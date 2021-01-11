Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,60 -0,78 -1,81 Acıpayam Selüloz 18,25 6,04 6,60 Adel Kalemcilik 27,14 -3,42 -20,72 Adese Alışveriş Ticaret 2,79 -2,11 -0,36 Afyon Çimento 5,39 -1,28 5,48 Ak Enerji 2,43 3,40 9,95 Akbank 7,34 -2,26 5,92 Akçansa 18,55 -1,54 12,15 Akdeniz Yatırım Hold. 5,19 -1,70 0,39 Akfen GMYO 4,95 0,81 1,85 Akın Tekstil 32,78 -0,24 3,21 Akiş GMYO 3,57 -1,38 1,13 Akmerkez GMYO 62,75 -2,33 -2,55 Aksa 13,96 0,14 -4,32 Aksa Enerji 8,18 0,12 9,95 Aksigorta 9,88 -1,59 6,24 Aksu Enerji 14,39 -0,48 1,91 Alarko Carrıer 443,80 1,32 21,62 Alarko GMYO 24,48 -3,32 -6,42 Alarko Holding 8,96 -1,32 3,70 Albaraka Türk 1,93 -1,03 -0,52 Alcatel Lucent Teletaş 30,88 -2,15 4,11 Alkim Kağıt 13,91 -1,07 2,67 Alkim Kimya 15,49 -2,09 6,55 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,43 0,00 10,96 Altınyunus Çeşme 51,50 9,11 3,08 Anadolu Efes 27,02 3,05 16,57 Anadolu Grubu Holding 28,38 0,00 7,42 Anadolu Hayat Emek. 10,03 1,52 15,69 Anadolu Isuzu 20,56 1,78 14,22 Anadolu Sigorta 7,60 -0,39 0,66 Anel Elektrik 3,14 0,64 -0,95 Arçelik 32,50 1,12 6,91 ARD Bilişim Teknolojileri 52,95 -2,22 10,13 Arena Bilgisayar 39,80 8,62 15,70 Armada Bilgisayar 51,50 3,00 4,93 Arsan Tekstil 7,38 -0,40 1,23 Artı Yatırım Holding 7,48 10,00 28,97 Arzum Ev Aletleri 22,32 -0,18 -9,34 Aselsan 18,92 -0,16 3,67 Ata GMYO 6,16 -1,91 11,80 Atakule GMYO 2,65 1,92 5,16 Atlantis Yatırım Holding 7,65 -10,00 37,59 Atlas Yat. Ort. 1,81 2,26 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,10 -0,28 0,44 Avrasya GMYO 3,83 -1,03 -5,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,35 2,45 4,69 Avrupa Yatırım Holding 6,50 9,98 8,33 Ayen Enerji 5,50 -1,79 1,66 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,90 -0,82 -3,96 Aygaz 14,87 -0,73 1,50 Bagfaş 24,58 3,02 22,90 Bak Ambalaj 21,80 4,81 7,92 Balatacılar Balatacılık 8,69 7,28 5,46 Bantaş Ambalaj 4,80 -2,83 2,35 Banvit 49,70 0,00 -4,42 Baştaş Başkent Çimento 19,70 5,35 13,41 Batı Çimento 5,37 9,82 14,01 Batısöke Çimento 2,54 2,01 4,10 Bayrak Taban Sanayi 10,27 -1,44 -3,20 Bera Holding 19,65 -3,58 -3,11 Berkosan Yalıtım 8,16 -3,55 -8,52 Beşiktaş Futbol Yat. 4,20 -2,55 3,96 Beyaz Filo 10,51 -1,59 3,24 Bilici Yatırım 6,82 -3,26 2,71 Bim Mağazalar 76,20 -0,26 3,62 Birko Mensucat 1,09 0,00 -1,80 Birlik Mensucat 3,19 8,50 -7,80 Bizim Mağazaları 15,92 -0,50 3,65 Borusan Mannesmann 30,66 -5,43 10,29 Borusan Yat. Paz. 470,00 -9,62 2,87 Bosch Fren Sistemleri 1.271,40 -1,82 2,62 Bossa 18,70 -2,91 4,76 Brisa 21,86 -1,53 9,63 Burçelik 22,12 1,00 5,23 Burçelik Vana 44,98 0,67 -9,42 Bursa Çimento 11,80 -0,42 -1,99 Carrefoursa 66,50 0,08 -7,38 Casa Emtia Petrol 121,00 10,00 14,15 Ceo Event Medya 6,64 -1,48 3,27 Coca Cola İçecek 74,45 2,90 13,15 Cosmos Yat. Holding 9,50 -9,95 17,87 Credıtwest Faktorıng 5,77 -1,20 -1,70 Çelebi 174,30 -3,27 -4,51 Çelik Halat 21,60 6,93 0,84 Çemaş Döküm 2,22 0,00 3,26 Çemtaş 16,11 2,02 1,31 Çimbeton 419,30 9,99 41,42 Çimentaş 52,35 9,98 44,77 Çimsa 19,32 2,33 8,54 Çuhadaroğlu Metal 8,61 5,00 11,38 Dagi Giyim 8,16 0,87 1,12 Dagi Yatırım Holding 13,81 2,45 7,05 Dardanel 30,80 -0,65 -8,06 Datagate Bilgisayar 16,16 -0,43 0,31 Demısaş Döküm 6,52 1,24 -1,36 Denge Holding 7,00 -1,69 27,74 Deniz GMYO 4,04 -0,25 18,13 Derimod 9,89 -1,10 1,54 Derlüks Deri 9,65 3,88 9,41 Desa Deri 10,53 3,13 8,11 Despec Bilgisayar 12,92 -1,90 -1,07 Deva Holding 26,52 2,71 9,86 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,83 6,10 9,03 Diriteks Diriliş Tekstil 4,10 -6,39 9,92 Ditaş Doğan 33,30 -0,06 1,90 DO-CO 599,80 -2,63 -4,79 Doğan Burda 23,50 -9,27 4,72 Doğan Holding 3,44 1,47 12,05 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 0,00 5,45 Doğusan 5,48 9,82 25,11 Doğuş GMYO 9,03 -2,69 10,53 Doğuş Otomotiv 28,78 2,57 0,14 Döktaş Dökümcülük 32,04 -0,37 4,64 Duran Doğan Basım 10,52 -2,05 0,29 Dyo Boya 11,89 -2,30 4,67 Eczacıbaşı İlaç 7,62 0,93 2,14 Eczacıbaşı Yatırım 36,62 5,59 32,01 Edip Gayrimenkul 3,19 -3,04 -3,92 Ege Endüstri 1.788,50 -0,39 3,54 Ege Gübre 199,90 9,96 37,67 Ege Profil 38,66 -1,48 1,10 Ege Seramik 12,85 7,08 24,88 Egeplast 33,12 -10,00 -0,54 Ekiz Kimya 6,90 0,73 -3,23 Emek Elektrik 5,48 -0,90 -7,43 Eminiş Ambalaj 38,50 10,00 4,51 Emlak Konut GMYO 2,51 -1,18 17,29 Enerjisa Enerji 12,43 -3,34 -0,64 Enka İnşaat 8,13 0,37 10,31 Erbosan 49,00 6,89 19,51 Ereğli Demir Çelik 14,80 -1,40 -0,87 Ersu Gıda 4,97 -1,00 0,61 Escort Teknoloji 6,42 -0,77 -2,28 Esenboğa Elektrik 21,40 9,97 12,45 Etiler Gıda 4,00 0,76 0,50 Euro Kapital Yat. Ort. 3,91 2,09 1,56 Euro Trend Yat. Ort. 3,41 0,00 -5,28 Euro Yat. Ort. 4,30 0,23 -4,66 Euro Yatırım Holding 3,66 0,27 28,87 Fade Gıda 6,13 -0,33 -0,97 Fenerbahçe Futbol 40,64 9,96 37,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,50 -1,81 2,04 F-M İzmit Piston 141,60 -1,12 13,92 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,28 -2,00 -5,76 Ford Otosan 148,50 10,00 17,86 Formet Çelik Kapı 5,39 10,00 13,47 Frigo Pak Gıda 22,98 0,26 9,53 Galatasaray Sportif 4,01 0,25 -0,99 Garanti Bankası 10,50 -2,42 1,25 Garanti Faktoring 12,65 9,33 13,66 Garanti Yat. Ort. 3,93 -9,86 21,67 Gedik Y. Men. Değ. 13,41 -4,21 6,43 Gediz Ambalaj 29,08 2,32 8,51 Gentaş 6,16 -0,96 3,70 Gersan Elektrik 6,46 4,87 5,21 Global Men. Değ. 6,30 -5,69 4,83 Global Yat. Holding 5,11 -0,58 9,19 Good-Year 8,80 -0,34 5,26 Göltaş Çimento 40,24 -2,28 -2,47 Gözde Girişim 6,98 -2,65 -12,53 GSD Denizcilik 5,19 -1,33 2,98 GSD Holding 2,56 -2,29 1,99 Gübre Fabrik. 68,60 -3,45 -20,28 Güler Yat. Holding 10,76 0,56 -1,01 Halk GMYO 3,28 -0,91 2,18 Hatay Tekstil 14,51 -0,48 4,01 Hedef Girişim 8,91 1,60 6,83 Hektaş 26,20 7,55 37,39 HUB Girişim 19,02 1,55 4,51 Hürriyet Gzt. 2,27 1,34 8,10 ICBC Turkey Bank 6,98 -1,69 7,38 İdealist Danışmanlık 13,44 5,83 -0,15 İdealist GMYO 8,07 -0,25 18,68 İhlas Ev Aletleri 1,87 -1,58 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,36 -2,86 8,80 İhlas Gazetecilik 3,98 -1,49 -1,97 İhlas Holding 1,22 -0,81 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,14 -0,87 0,00 İndeks Bilgisayar 19,61 -3,49 2,51 Info Yatırım 6,22 -2,05 -3,57 İntema 39,50 9,97 -1,00 Inveo Yatırım Holding 64,10 9,95 44,96 İpek Doğal Enerji 13,76 1,40 5,20 İskenderun Demir Çelik 10,12 -0,49 0,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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