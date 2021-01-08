Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 0,00 -1,03 Acıpayam Selüloz 17,21 1,89 0,53 Adel Kalemcilik 28,10 -1,40 -17,92 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 -0,70 1,79 Afyon Çimento 5,46 1,11 6,85 Ak Enerji 2,35 -1,67 6,33 Akbank 7,51 -0,40 8,37 Akçansa 18,84 1,24 13,91 Akdeniz Yatırım Hold. 5,28 -0,38 2,13 Akfen GMYO 4,91 0,82 1,03 Akın Tekstil 32,86 -0,24 3,46 Akiş GMYO 3,62 1,12 2,55 Akmerkez GMYO 64,25 -3,96 -0,22 Aksa 13,94 -0,71 -4,46 Aksa Enerji 8,17 0,25 9,81 Aksigorta 10,04 1,93 7,96 Aksu Enerji 14,46 -0,75 2,41 Alarko Carrıer 438,00 -3,99 20,03 Alarko GMYO 25,32 -1,78 -3,21 Alarko Holding 9,08 0,55 5,09 Albaraka Türk 1,95 -1,02 0,52 Alcatel Lucent Teletaş 31,56 4,85 6,41 Alkim Kağıt 14,06 1,22 3,78 Alkim Kimya 15,82 2,93 8,82 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,43 8,00 10,96 Altınyunus Çeşme 47,20 0,00 -5,52 Anadolu Efes 26,22 6,33 13,11 Anadolu Grubu Holding 28,38 5,58 7,42 Anadolu Hayat Emek. 9,88 1,33 13,96 Anadolu Isuzu 20,20 6,60 12,22 Anadolu Sigorta 7,63 0,39 1,06 Anel Elektrik 3,12 -0,64 -1,58 Arçelik 32,14 1,01 5,72 ARD Bilişim Teknolojileri 54,15 5,56 12,62 Arena Bilgisayar 36,64 3,97 6,51 Armada Bilgisayar 50,00 0,40 1,87 Arsan Tekstil 7,41 2,92 1,65 Artı Yatırım Holding 6,80 -4,09 17,24 Arzum Ev Aletleri 22,36 0,27 -9,18 Aselsan 18,95 -0,05 3,84 Ata GMYO 6,28 0,00 13,97 Atakule GMYO 2,60 1,56 3,17 Atlantis Yatırım Holding 8,50 5,85 52,88 Atlas Yat. Ort. 1,77 -1,12 1,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,15 -0,77 0,71 Avrasya GMYO 3,87 -1,02 -4,68 Avrasya Petrol ve Tur. 3,27 3,81 2,19 Avrupa Yatırım Holding 5,91 0,68 -1,50 Ayen Enerji 5,60 -1,75 3,51 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,99 -0,27 -3,17 Aygaz 14,98 0,33 2,25 Bagfaş 23,86 4,65 19,30 Bak Ambalaj 20,80 0,78 2,97 Balatacılar Balatacılık 8,10 -9,90 -1,70 Bantaş Ambalaj 4,94 1,44 5,33 Banvit 49,70 2,47 -4,42 Baştaş Başkent Çimento 18,70 10,00 7,66 Batı Çimento 4,89 0,62 3,82 Batısöke Çimento 2,49 -0,80 2,05 Bayrak Taban Sanayi 10,42 3,27 -1,79 Bera Holding 20,38 1,90 0,49 Berkosan Yalıtım 8,46 -2,42 -5,16 Beşiktaş Futbol Yat. 4,31 -1,82 6,68 Beyaz Filo 10,68 -3,96 4,91 Bilici Yatırım 7,05 -1,40 6,17 Bim Mağazalar 76,40 2,07 3,90 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birlik Mensucat 2,94 -0,34 -15,03 Bizim Mağazaları 16,00 0,63 4,17 Borusan Mannesmann 32,42 -1,46 16,62 Borusan Yat. Paz. 520,00 -0,15 13,81 Bosch Fren Sistemleri 1.295,00 5,49 4,53 Bossa 19,26 1,48 7,90 Brisa 22,20 -2,29 11,33 Burçelik 21,90 -1,71 4,19 Burçelik Vana 44,68 -0,93 -10,03 Bursa Çimento 11,85 -3,66 -1,58 Carrefoursa 66,45 -2,35 -7,45 Casa Emtia Petrol 110,00 0,00 3,77 Ceo Event Medya 6,74 1,20 4,82 Coca Cola İçecek 72,35 7,03 9,95 Cosmos Yat. Holding 10,55 0,19 30,89 Credıtwest Faktorıng 5,84 0,52 -0,51 Çelebi 180,20 1,29 -1,27 Çelik Halat 20,20 -2,79 -5,70 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 15,83 1,54 -0,69 Çimbeton 381,20 9,98 28,57 Çimentaş 47,60 9,98 31,64 Çimsa 18,88 1,07 6,07 Çuhadaroğlu Metal 8,20 -0,73 6,08 Dagi Giyim 8,09 0,12 0,25 Dagi Yatırım Holding 13,48 0,60 4,50 Dardanel 31,00 -1,02 -7,46 Datagate Bilgisayar 16,23 3,24 0,74 Demısaş Döküm 6,44 0,31 -2,57 Denge Holding 7,12 0,14 29,93 Deniz GMYO 4,05 -4,03 18,42 Derimod 10,00 1,94 2,67 Derlüks Deri 9,29 3,22 5,33 Desa Deri 10,21 2,72 4,83 Despec Bilgisayar 13,17 2,17 0,84 Deva Holding 25,82 -0,08 6,96 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,15 1,55 2,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,38 -9,88 17,43 Ditaş Doğan 33,32 -2,00 1,96 DO-CO 616,00 -0,32 -2,22 Doğan Burda 25,90 3,77 15,42 Doğan Holding 3,39 -1,17 10,42 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 7,01 5,45 Doğusan 4,99 3,31 13,93 Doğuş GMYO 9,28 4,39 13,59 Doğuş Otomotiv 28,06 0,65 -2,37 Döktaş Dökümcülük 32,16 0,19 5,03 Duran Doğan Basım 10,74 -1,01 2,38 Dyo Boya 12,17 -0,41 7,13 Eczacıbaşı İlaç 7,55 -1,69 1,21 Eczacıbaşı Yatırım 34,68 -0,63 25,02 Edip Gayrimenkul 3,29 -1,50 -0,90 Ege Endüstri 1.795,50 6,61 3,95 Ege Gübre 181,80 3,65 25,21 Ege Profil 39,24 5,26 2,62 Ege Seramik 12,00 5,17 16,62 Egeplast 36,80 -4,42 10,51 Ekiz Kimya 6,85 -1,01 -3,93 Emek Elektrik 5,53 -2,64 -6,59 Eminiş Ambalaj 35,00 -2,23 -4,99 Emlak Konut GMYO 2,54 -2,31 18,69 Enerjisa Enerji 12,86 -2,43 2,80 Enka İnşaat 8,10 0,62 9,91 Erbosan 45,84 9,98 11,80 Ereğli Demir Çelik 15,01 2,53 0,54 Ersu Gıda 5,02 0,00 1,62 Escort Teknoloji 6,47 0,78 -1,52 Esenboğa Elektrik 19,46 2,80 2,26 Etiler Gıda 3,97 0,25 -0,25 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 0,79 -0,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 -1,16 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,29 1,18 -4,88 Euro Yatırım Holding 3,65 0,27 28,52 Fade Gıda 6,15 0,99 -0,65 Fenerbahçe Futbol 36,96 5,60 25,03 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,62 -0,45 3,92 F-M İzmit Piston 143,20 -1,24 15,21 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,53 1,70 -3,84 Ford Otosan 135,00 0,45 7,14 Formet Çelik Kapı 4,90 2,08 3,16 Frigo Pak Gıda 22,92 2,87 9,25 Galatasaray Sportif 4,00 0,00 -1,23 Garanti Bankası 10,76 2,28 3,76 Garanti Faktoring 11,57 1,49 3,95 Garanti Yat. Ort. 4,36 9,82 34,98 Gedik Y. Men. Değ. 14,00 -2,71 11,11 Gediz Ambalaj 28,42 -0,98 6,04 Gentaş 6,22 2,98 4,71 Gersan Elektrik 6,16 0,49 0,33 Global Men. Değ. 6,68 9,87 11,15 Global Yat. Holding 5,14 -0,96 9,83 Good-Year 8,83 1,96 5,62 Göltaş Çimento 41,18 1,98 -0,19 Gözde Girişim 7,17 -2,05 -10,15 GSD Denizcilik 5,26 -0,57 4,37 GSD Holding 2,62 1,95 4,38 Gübre Fabrik. 71,05 -1,86 -17,43 Güler Yat. Holding 10,70 -2,82 -1,56 Halk GMYO 3,31 -1,19 3,12 Hatay Tekstil 14,58 -1,42 4,52 Hedef Girişim 8,77 3,79 5,16 Hektaş 24,36 9,93 27,74 HUB Girişim 18,73 -0,95 2,91 Hürriyet Gzt. 2,24 1,82 6,67 ICBC Turkey Bank 7,10 3,35 9,23 İdealist Danışmanlık 12,70 1,93 -5,65 İdealist GMYO 8,09 -4,71 18,97 İhlas Ev Aletleri 1,90 0,53 1,06 İhlas Gayrimenkul 1,40 -1,41 12,00 İhlas Gazetecilik 4,04 2,28 -0,49 İhlas Holding 1,23 -1,60 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,15 -0,86 0,88 İndeks Bilgisayar 20,32 5,39 6,22 Info Yatırım 6,35 1,93 -1,55 İntema 35,92 9,98 -9,97 Inveo Yatırım Holding 58,30 10,00 31,84 İpek Doğal Enerji 13,57 1,72 3,75 İskenderun Demir Çelik 10,17 0,20 0,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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