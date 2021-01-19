Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,66 -0,65 -1,03 Acıpayam Selüloz 22,50 9,97 31,43 Adel Kalemcilik 27,80 0,07 -18,80 Adese Alışveriş Ticaret 2,70 -1,46 -3,57 Afyon Çimento 5,56 5,30 8,81 Ak Enerji 2,31 -0,43 4,52 Akbank 7,01 0,14 1,15 Akçansa 18,95 0,80 14,57 Akdeniz Yatırım Hold. 5,17 0,00 0,00 Akfen GMYO 4,91 -2,77 1,03 Akın Tekstil 40,50 1,30 27,52 Akiş GMYO 3,54 -0,28 0,28 Akmerkez GMYO 67,30 5,32 4,52 Aksa 14,45 -0,96 -0,96 Aksa Enerji 8,34 -0,48 12,10 Aksigorta 9,94 -0,50 6,88 Aksu Enerji 15,33 3,79 8,57 Alarko Carrıer 483,00 -6,38 32,37 Alarko GMYO 25,10 0,40 -4,05 Alarko Holding 10,42 -1,61 20,60 Albaraka Türk 1,99 -0,50 2,58 Alcatel Lucent Teletaş 30,82 3,15 3,91 Alkim Kağıt 16,76 9,97 23,71 Alkim Kimya 18,86 9,97 29,73 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 -1,72 4,11 Altınyunus Çeşme 68,75 -5,82 37,61 Anadolu Efes 28,46 2,01 22,78 Anadolu Grubu Holding 29,76 2,20 12,64 Anadolu Hayat Emek. 11,26 3,87 29,87 Anadolu Isuzu 21,76 6,46 20,89 Anadolu Sigorta 8,13 2,01 7,68 Anel Elektrik 3,09 2,32 -2,52 Arçelik 35,04 3,55 15,26 ARD Bilişim Teknolojileri 57,00 0,09 18,55 Arena Bilgisayar 56,90 8,80 65,41 Armada Bilgisayar 69,00 -0,58 40,59 Arsan Tekstil 8,06 2,81 10,56 Artı Yatırım Holding 9,40 -9,96 62,07 Arzum Ev Aletleri 22,40 -0,53 -9,02 Aselsan 18,41 -0,11 0,88 Ata GMYO 6,07 1,34 10,16 Atakule GMYO 3,54 9,94 40,48 Atlantis Yatırım Holding 9,00 -5,26 61,87 Atlas Yat. Ort. 1,79 0,00 2,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,93 -0,63 5,04 Avrasya GMYO 3,64 -0,82 -10,34 Avrasya Petrol ve Tur. 3,25 0,31 1,56 Avrupa Yatırım Holding 7,10 -0,70 18,33 Ayen Enerji 5,52 0,91 2,03 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,41 -1,42 -8,28 Aygaz 17,80 9,94 21,50 Bagfaş 25,84 -2,05 29,20 Bak Ambalaj 22,64 4,24 12,08 Balatacılar Balatacılık 8,13 6,41 -1,33 Bantaş Ambalaj 4,69 0,43 0,00 Banvit 51,70 -0,58 -0,58 Baştaş Başkent Çimento 17,00 -5,56 -2,13 Batı Çimento 5,76 -0,17 22,29 Batısöke Çimento 2,47 -0,40 1,23 Bayrak Taban Sanayi 10,72 0,94 1,04 Bera Holding 20,78 0,39 2,47 Berkosan Yalıtım 10,28 2,59 15,25 Beşiktaş Futbol Yat. 4,17 -2,80 3,22 Beyaz Filo 12,77 9,99 25,44 Bilici Yatırım 7,22 4,79 8,73 Bim Mağazalar 74,30 -0,93 1,04 Birko Mensucat 1,10 -9,84 -0,90 Birlik Mensucat 2,95 -0,34 -14,74 Bizim Mağazaları 15,46 0,78 0,65 Borusan Mannesmann 34,44 0,35 23,88 Borusan Yat. Paz. 495,00 1,23 8,34 Bosch Fren Sistemleri 1.307,00 -2,97 5,50 Bossa 20,18 -2,61 13,05 Brisa 25,96 10,00 30,19 Burçelik 25,48 -7,28 21,22 Burçelik Vana 54,10 -9,91 8,94 Bursa Çimento 12,08 1,17 0,33 Carrefoursa 70,65 -0,07 -1,60 Casa Emtia Petrol 141,00 3,91 33,02 Ceo Event Medya 6,86 0,88 6,69 Coca Cola İçecek 78,35 -2,43 19,07 Cosmos Yat. Holding 13,75 10,00 70,60 Credıtwest Faktorıng 5,79 1,76 -1,36 Çelebi 176,50 0,11 -3,30 Çelik Halat 20,20 0,00 -5,70 Çemaş Döküm 2,18 0,46 1,40 Çemtaş 16,75 -2,50 5,34 Çimbeton 459,10 -9,96 54,84 Çimentaş 54,50 -9,77 50,72 Çimsa 19,38 0,88 8,88 Çuhadaroğlu Metal 8,40 -0,83 8,67 Dagi Giyim 8,20 -0,73 1,61 Dagi Yatırım Holding 14,78 -1,47 14,57 Dardanel 31,00 0,00 -7,46 Datagate Bilgisayar 18,90 9,95 17,32 Demısaş Döküm 6,38 0,00 -3,48 Denge Holding 6,49 -3,99 18,43 Deniz GMYO 4,19 0,96 22,51 Derimod 10,41 -3,25 6,88 Derlüks Deri 9,44 -1,67 7,03 Desa Deri 10,19 0,49 4,62 Despec Bilgisayar 14,16 6,87 8,42 Deva Holding 25,64 -0,70 6,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,68 2,76 16,87 Diriteks Diriliş Tekstil 4,51 2,97 20,91 Ditaş Doğan 33,82 1,38 3,49 DO-CO 563,40 1,06 -10,57 Doğan Burda 22,28 -4,05 -0,71 Doğan Holding 3,84 6,96 25,08 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,57 0,39 10,35 Doğusan 4,90 -1,61 11,87 Doğuş GMYO 9,60 1,05 17,50 Doğuş Otomotiv 31,10 0,32 8,21 Döktaş Dökümcülük 32,44 2,21 5,94 Duran Doğan Basım 11,46 3,62 9,25 Dyo Boya 12,14 1,08 6,87 Eczacıbaşı İlaç 7,55 -1,44 1,21 Eczacıbaşı Yatırım 37,90 -3,46 36,63 Edip Gayrimenkul 3,23 -0,92 -2,71 Ege Endüstri 1.785,70 -1,17 3,38 Ege Gübre 228,90 -5,41 57,64 Ege Profil 44,52 9,98 16,42 Ege Seramik 13,19 -0,75 28,18 Egeplast 39,82 6,47 19,58 Ekiz Kimya 7,87 1,42 10,38 Emek Elektrik 5,00 -1,57 -15,54 Eminiş Ambalaj 46,36 -9,98 25,84 Emlak Konut GMYO 2,45 -2,00 14,49 Enerjisa Enerji 12,54 -0,71 0,24 Enka İnşaat 8,34 0,24 13,16 Erbosan 48,50 3,06 18,29 Ereğli Demir Çelik 15,67 -1,76 4,96 Ersu Gıda 5,13 -1,72 3,85 Escort Teknoloji 6,82 0,00 3,81 Esenboğa Elektrik 24,08 -1,55 26,54 Etiler Gıda 4,25 0,95 6,78 Euro Kapital Yat. Ort. 3,89 -0,77 1,04 Euro Trend Yat. Ort. 3,53 -0,56 -1,94 Euro Yat. Ort. 4,84 -5,28 7,32 Euro Yatırım Holding 3,59 -0,83 26,41 Fade Gıda 6,19 0,49 0,00 Fenerbahçe Futbol 41,28 -7,90 39,65 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,76 1,20 6,12 F-M İzmit Piston 176,60 -7,25 42,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,53 -0,16 -3,84 Ford Otosan 168,20 1,08 33,49 Formet Çelik Kapı 4,86 -6,00 2,32 Frigo Pak Gıda 22,22 -1,24 5,91 Galatasaray Sportif 3,88 0,26 -4,20 Garanti Bankası 10,13 0,00 -2,31 Garanti Faktoring 12,09 -3,28 8,63 Garanti Yat. Ort. 3,52 -2,49 8,98 Gedik Y. Men. Değ. 14,65 2,88 16,27 Gediz Ambalaj 35,72 1,42 33,28 Gentaş 5,80 1,22 -2,36 Gersan Elektrik 7,10 9,91 15,64 Global Men. Değ. 6,63 5,24 10,32 Global Yat. Holding 5,18 0,39 10,68 Good-Year 8,95 2,52 7,06 Göltaş Çimento 46,62 5,71 12,99 Gözde Girişim 7,20 2,27 -9,77 GSD Denizcilik 5,84 9,98 15,87 GSD Holding 2,44 0,00 -2,79 Gübre Fabrik. 71,90 7,15 -16,44 Güler Yat. Holding 10,21 -0,39 -6,07 Halk GMYO 3,50 2,64 9,03 Hatay Tekstil 19,33 9,95 38,57 Hedef Girişim 3,50 0,00 2,14 Hektaş 26,50 -1,85 38,96 HUB Girişim 18,97 0,64 4,23 Hürriyet Gzt. 2,31 -1,70 10,00 ICBC Turkey Bank 6,65 0,15 2,31 İdealist Danışmanlık 14,04 0,07 4,31 İdealist GMYO 8,50 3,66 25,00 İhlas Ev Aletleri 1,86 -1,06 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,42 -3,40 13,60 İhlas Gazetecilik 3,88 0,78 -4,43 İhlas Holding 1,26 -1,56 1,61 İhlas Yayın Holding 1,16 -0,85 1,75 İndeks Bilgisayar 20,98 1,16 9,67 Info Yatırım 6,58 3,79 2,02 İntema 60,50 10,00 51,63 Inveo Yatırım Holding 94,20 9,98 113,03 İpek Doğal Enerji 13,42 -0,07 2,60 İskenderun Demir Çelik 11,68 6,28 15,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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