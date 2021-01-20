Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

20.01.2021 18:39
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,62-0,52-1,55
Acıpayam Selüloz23,845,9639,25
Adel Kalemcilik28,522,59-16,69
Adese Alışveriş Ticaret2,710,37-3,21
Afyon Çimento5,37-3,425,09
Ak Enerji2,341,305,88
Akbank6,92-1,28-0,14
Akçansa19,100,7915,48
Akdeniz Yatırım Hold.5,16-0,19-0,19
Akfen GMYO4,85-1,22-0,21
Akın Tekstil43,447,2636,78
Akiş GMYO3,601,691,98
Akmerkez GMYO70,354,539,25
Aksa14,560,76-0,21
Aksa Enerji8,673,9616,53
Aksigorta10,041,017,96
Aksu Enerji15,501,119,77
Alarko Carrıer470,00-2,6928,80
Alarko GMYO26,405,180,92
Alarko Holding10,40-0,1920,37
Albaraka Türk2,063,526,19
Alcatel Lucent Teletaş30,50-1,042,83
Alkim Kağıt17,031,6125,70
Alkim Kimya19,051,0131,04
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,280,004,11
Altınyunus Çeşme75,609,9651,32
Anadolu Efes28,34-0,4222,26
Anadolu Grubu Holding30,301,8114,69
Anadolu Hayat Emek.11,502,1332,64
Anadolu Isuzu21,56-0,9219,78
Anadolu Sigorta8,302,099,93
Anel Elektrik3,203,560,95
Arçelik34,84-0,5714,61
ARD Bilişim Teknolojileri57,300,5319,18
Arena Bilgisayar56,10-1,4163,08
Armada Bilgisayar69,250,3641,10
Arsan Tekstil8,161,2411,93
Artı Yatırım Holding8,46-10,0045,86
Arzum Ev Aletleri22,400,00-9,02
Aselsan18,19-1,20-0,33
Ata GMYO6,03-0,669,44
Atakule GMYO3,899,8954,37
Atlantis Yatırım Holding8,10-10,0045,68
Atlas Yat. Ort.1,78-0,561,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,080,795,87
Avrasya GMYO3,62-0,55-10,84
Avrasya Petrol ve Tur.3,23-0,620,94
Avrupa Yatırım Holding7,779,4429,50
Ayen Enerji5,611,633,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,157,11-1,76
Aygaz18,574,3326,76
Bagfaş28,429,9842,10
Bak Ambalaj22,26-1,6810,20
Balatacılar Balatacılık7,99-1,72-3,03
Bantaş Ambalaj4,924,904,90
Banvit51,50-0,39-0,96
Baştaş Başkent Çimento16,67-1,94-4,03
Batı Çimento5,851,5624,20
Batısöke Çimento2,44-1,210,00
Bayrak Taban Sanayi10,760,371,41
Bera Holding20,50-1,351,08
Berkosan Yalıtım9,97-3,0211,77
Beşiktaş Futbol Yat.4,12-1,201,98
Beyaz Filo14,049,9537,92
Bilici Yatırım7,15-0,977,68
Bim Mağazalar75,401,482,54
Birko Mensucat1,176,365,41
Birlik Mensucat2,87-2,71-17,05
Bizim Mağazaları16,194,725,40
Borusan Mannesmann34,660,6424,68
Borusan Yat. Paz.510,003,0311,62
Bosch Fren Sistemleri1.296,50-0,804,65
Bossa22,189,9124,26
Brisa26,582,3933,30
Burçelik25,560,3121,60
Burçelik Vana53,35-1,397,43
Bursa Çimento12,342,152,49
Carrefoursa70,10-0,78-2,37
Casa Emtia Petrol150,006,3841,51
Ceo Event Medya7,154,2311,20
Coca Cola İçecek77,75-0,7718,16
Cosmos Yat. Holding15,129,9687,59
Credıtwest Faktorıng5,68-1,90-3,24
Çelebi177,800,74-2,59
Çelik Halat21,506,440,37
Çemaş Döküm2,190,461,86
Çemtaş17,212,758,23
Çimbeton431,50-6,0145,53
Çimentaş49,06-9,9835,67
Çimsa19,922,7911,91
Çuhadaroğlu Metal8,410,128,80
Dagi Giyim8,240,492,11
Dagi Yatırım Holding14,35-2,9111,24
Dardanel30,50-1,61-8,96
Datagate Bilgisayar18,950,2617,63
Demısaş Döküm6,552,66-0,91
Denge Holding6,13-5,5511,86
Deniz GMYO4,609,7934,50
Derimod10,803,7510,88
Derlüks Deri9,652,229,41
Desa Deri10,08-1,083,49
Despec Bilgisayar13,94-1,556,74
Deva Holding25,58-0,235,97
Dinamik Isı Makina Yalıtım12,690,0816,96
Diriteks Diriliş Tekstil4,42-2,0018,50
Ditaş Doğan37,209,9913,83
DO-CO557,40-1,06-11,52
Doğan Burda22,601,440,71
Doğan Holding3,881,0426,38
Doğtaş Kelebek Mobilya2,777,7818,94
Doğusan5,114,2916,67
Doğuş GMYO9,923,3321,42
Doğuş Otomotiv34,209,9719,00
Döktaş Dökümcülük32,26-0,555,36
Duran Doğan Basım11,20-2,276,77
Dyo Boya12,785,2712,50
Eczacıbaşı İlaç7,560,131,34
Eczacıbaşı Yatırım38,381,2738,36
Edip Gayrimenkul3,240,31-2,41
Ege Endüstri1.795,000,523,92
Ege Gübre229,100,0957,78
Ege Profil44,580,1316,58
Ege Seramik13,260,5328,86
Egeplast39,820,0019,58
Ekiz Kimya8,275,0815,99
Emek Elektrik4,96-0,80-16,22
Eminiş Ambalaj42,00-9,4014,01
Emlak Konut GMYO2,460,4114,95
Enerjisa Enerji12,37-1,36-1,12
Enka İnşaat8,32-0,2412,89
Erbosan47,98-1,0717,02
Ereğli Demir Çelik15,700,195,16
Ersu Gıda5,303,317,29
Escort Teknoloji6,75-1,032,74
Esenboğa Elektrik23,90-0,7525,59
Etiler Gıda4,301,188,04
Euro Kapital Yat. Ort.3,85-1,030,00
Euro Trend Yat. Ort.3,591,70-0,28
Euro Yat. Ort.4,972,6910,20
Euro Yatırım Holding3,620,8427,46
Fade Gıda6,18-0,16-0,16
Fenerbahçe Futbol39,10-5,2832,27
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,165,9212,40
F-M İzmit Piston194,209,9756,23
Fonet Bilgi Teknolojileri13,255,751,69
Ford Otosan166,20-1,1931,90
Formet Çelik Kapı4,78-1,650,63
Frigo Pak Gıda22,00-0,994,86
Galatasaray Sportif3,900,52-3,70
Garanti Bankası10,05-0,79-3,09
Garanti Faktoring12,00-0,747,82
Garanti Yat. Ort.3,520,008,98
Gedik Y. Men. Değ.14,50-1,0215,08
Gediz Ambalaj36,502,1836,19
Gentaş5,70-1,72-4,04
Gersan Elektrik7,8110,0027,20
Global Men. Değ.6,731,5111,98
Global Yat. Holding5,445,0216,24
Good-Year9,041,018,13
Göltaş Çimento45,48-2,4510,23
Gözde Girişim7,12-1,11-10,78
GSD Denizcilik5,59-4,2810,91
GSD Holding2,43-0,41-3,19
Gübre Fabrik.71,10-1,11-17,37
Güler Yat. Holding10,12-0,88-6,90
Halk GMYO3,520,579,66
Hatay Tekstil19,701,9141,22
Hedef Girişim3,695,437,69
Hektaş27,804,9145,78
HUB Girişim18,88-0,473,74
Hürriyet Gzt.2,372,6012,86
ICBC Turkey Bank6,59-0,901,38
İdealist Danışmanlık14,483,137,58
İdealist GMYO8,32-2,1222,35
İhlas Ev Aletleri1,881,080,00
İhlas Gayrimenkul1,452,1116,00
İhlas Gazetecilik3,910,77-3,69
İhlas Holding1,313,975,65
İhlas Yayın Holding1,170,862,63
İndeks Bilgisayar20,62-1,727,79
Info Yatırım7,087,609,77
İntema66,5510,0066,79
Inveo Yatırım Holding103,609,98134,28
İpek Doğal Enerji13,32-0,751,83
İskenderun Demir Çelik11,680,0015,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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