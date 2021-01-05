Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.01.2021 18:41
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,945,172,58
Acıpayam Selüloz16,90-2,48-1,29
Adel Kalemcilik28,16-8,65-17,74
Adese Alışveriş Ticaret2,780,00-0,71
Afyon Çimento5,530,368,22
Ak Enerji2,21-1,780,00
Akbank7,03-0,851,44
Akçansa18,813,4113,72
Akdeniz Yatırım Hold.5,06-2,32-2,13
Akfen GMYO4,940,611,65
Akın Tekstil30,92-1,47-2,64
Akiş GMYO3,52-1,12-0,28
Akmerkez GMYO74,559,9615,05
Aksa14,08-2,43-3,50
Aksa Enerji7,69-2,043,36
Aksigorta9,65-2,233,76
Aksu Enerji14,190,070,50
Alarko Carrıer377,10-0,503,34
Alarko GMYO25,60-1,69-2,14
Alarko Holding9,003,694,17
Albaraka Türk1,97-1,011,55
Alcatel Lucent Teletaş30,56-0,133,03
Alkim Kağıt13,75-1,531,49
Alkim Kimya15,32-2,612,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,14-1,38-2,28
Altınyunus Çeşme47,00-5,43-5,92
Anadolu Efes24,421,585,35
Anadolu Grubu Holding26,801,521,44
Anadolu Hayat Emek.9,051,464,38
Anadolu Isuzu18,17-1,940,94
Anadolu Sigorta7,63-1,171,06
Anel Elektrik3,11-1,27-1,89
Arçelik30,40-0,070,00
ARD Bilişim Teknolojileri47,04-2,61-2,16
Arena Bilgisayar35,020,061,80
Armada Bilgisayar50,50-6,392,89
Arsan Tekstil7,12-0,56-2,33
Artı Yatırım Holding6,150,826,03
Arzum Ev Aletleri22,22-1,07-9,75
Aselsan18,35-0,110,55
Ata GMYO5,941,547,80
Atakule GMYO2,48-1,59-1,59
Atlantis Yatırım Holding6,729,9820,86
Atlas Yat. Ort.1,79-1,652,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,612,531,42
Avrasya GMYO3,982,05-1,97
Avrasya Petrol ve Tur.3,150,00-1,56
Avrupa Yatırım Holding5,98-1,64-0,33
Ayen Enerji5,43-1,090,37
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,90-7,63-3,96
Aygaz15,001,082,39
Bagfaş20,00-0,890,00
Bak Ambalaj21,023,044,06
Balatacılar Balatacılık9,005,889,22
Bantaş Ambalaj4,781,491,92
Banvit49,00-4,30-5,77
Baştaş Başkent Çimento19,00-0,479,38
Batı Çimento4,81-1,842,12
Batısöke Çimento2,44-1,210,00
Bayrak Taban Sanayi10,27-3,02-3,20
Bera Holding21,000,003,55
Berkosan Yalıtım9,125,072,24
Beşiktaş Futbol Yat.3,99-3,62-1,24
Beyaz Filo11,553,2213,46
Bilici Yatırım6,68-0,740,60
Bim Mağazalar76,95-0,901,92
Birko Mensucat1,07-3,60-3,60
Birlik Mensucat3,429,62-1,16
Bizim Mağazaları15,611,501,63
Borusan Mannesmann27,20-2,30-2,16
Borusan Yat. Paz.430,50-4,55-5,78
Bosch Fren Sistemleri1.222,70-1,19-1,31
Bossa17,85-3,200,00
Brisa20,080,100,70
Burçelik21,521,412,38
Burçelik Vana45,50-0,04-8,38
Bursa Çimento11,70-5,57-2,82
Carrefoursa67,00-6,94-6,69
Casa Emtia Petrol108,00-6,901,89
Ceo Event Medya6,855,386,53
Coca Cola İçecek66,05-0,230,38
Cosmos Yat. Holding9,309,4115,38
Credıtwest Faktorıng5,69-0,87-3,07
Çelebi163,90-2,44-10,20
Çelik Halat21,78-1,001,68
Çemaş Döküm2,212,312,79
Çemtaş15,66-3,57-1,76
Çimbeton319,90-1,907,89
Çimentaş43,729,9620,91
Çimsa18,640,764,72
Çuhadaroğlu Metal7,84-1,511,42
Dagi Giyim8,01-0,50-0,74
Dagi Yatırım Holding13,993,558,45
Dardanel33,60-4,000,30
Datagate Bilgisayar15,67-3,87-2,73
Demısaş Döküm6,34-2,01-4,08
Denge Holding5,897,097,48
Deniz GMYO3,842,1312,28
Derimod9,82-1,310,82
Derlüks Deri8,62-1,60-2,27
Desa Deri9,97-0,302,36
Despec Bilgisayar12,87-3,23-1,45
Deva Holding24,400,161,08
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,90-1,800,46
Diriteks Diriliş Tekstil4,029,847,77
Ditaş Doğan31,96-1,72-2,20
DO-CO596,70-1,62-5,29
Doğan Burda23,3210,003,92
Doğan Holding3,080,330,33
Doğtaş Kelebek Mobilya2,64-1,49-4,00
Doğusan4,7310,007,99
Doğuş GMYO9,2410,0013,10
Doğuş Otomotiv27,72-1,56-3,55
Döktaş Dökümcülük33,003,327,77
Duran Doğan Basım10,42-1,51-0,67
Dyo Boya11,82-2,644,05
Eczacıbaşı İlaç7,44-1,85-0,27
Eczacıbaşı Yatırım29,06-1,824,76
Edip Gayrimenkul3,34-2,340,60
Ege Endüstri1.700,00-0,61-1,58
Ege Gübre145,00-2,23-0,14
Ege Profil37,260,22-2,56
Ege Seramik11,433,5311,08
Egeplast34,343,373,12
Ekiz Kimya6,99-0,85-1,96
Emek Elektrik5,55-5,61-6,25
Eminiş Ambalaj33,30-10,00-9,61
Emlak Konut GMYO2,381,2811,21
Enerjisa Enerji13,481,517,75
Enka İnşaat7,784,435,56
Erbosan41,00-3,260,00
Ereğli Demir Çelik14,57-1,55-2,41
Ersu Gıda5,072,422,63
Escort Teknoloji6,38-1,69-2,89
Esenboğa Elektrik18,97-3,51-0,32
Etiler Gıda4,000,000,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,67-2,13-4,68
Euro Trend Yat. Ort.3,41-2,29-5,28
Euro Yat. Ort.4,32-1,59-4,21
Euro Yatırım Holding3,040,007,04
Fade Gıda6,12-1,92-1,13
Fenerbahçe Futbol30,60-2,243,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,500,462,04
F-M İzmit Piston143,809,9415,69
Fonet Bilgi Teknolojileri12,79-1,62-1,84
Ford Otosan133,906,616,27
Formet Çelik Kapı4,82-0,621,47
Frigo Pak Gıda21,401,422,00
Galatasaray Sportif3,88-2,02-4,20
Garanti Bankası10,10-2,13-2,60
Garanti Faktoring11,26-1,571,17
Garanti Yat. Ort.3,29-2,371,86
Gedik Y. Men. Değ.12,33-2,38-2,14
Gediz Ambalaj26,900,150,37
Gentaş5,98-0,330,67
Gersan Elektrik6,10-0,81-0,65
Global Men. Değ.5,83-2,67-3,00
Global Yat. Holding5,005,716,84
Good-Year8,543,522,15
Göltaş Çimento40,10-4,16-2,81
Gözde Girişim7,75-9,99-2,88
GSD Denizcilik5,262,734,37
GSD Holding2,634,784,78
Gübre Fabrik.69,75-9,94-18,94
Güler Yat. Holding11,059,951,66
Halk GMYO3,26-2,401,56
Hatay Tekstil14,15-2,411,43
Hedef Girişim7,80-2,74-6,47
Hektaş20,064,645,19
HUB Girişim18,26-0,490,33
Hürriyet Gzt.2,193,304,29
ICBC Turkey Bank6,850,155,38
İdealist Danışmanlık12,94-1,30-3,86
İdealist GMYO8,229,8920,88
İhlas Ev Aletleri1,88-1,570,00
İhlas Gayrimenkul1,30-2,994,00
İhlas Gazetecilik3,97-1,98-2,22
İhlas Holding1,23-2,38-0,81
İhlas Yayın Holding1,13-1,74-0,88
İndeks Bilgisayar19,36-3,301,20
Info Yatırım6,27-0,79-2,79
İntema37,003,01-7,27
Inveo Yatırım Holding49,723,4112,44
İpek Doğal Enerji13,30-2,921,68
İskenderun Demir Çelik10,02-0,40-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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