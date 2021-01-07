Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|-0,52
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|16,89
|-0,59
|-1,34
|Adel Kalemcilik
|28,50
|3,56
|-16,75
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,87
|2,87
|2,50
|Afyon Çimento
|5,40
|0,19
|5,68
|Ak Enerji
|2,39
|7,17
|8,14
|Akbank
|7,54
|2,45
|8,80
|Akçansa
|18,61
|3,16
|12,52
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,30
|3,72
|2,51
|Akfen GMYO
|4,87
|-0,41
|0,21
|Akın Tekstil
|32,94
|-3,12
|3,72
|Akiş GMYO
|3,58
|1,70
|1,42
|Akmerkez GMYO
|66,90
|-4,02
|3,90
|Aksa
|14,04
|0,14
|-3,77
|Aksa Enerji
|8,15
|0,00
|9,54
|Aksigorta
|9,85
|0,51
|5,91
|Aksu Enerji
|14,57
|1,25
|3,19
|Alarko Carrıer
|456,20
|9,98
|25,02
|Alarko GMYO
|25,78
|0,00
|-1,45
|Alarko Holding
|9,03
|-0,22
|4,51
|Albaraka Türk
|1,97
|-1,01
|1,55
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,10
|-0,99
|1,48
|Alkim Kağıt
|13,89
|-1,00
|2,53
|Alkim Kimya
|15,37
|-1,28
|5,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,25
|5,63
|2,74
|Altınyunus Çeşme
|47,20
|0,43
|-5,52
|Anadolu Efes
|24,66
|-0,56
|6,38
|Anadolu Grubu Holding
|26,88
|-1,10
|1,74
|Anadolu Hayat Emek.
|9,75
|5,86
|12,46
|Anadolu Isuzu
|18,95
|2,38
|5,28
|Anadolu Sigorta
|7,60
|1,20
|0,66
|Anel Elektrik
|3,14
|1,29
|-0,95
|Arçelik
|31,82
|2,45
|4,67
|ARD Bilişim Teknolojileri
|51,30
|7,14
|6,70
|Arena Bilgisayar
|35,24
|-0,90
|2,44
|Armada Bilgisayar
|49,80
|-2,54
|1,47
|Arsan Tekstil
|7,20
|1,41
|-1,23
|Artı Yatırım Holding
|7,09
|9,92
|22,24
|Arzum Ev Aletleri
|22,30
|-0,45
|-9,42
|Aselsan
|18,96
|1,44
|3,89
|Ata GMYO
|6,28
|0,64
|13,97
|Atakule GMYO
|2,56
|2,40
|1,59
|Atlantis Yatırım Holding
|8,03
|10,00
|44,42
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,29
|-0,05
|1,49
|Avrasya GMYO
|3,91
|-0,76
|-3,69
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,15
|0,32
|-1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|5,87
|-1,18
|-2,17
|Ayen Enerji
|5,70
|0,88
|5,36
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|11,02
|0,09
|-2,91
|Aygaz
|14,93
|-0,80
|1,91
|Bagfaş
|22,80
|9,51
|14,00
|Bak Ambalaj
|20,64
|0,00
|2,18
|Balatacılar Balatacılık
|8,99
|6,39
|9,10
|Bantaş Ambalaj
|4,87
|0,83
|3,84
|Banvit
|48,50
|1,59
|-6,73
|Baştaş Başkent Çimento
|17,00
|-0,58
|-2,13
|Batı Çimento
|4,86
|1,04
|3,18
|Batısöke Çimento
|2,51
|2,45
|2,87
|Bayrak Taban Sanayi
|10,09
|-1,75
|-4,90
|Bera Holding
|20,00
|-2,44
|-1,38
|Berkosan Yalıtım
|8,67
|-2,03
|-2,80
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,39
|0,23
|8,66
|Beyaz Filo
|11,12
|0,27
|9,23
|Bilici Yatırım
|7,15
|5,15
|7,68
|Bim Mağazalar
|76,85
|0,52
|1,79
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,95
|-4,22
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|15,90
|1,99
|3,52
|Borusan Mannesmann
|32,90
|9,96
|18,35
|Borusan Yat. Paz.
|520,80
|9,99
|13,99
|Bosch Fren Sistemleri
|1.227,60
|-0,40
|-0,91
|Bossa
|18,98
|6,09
|6,33
|Brisa
|22,72
|2,90
|13,94
|Burçelik
|22,28
|-0,09
|5,99
|Burçelik Vana
|45,10
|-2,47
|-9,18
|Bursa Çimento
|12,30
|6,22
|2,16
|Carrefoursa
|68,05
|-1,38
|-5,22
|Casa Emtia Petrol
|110,00
|4,76
|3,77
|Ceo Event Medya
|6,66
|0,60
|3,58
|Coca Cola İçecek
|67,60
|3,21
|2,74
|Cosmos Yat. Holding
|10,53
|4,26
|30,65
|Credıtwest Faktorıng
|5,81
|0,35
|-1,02
|Çelebi
|177,90
|9,95
|-2,53
|Çelik Halat
|20,78
|-3,35
|-2,99
|Çemaş Döküm
|2,22
|-0,89
|3,26
|Çemtaş
|15,59
|0,45
|-2,20
|Çimbeton
|346,60
|10,00
|16,90
|Çimentaş
|43,28
|9,96
|19,69
|Çimsa
|18,68
|0,38
|4,94
|Çuhadaroğlu Metal
|8,26
|-2,02
|6,86
|Dagi Giyim
|8,08
|0,50
|0,12
|Dagi Yatırım Holding
|13,40
|-3,11
|3,88
|Dardanel
|31,32
|-4,92
|-6,51
|Datagate Bilgisayar
|15,72
|-0,19
|-2,42
|Demısaş Döküm
|6,42
|-0,16
|-2,87
|Denge Holding
|7,11
|9,89
|29,74
|Deniz GMYO
|4,22
|3,94
|23,39
|Derimod
|9,81
|0,31
|0,72
|Derlüks Deri
|9,00
|5,26
|2,04
|Desa Deri
|9,94
|-1,19
|2,05
|Despec Bilgisayar
|12,89
|0,31
|-1,30
|Deva Holding
|25,84
|2,95
|7,04
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|10,98
|0,18
|1,20
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,86
|9,95
|30,29
|Ditaş Doğan
|34,00
|4,23
|4,04
|DO-CO
|618,00
|3,95
|-1,90
|Doğan Burda
|24,96
|-1,27
|11,23
|Doğan Holding
|3,43
|5,86
|11,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,71
|-2,17
|-1,45
|Doğusan
|4,83
|-7,12
|10,27
|Doğuş GMYO
|8,89
|-2,52
|8,81
|Doğuş Otomotiv
|27,88
|-0,99
|-2,99
|Döktaş Dökümcülük
|32,10
|-4,18
|4,83
|Duran Doğan Basım
|10,85
|-0,37
|3,43
|Dyo Boya
|12,22
|3,21
|7,57
|Eczacıbaşı İlaç
|7,68
|0,39
|2,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|34,90
|9,96
|25,81
|Edip Gayrimenkul
|3,34
|0,91
|0,60
|Ege Endüstri
|1.684,10
|-0,29
|-2,50
|Ege Gübre
|175,40
|9,97
|20,80
|Ege Profil
|37,28
|-0,85
|-2,51
|Ege Seramik
|11,41
|1,42
|10,88
|Egeplast
|38,50
|1,96
|15,62
|Ekiz Kimya
|6,92
|-0,57
|-2,95
|Emek Elektrik
|5,68
|-2,07
|-4,05
|Eminiş Ambalaj
|35,80
|8,81
|-2,82
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|9,70
|21,50
|Enerjisa Enerji
|13,18
|-1,05
|5,36
|Enka İnşaat
|8,05
|-0,49
|9,23
|Erbosan
|41,68
|0,29
|1,66
|Ereğli Demir Çelik
|14,64
|-0,07
|-1,94
|Ersu Gıda
|5,02
|-0,20
|1,62
|Escort Teknoloji
|6,42
|-0,93
|-2,28
|Esenboğa Elektrik
|18,93
|-1,05
|-0,53
|Etiler Gıda
|3,96
|0,76
|-0,50
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,80
|3,83
|-1,30
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,45
|1,47
|-4,17
|Euro Yat. Ort.
|4,24
|-1,17
|-5,99
|Euro Yatırım Holding
|3,64
|9,97
|28,17
|Fade Gıda
|6,09
|-0,81
|-1,62
|Fenerbahçe Futbol
|35,00
|3,98
|18,40
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,65
|2,15
|4,40
|F-M İzmit Piston
|145,00
|-2,82
|16,65
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,32
|-1,04
|-5,45
|Ford Otosan
|134,40
|-1,90
|6,67
|Formet Çelik Kapı
|4,80
|-2,24
|1,05
|Frigo Pak Gıda
|22,28
|-5,11
|6,20
|Galatasaray Sportif
|4,00
|-0,99
|-1,23
|Garanti Bankası
|10,52
|1,06
|1,45
|Garanti Faktoring
|11,40
|1,79
|2,43
|Garanti Yat. Ort.
|3,97
|9,97
|22,91
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,39
|8,52
|14,21
|Gediz Ambalaj
|28,70
|3,99
|7,09
|Gentaş
|6,04
|0,67
|1,68
|Gersan Elektrik
|6,13
|0,00
|-0,16
|Global Men. Değ.
|6,08
|4,65
|1,16
|Global Yat. Holding
|5,19
|0,39
|10,90
|Good-Year
|8,66
|-1,14
|3,59
|Göltaş Çimento
|40,38
|0,90
|-2,13
|Gözde Girişim
|7,32
|-0,27
|-8,27
|GSD Denizcilik
|5,29
|0,95
|4,96
|GSD Holding
|2,57
|0,00
|2,39
|Gübre Fabrik.
|72,40
|4,55
|-15,86
|Güler Yat. Holding
|11,01
|-2,22
|1,29
|Halk GMYO
|3,35
|1,82
|4,36
|Hatay Tekstil
|14,79
|3,43
|6,02
|Hedef Girişim
|8,45
|5,23
|1,32
|Hektaş
|22,16
|9,92
|16,20
|HUB Girişim
|18,91
|-0,32
|3,90
|Hürriyet Gzt.
|2,20
|-1,35
|4,76
|ICBC Turkey Bank
|6,87
|1,03
|5,69
|İdealist Danışmanlık
|12,46
|-0,80
|-7,43
|İdealist GMYO
|8,49
|-6,08
|24,85
|İhlas Ev Aletleri
|1,89
|0,53
|0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|8,40
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|3,95
|-0,50
|-2,71
|İhlas Holding
|1,25
|2,46
|0,81
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|1,75
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|19,28
|0,31
|0,78
|Info Yatırım
|6,23
|0,16
|-3,41
|İntema
|32,66
|-1,92
|-18,15
|Inveo Yatırım Holding
|53,00
|9,96
|19,86
|İpek Doğal Enerji
|13,34
|1,06
|1,99
|İskenderun Demir Çelik
|10,15
|0,20
|0,40
(Sürecek)
Kaynak: AA
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