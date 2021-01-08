Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.01.2021 18:43
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,660,00-1,03
Acıpayam Selüloz17,211,890,53
Adel Kalemcilik28,10-1,40-17,92
Adese Alışveriş Ticaret2,85-0,701,79
Afyon Çimento5,461,116,85
Ak Enerji2,35-1,676,33
Akbank7,51-0,408,37
Akçansa18,841,2413,91
Akdeniz Yatırım Hold.5,28-0,382,13
Akfen GMYO4,910,821,03
Akın Tekstil32,86-0,243,46
Akiş GMYO3,621,122,55
Akmerkez GMYO64,25-3,96-0,22
Aksa13,94-0,71-4,46
Aksa Enerji8,170,259,81
Aksigorta10,041,937,96
Aksu Enerji14,46-0,752,41
Alarko Carrıer438,00-3,9920,03
Alarko GMYO25,32-1,78-3,21
Alarko Holding9,080,555,09
Albaraka Türk1,95-1,020,52
Alcatel Lucent Teletaş31,564,856,41
Alkim Kağıt14,061,223,78
Alkim Kimya15,822,938,82
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,438,0010,96
Altınyunus Çeşme47,200,00-5,52
Anadolu Efes26,226,3313,11
Anadolu Grubu Holding28,385,587,42
Anadolu Hayat Emek.9,881,3313,96
Anadolu Isuzu20,206,6012,22
Anadolu Sigorta7,630,391,06
Anel Elektrik3,12-0,64-1,58
Arçelik32,141,015,72
ARD Bilişim Teknolojileri54,155,5612,62
Arena Bilgisayar36,643,976,51
Armada Bilgisayar50,000,401,87
Arsan Tekstil7,412,921,65
Artı Yatırım Holding6,80-4,0917,24
Arzum Ev Aletleri22,360,27-9,18
Aselsan18,95-0,053,84
Ata GMYO6,280,0013,97
Atakule GMYO2,601,563,17
Atlantis Yatırım Holding8,505,8552,88
Atlas Yat. Ort.1,77-1,121,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,15-0,770,71
Avrasya GMYO3,87-1,02-4,68
Avrasya Petrol ve Tur.3,273,812,19
Avrupa Yatırım Holding5,910,68-1,50
Ayen Enerji5,60-1,753,51
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,99-0,27-3,17
Aygaz14,980,332,25
Bagfaş23,864,6519,30
Bak Ambalaj20,800,782,97
Balatacılar Balatacılık8,10-9,90-1,70
Bantaş Ambalaj4,941,445,33
Banvit49,702,47-4,42
Baştaş Başkent Çimento18,7010,007,66
Batı Çimento4,890,623,82
Batısöke Çimento2,49-0,802,05
Bayrak Taban Sanayi10,423,27-1,79
Bera Holding20,381,900,49
Berkosan Yalıtım8,46-2,42-5,16
Beşiktaş Futbol Yat.4,31-1,826,68
Beyaz Filo10,68-3,964,91
Bilici Yatırım7,05-1,406,17
Bim Mağazalar76,402,073,90
Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birlik Mensucat2,94-0,34-15,03
Bizim Mağazaları16,000,634,17
Borusan Mannesmann32,42-1,4616,62
Borusan Yat. Paz.520,00-0,1513,81
Bosch Fren Sistemleri1.295,005,494,53
Bossa19,261,487,90
Brisa22,20-2,2911,33
Burçelik21,90-1,714,19
Burçelik Vana44,68-0,93-10,03
Bursa Çimento11,85-3,66-1,58
Carrefoursa66,45-2,35-7,45
Casa Emtia Petrol110,000,003,77
Ceo Event Medya6,741,204,82
Coca Cola İçecek72,357,039,95
Cosmos Yat. Holding10,550,1930,89
Credıtwest Faktorıng5,840,52-0,51
Çelebi180,201,29-1,27
Çelik Halat20,20-2,79-5,70
Çemaş Döküm2,220,003,26
Çemtaş15,831,54-0,69
Çimbeton381,209,9828,57
Çimentaş47,609,9831,64
Çimsa18,881,076,07
Çuhadaroğlu Metal8,20-0,736,08
Dagi Giyim8,090,120,25
Dagi Yatırım Holding13,480,604,50
Dardanel31,00-1,02-7,46
Datagate Bilgisayar16,233,240,74
Demısaş Döküm6,440,31-2,57
Denge Holding7,120,1429,93
Deniz GMYO4,05-4,0318,42
Derimod10,001,942,67
Derlüks Deri9,293,225,33
Desa Deri10,212,724,83
Despec Bilgisayar13,172,170,84
Deva Holding25,82-0,086,96
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,151,552,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,38-9,8817,43
Ditaş Doğan33,32-2,001,96
DO-CO616,00-0,32-2,22
Doğan Burda25,903,7715,42
Doğan Holding3,39-1,1710,42
Doğtaş Kelebek Mobilya2,907,015,45
Doğusan4,993,3113,93
Doğuş GMYO9,284,3913,59
Doğuş Otomotiv28,060,65-2,37
Döktaş Dökümcülük32,160,195,03
Duran Doğan Basım10,74-1,012,38
Dyo Boya12,17-0,417,13
Eczacıbaşı İlaç7,55-1,691,21
Eczacıbaşı Yatırım34,68-0,6325,02
Edip Gayrimenkul3,29-1,50-0,90
Ege Endüstri1.795,506,613,95
Ege Gübre181,803,6525,21
Ege Profil39,245,262,62
Ege Seramik12,005,1716,62
Egeplast36,80-4,4210,51
Ekiz Kimya6,85-1,01-3,93
Emek Elektrik5,53-2,64-6,59
Eminiş Ambalaj35,00-2,23-4,99
Emlak Konut GMYO2,54-2,3118,69
Enerjisa Enerji12,86-2,432,80
Enka İnşaat8,100,629,91
Erbosan45,849,9811,80
Ereğli Demir Çelik15,012,530,54
Ersu Gıda5,020,001,62
Escort Teknoloji6,470,78-1,52
Esenboğa Elektrik19,462,802,26
Etiler Gıda3,970,25-0,25
Euro Kapital Yat. Ort.3,830,79-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,41-1,16-5,28
Euro Yat. Ort.4,291,18-4,88
Euro Yatırım Holding3,650,2728,52
Fade Gıda6,150,99-0,65
Fenerbahçe Futbol36,965,6025,03
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,62-0,453,92
F-M İzmit Piston143,20-1,2415,21
Fonet Bilgi Teknolojileri12,531,70-3,84
Ford Otosan135,000,457,14
Formet Çelik Kapı4,902,083,16
Frigo Pak Gıda22,922,879,25
Galatasaray Sportif4,000,00-1,23
Garanti Bankası10,762,283,76
Garanti Faktoring11,571,493,95
Garanti Yat. Ort.4,369,8234,98
Gedik Y. Men. Değ.14,00-2,7111,11
Gediz Ambalaj28,42-0,986,04
Gentaş6,222,984,71
Gersan Elektrik6,160,490,33
Global Men. Değ.6,689,8711,15
Global Yat. Holding5,14-0,969,83
Good-Year8,831,965,62
Göltaş Çimento41,181,98-0,19
Gözde Girişim7,17-2,05-10,15
GSD Denizcilik5,26-0,574,37
GSD Holding2,621,954,38
Gübre Fabrik.71,05-1,86-17,43
Güler Yat. Holding10,70-2,82-1,56
Halk GMYO3,31-1,193,12
Hatay Tekstil14,58-1,424,52
Hedef Girişim8,773,795,16
Hektaş24,369,9327,74
HUB Girişim18,73-0,952,91
Hürriyet Gzt.2,241,826,67
ICBC Turkey Bank7,103,359,23
İdealist Danışmanlık12,701,93-5,65
İdealist GMYO8,09-4,7118,97
İhlas Ev Aletleri1,900,531,06
İhlas Gayrimenkul1,40-1,4112,00
İhlas Gazetecilik4,042,28-0,49
İhlas Holding1,23-1,60-0,81
İhlas Yayın Holding1,15-0,860,88
İndeks Bilgisayar20,325,396,22
Info Yatırım6,351,93-1,55
İntema35,929,98-9,97
Inveo Yatırım Holding58,3010,0031,84
İpek Doğal Enerji13,571,723,75
İskenderun Demir Çelik10,170,200,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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