Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,00 -0,50 3,36 Acıpayam Selüloz 22,86 3,63 33,53 Adel Kalemcilik 28,14 -1,12 -17,80 Adese Alışveriş Ticaret 3,02 2,37 7,86 Afyon Çimento 5,28 -0,38 3,33 Ak Enerji 2,23 -0,89 0,90 Akbank 6,61 -1,05 -4,62 Akçansa 19,43 -0,97 17,47 Akdeniz Yatırım Hold. 5,23 0,19 1,16 Akfen GMYO 4,66 1,30 -4,12 Akın Tekstil 51,85 9,94 63,26 Akiş GMYO 3,48 -0,85 -1,42 Akmerkez GMYO 65,80 -0,15 2,19 Aksa 14,99 0,60 2,74 Aksa Enerji 11,28 3,01 51,61 Aksigorta 9,86 1,75 6,02 Aksu Enerji 15,59 -1,27 10,41 Alarko Carrıer 461,70 2,99 26,53 Alarko GMYO 25,88 -0,54 -1,07 Alarko Holding 10,35 -0,77 19,79 Albaraka Türk 2,19 1,86 12,89 Alcatel Lucent Teletaş 31,24 1,10 5,33 Alkim Kağıt 21,20 9,96 56,48 Alkim Kimya 19,14 3,74 31,66 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,01 0,67 37,44 Altınyunus Çeşme 85,20 7,58 70,54 Anadolu Efes 25,60 0,23 10,44 Anadolu Grubu Holding 30,00 0,75 14,02 Anadolu Hayat Emek. 10,65 -0,28 22,84 Anadolu Isuzu 20,86 -0,86 15,89 Anadolu Sigorta 8,38 0,48 10,99 Anel Elektrik 3,84 3,78 21,14 Arçelik 33,92 -0,88 11,58 ARD Bilişim Teknolojileri 59,20 -1,25 23,13 Arena Bilgisayar 55,70 0,72 61,92 Armada Bilgisayar 76,65 5,36 56,17 Arsan Tekstil 8,52 1,55 16,87 Artı Yatırım Holding 7,60 -3,68 31,03 Arzum Ev Aletleri 24,46 1,49 -0,65 Aselsan 17,65 -0,56 -3,29 Ata GMYO 6,29 1,94 14,16 Atakule GMYO 4,73 -1,05 87,70 Atlantis Yatırım Holding 6,82 0,29 22,66 Atlas Yat. Ort. 1,85 -0,54 5,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,32 0,10 7,21 Avrasya GMYO 4,17 3,22 2,71 Avrasya Petrol ve Tur. 3,17 0,96 -0,94 Avrupa Yatırım Holding 6,57 7,53 9,50 Ayen Enerji 6,77 -2,31 25,14 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,25 5,53 -0,88 Aygaz 17,64 -0,34 20,41 Bagfaş 27,74 -1,49 38,70 Bak Ambalaj 24,08 0,42 19,21 Balatacılar Balatacılık 7,76 -0,51 -5,83 Bantaş Ambalaj 5,44 1,12 15,99 Banvit 52,45 -0,29 0,87 Baştaş Başkent Çimento 18,43 -4,85 6,10 Batı Çimento 11,95 7,17 153,72 Batısöke Çimento 3,45 3,29 41,39 Bayrak Taban Sanayi 11,42 -1,13 7,63 Bera Holding 26,44 3,69 30,37 Berkosan Yalıtım 10,05 1,41 12,67 Beşiktaş Futbol Yat. 4,04 0,50 0,00 Beyaz Filo 15,21 -3,67 49,41 Bilici Yatırım 7,38 -1,20 11,14 Bim Mağazalar 70,90 -0,91 -3,58 Birko Mensucat 1,13 1,80 1,80 Birlik Mensucat 2,93 1,03 -15,32 Bizim Mağazaları 16,36 -0,24 6,51 Borusan Mannesmann 32,92 -0,36 18,42 Borusan Yat. Paz. 462,80 0,26 1,29 Bosch Fren Sistemleri 1.262,30 -3,57 1,89 Bossa 20,76 -1,33 16,30 Brisa 26,40 -1,93 32,40 Burçelik 26,90 1,13 27,97 Burçelik Vana 48,50 5,48 -2,34 Bursa Çimento 12,39 -4,40 2,91 Carrefoursa 70,50 -0,77 -1,81 Casa Emtia Petrol 155,00 3,33 46,23 Ceo Event Medya 7,53 1,07 17,11 Coca Cola İçecek 75,30 -1,25 14,44 Cosmos Yat. Holding 12,16 1,76 50,87 Credıtwest Faktorıng 5,61 0,72 -4,43 Çelebi 162,20 -0,92 -11,14 Çelik Halat 23,22 -6,22 8,40 Çemaş Döküm 2,27 0,00 5,58 Çemtaş 17,35 2,54 9,11 Çimbeton 414,60 0,51 39,83 Çimentaş 52,00 9,94 43,81 Çimsa 24,00 -1,72 34,83 Çuhadaroğlu Metal 8,27 -0,12 6,99 Dagi Giyim 8,80 -3,83 9,05 Dagi Yatırım Holding 16,13 -5,28 25,04 Dardanel 31,96 -0,06 -4,60 Datagate Bilgisayar 17,80 -0,89 10,49 Demısaş Döküm 6,95 0,00 5,14 Denge Holding 7,17 9,97 30,84 Deniz GMYO 6,24 7,77 82,46 Derimod 11,23 -0,27 15,30 Derlüks Deri 10,15 1,00 15,08 Desa Deri 12,50 2,63 28,34 Despec Bilgisayar 14,50 -0,55 11,03 Deva Holding 30,62 -1,23 26,84 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,90 -2,87 55,76 Diriteks Diriliş Tekstil 9,02 10,00 141,82 Ditaş Doğan 38,98 -3,94 19,28 DO-CO 532,10 -1,86 -15,54 Doğan Burda 21,40 -1,38 -4,63 Doğan Holding 4,02 -2,19 30,94 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 0,00 21,51 Doğusan 5,87 5,77 34,02 Doğuş GMYO 9,92 -2,75 21,42 Doğuş Otomotiv 35,50 -2,37 23,52 Döktaş Dökümcülük 37,26 2,59 21,69 Duran Doğan Basım 14,06 -0,28 34,03 Dyo Boya 13,00 -1,14 14,44 Eczacıbaşı İlaç 8,29 -6,33 11,13 Eczacıbaşı Yatırım 41,04 -1,11 47,95 Edip Gayrimenkul 3,37 -2,03 1,51 Ege Endüstri 1.745,70 -1,42 1,06 Ege Gübre 220,60 -1,25 51,93 Ege Profil 40,68 3,62 6,38 Ege Seramik 13,63 1,94 32,46 Egeplast 35,00 4,67 5,11 Ekiz Kimya 12,77 9,99 79,10 Emek Elektrik 5,20 -0,57 -12,16 Eminiş Ambalaj 37,80 -1,56 2,61 Emlak Konut GMYO 2,45 -1,21 14,49 Enerjisa Enerji 11,98 -1,56 -4,24 Enka İnşaat 7,86 -1,01 6,65 Erbosan 50,00 -0,99 21,95 Ereğli Demir Çelik 14,60 -1,35 -2,21 Ersu Gıda 5,12 0,20 3,64 Escort Teknoloji 7,88 4,10 19,94 Esenboğa Elektrik 35,60 4,58 87,07 Etiler Gıda 5,10 0,79 28,14 Euro Kapital Yat. Ort. 4,30 3,61 11,69 Euro Trend Yat. Ort. 4,32 1,65 20,00 Euro Yat. Ort. 5,16 2,58 14,41 Euro Yatırım Holding 3,63 0,00 27,82 Fade Gıda 9,20 -1,50 48,63 Fenerbahçe Futbol 37,58 0,00 27,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,34 0,96 15,23 F-M İzmit Piston 186,00 -2,52 49,64 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,59 2,10 19,65 Ford Otosan 156,90 -2,18 24,52 Formet Celik Kapi Sanayi 4,56 -1,72 -4,00 Frigo Pak Gıda 27,98 2,94 33,37 Galatasaray Sportif 3,81 0,53 -5,93 Garanti Bankası 9,76 -1,61 -5,88 Garanti Faktoring 11,54 -1,87 3,68 Garanti Yat. Ort. 3,55 1,14 9,91 Gedik Y. Men. Değ. 25,86 5,55 105,24 Gediz Ambalaj 35,20 0,23 31,34 Gentaş 5,92 -1,00 -0,34 Gersan Elektrik 7,85 -1,26 27,85 Global Men. Değ. 9,68 5,22 61,06 Global Yat. Holding 6,25 0,81 33,55 Good-Year 8,88 -0,67 6,22 Göltaş Çimento 68,80 9,99 66,75 Gözde Girişim 7,15 -1,79 -10,40 GSD Denizcilik 6,10 3,92 21,03 GSD Holding 2,67 4,30 6,37 Gübre Fabrik. 68,00 -1,16 -20,98 Güler Yat. Holding 10,78 -1,28 -0,83 Halk GMYO 3,86 0,00 20,25 Hatay Tekstil 23,90 9,94 71,33 Hedef Girişim 4,27 -0,70 24,62 Hektaş 28,02 -5,40 46,93 HUB Girişim 18,13 -0,28 -0,38 Hürriyet Gzt. 2,46 -1,20 17,14 ICBC Turkey Bank 7,42 0,68 14,15 İdealist Danışmanlık 23,80 9,98 76,82 İdealist GMYO 8,90 -1,00 30,88 İhlas Ev Aletleri 1,88 1,08 0,00 İhlas Gayrimenkul 1,42 0,71 13,60 İhlas Gazetecilik 4,20 -2,78 3,45 İhlas Holding 1,25 0,81 0,81 İhlas Yayın Holding 1,16 2,65 1,75 İndeks Bilgisayar 21,08 2,43 10,19 Info Yatırım 7,11 -0,14 10,23 İntema 64,55 4,45 61,78 Inveo Yatırım Holding 150,00 7,53 239,21 İpek Doğal Enerji 13,29 1,61 1,61 İskenderun Demir Çelik 11,70 -1,18 15,7 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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