Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

21.01.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,690,92-0,65
Acıpayam Selüloz23,30-2,2736,10
Adel Kalemcilik28,24-0,98-17,51
Adese Alışveriş Ticaret2,710,00-3,21
Afyon Çimento5,522,798,02
Ak Enerji2,340,005,88
Akbank6,91-0,14-0,29
Akçansa20,245,9722,37
Akdeniz Yatırım Hold.5,302,712,51
Akfen GMYO4,82-0,62-0,82
Akın Tekstil47,509,3549,56
Akiş GMYO3,56-1,110,85
Akmerkez GMYO68,00-3,345,60
Aksa14,44-0,82-1,03
Aksa Enerji9,276,9224,60
Aksigorta10,00-0,407,53
Aksu Enerji14,99-3,296,16
Alarko Carrıer431,00-8,3018,11
Alarko GMYO25,88-1,97-1,07
Alarko Holding10,27-1,2518,87
Albaraka Türk2,091,467,73
Alcatel Lucent Teletaş31,162,165,06
Alkim Kağıt16,20-4,8719,58
Alkim Kimya18,43-3,2526,78
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,21-3,070,91
Altınyunus Çeşme83,159,9966,43
Anadolu Efes27,50-2,9618,64
Anadolu Grubu Holding30,06-0,7913,78
Anadolu Hayat Emek.11,15-3,0428,60
Anadolu Isuzu22,102,5022,78
Anadolu Sigorta8,300,009,93
Anel Elektrik3,14-1,88-0,95
Arçelik34,82-0,0614,54
ARD Bilişim Teknolojileri56,90-0,7018,34
Arena Bilgisayar58,554,3770,20
Armada Bilgisayar68,65-0,8739,87
Arsan Tekstil8,514,2916,74
Artı Yatırım Holding7,82-7,5734,83
Arzum Ev Aletleri22,36-0,18-9,18
Aselsan18,04-0,82-1,15
Ata GMYO6,243,4813,25
Atakule GMYO4,279,7769,44
Atlantis Yatırım Holding8,9110,0060,25
Atlas Yat. Ort.1,801,122,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,73-1,833,93
Avrasya GMYO3,835,80-5,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,260,931,87
Avrupa Yatırım Holding7,54-2,9625,67
Ayen Enerji5,905,179,06
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,573,771,94
Aygaz17,69-4,7420,75
Bagfaş28,32-0,3541,60
Bak Ambalaj23,224,3114,95
Balatacılar Balatacılık7,70-3,63-6,55
Bantaş Ambalaj4,920,004,90
Banvit54,004,853,85
Baştaş Başkent Çimento15,50-7,02-10,77
Batı Çimento6,439,9136,52
Batısöke Çimento2,596,156,15
Bayrak Taban Sanayi10,60-1,49-0,09
Bera Holding20,08-2,05-0,99
Berkosan Yalıtım10,323,5115,70
Beşiktaş Futbol Yat.4,242,914,95
Beyaz Filo12,96-7,6927,31
Bilici Yatırım7,291,969,79
Bim Mağazalar73,60-2,390,09
Birko Mensucat1,14-2,562,70
Birlik Mensucat2,86-0,35-17,34
Bizim Mağazaları15,89-1,853,45
Borusan Mannesmann34,14-1,5022,81
Borusan Yat. Paz.519,801,9213,77
Bosch Fren Sistemleri1.280,70-1,223,37
Bossa22,00-0,8123,25
Brisa26,16-1,5831,19
Burçelik25,00-2,1918,93
Burçelik Vana52,40-1,785,52
Bursa Çimento12,12-1,780,66
Carrefoursa69,40-1,00-3,34
Casa Emtia Petrol151,000,6742,45
Ceo Event Medya7,03-1,689,33
Coca Cola İçecek79,001,6120,06
Cosmos Yat. Holding16,639,99106,33
Credıtwest Faktorıng5,59-1,58-4,77
Çelebi173,70-2,31-4,83
Çelik Halat22,142,983,36
Çemaş Döküm2,200,462,33
Çemtaş16,86-2,036,03
Çimbeton390,40-9,5231,67
Çimentaş48,96-0,2035,40
Çimsa21,608,4321,35
Çuhadaroğlu Metal8,32-1,077,63
Dagi Giyim8,331,093,22
Dagi Yatırım Holding14,480,9112,25
Dardanel31,001,64-7,46
Datagate Bilgisayar18,990,2117,88
Demısaş Döküm6,53-0,31-1,21
Denge Holding6,00-2,129,49
Deniz GMYO4,49-2,3931,29
Derimod11,809,2621,15
Derlüks Deri9,57-0,838,50
Desa Deri10,352,686,26
Despec Bilgisayar14,373,0810,03
Deva Holding26,503,609,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,022,6020,00
Diriteks Diriliş Tekstil4,35-1,5816,62
Ditaş Doğan40,9210,0025,21
DO-CO549,10-1,49-12,84
Doğan Burda23,343,274,01
Doğan Holding3,75-3,3522,15
Doğtaş Kelebek Mobilya2,915,0524,95
Doğusan5,130,3917,12
Doğuş GMYO9,75-1,7119,34
Doğuş Otomotiv33,80-1,1717,61
Döktaş Dökümcülük35,489,9815,87
Duran Doğan Basım10,85-3,123,43
Dyo Boya14,059,9423,68
Eczacıbaşı İlaç7,914,636,03
Eczacıbaşı Yatırım38,20-0,4737,71
Edip Gayrimenkul3,425,563,01
Ege Endüstri1.760,00-1,951,89
Ege Gübre228,10-0,4457,09
Ege Profil42,38-4,9310,83
Ege Seramik13,15-0,8327,79
Egeplast35,84-9,997,63
Ekiz Kimya8,300,3616,41
Emek Elektrik5,062,02-14,53
Eminiş Ambalaj37,86-9,862,77
Emlak Konut GMYO2,512,0317,29
Enerjisa Enerji12,642,181,04
Enka İnşaat8,25-0,8411,94
Erbosan49,523,2120,78
Ereğli Demir Çelik15,20-3,181,81
Ersu Gıda5,666,7914,57
Escort Teknoloji7,429,9312,94
Esenboğa Elektrik23,72-0,7524,65
Etiler Gıda4,300,008,04
Euro Kapital Yat. Ort.3,83-0,52-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,733,903,61
Euro Yat. Ort.4,73-4,834,88
Euro Yatırım Holding3,640,5528,17
Fade Gıda6,505,185,01
Fenerbahçe Futbol38,86-0,6131,46
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,83-4,617,22
F-M İzmit Piston199,802,8860,74
Fonet Bilgi Teknolojileri12,89-2,72-1,07
Ford Otosan163,00-1,9329,37
Formet Çelik Kapı4,69-1,88-1,26
Frigo Pak Gıda23,406,3611,53
Galatasaray Sportif3,88-0,51-4,20
Garanti Bankası10,02-0,30-3,38
Garanti Faktoring11,80-1,676,02
Garanti Yat. Ort.3,50-0,578,36
Gedik Y. Men. Değ.15,9510,0026,59
Gediz Ambalaj36,00-1,3734,33
Gentaş5,68-0,35-4,38
Gersan Elektrik8,144,2332,57
Global Men. Değ.6,50-3,428,15
Global Yat. Holding5,27-3,1312,61
Good-Year8,87-1,886,10
Göltaş Çimento47,805,1015,85
Gözde Girişim7,09-0,42-11,15
GSD Denizcilik5,42-3,047,54
GSD Holding2,492,47-0,80
Gübre Fabrik.67,90-4,50-21,09
Güler Yat. Holding10,190,69-6,26
Halk GMYO3,879,9420,56
Hatay Tekstil20,303,0545,52
Hedef Girişim3,802,9810,90
Hektaş27,00-2,8841,58
HUB Girişim18,970,484,23
Hürriyet Gzt.2,609,7023,81
ICBC Turkey Bank6,610,301,69
İdealist Danışmanlık14,983,4511,29
İdealist GMYO8,421,2023,82
İhlas Ev Aletleri1,911,601,60
İhlas Gayrimenkul1,460,6916,80
İhlas Gazetecilik3,981,79-1,97
İhlas Holding1,28-2,293,23
İhlas Yayın Holding1,170,002,63
İndeks Bilgisayar20,58-0,197,58
Info Yatırım7,262,5412,56
İntema73,209,9983,46
Inveo Yatırım Holding110,706,85150,34
İpek Doğal Enerji13,390,532,37
İskenderun Demir Çelik11,49-1,6313,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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