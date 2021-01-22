Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.01.2021 19:13
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,781,170,52
Acıpayam Selüloz22,40-3,8630,84
Adel Kalemcilik28,10-0,50-17,92
Adese Alışveriş Ticaret2,792,95-0,36
Afyon Çimento5,43-1,636,26
Ak Enerji2,31-1,284,52
Akbank6,72-2,75-3,03
Akçansa19,70-2,6719,11
Akdeniz Yatırım Hold.5,391,704,26
Akfen GMYO4,74-1,66-2,47
Akın Tekstil51,859,1663,26
Akiş GMYO3,611,402,27
Akmerkez GMYO67,90-0,155,45
Aksa14,580,97-0,07
Aksa Enerji9,320,5425,27
Aksigorta9,95-0,506,99
Aksu Enerji15,161,137,37
Alarko Carrıer474,1010,0029,93
Alarko GMYO26,161,080,00
Alarko Holding10,613,3122,80
Albaraka Türk2,121,449,28
Alcatel Lucent Teletaş32,303,668,90
Alkim Kağıt17,8210,0031,53
Alkim Kimya19,847,6536,48
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,283,174,11
Altınyunus Çeşme91,459,9883,05
Anadolu Efes27,02-1,7516,57
Anadolu Grubu Holding29,98-0,2713,47
Anadolu Hayat Emek.10,68-4,2223,18
Anadolu Isuzu21,62-2,1720,11
Anadolu Sigorta8,451,8111,92
Anel Elektrik3,11-0,96-1,89
Arçelik35,401,6716,45
ARD Bilişim Teknolojileri56,10-1,4116,68
Arena Bilgisayar57,10-2,4865,99
Armada Bilgisayar69,701,5342,01
Arsan Tekstil8,45-0,7115,91
Artı Yatırım Holding8,609,9748,28
Arzum Ev Aletleri22,400,18-9,02
Aselsan18,391,940,77
Ata GMYO5,96-4,498,17
Atakule GMYO4,699,8486,11
Atlantis Yatırım Holding9,708,8774,46
Atlas Yat. Ort.1,947,7810,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,24-2,621,21
Avrasya GMYO4,127,571,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,332,154,06
Avrupa Yatırım Holding7,13-5,4418,83
Ayen Enerji5,74-2,716,10
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,11-3,98-2,11
Aygaz18,564,9226,69
Bagfaş30,066,1450,30
Bak Ambalaj22,30-3,9610,40
Balatacılar Balatacılık7,700,00-6,55
Bantaş Ambalaj5,154,679,81
Banvit54,000,003,85
Baştaş Başkent Çimento16,305,16-6,16
Batı Çimento7,079,9550,11
Batısöke Çimento2,725,0211,48
Bayrak Taban Sanayi10,40-1,89-1,98
Bera Holding21,105,084,04
Berkosan Yalıtım10,451,2617,15
Beşiktaş Futbol Yat.4,19-1,183,71
Beyaz Filo13,211,9329,76
Bilici Yatırım7,340,6910,54
Bim Mağazalar74,050,610,70
Birko Mensucat1,11-2,630,00
Birlik Mensucat2,84-0,70-17,92
Bizim Mağazaları16,010,764,23
Borusan Mannesmann34,200,1823,02
Borusan Yat. Paz.514,90-0,9412,69
Bosch Fren Sistemleri1.265,30-1,202,13
Bossa23,305,9130,53
Brisa26,963,0635,21
Burçelik25,341,3620,55
Burçelik Vana51,20-2,293,10
Bursa Çimento11,97-1,24-0,58
Carrefoursa69,950,79-2,58
Casa Emtia Petrol145,00-3,9736,79
Ceo Event Medya7,101,0010,42
Coca Cola İçecek82,153,9924,85
Cosmos Yat. Holding14,97-9,9885,73
Credıtwest Faktorıng5,50-1,61-6,30
Çelebi172,50-0,69-5,49
Çelik Halat21,16-4,43-1,21
Çemaş Döküm2,252,274,65
Çemtaş17,181,908,04
Çimbeton410,305,1038,38
Çimentaş50,803,7640,49
Çimsa22,504,1726,40
Çuhadaroğlu Metal8,25-0,846,73
Dagi Giyim8,360,363,59
Dagi Yatırım Holding14,36-0,8311,32
Dardanel32,304,19-3,58
Datagate Bilgisayar18,64-1,8415,70
Demısaş Döküm7,189,958,62
Denge Holding6,081,3310,95
Deniz GMYO4,541,1132,75
Derimod11,23-4,8315,30
Derlüks Deri9,41-1,676,69
Desa Deri10,632,719,14
Despec Bilgisayar14,26-0,779,19
Deva Holding26,26-0,918,78
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,584,3025,16
Diriteks Diriliş Tekstil4,748,9727,08
Ditaş Doğan39,46-3,5720,75
DO-CO541,60-1,37-14,03
Doğan Burda22,10-5,31-1,52
Doğan Holding3,821,8724,43
Doğtaş Kelebek Mobilya2,972,0627,53
Doğusan5,06-1,3615,53
Doğuş GMYO9,770,2119,58
Doğuş Otomotiv32,50-3,8513,08
Döktaş Dökümcülük37,846,6523,58
Duran Doğan Basım11,001,384,86
Dyo Boya13,55-3,5619,28
Eczacıbaşı İlaç7,74-2,153,75
Eczacıbaşı Yatırım37,52-1,7835,26
Edip Gayrimenkul3,32-2,920,00
Ege Endüstri1.749,40-0,601,28
Ege Gübre232,201,8059,92
Ege Profil41,00-3,267,22
Ege Seramik13,07-0,6127,02
Egeplast39,008,8217,12
Ekiz Kimya7,85-5,4210,10
Emek Elektrik5,03-0,59-15,03
Eminiş Ambalaj41,649,9813,03
Emlak Konut GMYO2,49-0,8016,36
Enerjisa Enerji12,47-1,34-0,32
Enka İnşaat8,15-1,2110,58
Erbosan48,76-1,5318,93
Ereğli Demir Çelik14,85-2,30-0,54
Ersu Gıda5,24-7,426,07
Escort Teknoloji7,21-2,839,74
Esenboğa Elektrik24,422,9528,32
Etiler Gıda4,320,478,54
Euro Kapital Yat. Ort.3,78-1,31-1,82
Euro Trend Yat. Ort.3,873,757,50
Euro Yat. Ort.4,964,869,98
Euro Yatırım Holding3,58-1,6526,06
Fade Gıda6,46-0,624,36
Fenerbahçe Futbol38,44-1,0830,04
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,69-2,055,02
F-M İzmit Piston195,90-1,9557,60
Fonet Bilgi Teknolojileri12,71-1,40-2,46
Ford Otosan158,70-2,6425,95
Formet Çelik Kapı4,60-1,92-3,16
Frigo Pak Gıda24,303,8515,82
Galatasaray Sportif3,86-0,52-4,69
Garanti Bankası9,76-2,59-5,88
Garanti Faktoring11,910,937,01
Garanti Yat. Ort.3,530,869,29
Gedik Y. Men. Değ.17,549,9739,21
Gediz Ambalaj36,080,2234,63
Gentaş5,57-1,94-6,23
Gersan Elektrik7,68-5,6525,08
Global Men. Değ.7,1510,0018,97
Global Yat. Holding5,473,8016,88
Good-Year8,910,456,58
Göltaş Çimento47,60-0,4215,37
Gözde Girişim7,01-1,13-12,16
GSD Denizcilik5,562,5810,32
GSD Holding2,48-0,40-1,20
Gübre Fabrik.66,75-1,69-22,43
Güler Yat. Holding9,90-2,85-8,92
Halk GMYO4,249,5632,09
Hatay Tekstil22,329,9560,00
Hedef Girişim4,015,5317,03
Hektaş27,421,5643,79
HUB Girişim18,92-0,263,96
Hürriyet Gzt.2,54-2,3120,95
ICBC Turkey Bank6,640,452,15
İdealist Danışmanlık14,70-1,879,21
İdealist GMYO8,602,1426,47
İhlas Ev Aletleri1,920,522,13
İhlas Gayrimenkul1,481,3718,40
İhlas Gazetecilik3,97-0,25-2,22
İhlas Holding1,26-1,561,61
İhlas Yayın Holding1,15-1,710,88
İndeks Bilgisayar20,36-1,076,43
Info Yatırım7,391,7914,57
İntema69,50-5,0574,19
Inveo Yatırım Holding121,709,94175,21
İpek Doğal Enerji13,420,222,60
İskenderun Demir Çelik11,22-2,3510,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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