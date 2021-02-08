Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

08.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,79-2,620,65
Acıpayam Selüloz23,181,4035,40
Adel Kalemcilik29,103,41-15,00
Adese Alışveriş Ticaret2,95-2,325,36
Afyon Çimento5,320,764,11
Ak Enerji2,250,901,81
Akbank6,670,91-3,75
Akçansa21,369,9329,14
Akdeniz Yatırım Hold.5,22-0,190,97
Akfen GMYO4,64-0,43-4,53
Akın Tekstil54,455,0171,44
Akiş GMYO3,675,463,97
Akmerkez GMYO67,001,824,05
Aksa14,90-0,602,12
Aksa Enerji11,976,1260,89
Aksigorta9,75-1,124,84
Aksu Enerji16,133,4614,24
Alarko Carrıer507,809,9839,16
Alarko GMYO26,622,861,76
Alarko Holding10,763,9624,54
Albaraka Türk2,242,2815,46
Alcatel Lucent Teletaş30,96-0,904,38
Alkim Kağıt21,521,5158,84
Alkim Kimya19,160,1031,80
Altınyağ Madencilik ve Enerji3,319,9751,14
Altınyunus Çeşme87,302,4674,74
Anadolu Efes25,42-0,709,66
Anadolu Grubu Holding29,64-1,2012,65
Anadolu Hayat Emek.10,49-1,5020,99
Anadolu Isuzu20,44-2,0113,56
Anadolu Sigorta8,400,2411,26
Anel Elektrik4,075,9928,39
Arçelik34,602,0013,82
ARD Bilişim Teknolojileri57,30-3,2119,18
Arena Bilgisayar55,950,4562,65
Armada Bilgisayar74,05-3,3950,88
Arsan Tekstil8,50-0,2316,60
Artı Yatırım Holding7,681,0532,41
Arzum Ev Aletleri24,36-0,41-1,06
Aselsan17,650,00-3,29
Ata GMYO6,655,7220,69
Atakule GMYO4,48-5,2977,78
Atlantis Yatırım Holding6,972,2025,36
Atlas Yat. Ort.1,923,789,71
AvivaSA Emeklilik Hayat19,802,489,87
Avrasya GMYO4,292,885,67
Avrasya Petrol ve Tur.3,221,580,63
Avrupa Yatırım Holding6,813,6513,50
Ayen Enerji6,800,4425,69
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,379,968,99
Aygaz17,670,1720,61
Bagfaş27,50-0,8737,50
Bak Ambalaj23,80-1,1617,82
Balatacılar Balatacılık7,760,00-5,83
Bantaş Ambalaj5,42-0,3715,57
Banvit52,900,861,73
Baştaş Başkent Çimento17,51-4,990,81
Batı Çimento11,73-1,84149,04
Batısöke Çimento3,31-4,0635,66
Bayrak Taban Sanayi11,520,888,58
Bera Holding25,96-1,8228,01
Berkosan Yalıtım10,302,4915,47
Beşiktaş Futbol Yat.3,91-3,22-3,22
Beyaz Filo14,60-4,0143,42
Bilici Yatırım7,400,2711,45
Bim Mağazalar71,000,14-3,45
Birko Mensucat1,130,001,80
Birlik Mensucat3,002,39-13,29
Bizim Mağazaları16,953,6110,35
Borusan Mannesmann34,404,5023,74
Borusan Yat. Paz.509,009,9811,40
Bosch Fren Sistemleri1.254,90-0,591,29
Bossa20,70-0,2915,97
Brisa26,10-1,1430,89
Burçelik26,30-2,2325,12
Burçelik Vana44,92-7,38-9,54
Bursa Çimento12,02-2,99-0,17
Carrefoursa69,45-1,49-3,27
Casa Emtia Petrol160,003,2350,94
Ceo Event Medya7,38-1,9914,77
Coca Cola İçecek74,25-1,3912,84
Cosmos Yat. Holding13,379,9565,88
Credıtwest Faktorıng5,54-1,25-5,62
Çelebi159,50-1,66-12,61
Çelik Halat23,380,699,15
Çemaş Döküm2,301,326,98
Çemtaş17,390,239,36
Çimbeton402,60-2,8935,78
Çimentaş49,04-5,6935,62
Çimsa25,245,1741,80
Çuhadaroğlu Metal8,23-0,486,47
Dagi Giyim8,63-1,936,94
Dagi Yatırım Holding15,44-4,2819,69
Dardanel32,100,44-4,18
Datagate Bilgisayar17,51-1,638,69
Demısaş Döküm7,041,296,51
Denge Holding7,889,9043,80
Deniz GMYO6,544,8191,23
Derimod11,02-1,8713,14
Derlüks Deri10,11-0,3914,63
Desa Deri12,540,3228,75
Despec Bilgisayar14,20-2,078,73
Deva Holding30,46-0,5226,18
Dinamik Isı Makina Yalıtım17,050,8957,14
Diriteks Diriliş Tekstil9,929,98165,95
Ditaş Doğan42,869,9531,15
DO-CO531,70-0,08-15,60
Doğan Burda20,88-2,43-6,95
Doğan Holding3,66-8,9619,22
Doğtaş Kelebek Mobilya2,850,7122,37
Doğusan5,78-1,5331,96
Doğuş GMYO10,202,8224,85
Doğuş Otomotiv35,500,0023,52
Döktaş Dökümcülük36,50-2,0419,20
Duran Doğan Basım13,51-3,9128,79
Dyo Boya12,93-0,5413,82
Eczacıbaşı İlaç8,18-1,339,65
Eczacıbaşı Yatırım43,706,4857,53
Edip Gayrimenkul3,411,192,71
Ege Endüstri1.700,50-2,59-1,55
Ege Gübre220,800,0952,07
Ege Profil44,749,9817,00
Ege Seramik13,901,9835,08
Egeplast33,24-5,03-0,18
Ekiz Kimya14,049,9596,91
Emek Elektrik5,11-1,73-13,68
Eminiş Ambalaj41,409,5212,38
Emlak Konut GMYO2,699,8025,70
Enerjisa Enerji11,90-0,67-4,88
Enka İnşaat7,81-0,645,97
Erbosan55,0010,0034,15
Ereğli Demir Çelik14,962,470,20
Ersu Gıda5,10-0,393,24
Escort Teknoloji8,011,6521,92
Esenboğa Elektrik35,00-1,6983,92
Etiler Gıda5,242,7531,66
Euro Kapital Yat. Ort.4,402,3314,29
Euro Trend Yat. Ort.4,749,7231,67
Euro Yat. Ort.5,170,1914,63
Euro Yatırım Holding3,701,9330,28
Fade Gıda8,96-2,6144,75
Fenerbahçe Futbol35,90-4,4721,45
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,18-2,1812,72
F-M İzmit Piston187,000,5450,44
Fonet Bilgi Teknolojileri15,14-2,8916,19
Ford Otosan159,001,3426,19
Formet Celik Kapi Sanayi4,52-0,88-4,84
Frigo Pak Gıda27,18-2,8629,55
Galatasaray Sportif3,871,57-4,44
Garanti Bankası9,840,82-5,11
Garanti Faktoring11,650,954,67
Garanti Yat. Ort.3,570,5610,53
Gedik Y. Men. Değ.24,26-6,1992,54
Gediz Ambalaj35,16-0,1131,19
Gentaş5,84-1,35-1,68
Gersan Elektrik7,80-0,6427,04
Global Men. Değ.9,51-1,7658,24
Global Yat. Holding6,03-3,5228,85
Good-Year8,991,247,54
Göltaş Çimento75,659,9683,35
Gözde Girişim7,869,93-1,50
GSD Denizcilik6,232,1323,61
GSD Holding2,701,127,57
Gübre Fabrik.67,10-1,32-22,02
Güler Yat. Holding10,67-1,02-1,84
Halk GMYO3,78-2,0717,76
Hatay Tekstil26,289,9688,39
Hedef Girişim4,351,8726,95
Hektaş27,46-2,0044,00
HUB Girişim17,98-0,83-1,21
Hürriyet Gzt.2,491,2218,57
ICBC Turkey Bank7,30-1,6212,31
İdealist Danışmanlık22,50-5,4667,16
İdealist GMYO8,75-1,6928,68
İhlas Ev Aletleri1,87-0,53-0,53
İhlas Gayrimenkul1,484,2318,40
İhlas Gazetecilik3,99-5,00-1,72
İhlas Holding1,09-3,69-2,91
İhlas Yayın Holding1,13-2,59-0,88
İndeks Bilgisayar21,160,3810,61
Info Yatırım7,201,2711,63
İntema68,405,9671,43
Inveo Yatırım Holding139,80-6,80216,15
İpek Doğal Enerji13,441,132,75
İskenderun Demir Çelik11,66-0,3415,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eşini baltayla öldüren cani kocanın "Aklıma bir şey gelmiyor" sözleri pes dedirtti Genç adam, kendisini Koşuyolu Köprüsü'nden aşağı bıraktı İstanbullular dikkat! İki ilçede 12 saatlik su kesintisine gidilecek Son Dakika! Muharrem İnce'nin e-Devlet üzerinden yaptığı CHP'den istifa başvurusu onaylandı Salgını 6 yıl önce bilen Bill Gates: Koronavirüsten daha kötü iki şey var, iklim değişikliği ve biyoterörizm Korkunç plan! Hamile eşine sigorta yaptıran koca, genç kadını uçurumdan attı İzmit Körfezi'nde tedirgin eden görüntünün nedeni alg patlaması çıktı Tüm mal varlığını satıp köye yerleşen manken Bilun Dohmen, ağlaya ağlaya köy hayatını bıraktı
Boş arazide yakılan ateş, 30'a yakın aracı kül etti Boş arazide yakılan ateş, 30'a yakın aracı kül etti         
18:08
"Boğaziçi Dayanışması" hesabının sahibi olduğu iddia edilen Beyza Buldağ'ın ifadesi ortaya çıktı         
17:31
Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı Belediye otobüsünde çarşaflı kadına saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı         
17:19
Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'den ilk yanıt: 2018'de neredeysek 2020'de de aynı yerdeyiz         
16:48
12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı 12 yaşındaki çocuğun midesinden 54 adet mıknatıslı bilye çıktı         
16:06
Hizmetlisinden Hizmetlisinden "rüşvet" isteyen hastane müdürü görevden alındı         
15:59
Esra Dermancıoğlu, hastalığı yüzünden atak geçirdi Esra Dermancıoğlu, hastalığı yüzünden atak geçirdi         
15:47
Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu Karlsruhe'li futbolcuların korner taktiği sosyal medyaya damga vurdu         
14:55
Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti Dünyaca ünlü markadan parasını ödediği ürünleri teslim alamayan Uğur Arslan isyan etti         
14:53
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin, bazı güzellikler açıklayacağım         
14:47
Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı Hava durumu spikeri, yayın esnasında denizden cansız bir beden çıkardı         
14:45
8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada 8 köpeğin saldırısına uğrayan kadın resmen ölümden döndü! Dehşet anları kamerada         
13:23
Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı! Vasiyeti yerine getirilmedi         
13:13
İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor İstanbul için asıl kış şimdi başlıyor! 16 Şubat Salı günü kar yağışı bekleniyor         
13:11
Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz Ünlü gazeteci yazdı, bu diyalog İmamoğlu'nu zora sokacak: Cumhurbaşkanı'nı değiştiririz         
12:05
Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti Karşı komşusu, 9 yıldır dehşeti yaşatıyor: Bıçakla saldırdı, kardeşini öldürmekle tehdit etti         
11:46
Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı Derbideki tartışmalı pozisyon sonrası gündeme gelen ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor? İşte yanıtı         
08:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 18:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei