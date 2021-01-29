Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,43 -2,62 -4,01 Acıpayam Selüloz 22,54 4,64 31,66 Adel Kalemcilik 26,64 -1,99 -22,18 Adese Alışveriş Ticaret 2,88 0,35 2,86 Afyon Çimento 5,29 0,95 3,52 Ak Enerji 2,22 -1,33 0,45 Akbank 6,38 -2,00 -7,94 Akçansa 18,53 -1,54 12,03 Akdeniz Yatırım Hold. 4,82 -2,43 -6,77 Akfen GMYO 4,46 -1,98 -8,23 Akın Tekstil 42,00 -5,53 32,24 Akiş GMYO 3,39 -1,45 -3,97 Akmerkez GMYO 63,75 -1,16 -1,00 Aksa 14,60 0,34 0,07 Aksa Enerji 9,89 -0,80 32,93 Aksigorta 9,50 0,32 2,15 Aksu Enerji 14,58 -0,27 3,26 Alarko Carrıer 459,40 -2,88 25,90 Alarko GMYO 25,30 -2,17 -3,29 Alarko Holding 9,85 -2,96 14,00 Albaraka Türk 2,11 0,00 8,76 Alcatel Lucent Teletaş 28,60 -3,31 -3,57 Alkim Kağıt 19,90 -3,40 46,89 Alkim Kimya 18,33 -2,50 26,09 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,33 2,64 6,39 Altınyunus Çeşme 91,70 9,95 83,55 Anadolu Efes 24,84 -1,27 7,16 Anadolu Grubu Holding 27,22 -3,13 3,03 Anadolu Hayat Emek. 10,40 -1,61 19,95 Anadolu Isuzu 20,38 -1,74 13,22 Anadolu Sigorta 8,40 1,33 11,26 Anel Elektrik 3,16 1,28 -0,32 Arçelik 33,00 -3,62 8,55 ARD Bilişim Teknolojileri 55,70 -1,50 15,85 Arena Bilgisayar 54,95 6,49 59,74 Armada Bilgisayar 63,00 -3,00 28,36 Arsan Tekstil 8,28 3,11 13,58 Artı Yatırım Holding 6,98 -6,56 20,34 Arzum Ev Aletleri 22,30 -0,27 -9,42 Aselsan 17,30 -2,32 -5,21 Ata GMYO 6,15 6,03 11,62 Atakule GMYO 3,76 -3,34 49,21 Atlantis Yatırım Holding 7,78 -0,64 39,93 Atlas Yat. Ort. 1,81 -1,63 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,43 -1,77 7,82 Avrasya GMYO 3,95 -1,25 -2,71 Avrasya Petrol ve Tur. 3,08 -0,96 -3,75 Avrupa Yatırım Holding 5,69 -0,35 -5,17 Ayen Enerji 5,58 -2,11 3,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,00 -0,90 -3,08 Aygaz 18,15 2,37 23,89 Bagfaş 27,84 -3,06 39,20 Bak Ambalaj 24,20 -3,12 19,80 Balatacılar Balatacılık 7,50 -3,23 -8,98 Bantaş Ambalaj 5,30 -0,56 13,01 Banvit 52,65 -0,09 1,25 Baştaş Başkent Çimento 18,99 -2,57 9,33 Batı Çimento 10,71 9,96 127,39 Batısöke Çimento 3,43 9,94 40,57 Bayrak Taban Sanayi 9,89 -2,56 -6,79 Bera Holding 20,44 1,69 0,79 Berkosan Yalıtım 9,63 -1,93 7,96 Beşiktaş Futbol Yat. 4,10 2,24 1,49 Beyaz Filo 16,11 -8,78 58,25 Bilici Yatırım 6,90 -1,85 3,92 Bim Mağazalar 71,95 -3,23 -2,16 Birko Mensucat 1,13 1,80 1,80 Birlik Mensucat 2,80 -4,76 -19,08 Bizim Mağazaları 14,97 -1,38 -2,54 Borusan Mannesmann 31,90 0,06 14,75 Borusan Yat. Paz. 458,90 -2,32 0,44 Bosch Fren Sistemleri 1.204,40 -1,33 -2,78 Bossa 21,18 -0,75 18,66 Brisa 24,32 -3,80 21,97 Burçelik 24,50 -3,69 16,56 Burçelik Vana 44,10 -10,00 -11,20 Bursa Çimento 11,90 -2,46 -1,16 Carrefoursa 71,30 4,16 -0,70 Casa Emtia Petrol 151,40 1,75 42,83 Ceo Event Medya 7,70 5,34 19,75 Coca Cola İçecek 73,85 -2,38 12,23 Cosmos Yat. Holding 13,61 -7,73 68,86 Credıtwest Faktorıng 5,68 4,41 -3,24 Çelebi 159,90 -2,08 -12,40 Çelik Halat 21,64 -1,64 1,03 Çemaş Döküm 2,17 -1,36 0,93 Çemtaş 16,50 -0,60 3,77 Çimbeton 402,00 9,99 35,58 Çimentaş 44,98 2,93 24,39 Çimsa 22,14 -1,69 24,38 Çuhadaroğlu Metal 8,09 2,15 4,66 Dagi Giyim 8,04 -1,83 -0,37 Dagi Yatırım Holding 13,03 -2,40 1,01 Dardanel 32,24 4,00 -3,76 Datagate Bilgisayar 16,75 -3,12 3,97 Demısaş Döküm 6,43 -3,16 -2,72 Denge Holding 5,90 -0,34 7,66 Deniz GMYO 5,00 8,70 46,20 Derimod 10,57 -0,94 8,52 Derlüks Deri 9,36 -1,89 6,12 Desa Deri 10,02 -1,86 2,87 Despec Bilgisayar 12,87 -2,94 -1,45 Deva Holding 28,30 2,91 17,23 Dinamik Isı Makina Yalıtım 14,60 2,82 34,56 Diriteks Diriliş Tekstil 5,89 -4,23 57,91 Ditaş Doğan 36,26 -1,84 10,95 DO-CO 496,00 -2,00 -21,27 Doğan Burda 21,32 -0,84 -4,99 Doğan Holding 3,89 4,57 26,71 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,70 -3,91 15,93 Doğusan 5,08 2,42 15,98 Doğuş GMYO 8,90 -2,41 8,94 Doğuş Otomotiv 33,42 -2,28 16,28 Döktaş Dökümcülük 33,78 -2,76 10,32 Duran Doğan Basım 11,03 -0,09 5,15 Dyo Boya 12,75 1,76 12,24 Eczacıbaşı İlaç 8,00 0,76 7,24 Eczacıbaşı Yatırım 34,44 -1,26 24,15 Edip Gayrimenkul 3,18 -2,15 -4,22 Ege Endüstri 1.680,00 1,03 -2,74 Ege Gübre 222,50 0,82 53,24 Ege Profil 37,64 -3,49 -1,57 Ege Seramik 13,09 -1,87 27,21 Egeplast 35,90 -2,76 7,81 Ekiz Kimya 8,14 0,00 14,17 Emek Elektrik 4,97 -2,93 -16,05 Eminiş Ambalaj 38,80 9,79 5,32 Emlak Konut GMYO 2,41 1,69 12,62 Enerjisa Enerji 11,82 -1,50 -5,52 Enka İnşaat 7,78 0,00 5,56 Erbosan 48,00 0,59 17,07 Ereğli Demir Çelik 14,35 -2,31 -3,88 Ersu Gıda 4,94 -0,20 0,00 Escort Teknoloji 7,46 -0,27 13,55 Esenboğa Elektrik 30,76 9,94 61,64 Etiler Gıda 4,60 5,26 15,58 Euro Kapital Yat. Ort. 3,73 -1,06 -3,12 Euro Trend Yat. Ort. 3,89 2,37 8,06 Euro Yat. Ort. 5,14 -2,65 13,97 Euro Yatırım Holding 3,56 -1,39 25,35 Fade Gıda 8,34 9,88 34,73 Fenerbahçe Futbol 38,00 1,88 28,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,11 -1,93 11,62 F-M İzmit Piston 188,50 -0,16 51,65 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,05 -0,71 7,83 Ford Otosan 143,90 -7,46 14,21 Formet Çelik Kapı 4,39 -2,23 -7,58 Frigo Pak Gıda 22,82 0,35 8,77 Galatasaray Sportif 3,67 -0,27 -9,38 Garanti Bankası 9,31 -0,85 -10,22 Garanti Faktoring 11,61 -2,93 4,31 Garanti Yat. Ort. 3,39 -1,45 4,95 Gedik Y. Men. Değ. 19,44 0,21 54,29 Gediz Ambalaj 35,92 4,91 34,03 Gentaş 5,54 -0,36 -6,73 Gersan Elektrik 7,40 -1,33 20,52 Global Men. Değ. 9,04 9,98 50,42 Global Yat. Holding 5,47 0,37 16,88 Good-Year 8,25 -2,94 -1,32 Göltaş Çimento 49,10 -1,68 19,00 Gözde Girişim 6,70 -1,90 -16,04 GSD Denizcilik 5,45 -2,15 8,13 GSD Holding 2,32 -2,11 -7,57 Gübre Fabrik. 72,50 4,92 -15,75 Güler Yat. Holding 10,66 -4,57 -1,93 Halk GMYO 3,99 1,79 24,30 Hatay Tekstil 20,58 -3,92 47,53 Hedef Girişim 4,05 2,79 18,20 Hektaş 26,98 -1,96 41,48 HUB Girişim 17,84 -0,56 -1,98 Hürriyet Gzt. 2,43 -1,62 15,71 ICBC Turkey Bank 7,35 1,80 13,08 İdealist Danışmanlık 14,80 0,07 9,96 İdealist GMYO 8,36 -1,99 22,94 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,62 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,41 1,44 12,80 İhlas Gazetecilik 3,82 -1,04 -5,91 İhlas Holding 1,22 -0,81 -1,61 İhlas Yayın Holding 1,13 0,89 -0,88 İndeks Bilgisayar 19,42 -0,66 1,52 Info Yatırım 6,80 -2,58 5,43 İntema 62,00 -4,62 55,39 Inveo Yatırım Holding 120,40 -9,95 172,27 İpek Doğal Enerji 12,70 -0,94 -2,91 İskenderun Demir Çelik 11,30 -1,22 11,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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