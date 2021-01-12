Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,61 0,13 -1,68 Acıpayam Selüloz 18,40 0,82 7,48 Adel Kalemcilik 27,40 0,96 -19,96 Adese Alışveriş Ticaret 2,78 -0,36 -0,71 Afyon Çimento 5,42 0,56 6,07 Ak Enerji 2,40 -1,23 8,60 Akbank 7,28 -0,82 5,05 Akçansa 18,89 1,83 14,21 Akdeniz Yatırım Hold. 5,20 0,19 0,58 Akfen GMYO 5,00 1,01 2,88 Akın Tekstil 32,70 -0,24 2,96 Akiş GMYO 3,60 0,84 1,98 Akmerkez GMYO 62,95 0,32 -2,24 Aksa 14,73 5,52 0,96 Aksa Enerji 8,23 0,61 10,62 Aksigorta 9,66 -2,23 3,87 Aksu Enerji 14,59 1,39 3,33 Alarko Carrıer 483,40 8,92 32,47 Alarko GMYO 24,78 1,23 -5,28 Alarko Holding 9,48 5,80 9,72 Albaraka Türk 1,97 2,07 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 30,90 0,06 4,18 Alkim Kağıt 14,26 2,52 5,26 Alkim Kimya 16,48 6,39 13,36 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,31 -4,94 5,48 Altınyunus Çeşme 49,98 -2,95 0,04 Anadolu Efes 26,50 -1,92 14,32 Anadolu Grubu Holding 27,78 -2,11 5,15 Anadolu Hayat Emek. 10,18 1,50 17,42 Anadolu Isuzu 20,50 -0,29 13,89 Anadolu Sigorta 7,62 0,26 0,93 Anel Elektrik 3,13 -0,32 -1,26 Arçelik 33,34 2,58 9,67 ARD Bilişim Teknolojileri 52,70 -0,47 9,61 Arena Bilgisayar 40,82 2,56 18,66 Armada Bilgisayar 56,65 10,00 15,42 Arsan Tekstil 7,30 -1,08 0,14 Artı Yatırım Holding 8,22 9,89 41,72 Arzum Ev Aletleri 22,58 1,16 -8,29 Aselsan 18,88 -0,21 3,45 Ata GMYO 6,15 -0,16 11,62 Atakule GMYO 2,91 9,81 15,48 Atlantis Yatırım Holding 7,40 -3,27 33,09 Atlas Yat. Ort. 1,79 -1,10 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,22 0,66 1,10 Avrasya GMYO 3,74 -2,35 -7,88 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 -2,09 2,50 Avrupa Yatırım Holding 7,00 7,69 16,67 Ayen Enerji 5,62 2,18 3,88 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,30 -5,50 -9,25 Aygaz 15,14 1,82 3,34 Bagfaş 24,16 -1,71 20,80 Bak Ambalaj 21,30 -2,29 5,45 Balatacılar Balatacılık 8,29 -4,60 0,61 Bantaş Ambalaj 4,75 -1,04 1,28 Banvit 51,80 4,23 -0,38 Baştaş Başkent Çimento 19,30 -2,03 11,11 Batı Çimento 5,90 9,87 25,27 Batısöke Çimento 2,60 2,36 6,56 Bayrak Taban Sanayi 10,74 4,58 1,23 Bera Holding 19,86 1,07 -2,07 Berkosan Yalıtım 8,60 5,39 -3,59 Beşiktaş Futbol Yat. 4,18 -0,48 3,47 Beyaz Filo 10,58 0,67 3,93 Bilici Yatırım 6,84 0,29 3,01 Bim Mağazalar 76,30 0,13 3,76 Birko Mensucat 1,08 -0,92 -2,70 Birlik Mensucat 3,22 0,94 -6,94 Bizim Mağazaları 15,79 -0,82 2,80 Borusan Mannesmann 33,72 9,98 21,29 Borusan Yat. Paz. 497,00 5,74 8,78 Bosch Fren Sistemleri 1.257,50 -1,09 1,50 Bossa 18,72 0,11 4,87 Brisa 22,66 3,66 13,64 Burçelik 21,98 -0,63 4,57 Burçelik Vana 44,98 0,00 -9,42 Bursa Çimento 12,07 2,29 0,25 Carrefoursa 67,95 2,18 -5,36 Casa Emtia Petrol 132,70 9,67 25,19 Ceo Event Medya 6,65 0,15 3,42 Coca Cola İçecek 74,20 -0,34 12,77 Cosmos Yat. Holding 10,45 10,00 29,65 Credıtwest Faktorıng 5,77 0,00 -1,70 Çelebi 181,00 3,84 -0,84 Çelik Halat 20,78 -3,80 -2,99 Çemaş Döküm 2,27 2,25 5,58 Çemtaş 16,31 1,24 2,57 Çimbeton 397,00 -5,32 33,90 Çimentaş 51,00 -2,58 41,04 Çimsa 19,10 -1,14 7,30 Çuhadaroğlu Metal 8,77 1,86 13,45 Dagi Giyim 8,15 -0,12 0,99 Dagi Yatırım Holding 13,70 -0,80 6,20 Dardanel 31,22 1,36 -6,81 Datagate Bilgisayar 16,14 -0,12 0,19 Demısaş Döküm 6,51 -0,15 -1,51 Denge Holding 6,50 -7,14 18,61 Deniz GMYO 4,15 2,72 21,35 Derimod 9,97 0,81 2,36 Derlüks Deri 9,57 -0,83 8,50 Desa Deri 10,27 -2,47 5,44 Despec Bilgisayar 12,73 -1,47 -2,53 Deva Holding 26,66 0,53 10,44 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,15 2,70 11,98 Diriteks Diriliş Tekstil 4,18 1,95 12,06 Ditaş Doğan 33,88 1,74 3,67 DO-CO 592,90 -1,15 -5,89 Doğan Burda 24,62 4,77 9,71 Doğan Holding 3,52 2,33 14,66 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,96 2,07 7,64 Doğusan 5,21 -4,93 18,95 Doğuş GMYO 9,07 0,44 11,02 Doğuş Otomotiv 29,10 1,11 1,25 Döktaş Dökümcülük 31,80 -0,75 3,85 Duran Doğan Basım 10,55 0,29 0,57 Dyo Boya 11,79 -0,84 3,79 Eczacıbaşı İlaç 7,70 1,05 3,22 Eczacıbaşı Yatırım 36,14 -1,31 30,28 Edip Gayrimenkul 3,26 2,19 -1,81 Ege Endüstri 1.748,00 -2,26 1,20 Ege Gübre 203,00 1,55 39,81 Ege Profil 38,94 0,72 1,83 Ege Seramik 12,79 -0,47 24,30 Egeplast 34,10 2,96 2,40 Ekiz Kimya 7,15 3,62 0,28 Emek Elektrik 5,25 -4,20 -11,32 Eminiş Ambalaj 42,34 9,97 14,93 Emlak Konut GMYO 2,45 -2,39 14,49 Enerjisa Enerji 12,49 0,48 -0,16 Enka İnşaat 8,94 9,96 21,30 Erbosan 48,30 -1,43 17,80 Ereğli Demir Çelik 15,12 2,16 1,27 Ersu Gıda 4,99 0,40 1,01 Escort Teknoloji 6,43 0,16 -2,13 Esenboğa Elektrik 23,54 10,00 23,70 Etiler Gıda 4,10 2,50 3,02 Euro Kapital Yat. Ort. 3,97 1,53 3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,48 2,05 -3,33 Euro Yat. Ort. 4,73 10,00 4,88 Euro Yatırım Holding 3,74 2,19 31,69 Fade Gıda 6,21 1,31 0,32 Fenerbahçe Futbol 43,30 6,55 46,48 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,42 -1,23 0,78 F-M İzmit Piston 142,00 0,28 14,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,36 0,65 -5,14 Ford Otosan 158,60 6,80 25,87 Formet Çelik Kapı 5,92 9,83 24,63 Frigo Pak Gıda 22,90 -0,35 9,15 Galatasaray Sportif 3,99 -0,50 -1,48 Garanti Bankası 10,47 -0,29 0,96 Garanti Faktoring 12,74 0,71 14,47 Garanti Yat. Ort. 3,76 -4,33 16,41 Gedik Y. Men. Değ. 13,31 -0,75 5,63 Gediz Ambalaj 28,86 -0,76 7,69 Gentaş 6,07 -1,46 2,19 Gersan Elektrik 6,32 -2,17 2,93 Global Men. Değ. 6,58 4,44 9,48 Global Yat. Holding 5,23 2,35 11,75 Good-Year 8,81 0,11 5,38 Göltaş Çimento 40,50 0,65 -1,84 Gözde Girişim 7,11 1,86 -10,90 GSD Denizcilik 5,16 -0,58 2,38 GSD Holding 2,50 -2,34 -0,40 Gübre Fabrik. 67,30 -1,90 -21,79 Güler Yat. Holding 10,67 -0,84 -1,84 Halk GMYO 3,35 2,13 4,36 Hatay Tekstil 14,54 0,21 4,23 Hedef Girişim 8,60 -3,48 3,12 Hektaş 26,44 0,92 38,65 HUB Girişim 20,44 7,47 12,31 Hürriyet Gzt. 2,26 -0,44 7,62 ICBC Turkey Bank 6,82 -2,29 4,92 İdealist Danışmanlık 12,90 -4,02 -4,16 İdealist GMYO 8,10 0,37 19,12 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,53 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,38 1,47 10,40 İhlas Gazetecilik 3,94 -1,01 -2,96 İhlas Holding 1,24 1,64 0,00 İhlas Yayın Holding 1,18 3,51 3,51 İndeks Bilgisayar 20,08 2,40 4,97 Info Yatırım 6,29 1,13 -2,48 İntema 43,44 9,97 8,87 Inveo Yatırım Holding 66,00 2,96 49,25 İpek Doğal Enerji 13,66 -0,73 4,43 İskenderun Demir Çelik 10,46 3,36 3,46 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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