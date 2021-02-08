Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,79 -2,62 0,65 Acıpayam Selüloz 23,18 1,40 35,40 Adel Kalemcilik 29,10 3,41 -15,00 Adese Alışveriş Ticaret 2,95 -2,32 5,36 Afyon Çimento 5,32 0,76 4,11 Ak Enerji 2,25 0,90 1,81 Akbank 6,67 0,91 -3,75 Akçansa 21,36 9,93 29,14 Akdeniz Yatırım Hold. 5,22 -0,19 0,97 Akfen GMYO 4,64 -0,43 -4,53 Akın Tekstil 54,45 5,01 71,44 Akiş GMYO 3,67 5,46 3,97 Akmerkez GMYO 67,00 1,82 4,05 Aksa 14,90 -0,60 2,12 Aksa Enerji 11,97 6,12 60,89 Aksigorta 9,75 -1,12 4,84 Aksu Enerji 16,13 3,46 14,24 Alarko Carrıer 507,80 9,98 39,16 Alarko GMYO 26,62 2,86 1,76 Alarko Holding 10,76 3,96 24,54 Albaraka Türk 2,24 2,28 15,46 Alcatel Lucent Teletaş 30,96 -0,90 4,38 Alkim Kağıt 21,52 1,51 58,84 Alkim Kimya 19,16 0,10 31,80 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,31 9,97 51,14 Altınyunus Çeşme 87,30 2,46 74,74 Anadolu Efes 25,42 -0,70 9,66 Anadolu Grubu Holding 29,64 -1,20 12,65 Anadolu Hayat Emek. 10,49 -1,50 20,99 Anadolu Isuzu 20,44 -2,01 13,56 Anadolu Sigorta 8,40 0,24 11,26 Anel Elektrik 4,07 5,99 28,39 Arçelik 34,60 2,00 13,82 ARD Bilişim Teknolojileri 57,30 -3,21 19,18 Arena Bilgisayar 55,95 0,45 62,65 Armada Bilgisayar 74,05 -3,39 50,88 Arsan Tekstil 8,50 -0,23 16,60 Artı Yatırım Holding 7,68 1,05 32,41 Arzum Ev Aletleri 24,36 -0,41 -1,06 Aselsan 17,65 0,00 -3,29 Ata GMYO 6,65 5,72 20,69 Atakule GMYO 4,48 -5,29 77,78 Atlantis Yatırım Holding 6,97 2,20 25,36 Atlas Yat. Ort. 1,92 3,78 9,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,80 2,48 9,87 Avrasya GMYO 4,29 2,88 5,67 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 1,58 0,63 Avrupa Yatırım Holding 6,81 3,65 13,50 Ayen Enerji 6,80 0,44 25,69 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,37 9,96 8,99 Aygaz 17,67 0,17 20,61 Bagfaş 27,50 -0,87 37,50 Bak Ambalaj 23,80 -1,16 17,82 Balatacılar Balatacılık 7,76 0,00 -5,83 Bantaş Ambalaj 5,42 -0,37 15,57 Banvit 52,90 0,86 1,73 Baştaş Başkent Çimento 17,51 -4,99 0,81 Batı Çimento 11,73 -1,84 149,04 Batısöke Çimento 3,31 -4,06 35,66 Bayrak Taban Sanayi 11,52 0,88 8,58 Bera Holding 25,96 -1,82 28,01 Berkosan Yalıtım 10,30 2,49 15,47 Beşiktaş Futbol Yat. 3,91 -3,22 -3,22 Beyaz Filo 14,60 -4,01 43,42 Bilici Yatırım 7,40 0,27 11,45 Bim Mağazalar 71,00 0,14 -3,45 Birko Mensucat 1,13 0,00 1,80 Birlik Mensucat 3,00 2,39 -13,29 Bizim Mağazaları 16,95 3,61 10,35 Borusan Mannesmann 34,40 4,50 23,74 Borusan Yat. Paz. 509,00 9,98 11,40 Bosch Fren Sistemleri 1.254,90 -0,59 1,29 Bossa 20,70 -0,29 15,97 Brisa 26,10 -1,14 30,89 Burçelik 26,30 -2,23 25,12 Burçelik Vana 44,92 -7,38 -9,54 Bursa Çimento 12,02 -2,99 -0,17 Carrefoursa 69,45 -1,49 -3,27 Casa Emtia Petrol 160,00 3,23 50,94 Ceo Event Medya 7,38 -1,99 14,77 Coca Cola İçecek 74,25 -1,39 12,84 Cosmos Yat. Holding 13,37 9,95 65,88 Credıtwest Faktorıng 5,54 -1,25 -5,62 Çelebi 159,50 -1,66 -12,61 Çelik Halat 23,38 0,69 9,15 Çemaş Döküm 2,30 1,32 6,98 Çemtaş 17,39 0,23 9,36 Çimbeton 402,60 -2,89 35,78 Çimentaş 49,04 -5,69 35,62 Çimsa 25,24 5,17 41,80 Çuhadaroğlu Metal 8,23 -0,48 6,47 Dagi Giyim 8,63 -1,93 6,94 Dagi Yatırım Holding 15,44 -4,28 19,69 Dardanel 32,10 0,44 -4,18 Datagate Bilgisayar 17,51 -1,63 8,69 Demısaş Döküm 7,04 1,29 6,51 Denge Holding 7,88 9,90 43,80 Deniz GMYO 6,54 4,81 91,23 Derimod 11,02 -1,87 13,14 Derlüks Deri 10,11 -0,39 14,63 Desa Deri 12,54 0,32 28,75 Despec Bilgisayar 14,20 -2,07 8,73 Deva Holding 30,46 -0,52 26,18 Dinamik Isı Makina Yalıtım 17,05 0,89 57,14 Diriteks Diriliş Tekstil 9,92 9,98 165,95 Ditaş Doğan 42,86 9,95 31,15 DO-CO 531,70 -0,08 -15,60 Doğan Burda 20,88 -2,43 -6,95 Doğan Holding 3,66 -8,96 19,22 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,85 0,71 22,37 Doğusan 5,78 -1,53 31,96 Doğuş GMYO 10,20 2,82 24,85 Doğuş Otomotiv 35,50 0,00 23,52 Döktaş Dökümcülük 36,50 -2,04 19,20 Duran Doğan Basım 13,51 -3,91 28,79 Dyo Boya 12,93 -0,54 13,82 Eczacıbaşı İlaç 8,18 -1,33 9,65 Eczacıbaşı Yatırım 43,70 6,48 57,53 Edip Gayrimenkul 3,41 1,19 2,71 Ege Endüstri 1.700,50 -2,59 -1,55 Ege Gübre 220,80 0,09 52,07 Ege Profil 44,74 9,98 17,00 Ege Seramik 13,90 1,98 35,08 Egeplast 33,24 -5,03 -0,18 Ekiz Kimya 14,04 9,95 96,91 Emek Elektrik 5,11 -1,73 -13,68 Eminiş Ambalaj 41,40 9,52 12,38 Emlak Konut GMYO 2,69 9,80 25,70 Enerjisa Enerji 11,90 -0,67 -4,88 Enka İnşaat 7,81 -0,64 5,97 Erbosan 55,00 10,00 34,15 Ereğli Demir Çelik 14,96 2,47 0,20 Ersu Gıda 5,10 -0,39 3,24 Escort Teknoloji 8,01 1,65 21,92 Esenboğa Elektrik 35,00 -1,69 83,92 Etiler Gıda 5,24 2,75 31,66 Euro Kapital Yat. Ort. 4,40 2,33 14,29 Euro Trend Yat. Ort. 4,74 9,72 31,67 Euro Yat. Ort. 5,17 0,19 14,63 Euro Yatırım Holding 3,70 1,93 30,28 Fade Gıda 8,96 -2,61 44,75 Fenerbahçe Futbol 35,90 -4,47 21,45 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,18 -2,18 12,72 F-M İzmit Piston 187,00 0,54 50,44 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,14 -2,89 16,19 Ford Otosan 159,00 1,34 26,19 Formet Celik Kapi Sanayi 4,52 -0,88 -4,84 Frigo Pak Gıda 27,18 -2,86 29,55 Galatasaray Sportif 3,87 1,57 -4,44 Garanti Bankası 9,84 0,82 -5,11 Garanti Faktoring 11,65 0,95 4,67 Garanti Yat. Ort. 3,57 0,56 10,53 Gedik Y. Men. Değ. 24,26 -6,19 92,54 Gediz Ambalaj 35,16 -0,11 31,19 Gentaş 5,84 -1,35 -1,68 Gersan Elektrik 7,80 -0,64 27,04 Global Men. Değ. 9,51 -1,76 58,24 Global Yat. Holding 6,03 -3,52 28,85 Good-Year 8,99 1,24 7,54 Göltaş Çimento 75,65 9,96 83,35 Gözde Girişim 7,86 9,93 -1,50 GSD Denizcilik 6,23 2,13 23,61 GSD Holding 2,70 1,12 7,57 Gübre Fabrik. 67,10 -1,32 -22,02 Güler Yat. Holding 10,67 -1,02 -1,84 Halk GMYO 3,78 -2,07 17,76 Hatay Tekstil 26,28 9,96 88,39 Hedef Girişim 4,35 1,87 26,95 Hektaş 27,46 -2,00 44,00 HUB Girişim 17,98 -0,83 -1,21 Hürriyet Gzt. 2,49 1,22 18,57 ICBC Turkey Bank 7,30 -1,62 12,31 İdealist Danışmanlık 22,50 -5,46 67,16 İdealist GMYO 8,75 -1,69 28,68 İhlas Ev Aletleri 1,87 -0,53 -0,53 İhlas Gayrimenkul 1,48 4,23 18,40 İhlas Gazetecilik 3,99 -5,00 -1,72 İhlas Holding 1,09 -3,69 -2,91 İhlas Yayın Holding 1,13 -2,59 -0,88 İndeks Bilgisayar 21,16 0,38 10,61 Info Yatırım 7,20 1,27 11,63 İntema 68,40 5,96 71,43 Inveo Yatırım Holding 139,80 -6,80 216,15 İpek Doğal Enerji 13,44 1,13 2,75 İskenderun Demir Çelik 11,66 -0,34 15,33 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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