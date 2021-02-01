Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,47 0,54 -3,49 Acıpayam Selüloz 23,18 2,84 35,40 Adel Kalemcilik 27,78 4,28 -18,85 Adese Alışveriş Ticaret 2,96 2,78 5,71 Afyon Çimento 5,30 0,19 3,72 Ak Enerji 2,25 1,35 1,81 Akbank 6,49 1,72 -6,35 Akçansa 18,85 1,73 13,97 Akdeniz Yatırım Hold. 5,00 3,73 -3,29 Akfen GMYO 4,58 2,69 -5,76 Akın Tekstil 41,90 -0,24 31,93 Akiş GMYO 3,42 0,88 -3,12 Akmerkez GMYO 64,45 1,10 0,09 Aksa 14,80 1,37 1,44 Aksa Enerji 10,18 2,93 36,83 Aksigorta 9,67 1,79 3,98 Aksu Enerji 14,95 2,54 5,88 Alarko Carrıer 448,00 -2,48 22,77 Alarko GMYO 25,60 1,19 -2,14 Alarko Holding 9,93 0,81 14,93 Albaraka Türk 2,10 -0,47 8,25 Alcatel Lucent Teletaş 28,84 0,84 -2,76 Alkim Kağıt 19,94 0,20 47,18 Alkim Kimya 18,23 -0,55 25,40 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,56 9,87 16,89 Altınyunus Çeşme 82,55 -9,98 65,23 Anadolu Efes 24,98 0,56 7,77 Anadolu Grubu Holding 28,12 3,31 6,43 Anadolu Hayat Emek. 10,46 0,58 20,65 Anadolu Isuzu 20,52 0,69 14,00 Anadolu Sigorta 8,28 -1,43 9,67 Anel Elektrik 3,42 8,23 7,89 Arçelik 33,40 1,21 9,87 ARD Bilişim Teknolojileri 61,25 9,96 27,39 Arena Bilgisayar 54,00 -1,73 56,98 Armada Bilgisayar 63,90 1,43 30,20 Arsan Tekstil 8,26 -0,24 13,31 Artı Yatırım Holding 7,30 4,58 25,86 Arzum Ev Aletleri 22,90 2,69 -6,99 Aselsan 17,42 0,69 -4,55 Ata GMYO 5,94 -3,41 7,80 Atakule GMYO 3,60 -4,26 42,86 Atlantis Yatırım Holding 8,22 5,66 47,84 Atlas Yat. Ort. 1,82 0,55 4,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,20 -1,18 6,54 Avrasya GMYO 4,00 1,27 -1,48 Avrasya Petrol ve Tur. 3,07 -0,32 -4,06 Avrupa Yatırım Holding 5,70 0,18 -5,00 Ayen Enerji 5,75 3,05 6,28 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,65 -3,18 -6,17 Aygaz 17,70 -2,48 20,82 Bagfaş 27,66 -0,65 38,30 Bak Ambalaj 25,34 4,71 25,45 Balatacılar Balatacılık 7,57 0,93 -8,13 Bantaş Ambalaj 5,42 2,26 15,57 Banvit 52,40 -0,47 0,77 Baştaş Başkent Çimento 18,50 -2,58 6,51 Batı Çimento 11,78 9,99 150,11 Batısöke Çimento 3,75 9,33 53,69 Bayrak Taban Sanayi 10,03 1,42 -5,47 Bera Holding 22,48 9,98 10,85 Berkosan Yalıtım 9,88 2,60 10,76 Beşiktaş Futbol Yat. 3,98 -2,93 -1,49 Beyaz Filo 17,72 9,99 74,07 Bilici Yatırım 7,02 1,74 5,72 Bim Mağazalar 71,50 -0,63 -2,77 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 2,90 3,57 -16,18 Bizim Mağazaları 15,14 1,14 -1,43 Borusan Mannesmann 32,02 0,38 15,18 Borusan Yat. Paz. 445,40 -2,94 -2,52 Bosch Fren Sistemleri 1.181,50 -1,90 -4,63 Bossa 21,08 -0,47 18,10 Brisa 24,24 -0,33 21,56 Burçelik 24,24 -1,06 15,32 Burçelik Vana 43,08 -2,31 -13,25 Bursa Çimento 11,79 -0,92 -2,08 Carrefoursa 71,20 -0,14 -0,84 Casa Emtia Petrol 150,00 -0,92 41,51 Ceo Event Medya 8,20 6,49 27,53 Coca Cola İçecek 74,30 0,61 12,92 Cosmos Yat. Holding 12,25 -9,99 51,99 Credıtwest Faktorıng 5,66 -0,35 -3,58 Çelebi 157,30 -1,63 -13,82 Çelik Halat 22,46 3,79 4,86 Çemaş Döküm 2,22 2,30 3,26 Çemtaş 17,14 3,88 7,79 Çimbeton 424,90 5,70 43,31 Çimentaş 44,00 -2,18 21,68 Çimsa 24,34 9,94 36,74 Çuhadaroğlu Metal 8,58 6,06 11,00 Dagi Giyim 8,17 1,62 1,24 Dagi Yatırım Holding 12,81 -1,69 -0,70 Dardanel 32,32 0,25 -3,52 Datagate Bilgisayar 16,81 0,36 4,35 Demısaş Döküm 6,74 4,82 1,97 Denge Holding 6,00 1,69 9,49 Deniz GMYO 5,50 10,00 60,82 Derimod 10,50 -0,66 7,80 Derlüks Deri 9,75 4,17 10,54 Desa Deri 10,91 8,88 12,01 Despec Bilgisayar 13,10 1,79 0,31 Deva Holding 28,26 -0,14 17,07 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,06 10,00 48,02 Diriteks Diriliş Tekstil 6,18 4,92 65,68 Ditaş Doğan 36,20 -0,17 10,77 DO-CO 492,00 -0,81 -21,90 Doğan Burda 20,92 -1,88 -6,77 Doğan Holding 3,90 0,26 27,04 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,73 1,11 17,22 Doğusan 5,33 4,92 21,69 Doğuş GMYO 9,07 1,91 11,02 Doğuş Otomotiv 33,94 1,56 18,09 Döktaş Dökümcülük 35,00 3,61 14,30 Duran Doğan Basım 11,40 3,35 8,67 Dyo Boya 12,97 1,73 14,17 Eczacıbaşı İlaç 8,08 1,00 8,31 Eczacıbaşı Yatırım 34,76 0,93 25,31 Edip Gayrimenkul 3,44 8,18 3,61 Ege Endüstri 1.661,00 -1,13 -3,84 Ege Gübre 219,20 -1,48 50,96 Ege Profil 38,08 1,17 -0,42 Ege Seramik 13,50 3,13 31,20 Egeplast 35,90 0,00 7,81 Ekiz Kimya 8,73 7,25 22,44 Emek Elektrik 5,01 0,80 -15,37 Eminiş Ambalaj 37,20 -4,12 0,98 Emlak Konut GMYO 2,44 1,24 14,02 Enerjisa Enerji 12,18 3,05 -2,64 Enka İnşaat 7,83 0,64 6,24 Erbosan 48,88 1,83 19,22 Ereğli Demir Çelik 14,31 -0,28 -4,15 Ersu Gıda 4,96 0,40 0,40 Escort Teknoloji 7,50 0,54 14,16 Esenboğa Elektrik 33,82 9,95 77,72 Etiler Gıda 5,06 10,00 27,14 Euro Kapital Yat. Ort. 3,67 -1,61 -4,68 Euro Trend Yat. Ort. 3,94 1,29 9,44 Euro Yat. Ort. 5,00 -2,72 10,86 Euro Yatırım Holding 3,60 1,12 26,76 Fade Gıda 8,49 1,80 37,16 Fenerbahçe Futbol 38,00 0,00 28,55 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,50 5,49 17,74 F-M İzmit Piston 188,90 0,21 51,97 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,45 9,96 18,57 Ford Otosan 158,20 9,94 25,56 Formet Çelik Kapı 4,49 2,28 -5,47 Frigo Pak Gıda 23,60 3,42 12,49 Galatasaray Sportif 3,74 1,91 -7,65 Garanti Bankası 9,48 1,83 -8,58 Garanti Faktoring 11,70 0,78 5,12 Garanti Yat. Ort. 3,48 2,65 7,74 Gedik Y. Men. Değ. 21,38 9,98 69,68 Gediz Ambalaj 35,86 -0,17 33,81 Gentaş 5,70 2,89 -4,04 Gersan Elektrik 7,44 0,54 21,17 Global Men. Değ. 9,94 9,96 65,39 Global Yat. Holding 5,90 7,86 26,07 Good-Year 8,33 0,97 -0,36 Göltaş Çimento 54,00 9,98 30,88 Gözde Girişim 6,84 2,09 -14,29 GSD Denizcilik 5,75 5,50 14,09 GSD Holding 2,55 9,91 1,59 Gübre Fabrik. 69,15 -4,62 -19,64 Güler Yat. Holding 10,97 2,91 0,92 Halk GMYO 4,13 3,51 28,66 Hatay Tekstil 21,06 2,33 50,97 Hedef Girişim 4,19 3,46 22,28 Hektaş 26,86 -0,44 40,85 HUB Girişim 17,94 0,56 -1,43 Hürriyet Gzt. 2,47 1,65 17,62 ICBC Turkey Bank 7,59 3,27 16,77 İdealist Danışmanlık 16,28 10,00 20,95 İdealist GMYO 8,40 0,48 23,53 İhlas Ev Aletleri 1,88 0,00 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 3,83 0,26 -5,67 İhlas Holding 1,23 0,82 -0,81 İhlas Yayın Holding 1,12 -0,88 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,40 5,05 6,64 Info Yatırım 6,81 0,15 5,58 İntema 62,00 0,00 55,39 Inveo Yatırım Holding 132,40 9,97 199,41 İpek Doğal Enerji 13,14 3,46 0,46 İskenderun Demir Çelik 11,22 -0,71 10,9 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Troyes'in Türk golcüsü Umut Bozok, Lorient'e kiralandı

Boğaziçi Üniversitesi çevresinde toplanan gruplara gözaltı! HDP'li Hüda Kaya polislere vurdu

Türkiye'nin dört gözle beklediği Kabine toplantısı başladı! Kısıtlamalar dahil masada 5 konu var

Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi

Kamerayı açık bırakan avukat, müvekkiliyle cinsel ilişkiye girerken yakalandı

Savcının aracına not bıraktığı için gözaltına alınan komşu, 'mala zarar'dan değil 'tehdit'ten yargılanacak

15 yaşındaki iki kız, sosyal medyadan tanıştığı 4 erkek tarafından cinsel istismara uğradı

Manisa'da ölü bulunan 4 gençten geriye omuz omuza çekilmiş fotoğrafları kaldı