Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,10
|5,47
|4,65
|Acıpayam Selüloz
|22,12
|-4,24
|29,21
|Adel Kalemcilik
|29,30
|-1,01
|-14,41
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,91
|-2,02
|3,93
|Afyon Çimento
|5,37
|0,00
|5,09
|Ak Enerji
|2,27
|0,89
|2,71
|Akbank
|6,77
|3,36
|-2,31
|Akçansa
|20,00
|2,62
|20,92
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,39
|7,37
|4,26
|Akfen GMYO
|4,63
|-0,64
|-4,73
|Akın Tekstil
|42,88
|0,85
|35,01
|Akiş GMYO
|3,49
|0,29
|-1,13
|Akmerkez GMYO
|66,50
|-1,48
|3,27
|Aksa
|14,86
|-0,07
|1,85
|Aksa Enerji
|10,38
|-0,19
|39,52
|Aksigorta
|9,55
|0,21
|2,69
|Aksu Enerji
|15,20
|0,33
|7,65
|Alarko Carrıer
|448,40
|-1,02
|22,88
|Alarko GMYO
|26,40
|1,85
|0,92
|Alarko Holding
|10,43
|-0,67
|20,72
|Albaraka Türk
|2,19
|2,82
|12,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,94
|-1,53
|4,32
|Alkim Kağıt
|19,30
|-1,48
|42,46
|Alkim Kimya
|18,55
|1,81
|27,60
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,72
|-3,20
|24,20
|Altınyunus Çeşme
|72,00
|-10,00
|44,12
|Anadolu Efes
|24,88
|1,55
|7,33
|Anadolu Grubu Holding
|28,56
|-0,28
|8,10
|Anadolu Hayat Emek.
|10,77
|-3,84
|24,22
|Anadolu Isuzu
|20,98
|0,58
|16,56
|Anadolu Sigorta
|8,27
|0,61
|9,54
|Anel Elektrik
|3,66
|5,17
|15,46
|Arçelik
|34,30
|-1,78
|12,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,45
|0,25
|23,65
|Arena Bilgisayar
|56,85
|4,31
|65,26
|Armada Bilgisayar
|66,15
|3,36
|34,78
|Arsan Tekstil
|8,30
|1,22
|13,85
|Artı Yatırım Holding
|7,39
|-2,76
|27,41
|Arzum Ev Aletleri
|24,28
|-1,46
|-1,38
|Aselsan
|17,93
|2,57
|-1,75
|Ata GMYO
|6,08
|-0,16
|10,34
|Atakule GMYO
|4,35
|9,85
|72,62
|Atlantis Yatırım Holding
|7,17
|-3,11
|28,96
|Atlas Yat. Ort.
|1,90
|2,70
|8,57
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,45
|0,05
|7,93
|Avrasya GMYO
|4,10
|0,00
|0,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,13
|0,97
|-2,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,18
|3,87
|3,00
|Ayen Enerji
|6,30
|9,95
|16,45
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|10,94
|-0,55
|-3,61
|Aygaz
|18,20
|1,56
|24,23
|Bagfaş
|28,00
|1,01
|40,00
|Bak Ambalaj
|24,60
|-1,91
|21,78
|Balatacılar Balatacılık
|7,54
|-0,13
|-8,50
|Bantaş Ambalaj
|5,36
|1,71
|14,29
|Banvit
|53,00
|0,76
|1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|17,97
|2,92
|3,45
|Batı Çimento
|10,28
|-8,30
|118,26
|Batısöke Çimento
|3,36
|-2,89
|37,70
|Bayrak Taban Sanayi
|11,06
|0,27
|4,24
|Bera Holding
|27,00
|9,22
|33,14
|Berkosan Yalıtım
|10,00
|-0,99
|12,11
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,06
|1,25
|0,50
|Beyaz Filo
|16,30
|-4,90
|60,12
|Bilici Yatırım
|7,28
|2,82
|9,64
|Bim Mağazalar
|71,10
|-0,35
|-3,31
|Birko Mensucat
|1,10
|-1,79
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,92
|0,69
|-15,61
|Bizim Mağazaları
|15,63
|2,69
|1,76
|Borusan Mannesmann
|33,30
|1,77
|19,78
|Borusan Yat. Paz.
|464,80
|1,62
|1,73
|Bosch Fren Sistemleri
|1.190,00
|0,03
|-3,95
|Bossa
|20,92
|-0,66
|17,20
|Brisa
|25,30
|2,18
|26,88
|Burçelik
|26,00
|-2,48
|23,69
|Burçelik Vana
|42,22
|0,00
|-14,98
|Bursa Çimento
|12,98
|6,39
|7,81
|Carrefoursa
|70,30
|-0,71
|-2,09
|Casa Emtia Petrol
|152,00
|1,33
|43,40
|Ceo Event Medya
|7,62
|-4,15
|18,51
|Coca Cola İçecek
|75,40
|-1,11
|14,59
|Cosmos Yat. Holding
|12,40
|7,55
|53,85
|Credıtwest Faktorıng
|5,61
|-0,18
|-4,43
|Çelebi
|161,90
|2,79
|-11,30
|Çelik Halat
|23,96
|7,54
|11,86
|Çemaş Döküm
|2,23
|0,45
|3,72
|Çemtaş
|17,22
|1,00
|8,29
|Çimbeton
|399,40
|-2,23
|34,70
|Çimentaş
|43,00
|3,76
|18,92
|Çimsa
|24,74
|1,31
|38,99
|Çuhadaroğlu Metal
|8,33
|-1,30
|7,76
|Dagi Giyim
|9,07
|5,47
|12,39
|Dagi Yatırım Holding
|15,49
|9,94
|20,08
|Dardanel
|32,50
|2,85
|-2,99
|Datagate Bilgisayar
|17,44
|-0,34
|8,26
|Demısaş Döküm
|6,98
|-1,97
|5,60
|Denge Holding
|5,93
|0,51
|8,21
|Deniz GMYO
|5,66
|-6,45
|65,50
|Derimod
|11,30
|5,61
|16,02
|Derlüks Deri
|10,14
|2,53
|14,97
|Desa Deri
|11,42
|1,06
|17,25
|Despec Bilgisayar
|14,44
|4,18
|10,57
|Deva Holding
|31,76
|5,24
|31,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|18,65
|5,61
|71,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,46
|9,87
|100,00
|Ditaş Doğan
|42,86
|7,63
|31,15
|DO-CO
|502,20
|1,76
|-20,29
|Doğan Burda
|21,72
|2,84
|-3,21
|Doğan Holding
|4,07
|-3,55
|32,57
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,84
|0,35
|21,94
|Doğusan
|5,34
|0,38
|21,92
|Doğuş GMYO
|9,70
|7,78
|18,73
|Doğuş Otomotiv
|35,16
|-2,66
|22,34
|Döktaş Dökümcülük
|37,84
|2,49
|23,58
|Duran Doğan Basım
|13,79
|9,97
|31,46
|Dyo Boya
|13,06
|-1,36
|14,96
|Eczacıbaşı İlaç
|8,65
|-1,14
|15,95
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,74
|-0,05
|36,05
|Edip Gayrimenkul
|3,52
|2,33
|6,02
|Ege Endüstri
|1.670,00
|0,04
|-3,32
|Ege Gübre
|217,20
|-1,50
|49,59
|Ege Profil
|40,10
|2,82
|4,86
|Ege Seramik
|13,37
|-1,62
|29,93
|Egeplast
|34,80
|-0,57
|4,50
|Ekiz Kimya
|10,56
|10,00
|48,11
|Emek Elektrik
|5,42
|3,44
|-8,45
|Eminiş Ambalaj
|35,02
|-9,74
|-4,94
|Emlak Konut GMYO
|2,52
|2,44
|17,76
|Enerjisa Enerji
|12,22
|0,33
|-2,32
|Enka İnşaat
|8,09
|0,62
|9,77
|Erbosan
|51,50
|5,53
|25,61
|Ereğli Demir Çelik
|14,64
|0,14
|-1,94
|Ersu Gıda
|5,18
|2,98
|4,86
|Escort Teknoloji
|7,45
|1,09
|13,39
|Esenboğa Elektrik
|34,50
|-7,26
|81,29
|Etiler Gıda
|5,23
|5,66
|31,41
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,17
|3,47
|8,31
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,31
|-0,46
|19,72
|Euro Yat. Ort.
|5,07
|-4,34
|12,42
|Euro Yatırım Holding
|3,60
|-0,55
|26,76
|Fade Gıda
|9,65
|3,43
|55,90
|Fenerbahçe Futbol
|37,42
|-2,30
|26,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|7,45
|-2,74
|16,95
|F-M İzmit Piston
|183,00
|-2,56
|47,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,23
|-1,04
|16,88
|Ford Otosan
|157,50
|-1,99
|25,00
|Formet Çelik Kapı
|4,47
|0,68
|-5,89
|Frigo Pak Gıda
|24,72
|2,66
|17,83
|Galatasaray Sportif
|3,76
|-0,27
|-7,16
|Garanti Bankası
|10,10
|4,23
|-2,60
|Garanti Faktoring
|11,76
|1,55
|5,66
|Garanti Yat. Ort.
|3,56
|2,59
|10,22
|Gedik Y. Men. Değ.
|25,84
|9,96
|105,08
|Gediz Ambalaj
|35,52
|-0,67
|32,54
|Gentaş
|5,68
|-1,39
|-4,38
|Gersan Elektrik
|8,05
|3,74
|31,11
|Global Men. Değ.
|9,59
|0,21
|59,57
|Global Yat. Holding
|6,17
|1,98
|31,84
|Good-Year
|8,57
|1,78
|2,51
|Göltaş Çimento
|65,30
|9,93
|58,26
|Gözde Girişim
|7,06
|1,15
|-11,53
|GSD Denizcilik
|6,18
|1,48
|22,62
|GSD Holding
|2,63
|4,78
|4,78
|Gübre Fabrik.
|69,50
|1,16
|-19,23
|Güler Yat. Holding
|10,65
|-0,65
|-2,02
|Halk GMYO
|3,91
|-2,74
|21,81
|Hatay Tekstil
|21,52
|0,09
|54,27
|Hedef Girişim
|4,42
|-0,90
|28,99
|Hektaş
|26,94
|0,30
|41,27
|HUB Girişim
|18,40
|0,05
|1,10
|Hürriyet Gzt.
|2,53
|1,20
|20,48
|ICBC Turkey Bank
|7,32
|-0,14
|12,62
|İdealist Danışmanlık
|19,69
|10,00
|46,29
|İdealist GMYO
|9,11
|4,00
|33,97
|İhlas Ev Aletleri
|1,87
|-0,53
|-0,53
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|2,88
|14,40
|İhlas Gazetecilik
|4,10
|3,80
|0,99
|İhlas Holding
|1,24
|0,81
|0,00
|İhlas Yayın Holding
|1,12
|0,00
|-1,75
|İndeks Bilgisayar
|20,54
|-0,77
|7,37
|Info Yatırım
|7,15
|-0,56
|10,85
|İntema
|66,50
|-0,75
|66,67
|Inveo Yatırım Holding
|154,90
|6,39
|250,29
|İpek Doğal Enerji
|13,13
|1,63
|0,38
|İskenderun Demir Çelik
|11,45
|-0,17
|13,25
(Sürecek)
Kaynak: AA
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