Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,63 2,14 -1,42 Acıpayam Selüloz 21,54 2,87 25,82 Adel Kalemcilik 27,18 0,89 -20,61 Adese Alışveriş Ticaret 2,87 2,50 2,50 Afyon Çimento 5,24 4,59 2,54 Ak Enerji 2,25 2,27 1,81 Akbank 6,51 2,68 -6,06 Akçansa 18,82 4,15 13,78 Akdeniz Yatırım Hold. 4,94 -0,20 -4,45 Akfen GMYO 4,55 -0,66 -6,38 Akın Tekstil 44,46 4,81 39,99 Akiş GMYO 3,44 0,29 -2,55 Akmerkez GMYO 64,50 1,57 0,17 Aksa 14,55 2,97 -0,27 Aksa Enerji 9,97 4,62 34,01 Aksigorta 9,47 2,49 1,83 Aksu Enerji 14,62 2,24 3,54 Alarko Carrıer 473,00 10,00 29,62 Alarko GMYO 25,86 4,36 -1,15 Alarko Holding 10,15 5,84 17,48 Albaraka Türk 2,11 -0,47 8,76 Alcatel Lucent Teletaş 29,58 0,75 -0,27 Alkim Kağıt 20,60 4,99 52,05 Alkim Kimya 18,80 1,35 29,32 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,27 2,25 3,65 Altınyunus Çeşme 83,40 -9,98 66,93 Anadolu Efes 25,16 2,61 8,54 Anadolu Grubu Holding 28,10 2,55 6,36 Anadolu Hayat Emek. 10,57 1,44 21,91 Anadolu Isuzu 20,74 2,37 15,22 Anadolu Sigorta 8,29 -0,12 9,80 Anel Elektrik 3,12 1,30 -1,58 Arçelik 34,24 3,69 12,63 ARD Bilişim Teknolojileri 56,55 3,76 17,62 Arena Bilgisayar 51,60 1,18 50,00 Armada Bilgisayar 64,95 4,25 32,33 Arsan Tekstil 8,03 1,90 10,15 Artı Yatırım Holding 7,47 5,06 28,79 Arzum Ev Aletleri 22,36 0,72 -9,18 Aselsan 17,71 0,57 -2,96 Ata GMYO 5,80 3,76 5,26 Atakule GMYO 3,89 5,14 54,37 Atlantis Yatırım Holding 7,83 -5,32 40,83 Atlas Yat. Ort. 1,84 0,00 5,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,78 1,96 9,76 Avrasya GMYO 4,00 5,54 -1,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,11 0,32 -2,81 Avrupa Yatırım Holding 5,71 -3,87 -4,83 Ayen Enerji 5,70 1,24 5,36 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,10 3,26 -2,20 Aygaz 17,73 6,81 21,02 Bagfaş 28,72 4,28 43,60 Bak Ambalaj 24,98 4,52 23,66 Balatacılar Balatacılık 7,75 5,73 -5,95 Bantaş Ambalaj 5,33 5,75 13,65 Banvit 52,70 -0,57 1,35 Baştaş Başkent Çimento 19,49 9,80 12,20 Batı Çimento 9,74 9,93 106,79 Batısöke Çimento 3,12 9,86 27,87 Bayrak Taban Sanayi 10,15 1,30 -4,34 Bera Holding 20,10 -0,99 -0,89 Berkosan Yalıtım 9,82 4,91 10,09 Beşiktaş Futbol Yat. 4,01 0,75 -0,74 Beyaz Filo 17,66 9,96 73,48 Bilici Yatırım 7,03 0,57 5,87 Bim Mağazalar 74,35 -0,07 1,11 Birko Mensucat 1,11 1,83 0,00 Birlik Mensucat 2,94 -2,00 -15,03 Bizim Mağazaları 15,18 0,86 -1,17 Borusan Mannesmann 31,88 6,27 14,68 Borusan Yat. Paz. 469,80 4,49 2,82 Bosch Fren Sistemleri 1.220,60 1,46 -1,48 Bossa 21,34 2,60 19,55 Brisa 25,28 3,52 26,78 Burçelik 25,44 6,89 21,03 Burçelik Vana 49,00 4,52 -1,33 Bursa Çimento 12,20 3,57 1,33 Carrefoursa 68,45 1,18 -4,67 Casa Emtia Petrol 148,80 2,62 40,38 Ceo Event Medya 7,31 -0,14 13,69 Coca Cola İçecek 75,65 3,63 14,97 Cosmos Yat. Holding 14,75 1,24 83,00 Credıtwest Faktorıng 5,44 1,12 -7,33 Çelebi 163,30 6,04 -10,53 Çelik Halat 22,00 2,90 2,71 Çemaş Döküm 2,20 0,92 2,33 Çemtaş 16,60 2,66 4,40 Çimbeton 365,50 9,99 23,27 Çimentaş 43,70 4,30 20,85 Çimsa 22,52 2,74 26,52 Çuhadaroğlu Metal 7,92 3,53 2,46 Dagi Giyim 8,19 2,37 1,49 Dagi Yatırım Holding 13,35 0,15 3,49 Dardanel 31,00 3,33 -7,46 Datagate Bilgisayar 17,29 0,82 7,32 Demısaş Döküm 6,64 2,31 0,45 Denge Holding 5,92 0,34 8,03 Deniz GMYO 4,60 7,73 34,50 Derimod 10,67 0,38 9,55 Derlüks Deri 9,54 4,95 8,16 Desa Deri 10,21 0,00 4,83 Despec Bilgisayar 13,26 2,39 1,53 Deva Holding 27,50 6,26 13,92 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,20 5,50 30,88 Diriteks Diriliş Tekstil 6,15 3,02 64,88 Ditaş Doğan 36,94 3,47 13,04 DO-CO 506,10 3,92 -19,67 Doğan Burda 21,50 1,13 -4,19 Doğan Holding 3,72 0,81 21,17 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,81 1,08 20,66 Doğusan 4,96 3,12 13,24 Doğuş GMYO 9,12 1,33 11,63 Doğuş Otomotiv 34,20 3,95 19,00 Döktaş Dökümcülük 34,74 0,99 13,46 Duran Doğan Basım 11,04 1,47 5,24 Dyo Boya 12,53 1,46 10,30 Eczacıbaşı İlaç 7,94 6,86 6,43 Eczacıbaşı Yatırım 34,88 3,50 25,74 Edip Gayrimenkul 3,25 2,52 -2,11 Ege Endüstri 1.662,80 2,07 -3,74 Ege Gübre 220,70 9,97 52,00 Ege Profil 39,00 3,45 1,99 Ege Seramik 13,34 1,06 29,64 Egeplast 36,92 9,95 10,87 Ekiz Kimya 8,14 -3,10 14,17 Emek Elektrik 5,12 1,59 -13,51 Eminiş Ambalaj 35,34 9,96 -4,07 Emlak Konut GMYO 2,37 0,85 10,75 Enerjisa Enerji 12,00 1,52 -4,08 Enka İnşaat 7,78 0,78 5,56 Erbosan 47,72 2,27 16,39 Ereğli Demir Çelik 14,69 1,31 -1,61 Ersu Gıda 4,95 0,20 0,20 Escort Teknoloji 7,48 3,17 13,85 Esenboğa Elektrik 27,98 7,12 47,03 Etiler Gıda 4,37 0,46 9,80 Euro Kapital Yat. Ort. 3,77 0,53 -2,08 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 0,80 5,56 Euro Yat. Ort. 5,28 -4,86 17,07 Euro Yatırım Holding 3,61 1,40 27,11 Fade Gıda 7,59 10,00 22,62 Fenerbahçe Futbol 37,30 0,87 26,18 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,25 5,07 13,81 F-M İzmit Piston 188,80 9,96 51,89 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,15 4,89 8,60 Ford Otosan 155,50 3,60 23,41 Formet Çelik Kapı 4,49 1,35 -5,47 Frigo Pak Gıda 22,74 2,90 8,39 Galatasaray Sportif 3,68 1,10 -9,14 Garanti Bankası 9,39 3,07 -9,45 Garanti Faktoring 11,96 3,82 7,46 Garanti Yat. Ort. 3,44 2,08 6,50 Gedik Y. Men. Değ. 19,40 -9,18 53,97 Gediz Ambalaj 34,24 1,90 27,76 Gentaş 5,56 0,91 -6,40 Gersan Elektrik 7,50 1,63 22,15 Global Men. Değ. 8,22 -1,08 36,77 Global Yat. Holding 5,45 4,21 16,45 Good-Year 8,50 3,03 1,67 Göltaş Çimento 49,94 6,30 21,04 Gözde Girişim 6,83 2,25 -14,41 GSD Denizcilik 5,57 5,49 10,52 GSD Holding 2,37 1,28 -5,58 Gübre Fabrik. 69,10 9,94 -19,70 Güler Yat. Holding 11,17 1,18 2,76 Halk GMYO 3,92 8,29 22,12 Hatay Tekstil 21,42 5,21 53,55 Hedef Girişim 3,94 2,60 14,99 Hektaş 27,52 6,17 44,31 HUB Girişim 17,94 0,67 -1,43 Hürriyet Gzt. 2,47 0,82 17,62 ICBC Turkey Bank 7,22 3,44 11,08 İdealist Danışmanlık 14,79 3,86 9,88 İdealist GMYO 8,53 2,03 25,44 İhlas Ev Aletleri 1,85 -0,54 -1,60 İhlas Gayrimenkul 1,39 0,72 11,20 İhlas Gazetecilik 3,86 0,78 -4,93 İhlas Holding 1,23 1,65 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,12 0,90 -1,75 İndeks Bilgisayar 19,55 3,66 2,20 Info Yatırım 6,98 5,92 8,22 İntema 65,00 -0,08 62,91 Inveo Yatırım Holding 133,70 -9,97 202,35 İpek Doğal Enerji 12,82 2,56 -1,99 İskenderun Demir Çelik 11,44 2,60 13,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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