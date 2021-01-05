Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,94 5,17 2,58 Acıpayam Selüloz 16,90 -2,48 -1,29 Adel Kalemcilik 28,16 -8,65 -17,74 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 0,00 -0,71 Afyon Çimento 5,53 0,36 8,22 Ak Enerji 2,21 -1,78 0,00 Akbank 7,03 -0,85 1,44 Akçansa 18,81 3,41 13,72 Akdeniz Yatırım Hold. 5,06 -2,32 -2,13 Akfen GMYO 4,94 0,61 1,65 Akın Tekstil 30,92 -1,47 -2,64 Akiş GMYO 3,52 -1,12 -0,28 Akmerkez GMYO 74,55 9,96 15,05 Aksa 14,08 -2,43 -3,50 Aksa Enerji 7,69 -2,04 3,36 Aksigorta 9,65 -2,23 3,76 Aksu Enerji 14,19 0,07 0,50 Alarko Carrıer 377,10 -0,50 3,34 Alarko GMYO 25,60 -1,69 -2,14 Alarko Holding 9,00 3,69 4,17 Albaraka Türk 1,97 -1,01 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 30,56 -0,13 3,03 Alkim Kağıt 13,75 -1,53 1,49 Alkim Kimya 15,32 -2,61 2,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,14 -1,38 -2,28 Altınyunus Çeşme 47,00 -5,43 -5,92 Anadolu Efes 24,42 1,58 5,35 Anadolu Grubu Holding 26,80 1,52 1,44 Anadolu Hayat Emek. 9,05 1,46 4,38 Anadolu Isuzu 18,17 -1,94 0,94 Anadolu Sigorta 7,63 -1,17 1,06 Anel Elektrik 3,11 -1,27 -1,89 Arçelik 30,40 -0,07 0,00 ARD Bilişim Teknolojileri 47,04 -2,61 -2,16 Arena Bilgisayar 35,02 0,06 1,80 Armada Bilgisayar 50,50 -6,39 2,89 Arsan Tekstil 7,12 -0,56 -2,33 Artı Yatırım Holding 6,15 0,82 6,03 Arzum Ev Aletleri 22,22 -1,07 -9,75 Aselsan 18,35 -0,11 0,55 Ata GMYO 5,94 1,54 7,80 Atakule GMYO 2,48 -1,59 -1,59 Atlantis Yatırım Holding 6,72 9,98 20,86 Atlas Yat. Ort. 1,79 -1,65 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,61 2,53 1,42 Avrasya GMYO 3,98 2,05 -1,97 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 0,00 -1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,98 -1,64 -0,33 Ayen Enerji 5,43 -1,09 0,37 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,90 -7,63 -3,96 Aygaz 15,00 1,08 2,39 Bagfaş 20,00 -0,89 0,00 Bak Ambalaj 21,02 3,04 4,06 Balatacılar Balatacılık 9,00 5,88 9,22 Bantaş Ambalaj 4,78 1,49 1,92 Banvit 49,00 -4,30 -5,77 Baştaş Başkent Çimento 19,00 -0,47 9,38 Batı Çimento 4,81 -1,84 2,12 Batısöke Çimento 2,44 -1,21 0,00 Bayrak Taban Sanayi 10,27 -3,02 -3,20 Bera Holding 21,00 0,00 3,55 Berkosan Yalıtım 9,12 5,07 2,24 Beşiktaş Futbol Yat. 3,99 -3,62 -1,24 Beyaz Filo 11,55 3,22 13,46 Bilici Yatırım 6,68 -0,74 0,60 Bim Mağazalar 76,95 -0,90 1,92 Birko Mensucat 1,07 -3,60 -3,60 Birlik Mensucat 3,42 9,62 -1,16 Bizim Mağazaları 15,61 1,50 1,63 Borusan Mannesmann 27,20 -2,30 -2,16 Borusan Yat. Paz. 430,50 -4,55 -5,78 Bosch Fren Sistemleri 1.222,70 -1,19 -1,31 Bossa 17,85 -3,20 0,00 Brisa 20,08 0,10 0,70 Burçelik 21,52 1,41 2,38 Burçelik Vana 45,50 -0,04 -8,38 Bursa Çimento 11,70 -5,57 -2,82 Carrefoursa 67,00 -6,94 -6,69 Casa Emtia Petrol 108,00 -6,90 1,89 Ceo Event Medya 6,85 5,38 6,53 Coca Cola İçecek 66,05 -0,23 0,38 Cosmos Yat. Holding 9,30 9,41 15,38 Credıtwest Faktorıng 5,69 -0,87 -3,07 Çelebi 163,90 -2,44 -10,20 Çelik Halat 21,78 -1,00 1,68 Çemaş Döküm 2,21 2,31 2,79 Çemtaş 15,66 -3,57 -1,76 Çimbeton 319,90 -1,90 7,89 Çimentaş 43,72 9,96 20,91 Çimsa 18,64 0,76 4,72 Çuhadaroğlu Metal 7,84 -1,51 1,42 Dagi Giyim 8,01 -0,50 -0,74 Dagi Yatırım Holding 13,99 3,55 8,45 Dardanel 33,60 -4,00 0,30 Datagate Bilgisayar 15,67 -3,87 -2,73 Demısaş Döküm 6,34 -2,01 -4,08 Denge Holding 5,89 7,09 7,48 Deniz GMYO 3,84 2,13 12,28 Derimod 9,82 -1,31 0,82 Derlüks Deri 8,62 -1,60 -2,27 Desa Deri 9,97 -0,30 2,36 Despec Bilgisayar 12,87 -3,23 -1,45 Deva Holding 24,40 0,16 1,08 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,90 -1,80 0,46 Diriteks Diriliş Tekstil 4,02 9,84 7,77 Ditaş Doğan 31,96 -1,72 -2,20 DO-CO 596,70 -1,62 -5,29 Doğan Burda 23,32 10,00 3,92 Doğan Holding 3,08 0,33 0,33 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,64 -1,49 -4,00 Doğusan 4,73 10,00 7,99 Doğuş GMYO 9,24 10,00 13,10 Doğuş Otomotiv 27,72 -1,56 -3,55 Döktaş Dökümcülük 33,00 3,32 7,77 Duran Doğan Basım 10,42 -1,51 -0,67 Dyo Boya 11,82 -2,64 4,05 Eczacıbaşı İlaç 7,44 -1,85 -0,27 Eczacıbaşı Yatırım 29,06 -1,82 4,76 Edip Gayrimenkul 3,34 -2,34 0,60 Ege Endüstri 1.700,00 -0,61 -1,58 Ege Gübre 145,00 -2,23 -0,14 Ege Profil 37,26 0,22 -2,56 Ege Seramik 11,43 3,53 11,08 Egeplast 34,34 3,37 3,12 Ekiz Kimya 6,99 -0,85 -1,96 Emek Elektrik 5,55 -5,61 -6,25 Eminiş Ambalaj 33,30 -10,00 -9,61 Emlak Konut GMYO 2,38 1,28 11,21 Enerjisa Enerji 13,48 1,51 7,75 Enka İnşaat 7,78 4,43 5,56 Erbosan 41,00 -3,26 0,00 Ereğli Demir Çelik 14,57 -1,55 -2,41 Ersu Gıda 5,07 2,42 2,63 Escort Teknoloji 6,38 -1,69 -2,89 Esenboğa Elektrik 18,97 -3,51 -0,32 Etiler Gıda 4,00 0,00 0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 -2,13 -4,68 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -2,29 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,32 -1,59 -4,21 Euro Yatırım Holding 3,04 0,00 7,04 Fade Gıda 6,12 -1,92 -1,13 Fenerbahçe Futbol 30,60 -2,24 3,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,50 0,46 2,04 F-M İzmit Piston 143,80 9,94 15,69 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,79 -1,62 -1,84 Ford Otosan 133,90 6,61 6,27 Formet Çelik Kapı 4,82 -0,62 1,47 Frigo Pak Gıda 21,40 1,42 2,00 Galatasaray Sportif 3,88 -2,02 -4,20 Garanti Bankası 10,10 -2,13 -2,60 Garanti Faktoring 11,26 -1,57 1,17 Garanti Yat. Ort. 3,29 -2,37 1,86 Gedik Y. Men. Değ. 12,33 -2,38 -2,14 Gediz Ambalaj 26,90 0,15 0,37 Gentaş 5,98 -0,33 0,67 Gersan Elektrik 6,10 -0,81 -0,65 Global Men. Değ. 5,83 -2,67 -3,00 Global Yat. Holding 5,00 5,71 6,84 Good-Year 8,54 3,52 2,15 Göltaş Çimento 40,10 -4,16 -2,81 Gözde Girişim 7,75 -9,99 -2,88 GSD Denizcilik 5,26 2,73 4,37 GSD Holding 2,63 4,78 4,78 Gübre Fabrik. 69,75 -9,94 -18,94 Güler Yat. Holding 11,05 9,95 1,66 Halk GMYO 3,26 -2,40 1,56 Hatay Tekstil 14,15 -2,41 1,43 Hedef Girişim 7,80 -2,74 -6,47 Hektaş 20,06 4,64 5,19 HUB Girişim 18,26 -0,49 0,33 Hürriyet Gzt. 2,19 3,30 4,29 ICBC Turkey Bank 6,85 0,15 5,38 İdealist Danışmanlık 12,94 -1,30 -3,86 İdealist GMYO 8,22 9,89 20,88 İhlas Ev Aletleri 1,88 -1,57 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,30 -2,99 4,00 İhlas Gazetecilik 3,97 -1,98 -2,22 İhlas Holding 1,23 -2,38 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,13 -1,74 -0,88 İndeks Bilgisayar 19,36 -3,30 1,20 Info Yatırım 6,27 -0,79 -2,79 İntema 37,00 3,01 -7,27 Inveo Yatırım Holding 49,72 3,41 12,44 İpek Doğal Enerji 13,30 -2,92 1,68 İskenderun Demir Çelik 10,02 -0,40 -0,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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