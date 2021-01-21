Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,69 0,92 -0,65 Acıpayam Selüloz 23,30 -2,27 36,10 Adel Kalemcilik 28,24 -0,98 -17,51 Adese Alışveriş Ticaret 2,71 0,00 -3,21 Afyon Çimento 5,52 2,79 8,02 Ak Enerji 2,34 0,00 5,88 Akbank 6,91 -0,14 -0,29 Akçansa 20,24 5,97 22,37 Akdeniz Yatırım Hold. 5,30 2,71 2,51 Akfen GMYO 4,82 -0,62 -0,82 Akın Tekstil 47,50 9,35 49,56 Akiş GMYO 3,56 -1,11 0,85 Akmerkez GMYO 68,00 -3,34 5,60 Aksa 14,44 -0,82 -1,03 Aksa Enerji 9,27 6,92 24,60 Aksigorta 10,00 -0,40 7,53 Aksu Enerji 14,99 -3,29 6,16 Alarko Carrıer 431,00 -8,30 18,11 Alarko GMYO 25,88 -1,97 -1,07 Alarko Holding 10,27 -1,25 18,87 Albaraka Türk 2,09 1,46 7,73 Alcatel Lucent Teletaş 31,16 2,16 5,06 Alkim Kağıt 16,20 -4,87 19,58 Alkim Kimya 18,43 -3,25 26,78 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,21 -3,07 0,91 Altınyunus Çeşme 83,15 9,99 66,43 Anadolu Efes 27,50 -2,96 18,64 Anadolu Grubu Holding 30,06 -0,79 13,78 Anadolu Hayat Emek. 11,15 -3,04 28,60 Anadolu Isuzu 22,10 2,50 22,78 Anadolu Sigorta 8,30 0,00 9,93 Anel Elektrik 3,14 -1,88 -0,95 Arçelik 34,82 -0,06 14,54 ARD Bilişim Teknolojileri 56,90 -0,70 18,34 Arena Bilgisayar 58,55 4,37 70,20 Armada Bilgisayar 68,65 -0,87 39,87 Arsan Tekstil 8,51 4,29 16,74 Artı Yatırım Holding 7,82 -7,57 34,83 Arzum Ev Aletleri 22,36 -0,18 -9,18 Aselsan 18,04 -0,82 -1,15 Ata GMYO 6,24 3,48 13,25 Atakule GMYO 4,27 9,77 69,44 Atlantis Yatırım Holding 8,91 10,00 60,25 Atlas Yat. Ort. 1,80 1,12 2,86 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,73 -1,83 3,93 Avrasya GMYO 3,83 5,80 -5,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,26 0,93 1,87 Avrupa Yatırım Holding 7,54 -2,96 25,67 Ayen Enerji 5,90 5,17 9,06 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,57 3,77 1,94 Aygaz 17,69 -4,74 20,75 Bagfaş 28,32 -0,35 41,60 Bak Ambalaj 23,22 4,31 14,95 Balatacılar Balatacılık 7,70 -3,63 -6,55 Bantaş Ambalaj 4,92 0,00 4,90 Banvit 54,00 4,85 3,85 Baştaş Başkent Çimento 15,50 -7,02 -10,77 Batı Çimento 6,43 9,91 36,52 Batısöke Çimento 2,59 6,15 6,15 Bayrak Taban Sanayi 10,60 -1,49 -0,09 Bera Holding 20,08 -2,05 -0,99 Berkosan Yalıtım 10,32 3,51 15,70 Beşiktaş Futbol Yat. 4,24 2,91 4,95 Beyaz Filo 12,96 -7,69 27,31 Bilici Yatırım 7,29 1,96 9,79 Bim Mağazalar 73,60 -2,39 0,09 Birko Mensucat 1,14 -2,56 2,70 Birlik Mensucat 2,86 -0,35 -17,34 Bizim Mağazaları 15,89 -1,85 3,45 Borusan Mannesmann 34,14 -1,50 22,81 Borusan Yat. Paz. 519,80 1,92 13,77 Bosch Fren Sistemleri 1.280,70 -1,22 3,37 Bossa 22,00 -0,81 23,25 Brisa 26,16 -1,58 31,19 Burçelik 25,00 -2,19 18,93 Burçelik Vana 52,40 -1,78 5,52 Bursa Çimento 12,12 -1,78 0,66 Carrefoursa 69,40 -1,00 -3,34 Casa Emtia Petrol 151,00 0,67 42,45 Ceo Event Medya 7,03 -1,68 9,33 Coca Cola İçecek 79,00 1,61 20,06 Cosmos Yat. Holding 16,63 9,99 106,33 Credıtwest Faktorıng 5,59 -1,58 -4,77 Çelebi 173,70 -2,31 -4,83 Çelik Halat 22,14 2,98 3,36 Çemaş Döküm 2,20 0,46 2,33 Çemtaş 16,86 -2,03 6,03 Çimbeton 390,40 -9,52 31,67 Çimentaş 48,96 -0,20 35,40 Çimsa 21,60 8,43 21,35 Çuhadaroğlu Metal 8,32 -1,07 7,63 Dagi Giyim 8,33 1,09 3,22 Dagi Yatırım Holding 14,48 0,91 12,25 Dardanel 31,00 1,64 -7,46 Datagate Bilgisayar 18,99 0,21 17,88 Demısaş Döküm 6,53 -0,31 -1,21 Denge Holding 6,00 -2,12 9,49 Deniz GMYO 4,49 -2,39 31,29 Derimod 11,80 9,26 21,15 Derlüks Deri 9,57 -0,83 8,50 Desa Deri 10,35 2,68 6,26 Despec Bilgisayar 14,37 3,08 10,03 Deva Holding 26,50 3,60 9,78 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,02 2,60 20,00 Diriteks Diriliş Tekstil 4,35 -1,58 16,62 Ditaş Doğan 40,92 10,00 25,21 DO-CO 549,10 -1,49 -12,84 Doğan Burda 23,34 3,27 4,01 Doğan Holding 3,75 -3,35 22,15 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,91 5,05 24,95 Doğusan 5,13 0,39 17,12 Doğuş GMYO 9,75 -1,71 19,34 Doğuş Otomotiv 33,80 -1,17 17,61 Döktaş Dökümcülük 35,48 9,98 15,87 Duran Doğan Basım 10,85 -3,12 3,43 Dyo Boya 14,05 9,94 23,68 Eczacıbaşı İlaç 7,91 4,63 6,03 Eczacıbaşı Yatırım 38,20 -0,47 37,71 Edip Gayrimenkul 3,42 5,56 3,01 Ege Endüstri 1.760,00 -1,95 1,89 Ege Gübre 228,10 -0,44 57,09 Ege Profil 42,38 -4,93 10,83 Ege Seramik 13,15 -0,83 27,79 Egeplast 35,84 -9,99 7,63 Ekiz Kimya 8,30 0,36 16,41 Emek Elektrik 5,06 2,02 -14,53 Eminiş Ambalaj 37,86 -9,86 2,77 Emlak Konut GMYO 2,51 2,03 17,29 Enerjisa Enerji 12,64 2,18 1,04 Enka İnşaat 8,25 -0,84 11,94 Erbosan 49,52 3,21 20,78 Ereğli Demir Çelik 15,20 -3,18 1,81 Ersu Gıda 5,66 6,79 14,57 Escort Teknoloji 7,42 9,93 12,94 Esenboğa Elektrik 23,72 -0,75 24,65 Etiler Gıda 4,30 0,00 8,04 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 -0,52 -0,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,73 3,90 3,61 Euro Yat. Ort. 4,73 -4,83 4,88 Euro Yatırım Holding 3,64 0,55 28,17 Fade Gıda 6,50 5,18 5,01 Fenerbahçe Futbol 38,86 -0,61 31,46 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,83 -4,61 7,22 F-M İzmit Piston 199,80 2,88 60,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,89 -2,72 -1,07 Ford Otosan 163,00 -1,93 29,37 Formet Çelik Kapı 4,69 -1,88 -1,26 Frigo Pak Gıda 23,40 6,36 11,53 Galatasaray Sportif 3,88 -0,51 -4,20 Garanti Bankası 10,02 -0,30 -3,38 Garanti Faktoring 11,80 -1,67 6,02 Garanti Yat. Ort. 3,50 -0,57 8,36 Gedik Y. Men. Değ. 15,95 10,00 26,59 Gediz Ambalaj 36,00 -1,37 34,33 Gentaş 5,68 -0,35 -4,38 Gersan Elektrik 8,14 4,23 32,57 Global Men. Değ. 6,50 -3,42 8,15 Global Yat. Holding 5,27 -3,13 12,61 Good-Year 8,87 -1,88 6,10 Göltaş Çimento 47,80 5,10 15,85 Gözde Girişim 7,09 -0,42 -11,15 GSD Denizcilik 5,42 -3,04 7,54 GSD Holding 2,49 2,47 -0,80 Gübre Fabrik. 67,90 -4,50 -21,09 Güler Yat. Holding 10,19 0,69 -6,26 Halk GMYO 3,87 9,94 20,56 Hatay Tekstil 20,30 3,05 45,52 Hedef Girişim 3,80 2,98 10,90 Hektaş 27,00 -2,88 41,58 HUB Girişim 18,97 0,48 4,23 Hürriyet Gzt. 2,60 9,70 23,81 ICBC Turkey Bank 6,61 0,30 1,69 İdealist Danışmanlık 14,98 3,45 11,29 İdealist GMYO 8,42 1,20 23,82 İhlas Ev Aletleri 1,91 1,60 1,60 İhlas Gayrimenkul 1,46 0,69 16,80 İhlas Gazetecilik 3,98 1,79 -1,97 İhlas Holding 1,28 -2,29 3,23 İhlas Yayın Holding 1,17 0,00 2,63 İndeks Bilgisayar 20,58 -0,19 7,58 Info Yatırım 7,26 2,54 12,56 İntema 73,20 9,99 83,46 Inveo Yatırım Holding 110,70 6,85 150,34 İpek Doğal Enerji 13,39 0,53 2,37 İskenderun Demir Çelik 11,49 -1,63 13,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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