06-1,6053,84
Anadolu Hayat Emek.8,390,6037,88
Anadolu Isuzu19,125,0557,11
Anadolu Sigorta7,391,2377,92
Anel Elektrik3,060,6673,58
Arçelik30,722,4047,41
ARD Bilişim Teknolojileri45,50-0,26

Arena Bilgisayar34,280,35370,56
Armada Bilgisayar49,10-1,01199,57
Arsan Tekstil7,423,78107,26
Artı Yatırım Holding6,158,85659,26
Arzum Ev Aletleri22,609,92

Aselsan18,010,0673,47
Ata GMYO5,39-1,8218,98
Atakule GMYO2,490,0029,69
Atlantis Yatırım Holding5,749,96474,00
Atlas Yat. Ort.1,800,0089,43
AvivaSA Emeklilik Hayat17,182,2028,16
Avrasya GMYO4,226,03179,47
Avrasya Petrol ve Tur.3,270,9379,67
Avrupa Yatırım Holding5,32-1,85245,45
Ayen Enerji5,470,7457,64
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,504,26425,11
Aygaz14,380,5618,39
Bagfaş20,663,6622,83
Bak Ambalaj20,66-1,53183,61
Balatacılar Balatacılık8,607,10593,55
Bantaş Ambalaj4,771,71121,43
Banvit50,20-1,57170,33
Baştaş Başkent Çimento13,103,56405,79
Batı Çimento4,68-0,6441,39
Batısöke Çimento2,50-0,4090,84
Bayrak Taban Sanayi10,65-1,75

Bera Holding15,92-3,34313,51
Berkosan Yalıtım8,93-7,08225,91
Beşiktaş Futbol Yat.4,43-5,7480,82
Beyaz Filo9,84-0,61214,39
Bilici Yatırım6,894,87140,37
Bim Mağazalar73,550,4859,17
Birko Mensucat1,150,00270,97
Birlik Mensucat3,819,80234,21
Bizim Mağazaları15,600,4540,88
Borusan Mannesmann27,94-7,79144,02
Borusan Yat. Paz.502,50-9,99738,71
Bosch Fren Sistemleri1.332,008,82362,85
Bossa16,540,79105,21
Brisa19,72-0,85110,26
Burçelik21,00-0,10261,45
Burçelik Vana50,50-5,87420,08
Bursa Çimento11,082,12176,77
Carrefoursa71,80-6,81171,48
Casa Emtia Petrol90,00-10,00858,47
Ceo Event Medya6,692,6182,68
Coca Cola İçecek62,551,2165,22
Cosmos Yat. Holding7,994,31291,67
Credıtwest Faktorıng6,406,84122,22
Çelebi145,10-1,2946,05
Çelik Halat19,225,14195,69
Çemaş Döküm2,18-1,3673,91
Çemtaş16,665,64104,95
Çimbeton239,8010,00481,19
Çimentaş33,824,77125,47
Çimsa17,87-1,1696,81
Çuhadaroğlu Metal7,810,00144,83
Dagi Giyim8,291,84231,60
Dagi Yatırım Holding13,8610,00513,27
Dardanel31,16-8,35722,16
Datagate Bilgisayar15,230,2695,01
Demısaş Döküm7,199,94106,61
Denge Holding5,55-0,89305,11
Deniz GMYO3,27-0,3055,41
Derimod10,122,9541,74
Derlüks Deri8,52-0,70110,59
Desa Deri9,68-2,71113,22
Despec Bilgisayar12,570,08196,46
Deva Holding24,28-0,49171,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,940,92

Diriteks Diriliş Tekstil3,70-3,39374,36
Ditaş Doğan33,20-0,90248,92
DO-CO550,000,92-2,48
Doğan Burda23,08-0,60280,23
Doğan Holding3,00-1,6467,08
Doğtaş Kelebek Mobilya2,66-1,1261,21
Doğusan3,97-3,1790,87
Doğuş GMYO8,43-1,8686,09
Doğuş Otomotiv28,464,86198,95
Döktaş Dökümcülük30,70-1,60-2,99
Duran Doğan Basım10,53-1,1358,36
Dyo Boya11,340,18131,43
Eczacıbaşı İlaç7,935,73117,22
Eczacıbaşı Yatırım29,789,97209,17
Edip Gayrimenkul3,164,64127,34
Ege Endüstri1.804,3010,00220,73
Ege Gübre148,903,69202,05
Ege Profil33,625,39180,87
Ege Seramik9,750,10165,05
Egeplast28,208,38125,60
Ekiz Kimya7,20-4,001080,33
Emek Elektrik5,95-9,98274,21
Eminiş Ambalaj37,209,932347,37
Emlak Konut GMYO2,160,9349,20
Enerjisa Enerji11,831,7275,62
Enka İnşaat7,330,0031,32
Erbosan41,40-1,6665,73
Ereğli Demir Çelik14,200,0061,21
Ersu Gıda5,082,01145,41
Escort Teknoloji6,411,75361,15
Esenboğa Elektrik18,181,28

Etiler Gıda3,99-0,25241,72
Euro Kapital Yat. Ort.3,772,45135,07
Euro Trend Yat. Ort.3,51-0,57194,01
Euro Yat. Ort.4,656,90313,06
Euro Yatırım Holding2,946,1496,00
Fade Gıda6,27-1,10

Fenerbahçe Futbol28,80-3,3699,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,610,0044,64
F-M İzmit Piston126,209,93166,45
Fonet Bilgi Teknolojileri12,78-0,8566,19
Ford Otosan124,301,1488,01
Formet Çelik Kapı5,206,1273,33
Frigo Pak Gıda21,00-1,50199,77
Galatasaray Sportif4,092,25101,48
Garanti Bankası9,880,30-11,31
Garanti Faktoring10,80-0,46179,07
Garanti Yat. Ort.3,384,97239,09
Gedik Y. Men. Değ.13,275,74321,94
Gediz Ambalaj27,70-1,07309,76
Gentaş6,11-0,97196,31
Gersan Elektrik6,21-0,1694,67
Global Men. Değ.5,751,05205,85
Global Yat. Holding4,710,21-3,29
Good-Year8,190,24102,22
Göltaş Çimento41,307,27132,15
Gözde Girişim7,801,0451,75
GSD Denizcilik4,99-0,2094,92
GSD Holding2,452,5164,43
Gübre Fabrik.70,4010,00678,76
Güler Yat. Holding11,62-2,84472,41
Halk GMYO3,30-2,37183,35
Hatay Tekstil14,520,69115,62
Hedef Girişim8,30-1,19247,82
Hektaş18,028,42124,69
HUB Girişim18,923,73101,52
Hürriyet Gzt.2,15-1,3888,60
ICBC Turkey Bank6,500,0023,34
İdealist Danışmanlık14,80-0,94345,78
İdealist GMYO6,64-1,34116,99
İhlas Ev Aletleri1,93-1,03-38,34
İhlas Gayrimenkul1,260,0022,41
İhlas Gazetecilik4,20-2,78-7,49
İhlas Holding1,210,8332,97
İhlas Yayın Holding1,160,0039,15
İndeks Bilgisayar17,751,4989,24
Info Yatırım6,696,19249,39
İntema30,8010,00232,61
Inveo Yatırım Holding49,264,54540,57
İpek Doğal Enerji13,20-1,8670,98
İskenderun Demir Çelik9,990,1027,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Antalyaspor-Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Virajı alamayan meyve yüklü kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 2 yaralı Galatasaray, Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile anlaşma sağladı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Reuters'a konuşan uzmanlar: Çin aşısı CoronaVac'ın sonuçları kafa karıştırdı Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde en düşük maaş 3 bin 506 TL oldu İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 15 bin 197 yeni vaka tespit edildi         
19:14
Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü         
18:48
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, CZN Burak'ın restoranını ziyaret etti         
18:45
Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak Pınar Gültekin'in babası, bir CHP'li vekilin kendisini arayarak "Davadan çekil" dediğini doğruladı         
18:24
5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi 5 golün atılıp 4 golün iptal edildiği maçta Gençlerbirliği Kayserispor'u devirdi         
17:58
Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı         
16:49
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti Chantelle Otten ilk cinsel ilişkilerinde, sevgilisi Dylan Alcott'un yüzüne gaz çıkardığını itiraf etti         
16:13
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu Gidecek yeri olmadığı halde ceza kesilen vatandaşa Ankara Valiliği sahip çıkmıştı! İlk kez konuştu         
15:05
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu         
14:58
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu Asgari ücretin ardından 2021 yılı için AGİ ücretleri de belli oldu         
11:57
Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı Nihal Candan, ayna karşısındaki göğüs dekolteli pozlarını yayınladı         
11:01
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 19:25:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei