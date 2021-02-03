Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

03.02.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,105,474,65
Acıpayam Selüloz22,12-4,2429,21
Adel Kalemcilik29,30-1,01-14,41
Adese Alışveriş Ticaret2,91-2,023,93
Afyon Çimento5,370,005,09
Ak Enerji2,270,892,71
Akbank6,773,36-2,31
Akçansa20,002,6220,92
Akdeniz Yatırım Hold.5,397,374,26
Akfen GMYO4,63-0,64-4,73
Akın Tekstil42,880,8535,01
Akiş GMYO3,490,29-1,13
Akmerkez GMYO66,50-1,483,27
Aksa14,86-0,071,85
Aksa Enerji10,38-0,1939,52
Aksigorta9,550,212,69
Aksu Enerji15,200,337,65
Alarko Carrıer448,40-1,0222,88
Alarko GMYO26,401,850,92
Alarko Holding10,43-0,6720,72
Albaraka Türk2,192,8212,89
Alcatel Lucent Teletaş30,94-1,534,32
Alkim Kağıt19,30-1,4842,46
Alkim Kimya18,551,8127,60
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,72-3,2024,20
Altınyunus Çeşme72,00-10,0044,12
Anadolu Efes24,881,557,33
Anadolu Grubu Holding28,56-0,288,10
Anadolu Hayat Emek.10,77-3,8424,22
Anadolu Isuzu20,980,5816,56
Anadolu Sigorta8,270,619,54
Anel Elektrik3,665,1715,46
Arçelik34,30-1,7812,83
ARD Bilişim Teknolojileri59,450,2523,65
Arena Bilgisayar56,854,3165,26
Armada Bilgisayar66,153,3634,78
Arsan Tekstil8,301,2213,85
Artı Yatırım Holding7,39-2,7627,41
Arzum Ev Aletleri24,28-1,46-1,38
Aselsan17,932,57-1,75
Ata GMYO6,08-0,1610,34
Atakule GMYO4,359,8572,62
Atlantis Yatırım Holding7,17-3,1128,96
Atlas Yat. Ort.1,902,708,57
AvivaSA Emeklilik Hayat19,450,057,93
Avrasya GMYO4,100,000,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,130,97-2,19
Avrupa Yatırım Holding6,183,873,00
Ayen Enerji6,309,9516,45
Ayes Çelik Hasır ve Çit10,94-0,55-3,61
Aygaz18,201,5624,23
Bagfaş28,001,0140,00
Bak Ambalaj24,60-1,9121,78
Balatacılar Balatacılık7,54-0,13-8,50
Bantaş Ambalaj5,361,7114,29
Banvit53,000,761,92
Baştaş Başkent Çimento17,972,923,45
Batı Çimento10,28-8,30118,26
Batısöke Çimento3,36-2,8937,70
Bayrak Taban Sanayi11,060,274,24
Bera Holding27,009,2233,14
Berkosan Yalıtım10,00-0,9912,11
Beşiktaş Futbol Yat.4,061,250,50
Beyaz Filo16,30-4,9060,12
Bilici Yatırım7,282,829,64
Bim Mağazalar71,10-0,35-3,31
Birko Mensucat1,10-1,79-0,90
Birlik Mensucat2,920,69-15,61
Bizim Mağazaları15,632,691,76
Borusan Mannesmann33,301,7719,78
Borusan Yat. Paz.464,801,621,73
Bosch Fren Sistemleri1.190,000,03-3,95
Bossa20,92-0,6617,20
Brisa25,302,1826,88
Burçelik26,00-2,4823,69
Burçelik Vana42,220,00-14,98
Bursa Çimento12,986,397,81
Carrefoursa70,30-0,71-2,09
Casa Emtia Petrol152,001,3343,40
Ceo Event Medya7,62-4,1518,51
Coca Cola İçecek75,40-1,1114,59
Cosmos Yat. Holding12,407,5553,85
Credıtwest Faktorıng5,61-0,18-4,43
Çelebi161,902,79-11,30
Çelik Halat23,967,5411,86
Çemaş Döküm2,230,453,72
Çemtaş17,221,008,29
Çimbeton399,40-2,2334,70
Çimentaş43,003,7618,92
Çimsa24,741,3138,99
Çuhadaroğlu Metal8,33-1,307,76
Dagi Giyim9,075,4712,39
Dagi Yatırım Holding15,499,9420,08
Dardanel32,502,85-2,99
Datagate Bilgisayar17,44-0,348,26
Demısaş Döküm6,98-1,975,60
Denge Holding5,930,518,21
Deniz GMYO5,66-6,4565,50
Derimod11,305,6116,02
Derlüks Deri10,142,5314,97
Desa Deri11,421,0617,25
Despec Bilgisayar14,444,1810,57
Deva Holding31,765,2431,57
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,655,6171,89
Diriteks Diriliş Tekstil7,469,87100,00
Ditaş Doğan42,867,6331,15
DO-CO502,201,76-20,29
Doğan Burda21,722,84-3,21
Doğan Holding4,07-3,5532,57
Doğtaş Kelebek Mobilya2,840,3521,94
Doğusan5,340,3821,92
Doğuş GMYO9,707,7818,73
Doğuş Otomotiv35,16-2,6622,34
Döktaş Dökümcülük37,842,4923,58
Duran Doğan Basım13,799,9731,46
Dyo Boya13,06-1,3614,96
Eczacıbaşı İlaç8,65-1,1415,95
Eczacıbaşı Yatırım37,74-0,0536,05
Edip Gayrimenkul3,522,336,02
Ege Endüstri1.670,000,04-3,32
Ege Gübre217,20-1,5049,59
Ege Profil40,102,824,86
Ege Seramik13,37-1,6229,93
Egeplast34,80-0,574,50
Ekiz Kimya10,5610,0048,11
Emek Elektrik5,423,44-8,45
Eminiş Ambalaj35,02-9,74-4,94
Emlak Konut GMYO2,522,4417,76
Enerjisa Enerji12,220,33-2,32
Enka İnşaat8,090,629,77
Erbosan51,505,5325,61
Ereğli Demir Çelik14,640,14-1,94
Ersu Gıda5,182,984,86
Escort Teknoloji7,451,0913,39
Esenboğa Elektrik34,50-7,2681,29
Etiler Gıda5,235,6631,41
Euro Kapital Yat. Ort.4,173,478,31
Euro Trend Yat. Ort.4,31-0,4619,72
Euro Yat. Ort.5,07-4,3412,42
Euro Yatırım Holding3,60-0,5526,76
Fade Gıda9,653,4355,90
Fenerbahçe Futbol37,42-2,3026,59
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,45-2,7416,95
F-M İzmit Piston183,00-2,5647,22
Fonet Bilgi Teknolojileri15,23-1,0416,88
Ford Otosan157,50-1,9925,00
Formet Çelik Kapı4,470,68-5,89
Frigo Pak Gıda24,722,6617,83
Galatasaray Sportif3,76-0,27-7,16
Garanti Bankası10,104,23-2,60
Garanti Faktoring11,761,555,66
Garanti Yat. Ort.3,562,5910,22
Gedik Y. Men. Değ.25,849,96105,08
Gediz Ambalaj35,52-0,6732,54
Gentaş5,68-1,39-4,38
Gersan Elektrik8,053,7431,11
Global Men. Değ.9,590,2159,57
Global Yat. Holding6,171,9831,84
Good-Year8,571,782,51
Göltaş Çimento65,309,9358,26
Gözde Girişim7,061,15-11,53
GSD Denizcilik6,181,4822,62
GSD Holding2,634,784,78
Gübre Fabrik.69,501,16-19,23
Güler Yat. Holding10,65-0,65-2,02
Halk GMYO3,91-2,7421,81
Hatay Tekstil21,520,0954,27
Hedef Girişim4,42-0,9028,99
Hektaş26,940,3041,27
HUB Girişim18,400,051,10
Hürriyet Gzt.2,531,2020,48
ICBC Turkey Bank7,32-0,1412,62
İdealist Danışmanlık19,6910,0046,29
İdealist GMYO9,114,0033,97
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-0,53
İhlas Gayrimenkul1,432,8814,40
İhlas Gazetecilik4,103,800,99
İhlas Holding1,240,810,00
İhlas Yayın Holding1,120,00-1,75
İndeks Bilgisayar20,54-0,777,37
Info Yatırım7,15-0,5610,85
İntema66,50-0,7566,67
Inveo Yatırım Holding154,906,39250,29
İpek Doğal Enerji13,131,630,38
İskenderun Demir Çelik11,45-0,1713,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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