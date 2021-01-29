Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

29.01.2021 18:45
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,43-2,62-4,01
Acıpayam Selüloz22,544,6431,66
Adel Kalemcilik26,64-1,99-22,18
Adese Alışveriş Ticaret2,880,352,86
Afyon Çimento5,290,953,52
Ak Enerji2,22-1,330,45
Akbank6,38-2,00-7,94
Akçansa18,53-1,5412,03
Akdeniz Yatırım Hold.4,82-2,43-6,77
Akfen GMYO4,46-1,98-8,23
Akın Tekstil42,00-5,5332,24
Akiş GMYO3,39-1,45-3,97
Akmerkez GMYO63,75-1,16-1,00
Aksa14,600,340,07
Aksa Enerji9,89-0,8032,93
Aksigorta9,500,322,15
Aksu Enerji14,58-0,273,26
Alarko Carrıer459,40-2,8825,90
Alarko GMYO25,30-2,17-3,29
Alarko Holding9,85-2,9614,00
Albaraka Türk2,110,008,76
Alcatel Lucent Teletaş28,60-3,31-3,57
Alkim Kağıt19,90-3,4046,89
Alkim Kimya18,33-2,5026,09
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,332,646,39
Altınyunus Çeşme91,709,9583,55
Anadolu Efes24,84-1,277,16
Anadolu Grubu Holding27,22-3,133,03
Anadolu Hayat Emek.10,40-1,6119,95
Anadolu Isuzu20,38-1,7413,22
Anadolu Sigorta8,401,3311,26
Anel Elektrik3,161,28-0,32
Arçelik33,00-3,628,55
ARD Bilişim Teknolojileri55,70-1,5015,85
Arena Bilgisayar54,956,4959,74
Armada Bilgisayar63,00-3,0028,36
Arsan Tekstil8,283,1113,58
Artı Yatırım Holding6,98-6,5620,34
Arzum Ev Aletleri22,30-0,27-9,42
Aselsan17,30-2,32-5,21
Ata GMYO6,156,0311,62
Atakule GMYO3,76-3,3449,21
Atlantis Yatırım Holding7,78-0,6439,93
Atlas Yat. Ort.1,81-1,633,43
AvivaSA Emeklilik Hayat19,43-1,777,82
Avrasya GMYO3,95-1,25-2,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,08-0,96-3,75
Avrupa Yatırım Holding5,69-0,35-5,17
Ayen Enerji5,58-2,113,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,00-0,90-3,08
Aygaz18,152,3723,89
Bagfaş27,84-3,0639,20
Bak Ambalaj24,20-3,1219,80
Balatacılar Balatacılık7,50-3,23-8,98
Bantaş Ambalaj5,30-0,5613,01
Banvit52,65-0,091,25
Baştaş Başkent Çimento18,99-2,579,33
Batı Çimento10,719,96127,39
Batısöke Çimento3,439,9440,57
Bayrak Taban Sanayi9,89-2,56-6,79
Bera Holding20,441,690,79
Berkosan Yalıtım9,63-1,937,96
Beşiktaş Futbol Yat.4,102,241,49
Beyaz Filo16,11-8,7858,25
Bilici Yatırım6,90-1,853,92
Bim Mağazalar71,95-3,23-2,16
Birko Mensucat1,131,801,80
Birlik Mensucat2,80-4,76-19,08
Bizim Mağazaları14,97-1,38-2,54
Borusan Mannesmann31,900,0614,75
Borusan Yat. Paz.458,90-2,320,44
Bosch Fren Sistemleri1.204,40-1,33-2,78
Bossa21,18-0,7518,66
Brisa24,32-3,8021,97
Burçelik24,50-3,6916,56
Burçelik Vana44,10-10,00-11,20
Bursa Çimento11,90-2,46-1,16
Carrefoursa71,304,16-0,70
Casa Emtia Petrol151,401,7542,83
Ceo Event Medya7,705,3419,75
Coca Cola İçecek73,85-2,3812,23
Cosmos Yat. Holding13,61-7,7368,86
Credıtwest Faktorıng5,684,41-3,24
Çelebi159,90-2,08-12,40
Çelik Halat21,64-1,641,03
Çemaş Döküm2,17-1,360,93
Çemtaş16,50-0,603,77
Çimbeton402,009,9935,58
Çimentaş44,982,9324,39
Çimsa22,14-1,6924,38
Çuhadaroğlu Metal8,092,154,66
Dagi Giyim8,04-1,83-0,37
Dagi Yatırım Holding13,03-2,401,01
Dardanel32,244,00-3,76
Datagate Bilgisayar16,75-3,123,97
Demısaş Döküm6,43-3,16-2,72
Denge Holding5,90-0,347,66
Deniz GMYO5,008,7046,20
Derimod10,57-0,948,52
Derlüks Deri9,36-1,896,12
Desa Deri10,02-1,862,87
Despec Bilgisayar12,87-2,94-1,45
Deva Holding28,302,9117,23
Dinamik Isı Makina Yalıtım14,602,8234,56
Diriteks Diriliş Tekstil5,89-4,2357,91
Ditaş Doğan36,26-1,8410,95
DO-CO496,00-2,00-21,27
Doğan Burda21,32-0,84-4,99
Doğan Holding3,894,5726,71
Doğtaş Kelebek Mobilya2,70-3,9115,93
Doğusan5,082,4215,98
Doğuş GMYO8,90-2,418,94
Doğuş Otomotiv33,42-2,2816,28
Döktaş Dökümcülük33,78-2,7610,32
Duran Doğan Basım11,03-0,095,15
Dyo Boya12,751,7612,24
Eczacıbaşı İlaç8,000,767,24
Eczacıbaşı Yatırım34,44-1,2624,15
Edip Gayrimenkul3,18-2,15-4,22
Ege Endüstri1.680,001,03-2,74
Ege Gübre222,500,8253,24
Ege Profil37,64-3,49-1,57
Ege Seramik13,09-1,8727,21
Egeplast35,90-2,767,81
Ekiz Kimya8,140,0014,17
Emek Elektrik4,97-2,93-16,05
Eminiş Ambalaj38,809,795,32
Emlak Konut GMYO2,411,6912,62
Enerjisa Enerji11,82-1,50-5,52
Enka İnşaat7,780,005,56
Erbosan48,000,5917,07
Ereğli Demir Çelik14,35-2,31-3,88
Ersu Gıda4,94-0,200,00
Escort Teknoloji7,46-0,2713,55
Esenboğa Elektrik30,769,9461,64
Etiler Gıda4,605,2615,58
Euro Kapital Yat. Ort.3,73-1,06-3,12
Euro Trend Yat. Ort.3,892,378,06
Euro Yat. Ort.5,14-2,6513,97
Euro Yatırım Holding3,56-1,3925,35
Fade Gıda8,349,8834,73
Fenerbahçe Futbol38,001,8828,55
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,11-1,9311,62
F-M İzmit Piston188,50-0,1651,65
Fonet Bilgi Teknolojileri14,05-0,717,83
Ford Otosan143,90-7,4614,21
Formet Çelik Kapı4,39-2,23-7,58
Frigo Pak Gıda22,820,358,77
Galatasaray Sportif3,67-0,27-9,38
Garanti Bankası9,31-0,85-10,22
Garanti Faktoring11,61-2,934,31
Garanti Yat. Ort.3,39-1,454,95
Gedik Y. Men. Değ.19,440,2154,29
Gediz Ambalaj35,924,9134,03
Gentaş5,54-0,36-6,73
Gersan Elektrik7,40-1,3320,52
Global Men. Değ.9,049,9850,42
Global Yat. Holding5,470,3716,88
Good-Year8,25-2,94-1,32
Göltaş Çimento49,10-1,6819,00
Gözde Girişim6,70-1,90-16,04
GSD Denizcilik5,45-2,158,13
GSD Holding2,32-2,11-7,57
Gübre Fabrik.72,504,92-15,75
Güler Yat. Holding10,66-4,57-1,93
Halk GMYO3,991,7924,30
Hatay Tekstil20,58-3,9247,53
Hedef Girişim4,052,7918,20
Hektaş26,98-1,9641,48
HUB Girişim17,84-0,56-1,98
Hürriyet Gzt.2,43-1,6215,71
ICBC Turkey Bank7,351,8013,08
İdealist Danışmanlık14,800,079,96
İdealist GMYO8,36-1,9922,94
İhlas Ev Aletleri1,881,620,00
İhlas Gayrimenkul1,411,4412,80
İhlas Gazetecilik3,82-1,04-5,91
İhlas Holding1,22-0,81-1,61
İhlas Yayın Holding1,130,89-0,88
İndeks Bilgisayar19,42-0,661,52
Info Yatırım6,80-2,585,43
İntema62,00-4,6255,39
Inveo Yatırım Holding120,40-9,95172,27
İpek Doğal Enerji12,70-0,94-2,91
İskenderun Demir Çelik11,30-1,2211,77

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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