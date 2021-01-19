Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,66-0,65-1,03
Acıpayam Selüloz22,509,9731,43
Adel Kalemcilik27,800,07-18,80
Adese Alışveriş Ticaret2,70-1,46-3,57
Afyon Çimento5,565,308,81
Ak Enerji2,31-0,434,52
Akbank7,010,141,15
Akçansa18,950,8014,57
Akdeniz Yatırım Hold.5,170,000,00
Akfen GMYO4,91-2,771,03
Akın Tekstil40,501,3027,52
Akiş GMYO3,54-0,280,28
Akmerkez GMYO67,305,324,52
Aksa14,45-0,96-0,96
Aksa Enerji8,34-0,4812,10
Aksigorta9,94-0,506,88
Aksu Enerji15,333,798,57
Alarko Carrıer483,00-6,3832,37
Alarko GMYO25,100,40-4,05
Alarko Holding10,42-1,6120,60
Albaraka Türk1,99-0,502,58
Alcatel Lucent Teletaş30,823,153,91
Alkim Kağıt16,769,9723,71
Alkim Kimya18,869,9729,73
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,28-1,724,11
Altınyunus Çeşme68,75-5,8237,61
Anadolu Efes28,462,0122,78
Anadolu Grubu Holding29,762,2012,64
Anadolu Hayat Emek.11,263,8729,87
Anadolu Isuzu21,766,4620,89
Anadolu Sigorta8,132,017,68
Anel Elektrik3,092,32-2,52
Arçelik35,043,5515,26
ARD Bilişim Teknolojileri57,000,0918,55
Arena Bilgisayar56,908,8065,41
Armada Bilgisayar69,00-0,5840,59
Arsan Tekstil8,062,8110,56
Artı Yatırım Holding9,40-9,9662,07
Arzum Ev Aletleri22,40-0,53-9,02
Aselsan18,41-0,110,88
Ata GMYO6,071,3410,16
Atakule GMYO3,549,9440,48
Atlantis Yatırım Holding9,00-5,2661,87
Atlas Yat. Ort.1,790,002,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,93-0,635,04
Avrasya GMYO3,64-0,82-10,34
Avrasya Petrol ve Tur.3,250,311,56
Avrupa Yatırım Holding7,10-0,7018,33
Ayen Enerji5,520,912,03
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,41-1,42-8,28
Aygaz17,809,9421,50
Bagfaş25,84-2,0529,20
Bak Ambalaj22,644,2412,08
Balatacılar Balatacılık8,136,41-1,33
Bantaş Ambalaj4,690,430,00
Banvit51,70-0,58-0,58
Baştaş Başkent Çimento17,00-5,56-2,13
Batı Çimento5,76-0,1722,29
Batısöke Çimento2,47-0,401,23
Bayrak Taban Sanayi10,720,941,04
Bera Holding20,780,392,47
Berkosan Yalıtım10,282,5915,25
Beşiktaş Futbol Yat.4,17-2,803,22
Beyaz Filo12,779,9925,44
Bilici Yatırım7,224,798,73
Bim Mağazalar74,30-0,931,04
Birko Mensucat1,10-9,84-0,90
Birlik Mensucat2,95-0,34-14,74
Bizim Mağazaları15,460,780,65
Borusan Mannesmann34,440,3523,88
Borusan Yat. Paz.495,001,238,34
Bosch Fren Sistemleri1.307,00-2,975,50
Bossa20,18-2,6113,05
Brisa25,9610,0030,19
Burçelik25,48-7,2821,22
Burçelik Vana54,10-9,918,94
Bursa Çimento12,081,170,33
Carrefoursa70,65-0,07-1,60
Casa Emtia Petrol141,003,9133,02
Ceo Event Medya6,860,886,69
Coca Cola İçecek78,35-2,4319,07
Cosmos Yat. Holding13,7510,0070,60
Credıtwest Faktorıng5,791,76-1,36
Çelebi176,500,11-3,30
Çelik Halat20,200,00-5,70
Çemaş Döküm2,180,461,40
Çemtaş16,75-2,505,34
Çimbeton459,10-9,9654,84
Çimentaş54,50-9,7750,72
Çimsa19,380,888,88
Çuhadaroğlu Metal8,40-0,838,67
Dagi Giyim8,20-0,731,61
Dagi Yatırım Holding14,78-1,4714,57
Dardanel31,000,00-7,46
Datagate Bilgisayar18,909,9517,32
Demısaş Döküm6,380,00-3,48
Denge Holding6,49-3,9918,43
Deniz GMYO4,190,9622,51
Derimod10,41-3,256,88
Derlüks Deri9,44-1,677,03
Desa Deri10,190,494,62
Despec Bilgisayar14,166,878,42
Deva Holding25,64-0,706,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,682,7616,87
Diriteks Diriliş Tekstil4,512,9720,91
Ditaş Doğan33,821,383,49
DO-CO563,401,06-10,57
Doğan Burda22,28-4,05-0,71
Doğan Holding3,846,9625,08
Doğtaş Kelebek Mobilya2,570,3910,35
Doğusan4,90-1,6111,87
Doğuş GMYO9,601,0517,50
Doğuş Otomotiv31,100,328,21
Döktaş Dökümcülük32,442,215,94
Duran Doğan Basım11,463,629,25
Dyo Boya12,141,086,87
Eczacıbaşı İlaç7,55-1,441,21
Eczacıbaşı Yatırım37,90-3,4636,63
Edip Gayrimenkul3,23-0,92-2,71
Ege Endüstri1.785,70-1,173,38
Ege Gübre228,90-5,4157,64
Ege Profil44,529,9816,42
Ege Seramik13,19-0,7528,18
Egeplast39,826,4719,58
Ekiz Kimya7,871,4210,38
Emek Elektrik5,00-1,57-15,54
Eminiş Ambalaj46,36-9,9825,84
Emlak Konut GMYO2,45-2,0014,49
Enerjisa Enerji12,54-0,710,24
Enka İnşaat8,340,2413,16
Erbosan48,503,0618,29
Ereğli Demir Çelik15,67-1,764,96
Ersu Gıda5,13-1,723,85
Escort Teknoloji6,820,003,81
Esenboğa Elektrik24,08-1,5526,54
Etiler Gıda4,250,956,78
Euro Kapital Yat. Ort.3,89-0,771,04
Euro Trend Yat. Ort.3,53-0,56-1,94
Euro Yat. Ort.4,84-5,287,32
Euro Yatırım Holding3,59-0,8326,41
Fade Gıda6,190,490,00
Fenerbahçe Futbol41,28-7,9039,65
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,761,206,12
F-M İzmit Piston176,60-7,2542,08
Fonet Bilgi Teknolojileri12,53-0,16-3,84
Ford Otosan168,201,0833,49
Formet Çelik Kapı4,86-6,002,32
Frigo Pak Gıda22,22-1,245,91
Galatasaray Sportif3,880,26-4,20
Garanti Bankası10,130,00-2,31
Garanti Faktoring12,09-3,288,63
Garanti Yat. Ort.3,52-2,498,98
Gedik Y. Men. Değ.14,652,8816,27
Gediz Ambalaj35,721,4233,28
Gentaş5,801,22-2,36
Gersan Elektrik7,109,9115,64
Global Men. Değ.6,635,2410,32
Global Yat. Holding5,180,3910,68
Good-Year8,952,527,06
Göltaş Çimento46,625,7112,99
Gözde Girişim7,202,27-9,77
GSD Denizcilik5,849,9815,87
GSD Holding2,440,00-2,79
Gübre Fabrik.71,907,15-16,44
Güler Yat. Holding10,21-0,39-6,07
Halk GMYO3,502,649,03
Hatay Tekstil19,339,9538,57
Hedef Girişim3,500,002,14
Hektaş26,50-1,8538,96
HUB Girişim18,970,644,23
Hürriyet Gzt.2,31-1,7010,00
ICBC Turkey Bank6,650,152,31
İdealist Danışmanlık14,040,074,31
İdealist GMYO8,503,6625,00
İhlas Ev Aletleri1,86-1,06-1,06
İhlas Gayrimenkul1,42-3,4013,60
İhlas Gazetecilik3,880,78-4,43
İhlas Holding1,26-1,561,61
İhlas Yayın Holding1,16-0,851,75
İndeks Bilgisayar20,981,169,67
Info Yatırım6,583,792,02
İntema60,5010,0051,63
Inveo Yatırım Holding94,209,98113,03
İpek Doğal Enerji13,42-0,072,60
İskenderun Demir Çelik11,686,2815,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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