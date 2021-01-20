Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,62 -0,52 -1,55 Acıpayam Selüloz 23,84 5,96 39,25 Adel Kalemcilik 28,52 2,59 -16,69 Adese Alışveriş Ticaret 2,71 0,37 -3,21 Afyon Çimento 5,37 -3,42 5,09 Ak Enerji 2,34 1,30 5,88 Akbank 6,92 -1,28 -0,14 Akçansa 19,10 0,79 15,48 Akdeniz Yatırım Hold. 5,16 -0,19 -0,19 Akfen GMYO 4,85 -1,22 -0,21 Akın Tekstil 43,44 7,26 36,78 Akiş GMYO 3,60 1,69 1,98 Akmerkez GMYO 70,35 4,53 9,25 Aksa 14,56 0,76 -0,21 Aksa Enerji 8,67 3,96 16,53 Aksigorta 10,04 1,01 7,96 Aksu Enerji 15,50 1,11 9,77 Alarko Carrıer 470,00 -2,69 28,80 Alarko GMYO 26,40 5,18 0,92 Alarko Holding 10,40 -0,19 20,37 Albaraka Türk 2,06 3,52 6,19 Alcatel Lucent Teletaş 30,50 -1,04 2,83 Alkim Kağıt 17,03 1,61 25,70 Alkim Kimya 19,05 1,01 31,04 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,28 0,00 4,11 Altınyunus Çeşme 75,60 9,96 51,32 Anadolu Efes 28,34 -0,42 22,26 Anadolu Grubu Holding 30,30 1,81 14,69 Anadolu Hayat Emek. 11,50 2,13 32,64 Anadolu Isuzu 21,56 -0,92 19,78 Anadolu Sigorta 8,30 2,09 9,93 Anel Elektrik 3,20 3,56 0,95 Arçelik 34,84 -0,57 14,61 ARD Bilişim Teknolojileri 57,30 0,53 19,18 Arena Bilgisayar 56,10 -1,41 63,08 Armada Bilgisayar 69,25 0,36 41,10 Arsan Tekstil 8,16 1,24 11,93 Artı Yatırım Holding 8,46 -10,00 45,86 Arzum Ev Aletleri 22,40 0,00 -9,02 Aselsan 18,19 -1,20 -0,33 Ata GMYO 6,03 -0,66 9,44 Atakule GMYO 3,89 9,89 54,37 Atlantis Yatırım Holding 8,10 -10,00 45,68 Atlas Yat. Ort. 1,78 -0,56 1,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,08 0,79 5,87 Avrasya GMYO 3,62 -0,55 -10,84 Avrasya Petrol ve Tur. 3,23 -0,62 0,94 Avrupa Yatırım Holding 7,77 9,44 29,50 Ayen Enerji 5,61 1,63 3,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,15 7,11 -1,76 Aygaz 18,57 4,33 26,76 Bagfaş 28,42 9,98 42,10 Bak Ambalaj 22,26 -1,68 10,20 Balatacılar Balatacılık 7,99 -1,72 -3,03 Bantaş Ambalaj 4,92 4,90 4,90 Banvit 51,50 -0,39 -0,96 Baştaş Başkent Çimento 16,67 -1,94 -4,03 Batı Çimento 5,85 1,56 24,20 Batısöke Çimento 2,44 -1,21 0,00 Bayrak Taban Sanayi 10,76 0,37 1,41 Bera Holding 20,50 -1,35 1,08 Berkosan Yalıtım 9,97 -3,02 11,77 Beşiktaş Futbol Yat. 4,12 -1,20 1,98 Beyaz Filo 14,04 9,95 37,92 Bilici Yatırım 7,15 -0,97 7,68 Bim Mağazalar 75,40 1,48 2,54 Birko Mensucat 1,17 6,36 5,41 Birlik Mensucat 2,87 -2,71 -17,05 Bizim Mağazaları 16,19 4,72 5,40 Borusan Mannesmann 34,66 0,64 24,68 Borusan Yat. Paz. 510,00 3,03 11,62 Bosch Fren Sistemleri 1.296,50 -0,80 4,65 Bossa 22,18 9,91 24,26 Brisa 26,58 2,39 33,30 Burçelik 25,56 0,31 21,60 Burçelik Vana 53,35 -1,39 7,43 Bursa Çimento 12,34 2,15 2,49 Carrefoursa 70,10 -0,78 -2,37 Casa Emtia Petrol 150,00 6,38 41,51 Ceo Event Medya 7,15 4,23 11,20 Coca Cola İçecek 77,75 -0,77 18,16 Cosmos Yat. Holding 15,12 9,96 87,59 Credıtwest Faktorıng 5,68 -1,90 -3,24 Çelebi 177,80 0,74 -2,59 Çelik Halat 21,50 6,44 0,37 Çemaş Döküm 2,19 0,46 1,86 Çemtaş 17,21 2,75 8,23 Çimbeton 431,50 -6,01 45,53 Çimentaş 49,06 -9,98 35,67 Çimsa 19,92 2,79 11,91 Çuhadaroğlu Metal 8,41 0,12 8,80 Dagi Giyim 8,24 0,49 2,11 Dagi Yatırım Holding 14,35 -2,91 11,24 Dardanel 30,50 -1,61 -8,96 Datagate Bilgisayar 18,95 0,26 17,63 Demısaş Döküm 6,55 2,66 -0,91 Denge Holding 6,13 -5,55 11,86 Deniz GMYO 4,60 9,79 34,50 Derimod 10,80 3,75 10,88 Derlüks Deri 9,65 2,22 9,41 Desa Deri 10,08 -1,08 3,49 Despec Bilgisayar 13,94 -1,55 6,74 Deva Holding 25,58 -0,23 5,97 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,69 0,08 16,96 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 -2,00 18,50 Ditaş Doğan 37,20 9,99 13,83 DO-CO 557,40 -1,06 -11,52 Doğan Burda 22,60 1,44 0,71 Doğan Holding 3,88 1,04 26,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,77 7,78 18,94 Doğusan 5,11 4,29 16,67 Doğuş GMYO 9,92 3,33 21,42 Doğuş Otomotiv 34,20 9,97 19,00 Döktaş Dökümcülük 32,26 -0,55 5,36 Duran Doğan Basım 11,20 -2,27 6,77 Dyo Boya 12,78 5,27 12,50 Eczacıbaşı İlaç 7,56 0,13 1,34 Eczacıbaşı Yatırım 38,38 1,27 38,36 Edip Gayrimenkul 3,24 0,31 -2,41 Ege Endüstri 1.795,00 0,52 3,92 Ege Gübre 229,10 0,09 57,78 Ege Profil 44,58 0,13 16,58 Ege Seramik 13,26 0,53 28,86 Egeplast 39,82 0,00 19,58 Ekiz Kimya 8,27 5,08 15,99 Emek Elektrik 4,96 -0,80 -16,22 Eminiş Ambalaj 42,00 -9,40 14,01 Emlak Konut GMYO 2,46 0,41 14,95 Enerjisa Enerji 12,37 -1,36 -1,12 Enka İnşaat 8,32 -0,24 12,89 Erbosan 47,98 -1,07 17,02 Ereğli Demir Çelik 15,70 0,19 5,16 Ersu Gıda 5,30 3,31 7,29 Escort Teknoloji 6,75 -1,03 2,74 Esenboğa Elektrik 23,90 -0,75 25,59 Etiler Gıda 4,30 1,18 8,04 Euro Kapital Yat. Ort. 3,85 -1,03 0,00 Euro Trend Yat. Ort. 3,59 1,70 -0,28 Euro Yat. Ort. 4,97 2,69 10,20 Euro Yatırım Holding 3,62 0,84 27,46 Fade Gıda 6,18 -0,16 -0,16 Fenerbahçe Futbol 39,10 -5,28 32,27 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,16 5,92 12,40 F-M İzmit Piston 194,20 9,97 56,23 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,25 5,75 1,69 Ford Otosan 166,20 -1,19 31,90 Formet Çelik Kapı 4,78 -1,65 0,63 Frigo Pak Gıda 22,00 -0,99 4,86 Galatasaray Sportif 3,90 0,52 -3,70 Garanti Bankası 10,05 -0,79 -3,09 Garanti Faktoring 12,00 -0,74 7,82 Garanti Yat. Ort. 3,52 0,00 8,98 Gedik Y. Men. Değ. 14,50 -1,02 15,08 Gediz Ambalaj 36,50 2,18 36,19 Gentaş 5,70 -1,72 -4,04 Gersan Elektrik 7,81 10,00 27,20 Global Men. Değ. 6,73 1,51 11,98 Global Yat. Holding 5,44 5,02 16,24 Good-Year 9,04 1,01 8,13 Göltaş Çimento 45,48 -2,45 10,23 Gözde Girişim 7,12 -1,11 -10,78 GSD Denizcilik 5,59 -4,28 10,91 GSD Holding 2,43 -0,41 -3,19 Gübre Fabrik. 71,10 -1,11 -17,37 Güler Yat. Holding 10,12 -0,88 -6,90 Halk GMYO 3,52 0,57 9,66 Hatay Tekstil 19,70 1,91 41,22 Hedef Girişim 3,69 5,43 7,69 Hektaş 27,80 4,91 45,78 HUB Girişim 18,88 -0,47 3,74 Hürriyet Gzt. 2,37 2,60 12,86 ICBC Turkey Bank 6,59 -0,90 1,38 İdealist Danışmanlık 14,48 3,13 7,58 İdealist GMYO 8,32 -2,12 22,35 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,08 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,45 2,11 16,00 İhlas Gazetecilik 3,91 0,77 -3,69 İhlas Holding 1,31 3,97 5,65 İhlas Yayın Holding 1,17 0,86 2,63 İndeks Bilgisayar 20,62 -1,72 7,79 Info Yatırım 7,08 7,60 9,77 İntema 66,55 10,00 66,79 Inveo Yatırım Holding 103,60 9,98 134,28 İpek Doğal Enerji 13,32 -0,75 1,83 İskenderun Demir Çelik 11,68 0,00 15,53 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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