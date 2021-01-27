Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

27.01.2021 19:03
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,47-3,86-3,49
Acıpayam Selüloz20,94-7,4322,31
Adel Kalemcilik26,94-7,49-21,31
Adese Alışveriş Ticaret2,80-6,350,00
Afyon Çimento5,01-9,07-1,96
Ak Enerji2,20-7,95-0,45
Akbank6,34-4,08-8,51
Akçansa18,07-6,139,25
Akdeniz Yatırım Hold.4,95-6,07-4,26
Akfen GMYO4,58-5,37-5,76
Akın Tekstil42,42-9,9733,56
Akiş GMYO3,43-9,02-2,83
Akmerkez GMYO63,50-7,16-1,38
Aksa14,13-6,24-3,15
Aksa Enerji9,53-9,1528,09
Aksigorta9,24-5,71-0,65
Aksu Enerji14,30-8,331,27
Alarko Carrıer430,00-7,4317,84
Alarko GMYO24,78-7,54-5,28
Alarko Holding9,59-6,7111,00
Albaraka Türk2,121,449,28
Alcatel Lucent Teletaş29,36-9,38-1,01
Alkim Kağıt19,62-3,2544,82
Alkim Kimya18,55-6,3127,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,22-4,721,37
Altınyunus Çeşme92,65-9,9685,45
Anadolu Efes24,52-7,195,78
Anadolu Grubu Holding27,40-8,053,71
Anadolu Hayat Emek.10,42-6,6320,18
Anadolu Isuzu20,26-7,9912,56
Anadolu Sigorta8,30-1,199,93
Anel Elektrik3,08-8,06-2,84
Arçelik33,02-4,238,62
ARD Bilişim Teknolojileri54,50-5,2213,35
Arena Bilgisayar51,00-4,4948,26
Armada Bilgisayar62,30-8,5826,94
Arsan Tekstil7,88-6,088,09
Artı Yatırım Holding7,11-9,8922,59
Arzum Ev Aletleri22,20-2,12-9,83
Aselsan17,61-3,98-3,51
Ata GMYO5,59-5,251,45
Atakule GMYO3,70-5,8546,83
Atlantis Yatırım Holding8,27-9,9148,74
Atlas Yat. Ort.1,84-5,155,14
AvivaSA Emeklilik Hayat19,40-1,277,65
Avrasya GMYO3,79-8,67-6,65
Avrasya Petrol ve Tur.3,10-6,06-3,13
Avrupa Yatırım Holding5,94-9,86-1,00
Ayen Enerji5,63-9,344,07
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,75-3,50-5,29
Aygaz16,60-7,8313,31
Bagfaş27,54-10,0037,70
Bak Ambalaj23,90-8,2218,32
Balatacılar Balatacılık7,33-5,66-11,04
Bantaş Ambalaj5,04-5,267,46
Banvit53,00-0,931,92
Baştaş Başkent Çimento17,75-9,992,19
Batı Çimento8,869,9388,11
Batısöke Çimento2,84-3,4016,39
Bayrak Taban Sanayi10,02-5,38-5,56
Bera Holding20,30-3,610,10
Berkosan Yalıtım9,36-9,134,93
Beşiktaş Futbol Yat.3,98-0,75-1,49
Beyaz Filo16,0610,0057,76
Bilici Yatırım6,99-5,035,27
Bim Mağazalar74,40-0,801,18
Birko Mensucat1,09-3,54-1,80
Birlik Mensucat3,001,01-13,29
Bizim Mağazaları15,05-6,52-2,02
Borusan Mannesmann30,00-8,657,91
Borusan Yat. Paz.449,60-9,99-1,60
Bosch Fren Sistemleri1.203,00-4,52-2,90
Bossa20,80-7,5616,53
Brisa24,42-7,5022,47
Burçelik23,80-8,8813,23
Burçelik Vana46,88-3,30-5,60
Bursa Çimento11,78-5,76-2,16
Carrefoursa67,65-3,08-5,78
Casa Emtia Petrol145,000,0036,79
Ceo Event Medya7,32-3,6813,84
Coca Cola İçecek73,00-8,5810,94
Cosmos Yat. Holding14,57-1,6980,77
Credıtwest Faktorıng5,38-1,47-8,35
Çelebi154,00-7,23-15,63
Çelik Halat21,38-2,29-0,19
Çemaş Döküm2,18-3,541,40
Çemtaş16,17-9,211,69
Çimbeton332,30-9,9912,07
Çimentaş41,90-9,9715,87
Çimsa21,92-5,9223,15
Çuhadaroğlu Metal7,65-8,38-1,03
Dagi Giyim8,00-7,08-0,87
Dagi Yatırım Holding13,33-7,623,33
Dardanel30,00-5,24-10,45
Datagate Bilgisayar17,15-8,736,46
Demısaş Döküm6,49-6,75-1,82
Denge Holding5,90-9,927,66
Deniz GMYO4,27-3,1724,85
Derimod10,63-9,999,14
Derlüks Deri9,09-8,003,06
Desa Deri10,21-3,594,83
Despec Bilgisayar12,95-8,48-0,84
Deva Holding25,88-6,647,21
Dinamik Isı Makina Yalıtım13,46-4,4724,06
Diriteks Diriliş Tekstil5,974,1960,05
Ditaş Doğan35,70-6,109,24
DO-CO487,00-3,37-22,70
Doğan Burda21,26-3,10-5,26
Doğan Holding3,69-8,6620,20
Doğtaş Kelebek Mobilya2,78-9,1519,37
Doğusan4,81-4,949,82
Doğuş GMYO9,00-6,7410,16
Doğuş Otomotiv32,90-9,3714,47
Döktaş Dökümcülük34,40-6,2212,34
Duran Doğan Basım10,88-4,393,72
Dyo Boya12,35-8,658,71
Eczacıbaşı İlaç7,43-8,83-0,40
Eczacıbaşı Yatırım33,70-9,6521,49
Edip Gayrimenkul3,17-7,31-4,52
Ege Endüstri1.629,00-5,01-5,69
Ege Gübre200,70-10,0038,22
Ege Profil37,70-8,50-1,41
Ege Seramik13,20-1,0528,28
Egeplast33,58-9,240,84
Ekiz Kimya8,403,7017,81
Emek Elektrik5,04-8,20-14,86
Eminiş Ambalaj32,14-9,97-12,76
Emlak Konut GMYO2,35-7,489,81
Enerjisa Enerji11,82-7,29-5,52
Enka İnşaat7,72-4,464,75
Erbosan46,66-8,2413,80
Ereğli Demir Çelik14,50-3,33-2,88
Ersu Gıda4,94-5,000,00
Escort Teknoloji7,25-9,9410,35
Esenboğa Elektrik26,12-3,6237,26
Etiler Gıda4,351,169,30
Euro Kapital Yat. Ort.3,75-1,32-2,60
Euro Trend Yat. Ort.3,77-3,084,72
Euro Yat. Ort.5,559,9023,06
Euro Yatırım Holding3,56-3,5225,35
Fade Gıda6,90-5,8711,47
Fenerbahçe Futbol36,980,4925,10
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,901,778,32
F-M İzmit Piston171,70-8,6738,13
Fonet Bilgi Teknolojileri13,49-5,993,53
Ford Otosan150,10-6,2519,13
Formet Çelik Kapı4,43-3,49-6,74
Frigo Pak Gıda22,10-9,355,34
Galatasaray Sportif3,64-3,70-10,12
Garanti Bankası9,11-4,31-12,15
Garanti Faktoring11,521,233,50
Garanti Yat. Ort.3,37-6,134,33
Gedik Y. Men. Değ.21,360,7569,52
Gediz Ambalaj33,60-8,2525,37
Gentaş5,51-1,08-7,24
Gersan Elektrik7,38-8,6620,20
Global Men. Değ.8,31-3,8238,27
Global Yat. Holding5,23-5,2511,75
Good-Year8,25-6,25-1,32
Göltaş Çimento46,98-9,8313,86
Gözde Girişim6,68-6,44-16,29
GSD Denizcilik5,28-9,284,76
GSD Holding2,34-8,95-6,77
Gübre Fabrik.62,85-4,84-26,96
Güler Yat. Holding11,049,961,56
Halk GMYO3,62-4,7412,77
Hatay Tekstil20,36-8,8645,95
Hedef Girişim3,84-2,7812,07
Hektaş25,92-6,0935,92
HUB Girişim17,82-4,19-2,09
Hürriyet Gzt.2,45-8,2416,67
ICBC Turkey Bank6,98-2,927,38
İdealist Danışmanlık14,240,075,79
İdealist GMYO8,36-6,0722,94
İhlas Ev Aletleri1,86-3,63-1,06
İhlas Gayrimenkul1,38-9,2110,40
İhlas Gazetecilik3,83-2,79-5,67
İhlas Holding1,21-4,72-2,42
İhlas Yayın Holding1,11-4,31-2,63
İndeks Bilgisayar18,86-8,18-1,41
Info Yatırım6,59-6,662,17
İntema65,059,9763,03
Inveo Yatırım Holding148,500,95235,82
İpek Doğal Enerji12,50-7,54-4,43
İskenderun Demir Çelik11,15-5,9110,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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