Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,66
|-0,65
|-1,03
|Acıpayam Selüloz
|22,50
|9,97
|31,43
|Adel Kalemcilik
|27,80
|0,07
|-18,80
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,70
|-1,46
|-3,57
|Afyon Çimento
|5,56
|5,30
|8,81
|Ak Enerji
|2,31
|-0,43
|4,52
|Akbank
|7,01
|0,14
|1,15
|Akçansa
|18,95
|0,80
|14,57
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,17
|0,00
|0,00
|Akfen GMYO
|4,91
|-2,77
|1,03
|Akın Tekstil
|40,50
|1,30
|27,52
|Akiş GMYO
|3,54
|-0,28
|0,28
|Akmerkez GMYO
|67,30
|5,32
|4,52
|Aksa
|14,45
|-0,96
|-0,96
|Aksa Enerji
|8,34
|-0,48
|12,10
|Aksigorta
|9,94
|-0,50
|6,88
|Aksu Enerji
|15,33
|3,79
|8,57
|Alarko Carrıer
|483,00
|-6,38
|32,37
|Alarko GMYO
|25,10
|0,40
|-4,05
|Alarko Holding
|10,42
|-1,61
|20,60
|Albaraka Türk
|1,99
|-0,50
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,82
|3,15
|3,91
|Alkim Kağıt
|16,76
|9,97
|23,71
|Alkim Kimya
|18,86
|9,97
|29,73
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,28
|-1,72
|4,11
|Altınyunus Çeşme
|68,75
|-5,82
|37,61
|Anadolu Efes
|28,46
|2,01
|22,78
|Anadolu Grubu Holding
|29,76
|2,20
|12,64
|Anadolu Hayat Emek.
|11,26
|3,87
|29,87
|Anadolu Isuzu
|21,76
|6,46
|20,89
|Anadolu Sigorta
|8,13
|2,01
|7,68
|Anel Elektrik
|3,09
|2,32
|-2,52
|Arçelik
|35,04
|3,55
|15,26
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,00
|0,09
|18,55
|Arena Bilgisayar
|56,90
|8,80
|65,41
|Armada Bilgisayar
|69,00
|-0,58
|40,59
|Arsan Tekstil
|8,06
|2,81
|10,56
|Artı Yatırım Holding
|9,40
|-9,96
|62,07
|Arzum Ev Aletleri
|22,40
|-0,53
|-9,02
|Aselsan
|18,41
|-0,11
|0,88
|Ata GMYO
|6,07
|1,34
|10,16
|Atakule GMYO
|3,54
|9,94
|40,48
|Atlantis Yatırım Holding
|9,00
|-5,26
|61,87
|Atlas Yat. Ort.
|1,79
|0,00
|2,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,93
|-0,63
|5,04
|Avrasya GMYO
|3,64
|-0,82
|-10,34
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,25
|0,31
|1,56
|Avrupa Yatırım Holding
|7,10
|-0,70
|18,33
|Ayen Enerji
|5,52
|0,91
|2,03
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,41
|-1,42
|-8,28
|Aygaz
|17,80
|9,94
|21,50
|Bagfaş
|25,84
|-2,05
|29,20
|Bak Ambalaj
|22,64
|4,24
|12,08
|Balatacılar Balatacılık
|8,13
|6,41
|-1,33
|Bantaş Ambalaj
|4,69
|0,43
|0,00
|Banvit
|51,70
|-0,58
|-0,58
|Baştaş Başkent Çimento
|17,00
|-5,56
|-2,13
|Batı Çimento
|5,76
|-0,17
|22,29
|Batısöke Çimento
|2,47
|-0,40
|1,23
|Bayrak Taban Sanayi
|10,72
|0,94
|1,04
|Bera Holding
|20,78
|0,39
|2,47
|Berkosan Yalıtım
|10,28
|2,59
|15,25
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,17
|-2,80
|3,22
|Beyaz Filo
|12,77
|9,99
|25,44
|Bilici Yatırım
|7,22
|4,79
|8,73
|Bim Mağazalar
|74,30
|-0,93
|1,04
|Birko Mensucat
|1,10
|-9,84
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,95
|-0,34
|-14,74
|Bizim Mağazaları
|15,46
|0,78
|0,65
|Borusan Mannesmann
|34,44
|0,35
|23,88
|Borusan Yat. Paz.
|495,00
|1,23
|8,34
|Bosch Fren Sistemleri
|1.307,00
|-2,97
|5,50
|Bossa
|20,18
|-2,61
|13,05
|Brisa
|25,96
|10,00
|30,19
|Burçelik
|25,48
|-7,28
|21,22
|Burçelik Vana
|54,10
|-9,91
|8,94
|Bursa Çimento
|12,08
|1,17
|0,33
|Carrefoursa
|70,65
|-0,07
|-1,60
|Casa Emtia Petrol
|141,00
|3,91
|33,02
|Ceo Event Medya
|6,86
|0,88
|6,69
|Coca Cola İçecek
|78,35
|-2,43
|19,07
|Cosmos Yat. Holding
|13,75
|10,00
|70,60
|Credıtwest Faktorıng
|5,79
|1,76
|-1,36
|Çelebi
|176,50
|0,11
|-3,30
|Çelik Halat
|20,20
|0,00
|-5,70
|Çemaş Döküm
|2,18
|0,46
|1,40
|Çemtaş
|16,75
|-2,50
|5,34
|Çimbeton
|459,10
|-9,96
|54,84
|Çimentaş
|54,50
|-9,77
|50,72
|Çimsa
|19,38
|0,88
|8,88
|Çuhadaroğlu Metal
|8,40
|-0,83
|8,67
|Dagi Giyim
|8,20
|-0,73
|1,61
|Dagi Yatırım Holding
|14,78
|-1,47
|14,57
|Dardanel
|31,00
|0,00
|-7,46
|Datagate Bilgisayar
|18,90
|9,95
|17,32
|Demısaş Döküm
|6,38
|0,00
|-3,48
|Denge Holding
|6,49
|-3,99
|18,43
|Deniz GMYO
|4,19
|0,96
|22,51
|Derimod
|10,41
|-3,25
|6,88
|Derlüks Deri
|9,44
|-1,67
|7,03
|Desa Deri
|10,19
|0,49
|4,62
|Despec Bilgisayar
|14,16
|6,87
|8,42
|Deva Holding
|25,64
|-0,70
|6,21
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,68
|2,76
|16,87
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,51
|2,97
|20,91
|Ditaş Doğan
|33,82
|1,38
|3,49
|DO-CO
|563,40
|1,06
|-10,57
|Doğan Burda
|22,28
|-4,05
|-0,71
|Doğan Holding
|3,84
|6,96
|25,08
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,57
|0,39
|10,35
|Doğusan
|4,90
|-1,61
|11,87
|Doğuş GMYO
|9,60
|1,05
|17,50
|Doğuş Otomotiv
|31,10
|0,32
|8,21
|Döktaş Dökümcülük
|32,44
|2,21
|5,94
|Duran Doğan Basım
|11,46
|3,62
|9,25
|Dyo Boya
|12,14
|1,08
|6,87
|Eczacıbaşı İlaç
|7,55
|-1,44
|1,21
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,90
|-3,46
|36,63
|Edip Gayrimenkul
|3,23
|-0,92
|-2,71
|Ege Endüstri
|1.785,70
|-1,17
|3,38
|Ege Gübre
|228,90
|-5,41
|57,64
|Ege Profil
|44,52
|9,98
|16,42
|Ege Seramik
|13,19
|-0,75
|28,18
|Egeplast
|39,82
|6,47
|19,58
|Ekiz Kimya
|7,87
|1,42
|10,38
|Emek Elektrik
|5,00
|-1,57
|-15,54
|Eminiş Ambalaj
|46,36
|-9,98
|25,84
|Emlak Konut GMYO
|2,45
|-2,00
|14,49
|Enerjisa Enerji
|12,54
|-0,71
|0,24
|Enka İnşaat
|8,34
|0,24
|13,16
|Erbosan
|48,50
|3,06
|18,29
|Ereğli Demir Çelik
|15,67
|-1,76
|4,96
|Ersu Gıda
|5,13
|-1,72
|3,85
|Escort Teknoloji
|6,82
|0,00
|3,81
|Esenboğa Elektrik
|24,08
|-1,55
|26,54
|Etiler Gıda
|4,25
|0,95
|6,78
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,89
|-0,77
|1,04
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,53
|-0,56
|-1,94
|Euro Yat. Ort.
|4,84
|-5,28
|7,32
|Euro Yatırım Holding
|3,59
|-0,83
|26,41
|Fade Gıda
|6,19
|0,49
|0,00
|Fenerbahçe Futbol
|41,28
|-7,90
|39,65
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,76
|1,20
|6,12
|F-M İzmit Piston
|176,60
|-7,25
|42,08
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,53
|-0,16
|-3,84
|Ford Otosan
|168,20
|1,08
|33,49
|Formet Çelik Kapı
|4,86
|-6,00
|2,32
|Frigo Pak Gıda
|22,22
|-1,24
|5,91
|Galatasaray Sportif
|3,88
|0,26
|-4,20
|Garanti Bankası
|10,13
|0,00
|-2,31
|Garanti Faktoring
|12,09
|-3,28
|8,63
|Garanti Yat. Ort.
|3,52
|-2,49
|8,98
|Gedik Y. Men. Değ.
|14,65
|2,88
|16,27
|Gediz Ambalaj
|35,72
|1,42
|33,28
|Gentaş
|5,80
|1,22
|-2,36
|Gersan Elektrik
|7,10
|9,91
|15,64
|Global Men. Değ.
|6,63
|5,24
|10,32
|Global Yat. Holding
|5,18
|0,39
|10,68
|Good-Year
|8,95
|2,52
|7,06
|Göltaş Çimento
|46,62
|5,71
|12,99
|Gözde Girişim
|7,20
|2,27
|-9,77
|GSD Denizcilik
|5,84
|9,98
|15,87
|GSD Holding
|2,44
|0,00
|-2,79
|Gübre Fabrik.
|71,90
|7,15
|-16,44
|Güler Yat. Holding
|10,21
|-0,39
|-6,07
|Halk GMYO
|3,50
|2,64
|9,03
|Hatay Tekstil
|19,33
|9,95
|38,57
|Hedef Girişim
|3,50
|0,00
|2,14
|Hektaş
|26,50
|-1,85
|38,96
|HUB Girişim
|18,97
|0,64
|4,23
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|-1,70
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|6,65
|0,15
|2,31
|İdealist Danışmanlık
|14,04
|0,07
|4,31
|İdealist GMYO
|8,50
|3,66
|25,00
|İhlas Ev Aletleri
|1,86
|-1,06
|-1,06
|İhlas Gayrimenkul
|1,42
|-3,40
|13,60
|İhlas Gazetecilik
|3,88
|0,78
|-4,43
|İhlas Holding
|1,26
|-1,56
|1,61
|İhlas Yayın Holding
|1,16
|-0,85
|1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,98
|1,16
|9,67
|Info Yatırım
|6,58
|3,79
|2,02
|İntema
|60,50
|10,00
|51,63
|Inveo Yatırım Holding
|94,20
|9,98
|113,03
|İpek Doğal Enerji
|13,42
|-0,07
|2,60
|İskenderun Demir Çelik
|11,68
|6,28
|15,53
(Sürecek)
Kaynak: AA
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