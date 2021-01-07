Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 -0,52 -1,03 Acıpayam Selüloz 16,89 -0,59 -1,34 Adel Kalemcilik 28,50 3,56 -16,75 Adese Alışveriş Ticaret 2,87 2,87 2,50 Afyon Çimento 5,40 0,19 5,68 Ak Enerji 2,39 7,17 8,14 Akbank 7,54 2,45 8,80 Akçansa 18,61 3,16 12,52 Akdeniz Yatırım Hold. 5,30 3,72 2,51 Akfen GMYO 4,87 -0,41 0,21 Akın Tekstil 32,94 -3,12 3,72 Akiş GMYO 3,58 1,70 1,42 Akmerkez GMYO 66,90 -4,02 3,90 Aksa 14,04 0,14 -3,77 Aksa Enerji 8,15 0,00 9,54 Aksigorta 9,85 0,51 5,91 Aksu Enerji 14,57 1,25 3,19 Alarko Carrıer 456,20 9,98 25,02 Alarko GMYO 25,78 0,00 -1,45 Alarko Holding 9,03 -0,22 4,51 Albaraka Türk 1,97 -1,01 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 30,10 -0,99 1,48 Alkim Kağıt 13,89 -1,00 2,53 Alkim Kimya 15,37 -1,28 5,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,25 5,63 2,74 Altınyunus Çeşme 47,20 0,43 -5,52 Anadolu Efes 24,66 -0,56 6,38 Anadolu Grubu Holding 26,88 -1,10 1,74 Anadolu Hayat Emek. 9,75 5,86 12,46 Anadolu Isuzu 18,95 2,38 5,28 Anadolu Sigorta 7,60 1,20 0,66 Anel Elektrik 3,14 1,29 -0,95 Arçelik 31,82 2,45 4,67 ARD Bilişim Teknolojileri 51,30 7,14 6,70 Arena Bilgisayar 35,24 -0,90 2,44 Armada Bilgisayar 49,80 -2,54 1,47 Arsan Tekstil 7,20 1,41 -1,23 Artı Yatırım Holding 7,09 9,92 22,24 Arzum Ev Aletleri 22,30 -0,45 -9,42 Aselsan 18,96 1,44 3,89 Ata GMYO 6,28 0,64 13,97 Atakule GMYO 2,56 2,40 1,59 Atlantis Yatırım Holding 8,03 10,00 44,42 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,00 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,29 -0,05 1,49 Avrasya GMYO 3,91 -0,76 -3,69 Avrasya Petrol ve Tur. 3,15 0,32 -1,56 Avrupa Yatırım Holding 5,87 -1,18 -2,17 Ayen Enerji 5,70 0,88 5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,02 0,09 -2,91 Aygaz 14,93 -0,80 1,91 Bagfaş 22,80 9,51 14,00 Bak Ambalaj 20,64 0,00 2,18 Balatacılar Balatacılık 8,99 6,39 9,10 Bantaş Ambalaj 4,87 0,83 3,84 Banvit 48,50 1,59 -6,73 Baştaş Başkent Çimento 17,00 -0,58 -2,13 Batı Çimento 4,86 1,04 3,18 Batısöke Çimento 2,51 2,45 2,87 Bayrak Taban Sanayi 10,09 -1,75 -4,90 Bera Holding 20,00 -2,44 -1,38 Berkosan Yalıtım 8,67 -2,03 -2,80 Beşiktaş Futbol Yat. 4,39 0,23 8,66 Beyaz Filo 11,12 0,27 9,23 Bilici Yatırım 7,15 5,15 7,68 Bim Mağazalar 76,85 0,52 1,79 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,95 -4,22 -14,74 Bizim Mağazaları 15,90 1,99 3,52 Borusan Mannesmann 32,90 9,96 18,35 Borusan Yat. Paz. 520,80 9,99 13,99 Bosch Fren Sistemleri 1.227,60 -0,40 -0,91 Bossa 18,98 6,09 6,33 Brisa 22,72 2,90 13,94 Burçelik 22,28 -0,09 5,99 Burçelik Vana 45,10 -2,47 -9,18 Bursa Çimento 12,30 6,22 2,16 Carrefoursa 68,05 -1,38 -5,22 Casa Emtia Petrol 110,00 4,76 3,77 Ceo Event Medya 6,66 0,60 3,58 Coca Cola İçecek 67,60 3,21 2,74 Cosmos Yat. Holding 10,53 4,26 30,65 Credıtwest Faktorıng 5,81 0,35 -1,02 Çelebi 177,90 9,95 -2,53 Çelik Halat 20,78 -3,35 -2,99 Çemaş Döküm 2,22 -0,89 3,26 Çemtaş 15,59 0,45 -2,20 Çimbeton 346,60 10,00 16,90 Çimentaş 43,28 9,96 19,69 Çimsa 18,68 0,38 4,94 Çuhadaroğlu Metal 8,26 -2,02 6,86 Dagi Giyim 8,08 0,50 0,12 Dagi Yatırım Holding 13,40 -3,11 3,88 Dardanel 31,32 -4,92 -6,51 Datagate Bilgisayar 15,72 -0,19 -2,42 Demısaş Döküm 6,42 -0,16 -2,87 Denge Holding 7,11 9,89 29,74 Deniz GMYO 4,22 3,94 23,39 Derimod 9,81 0,31 0,72 Derlüks Deri 9,00 5,26 2,04 Desa Deri 9,94 -1,19 2,05 Despec Bilgisayar 12,89 0,31 -1,30 Deva Holding 25,84 2,95 7,04 Dinamik Isı Makina Yalıtım 10,98 0,18 1,20 Diriteks Diriliş Tekstil 4,86 9,95 30,29 Ditaş Doğan 34,00 4,23 4,04 DO-CO 618,00 3,95 -1,90 Doğan Burda 24,96 -1,27 11,23 Doğan Holding 3,43 5,86 11,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,71 -2,17 -1,45 Doğusan 4,83 -7,12 10,27 Doğuş GMYO 8,89 -2,52 8,81 Doğuş Otomotiv 27,88 -0,99 -2,99 Döktaş Dökümcülük 32,10 -4,18 4,83 Duran Doğan Basım 10,85 -0,37 3,43 Dyo Boya 12,22 3,21 7,57 Eczacıbaşı İlaç 7,68 0,39 2,95 Eczacıbaşı Yatırım 34,90 9,96 25,81 Edip Gayrimenkul 3,34 0,91 0,60 Ege Endüstri 1.684,10 -0,29 -2,50 Ege Gübre 175,40 9,97 20,80 Ege Profil 37,28 -0,85 -2,51 Ege Seramik 11,41 1,42 10,88 Egeplast 38,50 1,96 15,62 Ekiz Kimya 6,92 -0,57 -2,95 Emek Elektrik 5,68 -2,07 -4,05 Eminiş Ambalaj 35,80 8,81 -2,82 Emlak Konut GMYO 2,60 9,70 21,50 Enerjisa Enerji 13,18 -1,05 5,36 Enka İnşaat 8,05 -0,49 9,23 Erbosan 41,68 0,29 1,66 Ereğli Demir Çelik 14,64 -0,07 -1,94 Ersu Gıda 5,02 -0,20 1,62 Escort Teknoloji 6,42 -0,93 -2,28 Esenboğa Elektrik 18,93 -1,05 -0,53 Etiler Gıda 3,96 0,76 -0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,80 3,83 -1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,45 1,47 -4,17 Euro Yat. Ort. 4,24 -1,17 -5,99 Euro Yatırım Holding 3,64 9,97 28,17 Fade Gıda 6,09 -0,81 -1,62 Fenerbahçe Futbol 35,00 3,98 18,40 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,65 2,15 4,40 F-M İzmit Piston 145,00 -2,82 16,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,32 -1,04 -5,45 Ford Otosan 134,40 -1,90 6,67 Formet Çelik Kapı 4,80 -2,24 1,05 Frigo Pak Gıda 22,28 -5,11 6,20 Galatasaray Sportif 4,00 -0,99 -1,23 Garanti Bankası 10,52 1,06 1,45 Garanti Faktoring 11,40 1,79 2,43 Garanti Yat. Ort. 3,97 9,97 22,91 Gedik Y. Men. Değ. 14,39 8,52 14,21 Gediz Ambalaj 28,70 3,99 7,09 Gentaş 6,04 0,67 1,68 Gersan Elektrik 6,13 0,00 -0,16 Global Men. Değ. 6,08 4,65 1,16 Global Yat. Holding 5,19 0,39 10,90 Good-Year 8,66 -1,14 3,59 Göltaş Çimento 40,38 0,90 -2,13 Gözde Girişim 7,32 -0,27 -8,27 GSD Denizcilik 5,29 0,95 4,96 GSD Holding 2,57 0,00 2,39 Gübre Fabrik. 72,40 4,55 -15,86 Güler Yat. Holding 11,01 -2,22 1,29 Halk GMYO 3,35 1,82 4,36 Hatay Tekstil 14,79 3,43 6,02 Hedef Girişim 8,45 5,23 1,32 Hektaş 22,16 9,92 16,20 HUB Girişim 18,91 -0,32 3,90 Hürriyet Gzt. 2,20 -1,35 4,76 ICBC Turkey Bank 6,87 1,03 5,69 İdealist Danışmanlık 12,46 -0,80 -7,43 İdealist GMYO 8,49 -6,08 24,85 İhlas Ev Aletleri 1,89 0,53 0,53 İhlas Gayrimenkul 1,42 8,40 13,60 İhlas Gazetecilik 3,95 -0,50 -2,71 İhlas Holding 1,25 2,46 0,81 İhlas Yayın Holding 1,16 1,75 1,75 İndeks Bilgisayar 19,28 0,31 0,78 Info Yatırım 6,23 0,16 -3,41 İntema 32,66 -1,92 -18,15 Inveo Yatırım Holding 53,00 9,96 19,86 İpek Doğal Enerji 13,34 1,06 1,99 İskenderun Demir Çelik 10,15 0,20 0,40 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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