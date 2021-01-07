Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

07.01.2021 18:49
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,66-0,52-1,03
Acıpayam Selüloz16,89-0,59-1,34
Adel Kalemcilik28,503,56-16,75
Adese Alışveriş Ticaret2,872,872,50
Afyon Çimento5,400,195,68
Ak Enerji2,397,178,14
Akbank7,542,458,80
Akçansa18,613,1612,52
Akdeniz Yatırım Hold.5,303,722,51
Akfen GMYO4,87-0,410,21
Akın Tekstil32,94-3,123,72
Akiş GMYO3,581,701,42
Akmerkez GMYO66,90-4,023,90
Aksa14,040,14-3,77
Aksa Enerji8,150,009,54
Aksigorta9,850,515,91
Aksu Enerji14,571,253,19
Alarko Carrıer456,209,9825,02
Alarko GMYO25,780,00-1,45
Alarko Holding9,03-0,224,51
Albaraka Türk1,97-1,011,55
Alcatel Lucent Teletaş30,10-0,991,48
Alkim Kağıt13,89-1,002,53
Alkim Kimya15,37-1,285,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,255,632,74
Altınyunus Çeşme47,200,43-5,52
Anadolu Efes24,66-0,566,38
Anadolu Grubu Holding26,88-1,101,74
Anadolu Hayat Emek.9,755,8612,46
Anadolu Isuzu18,952,385,28
Anadolu Sigorta7,601,200,66
Anel Elektrik3,141,29-0,95
Arçelik31,822,454,67
ARD Bilişim Teknolojileri51,307,146,70
Arena Bilgisayar35,24-0,902,44
Armada Bilgisayar49,80-2,541,47
Arsan Tekstil7,201,41-1,23
Artı Yatırım Holding7,099,9222,24
Arzum Ev Aletleri22,30-0,45-9,42
Aselsan18,961,443,89
Ata GMYO6,280,6413,97
Atakule GMYO2,562,401,59
Atlantis Yatırım Holding8,0310,0044,42
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,29-0,051,49
Avrasya GMYO3,91-0,76-3,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,150,32-1,56
Avrupa Yatırım Holding5,87-1,18-2,17
Ayen Enerji5,700,885,36
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,020,09-2,91
Aygaz14,93-0,801,91
Bagfaş22,809,5114,00
Bak Ambalaj20,640,002,18
Balatacılar Balatacılık8,996,399,10
Bantaş Ambalaj4,870,833,84
Banvit48,501,59-6,73
Baştaş Başkent Çimento17,00-0,58-2,13
Batı Çimento4,861,043,18
Batısöke Çimento2,512,452,87
Bayrak Taban Sanayi10,09-1,75-4,90
Bera Holding20,00-2,44-1,38
Berkosan Yalıtım8,67-2,03-2,80
Beşiktaş Futbol Yat.4,390,238,66
Beyaz Filo11,120,279,23
Bilici Yatırım7,155,157,68
Bim Mağazalar76,850,521,79
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,95-4,22-14,74
Bizim Mağazaları15,901,993,52
Borusan Mannesmann32,909,9618,35
Borusan Yat. Paz.520,809,9913,99
Bosch Fren Sistemleri1.227,60-0,40-0,91
Bossa18,986,096,33
Brisa22,722,9013,94
Burçelik22,28-0,095,99
Burçelik Vana45,10-2,47-9,18
Bursa Çimento12,306,222,16
Carrefoursa68,05-1,38-5,22
Casa Emtia Petrol110,004,763,77
Ceo Event Medya6,660,603,58
Coca Cola İçecek67,603,212,74
Cosmos Yat. Holding10,534,2630,65
Credıtwest Faktorıng5,810,35-1,02
Çelebi177,909,95-2,53
Çelik Halat20,78-3,35-2,99
Çemaş Döküm2,22-0,893,26
Çemtaş15,590,45-2,20
Çimbeton346,6010,0016,90
Çimentaş43,289,9619,69
Çimsa18,680,384,94
Çuhadaroğlu Metal8,26-2,026,86
Dagi Giyim8,080,500,12
Dagi Yatırım Holding13,40-3,113,88
Dardanel31,32-4,92-6,51
Datagate Bilgisayar15,72-0,19-2,42
Demısaş Döküm6,42-0,16-2,87
Denge Holding7,119,8929,74
Deniz GMYO4,223,9423,39
Derimod9,810,310,72
Derlüks Deri9,005,262,04
Desa Deri9,94-1,192,05
Despec Bilgisayar12,890,31-1,30
Deva Holding25,842,957,04
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,980,181,20
Diriteks Diriliş Tekstil4,869,9530,29
Ditaş Doğan34,004,234,04
DO-CO618,003,95-1,90
Doğan Burda24,96-1,2711,23
Doğan Holding3,435,8611,73
Doğtaş Kelebek Mobilya2,71-2,17-1,45
Doğusan4,83-7,1210,27
Doğuş GMYO8,89-2,528,81
Doğuş Otomotiv27,88-0,99-2,99
Döktaş Dökümcülük32,10-4,184,83
Duran Doğan Basım10,85-0,373,43
Dyo Boya12,223,217,57
Eczacıbaşı İlaç7,680,392,95
Eczacıbaşı Yatırım34,909,9625,81
Edip Gayrimenkul3,340,910,60
Ege Endüstri1.684,10-0,29-2,50
Ege Gübre175,409,9720,80
Ege Profil37,28-0,85-2,51
Ege Seramik11,411,4210,88
Egeplast38,501,9615,62
Ekiz Kimya6,92-0,57-2,95
Emek Elektrik5,68-2,07-4,05
Eminiş Ambalaj35,808,81-2,82
Emlak Konut GMYO2,609,7021,50
Enerjisa Enerji13,18-1,055,36
Enka İnşaat8,05-0,499,23
Erbosan41,680,291,66
Ereğli Demir Çelik14,64-0,07-1,94
Ersu Gıda5,02-0,201,62
Escort Teknoloji6,42-0,93-2,28
Esenboğa Elektrik18,93-1,05-0,53
Etiler Gıda3,960,76-0,50
Euro Kapital Yat. Ort.3,803,83-1,30
Euro Trend Yat. Ort.3,451,47-4,17
Euro Yat. Ort.4,24-1,17-5,99
Euro Yatırım Holding3,649,9728,17
Fade Gıda6,09-0,81-1,62
Fenerbahçe Futbol35,003,9818,40
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,652,154,40
F-M İzmit Piston145,00-2,8216,65
Fonet Bilgi Teknolojileri12,32-1,04-5,45
Ford Otosan134,40-1,906,67
Formet Çelik Kapı4,80-2,241,05
Frigo Pak Gıda22,28-5,116,20
Galatasaray Sportif4,00-0,99-1,23
Garanti Bankası10,521,061,45
Garanti Faktoring11,401,792,43
Garanti Yat. Ort.3,979,9722,91
Gedik Y. Men. Değ.14,398,5214,21
Gediz Ambalaj28,703,997,09
Gentaş6,040,671,68
Gersan Elektrik6,130,00-0,16
Global Men. Değ.6,084,651,16
Global Yat. Holding5,190,3910,90
Good-Year8,66-1,143,59
Göltaş Çimento40,380,90-2,13
Gözde Girişim7,32-0,27-8,27
GSD Denizcilik5,290,954,96
GSD Holding2,570,002,39
Gübre Fabrik.72,404,55-15,86
Güler Yat. Holding11,01-2,221,29
Halk GMYO3,351,824,36
Hatay Tekstil14,793,436,02
Hedef Girişim8,455,231,32
Hektaş22,169,9216,20
HUB Girişim18,91-0,323,90
Hürriyet Gzt.2,20-1,354,76
ICBC Turkey Bank6,871,035,69
İdealist Danışmanlık12,46-0,80-7,43
İdealist GMYO8,49-6,0824,85
İhlas Ev Aletleri1,890,530,53
İhlas Gayrimenkul1,428,4013,60
İhlas Gazetecilik3,95-0,50-2,71
İhlas Holding1,252,460,81
İhlas Yayın Holding1,161,751,75
İndeks Bilgisayar19,280,310,78
Info Yatırım6,230,16-3,41
İntema32,66-1,92-18,15
Inveo Yatırım Holding53,009,9619,86
İpek Doğal Enerji13,341,061,99
İskenderun Demir Çelik10,150,200,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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