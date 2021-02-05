Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

05.02.2021 18:53
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,00-0,503,36
Acıpayam Selüloz22,863,6333,53
Adel Kalemcilik28,14-1,12-17,80
Adese Alışveriş Ticaret3,022,377,86
Afyon Çimento5,28-0,383,33
Ak Enerji2,23-0,890,90
Akbank6,61-1,05-4,62
Akçansa19,43-0,9717,47
Akdeniz Yatırım Hold.5,230,191,16
Akfen GMYO4,661,30-4,12
Akın Tekstil51,859,9463,26
Akiş GMYO3,48-0,85-1,42
Akmerkez GMYO65,80-0,152,19
Aksa14,990,602,74
Aksa Enerji11,283,0151,61
Aksigorta9,861,756,02
Aksu Enerji15,59-1,2710,41
Alarko Carrıer461,702,9926,53
Alarko GMYO25,88-0,54-1,07
Alarko Holding10,35-0,7719,79
Albaraka Türk2,191,8612,89
Alcatel Lucent Teletaş31,241,105,33
Alkim Kağıt21,209,9656,48
Alkim Kimya19,143,7431,66
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,010,6737,44
Altınyunus Çeşme85,207,5870,54
Anadolu Efes25,600,2310,44
Anadolu Grubu Holding30,000,7514,02
Anadolu Hayat Emek.10,65-0,2822,84
Anadolu Isuzu20,86-0,8615,89
Anadolu Sigorta8,380,4810,99
Anel Elektrik3,843,7821,14
Arçelik33,92-0,8811,58
ARD Bilişim Teknolojileri59,20-1,2523,13
Arena Bilgisayar55,700,7261,92
Armada Bilgisayar76,655,3656,17
Arsan Tekstil8,521,5516,87
Artı Yatırım Holding7,60-3,6831,03
Arzum Ev Aletleri24,461,49-0,65
Aselsan17,65-0,56-3,29
Ata GMYO6,291,9414,16
Atakule GMYO4,73-1,0587,70
Atlantis Yatırım Holding6,820,2922,66
Atlas Yat. Ort.1,85-0,545,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,320,107,21
Avrasya GMYO4,173,222,71
Avrasya Petrol ve Tur.3,170,96-0,94
Avrupa Yatırım Holding6,577,539,50
Ayen Enerji6,77-2,3125,14
Ayes Çelik Hasır ve Çit11,255,53-0,88
Aygaz17,64-0,3420,41
Bagfaş27,74-1,4938,70
Bak Ambalaj24,080,4219,21
Balatacılar Balatacılık7,76-0,51-5,83
Bantaş Ambalaj5,441,1215,99
Banvit52,45-0,290,87
Baştaş Başkent Çimento18,43-4,856,10
Batı Çimento11,957,17153,72
Batısöke Çimento3,453,2941,39
Bayrak Taban Sanayi11,42-1,137,63
Bera Holding26,443,6930,37
Berkosan Yalıtım10,051,4112,67
Beşiktaş Futbol Yat.4,040,500,00
Beyaz Filo15,21-3,6749,41
Bilici Yatırım7,38-1,2011,14
Bim Mağazalar70,90-0,91-3,58
Birko Mensucat1,131,801,80
Birlik Mensucat2,931,03-15,32
Bizim Mağazaları16,36-0,246,51
Borusan Mannesmann32,92-0,3618,42
Borusan Yat. Paz.462,800,261,29
Bosch Fren Sistemleri1.262,30-3,571,89
Bossa20,76-1,3316,30
Brisa26,40-1,9332,40
Burçelik26,901,1327,97
Burçelik Vana48,505,48-2,34
Bursa Çimento12,39-4,402,91
Carrefoursa70,50-0,77-1,81
Casa Emtia Petrol155,003,3346,23
Ceo Event Medya7,531,0717,11
Coca Cola İçecek75,30-1,2514,44
Cosmos Yat. Holding12,161,7650,87
Credıtwest Faktorıng5,610,72-4,43
Çelebi162,20-0,92-11,14
Çelik Halat23,22-6,228,40
Çemaş Döküm2,270,005,58
Çemtaş17,352,549,11
Çimbeton414,600,5139,83
Çimentaş52,009,9443,81
Çimsa24,00-1,7234,83
Çuhadaroğlu Metal8,27-0,126,99
Dagi Giyim8,80-3,839,05
Dagi Yatırım Holding16,13-5,2825,04
Dardanel31,96-0,06-4,60
Datagate Bilgisayar17,80-0,8910,49
Demısaş Döküm6,950,005,14
Denge Holding7,179,9730,84
Deniz GMYO6,247,7782,46
Derimod11,23-0,2715,30
Derlüks Deri10,151,0015,08
Desa Deri12,502,6328,34
Despec Bilgisayar14,50-0,5511,03
Deva Holding30,62-1,2326,84
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,90-2,8755,76
Diriteks Diriliş Tekstil9,0210,00141,82
Ditaş Doğan38,98-3,9419,28
DO-CO532,10-1,86-15,54
Doğan Burda21,40-1,38-4,63
Doğan Holding4,02-2,1930,94
Doğtaş Kelebek Mobilya2,830,0021,51
Doğusan5,875,7734,02
Doğuş GMYO9,92-2,7521,42
Doğuş Otomotiv35,50-2,3723,52
Döktaş Dökümcülük37,262,5921,69
Duran Doğan Basım14,06-0,2834,03
Dyo Boya13,00-1,1414,44
Eczacıbaşı İlaç8,29-6,3311,13
Eczacıbaşı Yatırım41,04-1,1147,95
Edip Gayrimenkul3,37-2,031,51
Ege Endüstri1.745,70-1,421,06
Ege Gübre220,60-1,2551,93
Ege Profil40,683,626,38
Ege Seramik13,631,9432,46
Egeplast35,004,675,11
Ekiz Kimya12,779,9979,10
Emek Elektrik5,20-0,57-12,16
Eminiş Ambalaj37,80-1,562,61
Emlak Konut GMYO2,45-1,2114,49
Enerjisa Enerji11,98-1,56-4,24
Enka İnşaat7,86-1,016,65
Erbosan50,00-0,9921,95
Ereğli Demir Çelik14,60-1,35-2,21
Ersu Gıda5,120,203,64
Escort Teknoloji7,884,1019,94
Esenboğa Elektrik35,604,5887,07
Etiler Gıda5,100,7928,14
Euro Kapital Yat. Ort.4,303,6111,69
Euro Trend Yat. Ort.4,321,6520,00
Euro Yat. Ort.5,162,5814,41
Euro Yatırım Holding3,630,0027,82
Fade Gıda9,20-1,5048,63
Fenerbahçe Futbol37,580,0027,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,340,9615,23
F-M İzmit Piston186,00-2,5249,64
Fonet Bilgi Teknolojileri15,592,1019,65
Ford Otosan156,90-2,1824,52
Formet Celik Kapi Sanayi4,56-1,72-4,00
Frigo Pak Gıda27,982,9433,37
Galatasaray Sportif3,810,53-5,93
Garanti Bankası9,76-1,61-5,88
Garanti Faktoring11,54-1,873,68
Garanti Yat. Ort.3,551,149,91
Gedik Y. Men. Değ.25,865,55105,24
Gediz Ambalaj35,200,2331,34
Gentaş5,92-1,00-0,34
Gersan Elektrik7,85-1,2627,85
Global Men. Değ.9,685,2261,06
Global Yat. Holding6,250,8133,55
Good-Year8,88-0,676,22
Göltaş Çimento68,809,9966,75
Gözde Girişim7,15-1,79-10,40
GSD Denizcilik6,103,9221,03
GSD Holding2,674,306,37
Gübre Fabrik.68,00-1,16-20,98
Güler Yat. Holding10,78-1,28-0,83
Halk GMYO3,860,0020,25
Hatay Tekstil23,909,9471,33
Hedef Girişim4,27-0,7024,62
Hektaş28,02-5,4046,93
HUB Girişim18,13-0,28-0,38
Hürriyet Gzt.2,46-1,2017,14
ICBC Turkey Bank7,420,6814,15
İdealist Danışmanlık23,809,9876,82
İdealist GMYO8,90-1,0030,88
İhlas Ev Aletleri1,881,080,00
İhlas Gayrimenkul1,420,7113,60
İhlas Gazetecilik4,20-2,783,45
İhlas Holding1,250,810,81
İhlas Yayın Holding1,162,651,75
İndeks Bilgisayar21,082,4310,19
Info Yatırım7,11-0,1410,23
İntema64,554,4561,78
Inveo Yatırım Holding150,007,53239,21
İpek Doğal Enerji13,291,611,61
İskenderun Demir Çelik11,70-1,1815,7
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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