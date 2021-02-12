Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,87 0,25 1,68 Acıpayam Selüloz 22,68 -0,96 32,48 Adel Kalemcilik 29,20 2,17 -14,71 Adese Alışveriş Ticaret 3,18 3,25 13,57 Afyon Çimento 5,18 -1,71 1,37 Ak Enerji 2,22 0,00 0,45 Akbank 6,64 -0,90 -4,18 Akçansa 20,20 0,80 22,13 Akdeniz Yatırım Hold. 2,30 2,68 -4,29 Akfen GMYO 4,57 -0,22 -5,97 Akın Tekstil 52,30 0,67 64,67 Akiş GMYO 3,63 -2,68 2,83 Akmerkez GMYO 71,20 4,78 10,57 Aksa 15,98 0,31 9,53 Aksa Enerji 11,40 -1,13 53,23 Aksigorta 9,49 -0,63 2,04 Aksu Enerji 15,48 -2,21 9,63 Alarko Carrıer 522,10 2,57 43,08 Alarko GMYO 26,30 0,54 0,54 Alarko Holding 11,29 4,54 30,67 Albaraka Türk 2,24 -0,88 15,46 Alcatel Lucent Teletaş 32,12 2,88 8,29 Alkim Kağıt 21,82 0,55 61,06 Alkim Kimya 19,05 -1,19 31,04 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,95 -6,35 34,70 Altınyunus Çeşme 92,50 0,05 85,15 Anadolu Efes 25,40 0,40 9,58 Anadolu Grubu Holding 29,58 2,42 12,42 Anadolu Hayat Emek. 10,20 -0,58 17,65 Anadolu Isuzu 20,52 -1,54 14,00 Anadolu Sigorta 8,30 -0,95 9,93 Anel Elektrik 4,41 7,82 39,12 Arçelik 33,70 -1,00 10,86 ARD Bilişim Teknolojileri 58,50 0,95 21,67 Arena Bilgisayar 61,60 7,32 79,07 Armada Bilgisayar 70,50 0,57 43,64 Arsan Tekstil 8,27 -0,84 13,44 Artı Yatırım Holding 7,19 -3,88 23,97 Arzum Ev Aletleri 23,52 0,26 -4,47 Aselsan 17,65 -0,79 -3,29 Ata GMYO 6,45 -1,07 17,06 Atakule GMYO 4,18 -4,13 65,87 Atlantis Yatırım Holding 7,00 3,86 25,90 Atlas Yat. Ort. 1,88 -2,59 7,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,72 -2,30 3,88 Avrasya GMYO 5,39 10,00 32,76 Avrasya Petrol ve Tur. 3,22 0,00 0,63 Avrupa Yatırım Holding 6,33 -0,78 5,50 Ayen Enerji 7,22 -6,96 33,46 Ayes Çelik Hasır ve Çit 12,45 -1,97 9,69 Aygaz 17,37 -4,30 18,57 Bagfaş 26,64 0,45 33,20 Bak Ambalaj 29,06 9,99 43,86 Balatacılar Balatacılık 9,00 3,45 9,22 Bantaş Ambalaj 5,48 2,24 16,84 Banvit 53,80 -0,09 3,46 Baştaş Başkent Çimento 17,30 -1,14 -0,40 Batı Çimento 11,08 0,45 135,24 Batısöke Çimento 3,40 3,34 39,34 Bayrak Taban Sanayi 11,78 4,06 11,03 Bera Holding 25,60 -2,96 26,23 Berkosan Yalıtım 9,94 0,30 11,43 Beşiktaş Futbol Yat. 4,17 7,20 3,22 Beyaz Filo 16,62 -3,93 63,26 Bilici Yatırım 7,58 2,16 14,16 Bim Mağazalar 68,95 -1,57 -6,24 Birko Mensucat 1,22 -1,61 9,91 Birlik Mensucat 3,00 2,39 -13,29 Bizim Mağazaları 15,71 -1,63 2,28 Borusan Mannesmann 32,58 -0,55 17,19 Borusan Yat. Paz. 487,50 -2,11 6,70 Bosch Fren Sistemleri 1.250,80 -0,58 0,96 Bossa 20,70 -0,10 15,97 Brisa 26,84 -0,30 34,60 Burçelik 25,68 -1,61 22,17 Burçelik Vana 45,00 0,90 -9,38 Bursa Çimento 11,98 -3,00 -0,50 Carrefoursa 71,00 3,65 -1,11 Casa Emtia Petrol 166,00 3,75 56,60 Ceo Event Medya 7,12 -0,70 10,73 Coca Cola İçecek 79,60 5,15 20,97 Cosmos Yat. Holding 12,90 0,70 60,05 Credıtwest Faktorıng 5,85 1,21 -0,34 Çelebi 168,90 -2,93 -7,46 Çelik Halat 22,20 -6,09 3,64 Çemaş Döküm 2,22 -0,45 3,26 Çemtaş 17,21 -2,93 8,23 Çimbeton 397,10 0,13 33,93 Çimentaş 51,80 -2,72 43,25 Çimsa 23,70 0,42 33,15 Çuhadaroğlu Metal 8,46 -2,20 9,44 Dagi Giyim 8,64 -1,82 7,06 Dagi Yatırım Holding 16,29 -5,13 26,28 Dardanel 34,98 10,00 4,42 Datagate Bilgisayar 17,27 -0,92 7,20 Demısaş Döküm 7,45 4,49 12,71 Denge Holding 9,05 5,72 65,15 Deniz GMYO 6,00 4,71 75,44 Derimod 11,36 0,44 16,63 Derlüks Deri 9,38 -1,99 6,35 Desa Deri 13,54 5,04 39,01 Despec Bilgisayar 14,10 -0,28 7,96 Deva Holding 31,70 3,93 31,32 Dinamik Isı Makina Yalıtım 19,00 4,22 75,12 Diriteks Diriliş Tekstil 9,72 -7,25 160,59 Ditaş Doğan 48,70 2,66 49,02 DO-CO 527,00 -1,31 -16,35 Doğan Burda 21,20 -0,38 -5,53 Doğan Holding 3,58 -2,45 16,61 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,75 2,23 18,08 Doğusan 5,54 -0,54 26,48 Doğuş GMYO 10,14 2,32 24,11 Doğuş Otomotiv 35,58 -2,25 23,80 Döktaş Dökümcülük 35,92 -0,11 17,31 Duran Doğan Basım 12,81 -4,55 22,12 Dyo Boya 13,11 2,82 15,40 Eczacıbaşı İlaç 8,08 -0,74 8,31 Eczacıbaşı Yatırım 45,56 3,08 64,24 Edip Gayrimenkul 3,67 3,38 10,54 Ege Endüstri 1.672,20 -1,24 -3,19 Ege Gübre 232,40 -3,65 60,06 Ege Profil 40,30 -2,04 5,39 Ege Seramik 13,41 0,07 30,32 Egeplast 37,80 9,95 13,51 Ekiz Kimya 11,79 -10,00 65,36 Emek Elektrik 5,06 -0,59 -14,53 Eminiş Ambalaj 36,60 -1,13 -0,65 Emlak Konut GMYO 2,52 -1,56 17,76 Enerjisa Enerji 12,20 2,35 -2,48 Enka İnşaat 7,65 -1,42 3,80 Erbosan 64,80 -3,71 58,05 Ereğli Demir Çelik 15,11 -1,24 1,21 Ersu Gıda 4,96 -1,20 0,40 Escort Teknoloji 7,45 -1,19 13,39 Esenboğa Elektrik 40,60 -3,47 113,35 Etiler Gıda 5,90 3,87 48,24 Euro Kapital Yat. Ort. 4,00 0,00 3,90 Euro Trend Yat. Ort. 4,59 2,23 27,50 Euro Yat. Ort. 4,81 -2,24 6,65 Euro Yatırım Holding 3,92 -3,92 38,03 Fade Gıda 10,16 -1,26 64,14 Fenerbahçe Futbol 34,30 1,78 16,04 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,04 -1,12 10,52 F-M İzmit Piston 198,00 -3,88 59,29 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,91 -0,53 14,43 Ford Otosan 162,40 -1,69 28,89 Formet Celik Kapi Sanayi 4,43 -1,34 -6,74 Frigo Pak Gıda 30,24 1,20 44,14 Galatasaray Sportif 3,92 2,08 -3,21 Garanti Bankası 9,92 -0,20 -4,34 Garanti Faktoring 12,10 7,56 8,72 Garanti Yat. Ort. 3,47 -0,57 7,43 Gedik Y. Men. Değ. 26,02 9,97 106,51 Gediz Ambalaj 43,90 5,02 63,81 Gentaş 6,04 3,42 1,68 Gersan Elektrik 7,87 -0,25 28,18 Global Men. Değ. 9,40 3,75 56,41 Global Yat. Holding 5,87 -1,51 25,43 Good-Year 9,48 -2,17 13,40 Göltaş Çimento 79,15 -1,37 91,83 Gözde Girişim 7,08 -1,26 -11,28 GSD Denizcilik 6,64 6,41 31,75 GSD Holding 2,70 0,37 7,57 Gübre Fabrik. 69,15 1,24 -19,64 Güler Yat. Holding 11,08 -0,09 1,93 Halk GMYO 3,63 1,11 13,08 Hatay Tekstil 24,76 -0,56 77,49 Hedef Girişim 4,41 -2,65 28,70 Hektaş 26,58 -1,92 39,38 HUB Girişim 18,06 -0,28 -0,77 Hürriyet Gzt. 2,50 -0,79 19,05 ICBC Turkey Bank 6,94 -1,84 6,77 İdealist Danışmanlık 30,00 0,27 122,88 İdealist GMYO 10,41 9,93 53,09 İhlas Ev Aletleri 1,84 -0,54 -2,13 İhlas Gayrimenkul 1,39 -2,11 11,20 İhlas Gazetecilik 3,81 -1,55 -6,16 İhlas Holding 1,10 3,77 -2,02 İhlas Yayın Holding 1,12 0,00 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,88 0,64 14,38 Info Yatırım 7,05 4,44 9,30 İntema 65,90 4,60 65,16 Inveo Yatırım Holding 164,80 9,94 272,68 İpek Doğal Enerji 14,89 2,69 13,84 İskenderun Demir Çelik 11,78 -1,01 16,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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