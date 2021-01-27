Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,47 -3,86 -3,49 Acıpayam Selüloz 20,94 -7,43 22,31 Adel Kalemcilik 26,94 -7,49 -21,31 Adese Alışveriş Ticaret 2,80 -6,35 0,00 Afyon Çimento 5,01 -9,07 -1,96 Ak Enerji 2,20 -7,95 -0,45 Akbank 6,34 -4,08 -8,51 Akçansa 18,07 -6,13 9,25 Akdeniz Yatırım Hold. 4,95 -6,07 -4,26 Akfen GMYO 4,58 -5,37 -5,76 Akın Tekstil 42,42 -9,97 33,56 Akiş GMYO 3,43 -9,02 -2,83 Akmerkez GMYO 63,50 -7,16 -1,38 Aksa 14,13 -6,24 -3,15 Aksa Enerji 9,53 -9,15 28,09 Aksigorta 9,24 -5,71 -0,65 Aksu Enerji 14,30 -8,33 1,27 Alarko Carrıer 430,00 -7,43 17,84 Alarko GMYO 24,78 -7,54 -5,28 Alarko Holding 9,59 -6,71 11,00 Albaraka Türk 2,12 1,44 9,28 Alcatel Lucent Teletaş 29,36 -9,38 -1,01 Alkim Kağıt 19,62 -3,25 44,82 Alkim Kimya 18,55 -6,31 27,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,22 -4,72 1,37 Altınyunus Çeşme 92,65 -9,96 85,45 Anadolu Efes 24,52 -7,19 5,78 Anadolu Grubu Holding 27,40 -8,05 3,71 Anadolu Hayat Emek. 10,42 -6,63 20,18 Anadolu Isuzu 20,26 -7,99 12,56 Anadolu Sigorta 8,30 -1,19 9,93 Anel Elektrik 3,08 -8,06 -2,84 Arçelik 33,02 -4,23 8,62 ARD Bilişim Teknolojileri 54,50 -5,22 13,35 Arena Bilgisayar 51,00 -4,49 48,26 Armada Bilgisayar 62,30 -8,58 26,94 Arsan Tekstil 7,88 -6,08 8,09 Artı Yatırım Holding 7,11 -9,89 22,59 Arzum Ev Aletleri 22,20 -2,12 -9,83 Aselsan 17,61 -3,98 -3,51 Ata GMYO 5,59 -5,25 1,45 Atakule GMYO 3,70 -5,85 46,83 Atlantis Yatırım Holding 8,27 -9,91 48,74 Atlas Yat. Ort. 1,84 -5,15 5,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,40 -1,27 7,65 Avrasya GMYO 3,79 -8,67 -6,65 Avrasya Petrol ve Tur. 3,10 -6,06 -3,13 Avrupa Yatırım Holding 5,94 -9,86 -1,00 Ayen Enerji 5,63 -9,34 4,07 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,75 -3,50 -5,29 Aygaz 16,60 -7,83 13,31 Bagfaş 27,54 -10,00 37,70 Bak Ambalaj 23,90 -8,22 18,32 Balatacılar Balatacılık 7,33 -5,66 -11,04 Bantaş Ambalaj 5,04 -5,26 7,46 Banvit 53,00 -0,93 1,92 Baştaş Başkent Çimento 17,75 -9,99 2,19 Batı Çimento 8,86 9,93 88,11 Batısöke Çimento 2,84 -3,40 16,39 Bayrak Taban Sanayi 10,02 -5,38 -5,56 Bera Holding 20,30 -3,61 0,10 Berkosan Yalıtım 9,36 -9,13 4,93 Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 -0,75 -1,49 Beyaz Filo 16,06 10,00 57,76 Bilici Yatırım 6,99 -5,03 5,27 Bim Mağazalar 74,40 -0,80 1,18 Birko Mensucat 1,09 -3,54 -1,80 Birlik Mensucat 3,00 1,01 -13,29 Bizim Mağazaları 15,05 -6,52 -2,02 Borusan Mannesmann 30,00 -8,65 7,91 Borusan Yat. Paz. 449,60 -9,99 -1,60 Bosch Fren Sistemleri 1.203,00 -4,52 -2,90 Bossa 20,80 -7,56 16,53 Brisa 24,42 -7,50 22,47 Burçelik 23,80 -8,88 13,23 Burçelik Vana 46,88 -3,30 -5,60 Bursa Çimento 11,78 -5,76 -2,16 Carrefoursa 67,65 -3,08 -5,78 Casa Emtia Petrol 145,00 0,00 36,79 Ceo Event Medya 7,32 -3,68 13,84 Coca Cola İçecek 73,00 -8,58 10,94 Cosmos Yat. Holding 14,57 -1,69 80,77 Credıtwest Faktorıng 5,38 -1,47 -8,35 Çelebi 154,00 -7,23 -15,63 Çelik Halat 21,38 -2,29 -0,19 Çemaş Döküm 2,18 -3,54 1,40 Çemtaş 16,17 -9,21 1,69 Çimbeton 332,30 -9,99 12,07 Çimentaş 41,90 -9,97 15,87 Çimsa 21,92 -5,92 23,15 Çuhadaroğlu Metal 7,65 -8,38 -1,03 Dagi Giyim 8,00 -7,08 -0,87 Dagi Yatırım Holding 13,33 -7,62 3,33 Dardanel 30,00 -5,24 -10,45 Datagate Bilgisayar 17,15 -8,73 6,46 Demısaş Döküm 6,49 -6,75 -1,82 Denge Holding 5,90 -9,92 7,66 Deniz GMYO 4,27 -3,17 24,85 Derimod 10,63 -9,99 9,14 Derlüks Deri 9,09 -8,00 3,06 Desa Deri 10,21 -3,59 4,83 Despec Bilgisayar 12,95 -8,48 -0,84 Deva Holding 25,88 -6,64 7,21 Dinamik Isı Makina Yalıtım 13,46 -4,47 24,06 Diriteks Diriliş Tekstil 5,97 4,19 60,05 Ditaş Doğan 35,70 -6,10 9,24 DO-CO 487,00 -3,37 -22,70 Doğan Burda 21,26 -3,10 -5,26 Doğan Holding 3,69 -8,66 20,20 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,78 -9,15 19,37 Doğusan 4,81 -4,94 9,82 Doğuş GMYO 9,00 -6,74 10,16 Doğuş Otomotiv 32,90 -9,37 14,47 Döktaş Dökümcülük 34,40 -6,22 12,34 Duran Doğan Basım 10,88 -4,39 3,72 Dyo Boya 12,35 -8,65 8,71 Eczacıbaşı İlaç 7,43 -8,83 -0,40 Eczacıbaşı Yatırım 33,70 -9,65 21,49 Edip Gayrimenkul 3,17 -7,31 -4,52 Ege Endüstri 1.629,00 -5,01 -5,69 Ege Gübre 200,70 -10,00 38,22 Ege Profil 37,70 -8,50 -1,41 Ege Seramik 13,20 -1,05 28,28 Egeplast 33,58 -9,24 0,84 Ekiz Kimya 8,40 3,70 17,81 Emek Elektrik 5,04 -8,20 -14,86 Eminiş Ambalaj 32,14 -9,97 -12,76 Emlak Konut GMYO 2,35 -7,48 9,81 Enerjisa Enerji 11,82 -7,29 -5,52 Enka İnşaat 7,72 -4,46 4,75 Erbosan 46,66 -8,24 13,80 Ereğli Demir Çelik 14,50 -3,33 -2,88 Ersu Gıda 4,94 -5,00 0,00 Escort Teknoloji 7,25 -9,94 10,35 Esenboğa Elektrik 26,12 -3,62 37,26 Etiler Gıda 4,35 1,16 9,30 Euro Kapital Yat. Ort. 3,75 -1,32 -2,60 Euro Trend Yat. Ort. 3,77 -3,08 4,72 Euro Yat. Ort. 5,55 9,90 23,06 Euro Yatırım Holding 3,56 -3,52 25,35 Fade Gıda 6,90 -5,87 11,47 Fenerbahçe Futbol 36,98 0,49 25,10 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,90 1,77 8,32 F-M İzmit Piston 171,70 -8,67 38,13 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,49 -5,99 3,53 Ford Otosan 150,10 -6,25 19,13 Formet Çelik Kapı 4,43 -3,49 -6,74 Frigo Pak Gıda 22,10 -9,35 5,34 Galatasaray Sportif 3,64 -3,70 -10,12 Garanti Bankası 9,11 -4,31 -12,15 Garanti Faktoring 11,52 1,23 3,50 Garanti Yat. Ort. 3,37 -6,13 4,33 Gedik Y. Men. Değ. 21,36 0,75 69,52 Gediz Ambalaj 33,60 -8,25 25,37 Gentaş 5,51 -1,08 -7,24 Gersan Elektrik 7,38 -8,66 20,20 Global Men. Değ. 8,31 -3,82 38,27 Global Yat. Holding 5,23 -5,25 11,75 Good-Year 8,25 -6,25 -1,32 Göltaş Çimento 46,98 -9,83 13,86 Gözde Girişim 6,68 -6,44 -16,29 GSD Denizcilik 5,28 -9,28 4,76 GSD Holding 2,34 -8,95 -6,77 Gübre Fabrik. 62,85 -4,84 -26,96 Güler Yat. Holding 11,04 9,96 1,56 Halk GMYO 3,62 -4,74 12,77 Hatay Tekstil 20,36 -8,86 45,95 Hedef Girişim 3,84 -2,78 12,07 Hektaş 25,92 -6,09 35,92 HUB Girişim 17,82 -4,19 -2,09 Hürriyet Gzt. 2,45 -8,24 16,67 ICBC Turkey Bank 6,98 -2,92 7,38 İdealist Danışmanlık 14,24 0,07 5,79 İdealist GMYO 8,36 -6,07 22,94 İhlas Ev Aletleri 1,86 -3,63 -1,06 İhlas Gayrimenkul 1,38 -9,21 10,40 İhlas Gazetecilik 3,83 -2,79 -5,67 İhlas Holding 1,21 -4,72 -2,42 İhlas Yayın Holding 1,11 -4,31 -2,63 İndeks Bilgisayar 18,86 -8,18 -1,41 Info Yatırım 6,59 -6,66 2,17 İntema 65,05 9,97 63,03 Inveo Yatırım Holding 148,50 0,95 235,82 İpek Doğal Enerji 12,50 -7,54 -4,43 İskenderun Demir Çelik 11,15 -5,91 10,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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