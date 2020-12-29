Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,01 0,25 330,65 Acıpayam Selüloz 17,99 1,52 184,89 Adel Kalemcilik 31,38 2,28 99,87 Adese Alışveriş Ticaret 2,84 -3,40 98,84 Afyon Çimento 4,68 -1,06 105,42 Ak Enerji 2,23 0,90 104,59 Akbank 6,62 1,22 -18,37 Akçansa 16,41 -0,85 69,27 Akdeniz Yatırım Hold. 5,34 0,95 153,08 Akfen GMYO 4,92 0,41 21,48 Akın Tekstil 32,00 -2,14 132,05 Akiş GMYO 3,61 0,84 15,25 Akmerkez GMYO 65,60 0,23 192,79 Aksa 14,17 -1,25 102,33 Aksa Enerji 7,37 1,52 93,95 Aksigorta 9,40 0,21 73,50 Aksu Enerji 14,14 -0,70 -4,91 Alarko Carrıer 374,00 10,00 526,20 Alarko GMYO 26,70 3,81 81,66 Alarko Holding 8,31 0,48 41,45 Albaraka Türk 1,95 -1,52 27,45 Alcatel Lucent Teletaş 29,58 1,02 145,68 Alkim Kağıt 14,04 -0,43 159,05 Alkim Kimya 14,33 -1,04 131,06 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 -0,88 448,78 Altınyunus Çeşme 45,02 -0,97 350,65 Anadolu Efes 23,42 -0,51 10,07 Anadolu Grubu Holding 26,70 -1,33 51,79 Anadolu Hayat Emek. 8,27 -1,43 35,91 Anadolu Isuzu 18,41 -3,71 51,27 Anadolu Sigorta 7,23 -2,17 74,07 Anel Elektrik 3,20 4,58 81,52 Arçelik 30,54 -0,59 46,55 ARD Bilişim Teknolojileri 44,82 -1,49 Arena Bilgisayar 33,98 -0,88 366,44 Armada Bilgisayar 49,14 0,08 199,82 Arsan Tekstil 7,27 -2,02 103,07 Artı Yatırım Holding 5,72 -6,99 606,17 Arzum Ev Aletleri 24,86 10,00 Aselsan 17,90 -0,61 72,41 Ata GMYO 5,21 -3,34 15,01 Atakule GMYO 2,46 -1,20 28,13 Atlantis Yatırım Holding 5,78 0,70 478,00 Atlas Yat. Ort. 1,78 -1,11 87,32 AvivaSA Emeklilik Hayat 16,95 -1,34 26,44 Avrasya GMYO 4,16 -1,42 175,50 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -1,22 77,47 Avrupa Yatırım Holding 5,84 9,77 279,22 Ayen Enerji 5,42 -0,91 56,20 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,70 1,74 434,25 Aygaz 14,91 3,69 22,76 Bagfaş 20,18 -2,32 19,98 Bak Ambalaj 20,42 -1,16 180,32 Balatacılar Balatacılık 7,90 -8,14 537,10 Bantaş Ambalaj 4,72 -1,05 119,11 Banvit 50,00 -0,40 169,25 Baştaş Başkent Çimento 14,40 9,92 455,98 Batı Çimento 4,65 -0,64 40,48 Batısöke Çimento 2,45 -2,00 87,02 Bayrak Taban Sanayi 10,76 1,03 Bera Holding 17,51 9,99 354,81 Berkosan Yalıtım 9,15 2,46 233,94 Beşiktaş Futbol Yat. 4,23 -4,51 72,65 Beyaz Filo 9,85 0,10 214,71 Bilici Yatırım 6,65 -3,48 131,99 Bim Mağazalar 75,60 2,79 63,60 Birko Mensucat 1,12 -2,61 261,29 Birlik Mensucat 3,84 0,79 236,84 Bizim Mağazaları 15,59 -0,06 40,79 Borusan Mannesmann 29,20 4,51 155,02 Borusan Yat. Paz. 519,30 3,34 766,75 Bosch Fren Sistemleri 1.276,30 -4,18 343,50 Bossa 18,19 9,98 125,68 Brisa 19,92 1,01 112,39 Burçelik 21,24 1,14 265,58 Burçelik Vana 52,90 4,75 444,80 Bursa Çimento 11,19 0,99 179,51 Carrefoursa 67,00 -6,69 153,33 Casa Emtia Petrol 99,00 10,00 954,31 Ceo Event Medya 6,64 -0,75 81,31 Coca Cola İçecek 62,50 -0,08 65,08 Cosmos Yat. Holding 7,70 -3,63 277,45 Credıtwest Faktorıng 6,34 -0,94 120,14 Çelebi 159,60 9,99 60,65 Çelik Halat 19,63 2,13 202,00 Çemaş Döküm 2,14 -1,83 70,72 Çemtaş 16,17 -2,94 98,92 Çimbeton 263,70 9,97 539,12 Çimentaş 33,60 -0,65 124,00 Çimsa 17,95 0,45 97,69 Çuhadaroğlu Metal 7,75 -0,77 142,95 Dagi Giyim 8,19 -1,21 227,60 Dagi Yatırım Holding 13,48 -2,74 496,46 Dardanel 31,00 -0,51 717,94 Datagate Bilgisayar 15,22 -0,07 94,88 Demısaş Döküm 6,64 -7,65 90,80 Denge Holding 5,50 -0,90 301,46 Deniz GMYO 3,25 -0,61 54,46 Derimod 9,91 -2,08 38,80 Derlüks Deri 8,78 3,05 117,02 Desa Deri 9,45 -2,38 108,15 Despec Bilgisayar 13,30 5,81 213,68 Deva Holding 24,22 -0,25 171,29 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,93 -0,09 Diriteks Diriliş Tekstil 3,73 0,81 378,21 Ditaş Doğan 33,28 0,24 249,76 DO-CO 557,40 1,35 -1,17 Doğan Burda 23,22 0,61 282,54 Doğan Holding 3,06 2,00 70,43 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -0,75 60,00 Doğusan 3,86 -2,77 85,58 Doğuş GMYO 8,40 -0,36 85,43 Doğuş Otomotiv 30,22 6,18 217,44 Döktaş Dökümcülük 30,66 -0,13 -3,11 Duran Doğan Basım 10,82 2,75 62,72 Dyo Boya 11,22 -1,06 128,98 Eczacıbaşı İlaç 7,58 -4,41 107,64 Eczacıbaşı Yatırım 28,08 -5,71 191,52 Edip Gayrimenkul 3,17 0,32 128,06 Ege Endüstri 1.770,00 -1,90 214,63 Ege Gübre 145,00 -2,62 194,14 Ege Profil 36,16 7,56 202,09 Ege Seramik 10,40 6,67 182,72 Egeplast 30,10 6,74 140,80 Ekiz Kimya 7,05 -2,08 1055,74 Emek Elektrik 5,52 -7,23 247,17 Eminiş Ambalaj 34,50 -7,26 2169,74 Emlak Konut GMYO 2,16 0,00 49,20 Enerjisa Enerji 12,46 5,33 84,98 Enka İnşaat 7,43 1,36 33,11 Erbosan 42,02 1,50 68,21 Ereğli Demir Çelik 14,93 5,14 69,50 Ersu Gıda 5,03 -0,98 143,00 Escort Teknoloji 6,44 0,47 363,31 Esenboğa Elektrik 18,05 -0,72 Etiler Gıda 3,96 -0,75 239,16 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 -0,53 133,83 Euro Trend Yat. Ort. 3,40 -3,13 184,80 Euro Yat. Ort. 4,72 1,51 319,28 Euro Yatırım Holding 2,85 -3,06 90,00 Fade Gıda 6,27 0,00 Fenerbahçe Futbol 28,70 -0,35 98,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 0,15 44,86 F-M İzmit Piston 127,00 0,63 168,14 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,34 -3,44 60,47 Ford Otosan 126,30 1,61 91,03 Formet Çelik Kapı 4,91 -5,58 63,67 Frigo Pak Gıda 20,90 -0,48 198,34 Galatasaray Sportif 4,01 -1,96 97,54 Garanti Bankası 10,02 1,42 -10,05 Garanti Faktoring 10,82 0,19 179,59 Garanti Yat. Ort. 3,34 -1,18 235,07 Gedik Y. Men. Değ. 13,06 -1,58 315,27 Gediz Ambalaj 26,84 -3,10 297,04 Gentaş 5,95 -2,62 188,55 Gersan Elektrik 6,12 -1,45 91,85 Global Men. Değ. 5,77 0,35 206,91 Global Yat. Holding 4,70 -0,21 -3,49 Good-Year 8,02 -2,08 98,02 Göltaş Çimento 40,48 -1,99 127,54 Gözde Girişim 7,65 -1,92 48,83 GSD Denizcilik 4,96 -0,60 93,75 GSD Holding 2,46 0,41 65,10 Gübre Fabrik. 76,45 8,59 745,69 Güler Yat. Holding 11,20 -3,61 451,72 Halk GMYO 3,22 -2,42 176,48 Hatay Tekstil 14,31 -1,45 112,50 Hedef Girişim 8,55 3,01 258,30 Hektaş 18,20 1,00 126,93 HUB Girişim 18,35 -3,01 95,45 Hürriyet Gzt. 2,11 -1,86 85,09 ICBC Turkey Bank 6,49 -0,15 23,15 İdealist Danışmanlık 14,10 -4,73 324,70 İdealist GMYO 6,52 -1,81 113,07 İhlas Ev Aletleri 1,89 -2,07 -39,62 İhlas Gayrimenkul 1,25 -0,79 21,44 İhlas Gazetecilik 4,05 -3,57 -10,79 İhlas Holding 1,22 0,83 34,07 İhlas Yayın Holding 1,16 0,00 39,15 İndeks Bilgisayar 17,92 0,96 91,05 Info Yatırım 6,57 -1,79 243,12 İntema 33,88 10,00 265,87 Inveo Yatırım Holding 49,00 -0,53 537,19 İpek Doğal Enerji 13,17 -0,23 70,60 İskenderun Demir Çelik 10,17 1,80 30,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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