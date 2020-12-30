Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

30.12.2020 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,91-1,25325,27
Acıpayam Selüloz17,58-2,28178,40
Adel Kalemcilik31,781,27102,42
Adese Alışveriş Ticaret2,83-0,3598,14
Afyon Çimento5,047,69121,22
Ak Enerji2,22-0,45103,67
Akbank6,904,23-14,92
Akçansa16,540,7970,61
Akdeniz Yatırım Hold.5,24-1,87148,34
Akfen GMYO4,79-2,6418,27
Akın Tekstil31,88-0,38131,18
Akiş GMYO3,55-1,6613,33
Akmerkez GMYO64,30-1,98186,99
Aksa14,280,78103,90
Aksa Enerji7,27-1,3691,32
Aksigorta9,30-1,0671,65
Aksu Enerji14,250,78-4,17
Alarko Carrıer381,101,90538,09
Alarko GMYO26,22-1,8078,39
Alarko Holding8,380,8442,64
Albaraka Türk1,971,0328,76
Alcatel Lucent Teletaş29,04-1,83141,20
Alkim Kağıt13,94-0,71157,21
Alkim Kimya14,551,54134,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,18-3,11431,71
Altınyunus Çeşme45,420,89354,65
Anadolu Efes23,40-0,099,97
Anadolu Grubu Holding26,981,0553,38
Anadolu Hayat Emek.8,330,7336,89
Anadolu Isuzu18,17-1,3049,30
Anadolu Sigorta7,392,2177,92
Anel Elektrik3,17-0,9479,82
Arçelik30,48-0,2046,26
ARD Bilişim Teknolojileri45,842,28

Arena Bilgisayar34,300,94370,83
Armada Bilgisayar49,200,12200,18
Arsan Tekstil7,290,28103,63
Artı Yatırım Holding5,720,00606,17
Arzum Ev Aletleri27,349,98

Aselsan18,443,0277,61
Ata GMYO5,230,3815,45
Atakule GMYO2,44-0,8127,08
Atlantis Yatırım Holding5,780,00478,00
Atlas Yat. Ort.1,76-1,1285,22
AvivaSA Emeklilik Hayat18,438,7337,48
Avrasya GMYO4,07-2,16169,54
Avrasya Petrol ve Tur.3,17-1,8674,18
Avrupa Yatırım Holding6,104,45296,10
Ayen Enerji5,39-0,5555,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,40-2,56420,55
Aygaz14,75-1,0721,44
Bagfaş20,240,3020,33
Bak Ambalaj20,18-1,18177,02
Balatacılar Balatacılık7,70-2,53520,97
Bantaş Ambalaj4,69-0,64117,71
Banvit51,002,00174,64
Baştaş Başkent Çimento15,809,72510,04
Batı Çimento4,752,1543,50
Batısöke Çimento2,460,4187,79
Bayrak Taban Sanayi10,71-0,46

Bera Holding19,269,99400,26
Berkosan Yalıtım8,63-5,68214,96
Beşiktaş Futbol Yat.4,10-3,0767,35
Beyaz Filo9,81-0,41213,44
Bilici Yatırım6,650,00131,99
Bim Mağazalar76,801,5966,20
Birko Mensucat1,11-0,89258,06
Birlik Mensucat3,84

236,84
Bizim Mağazaları15,55-0,2640,43
Borusan Mannesmann28,60-2,05149,78
Borusan Yat. Paz.494,20-4,83724,85
Bosch Fren Sistemleri1.245,40-2,42332,76
Bossa17,84-1,92121,34
Brisa19,81-0,55111,22
Burçelik21,12-0,56263,51
Burçelik Vana49,98-5,52414,73
Bursa Çimento12,067,77201,25
Carrefoursa71,056,04168,65
Casa Emtia Petrol98,95-0,05953,78
Ceo Event Medya6,49-2,2677,21
Coca Cola İçecek66,256,0074,99
Cosmos Yat. Holding7,801,30282,35
Credıtwest Faktorıng6,10-3,79111,81
Çelebi175,509,9676,65
Çelik Halat19,50-0,66200,00
Çemaş Döküm2,140,0070,72
Çemtaş15,80-2,2994,37
Çimbeton269,602,24553,42
Çimentaş32,88-2,14119,20
Çimsa17,88-0,3996,92
Çuhadaroğlu Metal7,66-1,16140,13
Dagi Giyim8,11-0,98224,40
Dagi Yatırım Holding13,01-3,49475,66
Dardanel34,029,74797,63
Datagate Bilgisayar15,763,55101,79
Demısaş Döküm6,53-1,6687,64
Denge Holding5,500,00301,46
Deniz GMYO3,332,4658,26
Derimod9,71-2,0235,99
Derlüks Deri8,982,28121,96
Desa Deri9,773,39115,20
Despec Bilgisayar13,04-1,95207,55
Deva Holding24,300,33172,19
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-0,27

Diriteks Diriliş Tekstil3,750,54380,77
Ditaş Doğan32,80-1,44244,71
DO-CO613,109,998,71
Doğan Burda23,00-0,95278,91
Doğan Holding3,05-0,3369,87
Doğtaş Kelebek Mobilya2,62-0,7658,79
Doğusan3,993,3791,83
Doğuş GMYO8,25-1,7982,12
Doğuş Otomotiv28,84-4,57202,94
Döktaş Dökümcülük30,16-1,63-4,69
Duran Doğan Basım10,71-1,0261,07
Dyo Boya11,260,36129,80
Eczacıbaşı İlaç7,51-0,92105,72
Eczacıbaşı Yatırım27,70-1,35187,57
Edip Gayrimenkul3,200,95130,22
Ege Endüstri1.723,50-2,63206,37
Ege Gübre145,300,21194,75
Ege Profil36,500,94204,93
Ege Seramik10,04-3,46172,94
Egeplast33,109,97164,80
Ekiz Kimya7,00-0,711047,54
Emek Elektrik5,39-2,36238,99
Eminiş Ambalaj35,502,902235,53
Emlak Konut GMYO2,15-0,4648,51
Enerjisa Enerji12,460,0084,98
Enka İnşaat7,38-0,6732,21
Erbosan41,44-1,3865,89
Ereğli Demir Çelik15,211,8872,67
Ersu Gıda4,98-0,99140,58
Escort Teknoloji6,775,12387,05
Esenboğa Elektrik18,965,04

Etiler Gıda3,90-1,52234,02
Euro Kapital Yat. Ort.3,69-1,60130,08
Euro Trend Yat. Ort.3,28-3,53174,75
Euro Yat. Ort.4,51-4,45300,62
Euro Yatırım Holding2,82-1,0588,00
Fade Gıda6,21-0,96

Fenerbahçe Futbol29,001,05100,41
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,49-1,9642,01
F-M İzmit Piston124,30-2,13162,44
Fonet Bilgi Teknolojileri12,602,1163,85
Ford Otosan125,10-0,9589,22
Formet Çelik Kapı4,82-1,8360,67
Frigo Pak Gıda20,900,00198,34
Galatasaray Sportif3,98-0,7596,06
Garanti Bankası10,373,49-6,91
Garanti Faktoring10,890,65181,40
Garanti Yat. Ort.3,25-2,69226,04
Gedik Y. Men. Değ.12,73-2,53304,77
Gediz Ambalaj27,040,75300,00
Gentaş6,021,18191,95
Gersan Elektrik6,130,1692,16
Global Men. Değ.6,024,33220,21
Global Yat. Holding4,66-0,85-4,31
Good-Year7,92-1,2595,56
Göltaş Çimento41,161,68131,37
Gözde Girişim8,095,7557,39
GSD Denizcilik4,95-0,2093,36
GSD Holding2,512,0368,46
Gübre Fabrik.84,059,94829,76
Güler Yat. Holding11,17-0,27450,25
Halk GMYO3,261,24179,92
Hatay Tekstil14,23-0,56111,32
Hedef Girişim8,52-0,35257,04
Hektaş19,909,34148,13
HUB Girişim18,19-0,8793,75
Hürriyet Gzt.2,10-0,4784,21
ICBC Turkey Bank6,510,3123,53
İdealist Danışmanlık13,20-6,38297,59
İdealist GMYO6,753,53120,59
İhlas Ev Aletleri1,890,00-39,62
İhlas Gayrimenkul1,271,6023,38
İhlas Gazetecilik4,152,47-8,59
İhlas Holding1,263,2838,46
İhlas Yayın Holding1,15-0,8637,95
İndeks Bilgisayar18,060,7892,54
Info Yatırım6,45-1,83236,85
İntema37,269,98302,38
Inveo Yatırım Holding46,48-5,14504,42
İpek Doğal Enerji13,210,3071,11
İskenderun Demir Çelik10,180,1030,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İlk üretilecek yerli otomobili 5 milyona satın alan iş adamı Muzaffer Altıntaş, koronavirüse yenik düştü TFF Süper Kupa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak İki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı! Dehşet anları kamerada Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu
Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak Son Dakika: Türkiye'ye çağ atlatacak gelişme! Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydusu uzaya fırlatılacak         
18:32
Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı Türkiye'yi sarsan Aylin Sözer cinayetinde katil zanlısı uyuşturucu bahanesine sığındı         
17:56
Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in katil zanlısının avukatından açıklama: Zorunlu olarak atandım         
17:23
Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi         
17:15
İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti         
16:52
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok?         
15:30
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti Kim Milyoner Olmak İster'deki Müge Anlı detayı herkesi gülümsetti         
23:57
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 18:54:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei