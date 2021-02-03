Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,10 5,47 4,65 Acıpayam Selüloz 22,12 -4,24 29,21 Adel Kalemcilik 29,30 -1,01 -14,41 Adese Alışveriş Ticaret 2,91 -2,02 3,93 Afyon Çimento 5,37 0,00 5,09 Ak Enerji 2,27 0,89 2,71 Akbank 6,77 3,36 -2,31 Akçansa 20,00 2,62 20,92 Akdeniz Yatırım Hold. 5,39 7,37 4,26 Akfen GMYO 4,63 -0,64 -4,73 Akın Tekstil 42,88 0,85 35,01 Akiş GMYO 3,49 0,29 -1,13 Akmerkez GMYO 66,50 -1,48 3,27 Aksa 14,86 -0,07 1,85 Aksa Enerji 10,38 -0,19 39,52 Aksigorta 9,55 0,21 2,69 Aksu Enerji 15,20 0,33 7,65 Alarko Carrıer 448,40 -1,02 22,88 Alarko GMYO 26,40 1,85 0,92 Alarko Holding 10,43 -0,67 20,72 Albaraka Türk 2,19 2,82 12,89 Alcatel Lucent Teletaş 30,94 -1,53 4,32 Alkim Kağıt 19,30 -1,48 42,46 Alkim Kimya 18,55 1,81 27,60 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,72 -3,20 24,20 Altınyunus Çeşme 72,00 -10,00 44,12 Anadolu Efes 24,88 1,55 7,33 Anadolu Grubu Holding 28,56 -0,28 8,10 Anadolu Hayat Emek. 10,77 -3,84 24,22 Anadolu Isuzu 20,98 0,58 16,56 Anadolu Sigorta 8,27 0,61 9,54 Anel Elektrik 3,66 5,17 15,46 Arçelik 34,30 -1,78 12,83 ARD Bilişim Teknolojileri 59,45 0,25 23,65 Arena Bilgisayar 56,85 4,31 65,26 Armada Bilgisayar 66,15 3,36 34,78 Arsan Tekstil 8,30 1,22 13,85 Artı Yatırım Holding 7,39 -2,76 27,41 Arzum Ev Aletleri 24,28 -1,46 -1,38 Aselsan 17,93 2,57 -1,75 Ata GMYO 6,08 -0,16 10,34 Atakule GMYO 4,35 9,85 72,62 Atlantis Yatırım Holding 7,17 -3,11 28,96 Atlas Yat. Ort. 1,90 2,70 8,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,45 0,05 7,93 Avrasya GMYO 4,10 0,00 0,99 Avrasya Petrol ve Tur. 3,13 0,97 -2,19 Avrupa Yatırım Holding 6,18 3,87 3,00 Ayen Enerji 6,30 9,95 16,45 Ayes Çelik Hasır ve Çit 10,94 -0,55 -3,61 Aygaz 18,20 1,56 24,23 Bagfaş 28,00 1,01 40,00 Bak Ambalaj 24,60 -1,91 21,78 Balatacılar Balatacılık 7,54 -0,13 -8,50 Bantaş Ambalaj 5,36 1,71 14,29 Banvit 53,00 0,76 1,92 Baştaş Başkent Çimento 17,97 2,92 3,45 Batı Çimento 10,28 -8,30 118,26 Batısöke Çimento 3,36 -2,89 37,70 Bayrak Taban Sanayi 11,06 0,27 4,24 Bera Holding 27,00 9,22 33,14 Berkosan Yalıtım 10,00 -0,99 12,11 Beşiktaş Futbol Yat. 4,06 1,25 0,50 Beyaz Filo 16,30 -4,90 60,12 Bilici Yatırım 7,28 2,82 9,64 Bim Mağazalar 71,10 -0,35 -3,31 Birko Mensucat 1,10 -1,79 -0,90 Birlik Mensucat 2,92 0,69 -15,61 Bizim Mağazaları 15,63 2,69 1,76 Borusan Mannesmann 33,30 1,77 19,78 Borusan Yat. Paz. 464,80 1,62 1,73 Bosch Fren Sistemleri 1.190,00 0,03 -3,95 Bossa 20,92 -0,66 17,20 Brisa 25,30 2,18 26,88 Burçelik 26,00 -2,48 23,69 Burçelik Vana 42,22 0,00 -14,98 Bursa Çimento 12,98 6,39 7,81 Carrefoursa 70,30 -0,71 -2,09 Casa Emtia Petrol 152,00 1,33 43,40 Ceo Event Medya 7,62 -4,15 18,51 Coca Cola İçecek 75,40 -1,11 14,59 Cosmos Yat. Holding 12,40 7,55 53,85 Credıtwest Faktorıng 5,61 -0,18 -4,43 Çelebi 161,90 2,79 -11,30 Çelik Halat 23,96 7,54 11,86 Çemaş Döküm 2,23 0,45 3,72 Çemtaş 17,22 1,00 8,29 Çimbeton 399,40 -2,23 34,70 Çimentaş 43,00 3,76 18,92 Çimsa 24,74 1,31 38,99 Çuhadaroğlu Metal 8,33 -1,30 7,76 Dagi Giyim 9,07 5,47 12,39 Dagi Yatırım Holding 15,49 9,94 20,08 Dardanel 32,50 2,85 -2,99 Datagate Bilgisayar 17,44 -0,34 8,26 Demısaş Döküm 6,98 -1,97 5,60 Denge Holding 5,93 0,51 8,21 Deniz GMYO 5,66 -6,45 65,50 Derimod 11,30 5,61 16,02 Derlüks Deri 10,14 2,53 14,97 Desa Deri 11,42 1,06 17,25 Despec Bilgisayar 14,44 4,18 10,57 Deva Holding 31,76 5,24 31,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 18,65 5,61 71,89 Diriteks Diriliş Tekstil 7,46 9,87 100,00 Ditaş Doğan 42,86 7,63 31,15 DO-CO 502,20 1,76 -20,29 Doğan Burda 21,72 2,84 -3,21 Doğan Holding 4,07 -3,55 32,57 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,84 0,35 21,94 Doğusan 5,34 0,38 21,92 Doğuş GMYO 9,70 7,78 18,73 Doğuş Otomotiv 35,16 -2,66 22,34 Döktaş Dökümcülük 37,84 2,49 23,58 Duran Doğan Basım 13,79 9,97 31,46 Dyo Boya 13,06 -1,36 14,96 Eczacıbaşı İlaç 8,65 -1,14 15,95 Eczacıbaşı Yatırım 37,74 -0,05 36,05 Edip Gayrimenkul 3,52 2,33 6,02 Ege Endüstri 1.670,00 0,04 -3,32 Ege Gübre 217,20 -1,50 49,59 Ege Profil 40,10 2,82 4,86 Ege Seramik 13,37 -1,62 29,93 Egeplast 34,80 -0,57 4,50 Ekiz Kimya 10,56 10,00 48,11 Emek Elektrik 5,42 3,44 -8,45 Eminiş Ambalaj 35,02 -9,74 -4,94 Emlak Konut GMYO 2,52 2,44 17,76 Enerjisa Enerji 12,22 0,33 -2,32 Enka İnşaat 8,09 0,62 9,77 Erbosan 51,50 5,53 25,61 Ereğli Demir Çelik 14,64 0,14 -1,94 Ersu Gıda 5,18 2,98 4,86 Escort Teknoloji 7,45 1,09 13,39 Esenboğa Elektrik 34,50 -7,26 81,29 Etiler Gıda 5,23 5,66 31,41 Euro Kapital Yat. Ort. 4,17 3,47 8,31 Euro Trend Yat. Ort. 4,31 -0,46 19,72 Euro Yat. Ort. 5,07 -4,34 12,42 Euro Yatırım Holding 3,60 -0,55 26,76 Fade Gıda 9,65 3,43 55,90 Fenerbahçe Futbol 37,42 -2,30 26,59 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,45 -2,74 16,95 F-M İzmit Piston 183,00 -2,56 47,22 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,23 -1,04 16,88 Ford Otosan 157,50 -1,99 25,00 Formet Çelik Kapı 4,47 0,68 -5,89 Frigo Pak Gıda 24,72 2,66 17,83 Galatasaray Sportif 3,76 -0,27 -7,16 Garanti Bankası 10,10 4,23 -2,60 Garanti Faktoring 11,76 1,55 5,66 Garanti Yat. Ort. 3,56 2,59 10,22 Gedik Y. Men. Değ. 25,84 9,96 105,08 Gediz Ambalaj 35,52 -0,67 32,54 Gentaş 5,68 -1,39 -4,38 Gersan Elektrik 8,05 3,74 31,11 Global Men. Değ. 9,59 0,21 59,57 Global Yat. Holding 6,17 1,98 31,84 Good-Year 8,57 1,78 2,51 Göltaş Çimento 65,30 9,93 58,26 Gözde Girişim 7,06 1,15 -11,53 GSD Denizcilik 6,18 1,48 22,62 GSD Holding 2,63 4,78 4,78 Gübre Fabrik. 69,50 1,16 -19,23 Güler Yat. Holding 10,65 -0,65 -2,02 Halk GMYO 3,91 -2,74 21,81 Hatay Tekstil 21,52 0,09 54,27 Hedef Girişim 4,42 -0,90 28,99 Hektaş 26,94 0,30 41,27 HUB Girişim 18,40 0,05 1,10 Hürriyet Gzt. 2,53 1,20 20,48 ICBC Turkey Bank 7,32 -0,14 12,62 İdealist Danışmanlık 19,69 10,00 46,29 İdealist GMYO 9,11 4,00 33,97 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,43 2,88 14,40 İhlas Gazetecilik 4,10 3,80 0,99 İhlas Holding 1,24 0,81 0,00 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 20,54 -0,77 7,37 Info Yatırım 7,15 -0,56 10,85 İntema 66,50 -0,75 66,67 Inveo Yatırım Holding 154,90 6,39 250,29 İpek Doğal Enerji 13,13 1,63 0,38 İskenderun Demir Çelik 11,45 -0,17 13,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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