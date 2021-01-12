Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.01.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,610,13-1,68
Acıpayam Selüloz18,400,827,48
Adel Kalemcilik27,400,96-19,96
Adese Alışveriş Ticaret2,78-0,36-0,71
Afyon Çimento5,420,566,07
Ak Enerji2,40-1,238,60
Akbank7,28-0,825,05
Akçansa18,891,8314,21
Akdeniz Yatırım Hold.5,200,190,58
Akfen GMYO5,001,012,88
Akın Tekstil32,70-0,242,96
Akiş GMYO3,600,841,98
Akmerkez GMYO62,950,32-2,24
Aksa14,735,520,96
Aksa Enerji8,230,6110,62
Aksigorta9,66-2,233,87
Aksu Enerji14,591,393,33
Alarko Carrıer483,408,9232,47
Alarko GMYO24,781,23-5,28
Alarko Holding9,485,809,72
Albaraka Türk1,972,071,55
Alcatel Lucent Teletaş30,900,064,18
Alkim Kağıt14,262,525,26
Alkim Kimya16,486,3913,36
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,31-4,945,48
Altınyunus Çeşme49,98-2,950,04
Anadolu Efes26,50-1,9214,32
Anadolu Grubu Holding27,78-2,115,15
Anadolu Hayat Emek.10,181,5017,42
Anadolu Isuzu20,50-0,2913,89
Anadolu Sigorta7,620,260,93
Anel Elektrik3,13-0,32-1,26
Arçelik33,342,589,67
ARD Bilişim Teknolojileri52,70-0,479,61
Arena Bilgisayar40,822,5618,66
Armada Bilgisayar56,6510,0015,42
Arsan Tekstil7,30-1,080,14
Artı Yatırım Holding8,229,8941,72
Arzum Ev Aletleri22,581,16-8,29
Aselsan18,88-0,213,45
Ata GMYO6,15-0,1611,62
Atakule GMYO2,919,8115,48
Atlantis Yatırım Holding7,40-3,2733,09
Atlas Yat. Ort.1,79-1,102,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,220,661,10
Avrasya GMYO3,74-2,35-7,88
Avrasya Petrol ve Tur.3,28-2,092,50
Avrupa Yatırım Holding7,007,6916,67
Ayen Enerji5,622,183,88
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,30-5,50-9,25
Aygaz15,141,823,34
Bagfaş24,16-1,7120,80
Bak Ambalaj21,30-2,295,45
Balatacılar Balatacılık8,29-4,600,61
Bantaş Ambalaj4,75-1,041,28
Banvit51,804,23-0,38
Baştaş Başkent Çimento19,30-2,0311,11
Batı Çimento5,909,8725,27
Batısöke Çimento2,602,366,56
Bayrak Taban Sanayi10,744,581,23
Bera Holding19,861,07-2,07
Berkosan Yalıtım8,605,39-3,59
Beşiktaş Futbol Yat.4,18-0,483,47
Beyaz Filo10,580,673,93
Bilici Yatırım6,840,293,01
Bim Mağazalar76,300,133,76
Birko Mensucat1,08-0,92-2,70
Birlik Mensucat3,220,94-6,94
Bizim Mağazaları15,79-0,822,80
Borusan Mannesmann33,729,9821,29
Borusan Yat. Paz.497,005,748,78
Bosch Fren Sistemleri1.257,50-1,091,50
Bossa18,720,114,87
Brisa22,663,6613,64
Burçelik21,98-0,634,57
Burçelik Vana44,980,00-9,42
Bursa Çimento12,072,290,25
Carrefoursa67,952,18-5,36
Casa Emtia Petrol132,709,6725,19
Ceo Event Medya6,650,153,42
Coca Cola İçecek74,20-0,3412,77
Cosmos Yat. Holding10,4510,0029,65
Credıtwest Faktorıng5,770,00-1,70
Çelebi181,003,84-0,84
Çelik Halat20,78-3,80-2,99
Çemaş Döküm2,272,255,58
Çemtaş16,311,242,57
Çimbeton397,00-5,3233,90
Çimentaş51,00-2,5841,04
Çimsa19,10-1,147,30
Çuhadaroğlu Metal8,771,8613,45
Dagi Giyim8,15-0,120,99
Dagi Yatırım Holding13,70-0,806,20
Dardanel31,221,36-6,81
Datagate Bilgisayar16,14-0,120,19
Demısaş Döküm6,51-0,15-1,51
Denge Holding6,50-7,1418,61
Deniz GMYO4,152,7221,35
Derimod9,970,812,36
Derlüks Deri9,57-0,838,50
Desa Deri10,27-2,475,44
Despec Bilgisayar12,73-1,47-2,53
Deva Holding26,660,5310,44
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,152,7011,98
Diriteks Diriliş Tekstil4,181,9512,06
Ditaş Doğan33,881,743,67
DO-CO592,90-1,15-5,89
Doğan Burda24,624,779,71
Doğan Holding3,522,3314,66
Doğtaş Kelebek Mobilya2,962,077,64
Doğusan5,21-4,9318,95
Doğuş GMYO9,070,4411,02
Doğuş Otomotiv29,101,111,25
Döktaş Dökümcülük31,80-0,753,85
Duran Doğan Basım10,550,290,57
Dyo Boya11,79-0,843,79
Eczacıbaşı İlaç7,701,053,22
Eczacıbaşı Yatırım36,14-1,3130,28
Edip Gayrimenkul3,262,19-1,81
Ege Endüstri1.748,00-2,261,20
Ege Gübre203,001,5539,81
Ege Profil38,940,721,83
Ege Seramik12,79-0,4724,30
Egeplast34,102,962,40
Ekiz Kimya7,153,620,28
Emek Elektrik5,25-4,20-11,32
Eminiş Ambalaj42,349,9714,93
Emlak Konut GMYO2,45-2,3914,49
Enerjisa Enerji12,490,48-0,16
Enka İnşaat8,949,9621,30
Erbosan48,30-1,4317,80
Ereğli Demir Çelik15,122,161,27
Ersu Gıda4,990,401,01
Escort Teknoloji6,430,16-2,13
Esenboğa Elektrik23,5410,0023,70
Etiler Gıda4,102,503,02
Euro Kapital Yat. Ort.3,971,533,12
Euro Trend Yat. Ort.3,482,05-3,33
Euro Yat. Ort.4,7310,004,88
Euro Yatırım Holding3,742,1931,69
Fade Gıda6,211,310,32
Fenerbahçe Futbol43,306,5546,48
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,42-1,230,78
F-M İzmit Piston142,000,2814,24
Fonet Bilgi Teknolojileri12,360,65-5,14
Ford Otosan158,606,8025,87
Formet Çelik Kapı5,929,8324,63
Frigo Pak Gıda22,90-0,359,15
Galatasaray Sportif3,99-0,50-1,48
Garanti Bankası10,47-0,290,96
Garanti Faktoring12,740,7114,47
Garanti Yat. Ort.3,76-4,3316,41
Gedik Y. Men. Değ.13,31-0,755,63
Gediz Ambalaj28,86-0,767,69
Gentaş6,07-1,462,19
Gersan Elektrik6,32-2,172,93
Global Men. Değ.6,584,449,48
Global Yat. Holding5,232,3511,75
Good-Year8,810,115,38
Göltaş Çimento40,500,65-1,84
Gözde Girişim7,111,86-10,90
GSD Denizcilik5,16-0,582,38
GSD Holding2,50-2,34-0,40
Gübre Fabrik.67,30-1,90-21,79
Güler Yat. Holding10,67-0,84-1,84
Halk GMYO3,352,134,36
Hatay Tekstil14,540,214,23
Hedef Girişim8,60-3,483,12
Hektaş26,440,9238,65
HUB Girişim20,447,4712,31
Hürriyet Gzt.2,26-0,447,62
ICBC Turkey Bank6,82-2,294,92
İdealist Danışmanlık12,90-4,02-4,16
İdealist GMYO8,100,3719,12
İhlas Ev Aletleri1,880,530,00
İhlas Gayrimenkul1,381,4710,40
İhlas Gazetecilik3,94-1,01-2,96
İhlas Holding1,241,640,00
İhlas Yayın Holding1,183,513,51
İndeks Bilgisayar20,082,404,97
Info Yatırım6,291,13-2,48
İntema43,449,978,87
Inveo Yatırım Holding66,002,9649,25
İpek Doğal Enerji13,66-0,734,43
İskenderun Demir Çelik10,463,363,46
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesini feshetti Meteoroloji'den 32 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor Elon Musk bir günde 14 milyar dolar kaybetti, Forbes Milyarderler Listesi'nde ikinciliğe düştü YPG/PKK'lı teröristler, Kamışlı'da zorla silah altına alınmaktan kaçan gençlere ateş açtı Ünlü fenomen Ümmü Seif ne demek istedi? Çektiği son videodaki el hareketi Türkiye ve dünyada trend listesine girdi ABD'den Türkiye karşıtı yeni F-35 kararı! Üretimdeki payı daha da azaltılacak Kadın aktivistin Ümitcan Uygun için yaptığı "Çok tatlıymışsın" paylaşımı tepki çekti Muharrem İnce: Yeni partiyi bahara kurarız, bazı CHP milletvekilleri bize katılacak
Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi Mesut Özil eski hocası Mourinho'yu kızdırdı! Sarf ettiği sözlere ünlü çalıştırıcıdan büyük tepki geldi         
18:58
Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum Trump, kanlı Kongre baskınıyla ilgili konuştu: Ben şiddet istemiyorum         
18:35
Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı Beyaz TV'den olaylı bir şekilde ayrılan Ertem Şener, tv100 ile anlaştı         
17:55
Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın olay kıyafeti, takipçilerini ikiye böldü         
17:40
Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı Son Dakika: Hrant Dink davasında aranan eski istihbarat görevlisi Okan Şimşek yakalandı         
16:58
Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor Türkiye'nin en kaliteli petrolü bu Bayıryüzü köyünden çıkarılıyor         
16:51
Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde Fenerbahçe-Alanyaspor maçındaki VAR çizgisi dünya basınının gündeminde         
16:09
Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Firmalar ocak ayı listelerini güncelledi! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
15:44
Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü Dünya koronavirüsle mücadele ederken ölüm oranı yüzde 75'e kadar çıkan yeni hastalık kapıda: Nipah virüsü         
14:43
Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti Demet Şener'den boşanan Cenk Küpeli babasıyla arasındaki buzları eritti         
13:47
Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu yeni bir aşka yelken açtı         
13:47
Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi Görevlerine son verildiği iddiası üzerine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan açıklama geldi         
13:27
İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti İstanbul'da dehşete düşüren olay: Yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu verdiği çocuğu defalarca istismar etti         
12:58
Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı         
12:37
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı Tek geçim kaynaklarıydı! Talihsiz kadın, telef olan inekleri için gözyaşı dökerken bayıldı         
09:28
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 19:08:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei