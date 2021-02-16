Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,85 -2,85 1,42 Acıpayam Selüloz 21,76 -2,94 27,10 Adel Kalemcilik 29,06 -0,14 -15,12 Adese Alışveriş Ticaret 3,11 -3,12 11,07 Afyon Çimento 5,36 1,90 4,89 Ak Enerji 2,19 -0,90 -0,90 Akbank 6,51 -2,84 -6,06 Akçansa 19,86 -1,78 20,07 Akdeniz Yatırım Hold. 2,26 -0,88 -5,96 Akfen GMYO 4,60 -1,71 -5,35 Akın Tekstil 54,50 5,01 71,60 Akiş GMYO 3,63 -3,71 2,83 Akmerkez GMYO 73,00 -3,95 13,37 Aksa 17,10 0,53 17,20 Aksa Enerji 11,49 1,68 54,44 Aksigorta 9,80 2,40 5,38 Aksu Enerji 15,17 0,00 7,44 Alarko Carrıer 488,20 -4,46 33,79 Alarko GMYO 26,30 -1,57 0,54 Alarko Holding 11,66 0,00 34,95 Albaraka Türk 2,38 2,15 22,68 Alcatel Lucent Teletaş 34,42 4,11 16,05 Alkim Kağıt 20,90 -2,25 54,27 Alkim Kimya 18,76 -1,83 29,05 Altınyağ Madencilik ve Enerji 3,00 3,45 36,99 Altınyunus Çeşme 86,45 -2,43 73,04 Anadolu Efes 25,94 -1,67 11,91 Anadolu Grubu Holding 31,14 -2,38 18,35 Anadolu Hayat Emek. 10,15 -1,36 17,07 Anadolu Isuzu 20,80 -2,26 15,56 Anadolu Sigorta 8,33 0,24 10,33 Anel Elektrik 4,43 -6,14 39,75 Arçelik 33,28 -2,23 9,47 ARD Bilişim Teknolojileri 59,80 -3,31 24,38 Arena Bilgisayar 58,15 -2,43 69,04 Armada Bilgisayar 66,70 -3,47 35,90 Arsan Tekstil 8,34 -2,34 14,40 Artı Yatırım Holding 7,18 1,41 23,79 Arzum Ev Aletleri 23,62 -0,84 -4,06 Aselsan 17,48 -2,02 -4,22 Ata GMYO 6,56 2,50 19,06 Atakule GMYO 4,02 -3,83 59,52 Atlantis Yatırım Holding 7,19 -6,62 29,32 Atlas Yat. Ort. 1,84 -1,08 5,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,50 -1,70 2,66 Avrasya GMYO 5,70 3,07 40,39 Avrasya Petrol ve Tur. 3,28 -4,93 2,50 Avrupa Yatırım Holding 6,37 3,92 6,17 Ayen Enerji 7,40 3,50 36,78 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,30 0,38 17,18 Aygaz 17,17 0,23 17,20 Bagfaş 27,68 2,98 38,40 Bak Ambalaj 27,94 -2,51 38,32 Balatacılar Balatacılık 10,89 10,00 32,16 Bantaş Ambalaj 5,51 -3,84 17,48 Banvit 53,00 -1,49 1,92 Baştaş Başkent Çimento 17,30 0,00 -0,40 Batı Çimento 12,15 9,95 157,96 Batısöke Çimento 3,74 10,00 53,28 Bayrak Taban Sanayi 12,75 2,82 20,17 Bera Holding 27,10 0,52 33,63 Berkosan Yalıtım 10,35 -1,52 16,03 Beşiktaş Futbol Yat. 3,92 -3,45 -2,97 Beyaz Filo 16,82 4,21 65,23 Bilici Yatırım 7,17 -1,24 7,98 Bim Mağazalar 68,05 -1,80 -7,46 Birko Mensucat 1,14 -0,87 2,70 Birlik Mensucat 3,20 3,90 -7,51 Bizim Mağazaları 15,30 -2,24 -0,39 Borusan Mannesmann 32,26 -0,12 16,04 Borusan Yat. Paz. 468,10 -2,68 2,45 Bosch Fren Sistemleri 1.230,00 -2,07 -0,72 Bossa 20,36 -0,39 14,06 Brisa 27,68 -2,26 38,82 Burçelik 25,28 -1,63 20,27 Burçelik Vana 43,98 -2,35 -11,44 Bursa Çimento 4,80 0,63 -3,57 Carrefoursa 68,60 -3,11 -4,46 Casa Emtia Petrol 184,00 8,55 73,58 Ceo Event Medya 7,09 -0,70 10,26 Coca Cola İçecek 81,30 2,39 23,56 Cosmos Yat. Holding 12,90 3,20 60,05 Credıtwest Faktorıng 5,77 -3,99 -1,70 Çelebi 169,60 -3,09 -7,08 Çelik Halat 8,96 -4,58 -1,51 Çemaş Döküm 2,25 -1,32 4,65 Çemtaş 17,70 3,63 11,31 Çimbeton 368,00 -5,01 24,11 Çimentaş 49,90 -4,04 38,00 Çimsa 23,22 -2,19 30,45 Çuhadaroğlu Metal 8,27 -1,43 6,99 Dagi Giyim 8,58 -1,61 6,32 Dagi Yatırım Holding 16,94 1,44 31,32 Dardanel 32,42 -3,68 -3,22 Datagate Bilgisayar 17,22 -2,99 6,89 Demısaş Döküm 7,90 7,19 19,52 Denge Holding 8,78 -6,60 60,22 Deniz GMYO 6,24 -2,04 82,46 Derimod 11,96 5,65 22,79 Derlüks Deri 9,32 -0,75 5,67 Desa Deri 13,18 0,61 35,32 Despec Bilgisayar 14,10 -2,02 7,96 Deva Holding 34,44 3,67 42,67 Dinamik Isı Makina Yalıtım 20,82 9,93 91,89 Diriteks Diriliş Tekstil 9,63 -9,92 158,18 Ditaş Doğan 48,48 -3,62 48,35 DO-CO 524,40 -1,78 -16,76 Doğan Burda 20,84 -1,14 -7,13 Doğan Holding 3,49 -1,41 13,68 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -2,55 15,07 Doğusan 5,59 0,00 27,63 Doğuş GMYO 10,71 0,09 31,09 Doğuş Otomotiv 35,96 -2,81 25,12 Döktaş Dökümcülük 34,84 -2,63 13,78 Duran Doğan Basım 12,89 -2,20 22,88 Dyo Boya 14,48 0,42 27,46 Eczacıbaşı İlaç 8,28 1,35 10,99 Eczacıbaşı Yatırım 54,75 9,94 97,37 Edip Gayrimenkul 3,64 -2,41 9,64 Ege Endüstri 1.667,00 -2,73 -3,49 Ege Gübre 230,50 -2,21 58,75 Ege Profil 41,44 0,83 8,37 Ege Seramik 13,90 2,21 35,08 Egeplast 37,50 -9,81 12,61 Ekiz Kimya 10,15 -4,43 42,36 Emek Elektrik 4,93 -2,38 -16,72 Eminiş Ambalaj 33,24 -7,10 -9,77 Emlak Konut GMYO 2,50 -1,57 16,82 Enerjisa Enerji 12,25 -1,92 -2,08 Enka İnşaat 7,73 -0,51 4,88 Erbosan 73,10 2,60 78,29 Ereğli Demir Çelik 14,72 -3,03 -1,41 Ersu Gıda 4,93 -1,20 -0,20 Escort Teknoloji 7,41 -1,20 12,79 Esenboğa Elektrik 40,08 -3,56 110,61 Etiler Gıda 6,00 -3,23 50,75 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 -1,26 2,08 Euro Trend Yat. Ort. 4,40 0,00 22,22 Euro Yat. Ort. 4,63 -2,73 2,66 Euro Yatırım Holding 3,84 -2,78 35,21 Fade Gıda 10,05 2,76 62,36 Fenerbahçe Futbol 33,22 -2,29 12,38 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,97 -0,99 9,42 F-M İzmit Piston 195,20 -1,41 57,04 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,95 -1,39 14,74 Ford Otosan 157,20 -2,72 24,76 Formet Celik Kapi Sanayi 4,36 -0,91 -8,21 Frigo Pak Gıda 31,70 -1,06 51,10 Galatasaray Sportif 3,77 -1,82 -6,91 Garanti Bankası 9,74 -3,08 -6,08 Garanti Faktoring 12,00 -2,04 7,82 Garanti Yat. Ort. 3,39 -2,31 4,95 Gedik Y. Men. Değ. 30,50 6,57 142,06 Gediz Ambalaj 41,70 0,00 55,60 Gentaş 5,98 -2,29 0,67 Gersan Elektrik 7,57 -2,57 23,29 Global Men. Değ. 9,00 -3,02 49,75 Global Yat. Holding 5,85 -1,52 25,00 Good-Year 9,55 -1,34 14,23 Göltaş Çimento 76,20 1,60 84,68 Gözde Girişim 7,15 -2,32 -10,40 GSD Denizcilik 6,87 -2,97 36,31 GSD Holding 2,64 -2,94 5,18 Gübre Fabrik. 77,90 6,49 -9,47 Güler Yat. Holding 11,25 3,40 3,50 Halk GMYO 3,57 -0,28 11,21 Hatay Tekstil 25,26 3,19 81,08 Hedef Girişim 4,35 -2,03 26,95 Hektaş 27,08 -2,52 42,00 HUB Girişim 17,85 -1,87 -1,92 Hürriyet Gzt. 2,52 0,00 20,00 ICBC Turkey Bank 7,00 2,34 7,69 İdealist Danışmanlık 29,70 10,00 120,65 İdealist GMYO 10,97 -4,19 61,32 İhlas Ev Aletleri 1,82 -1,09 -3,19 İhlas Gayrimenkul 1,37 -2,14 9,60 İhlas Gazetecilik 3,79 -1,30 -6,65 İhlas Holding 1,05 -2,78 -6,47 İhlas Yayın Holding 1,11 -0,89 -2,63 İndeks Bilgisayar 21,58 -2,26 12,81 Info Yatırım 7,35 1,38 13,95 İntema 65,70 -6,21 64,66 Inveo Yatırım Holding 188,50 4,03 326,28 İpek Doğal Enerji 16,56 1,16 26,61 İskenderun Demir Çelik 11,46 -1,97 13,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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