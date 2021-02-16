Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|7,85
|-2,85
|1,42
|Acıpayam Selüloz
|21,76
|-2,94
|27,10
|Adel Kalemcilik
|29,06
|-0,14
|-15,12
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,11
|-3,12
|11,07
|Afyon Çimento
|5,36
|1,90
|4,89
|Ak Enerji
|2,19
|-0,90
|-0,90
|Akbank
|6,51
|-2,84
|-6,06
|Akçansa
|19,86
|-1,78
|20,07
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,26
|-0,88
|-5,96
|Akfen GMYO
|4,60
|-1,71
|-5,35
|Akın Tekstil
|54,50
|5,01
|71,60
|Akiş GMYO
|3,63
|-3,71
|2,83
|Akmerkez GMYO
|73,00
|-3,95
|13,37
|Aksa
|17,10
|0,53
|17,20
|Aksa Enerji
|11,49
|1,68
|54,44
|Aksigorta
|9,80
|2,40
|5,38
|Aksu Enerji
|15,17
|0,00
|7,44
|Alarko Carrıer
|488,20
|-4,46
|33,79
|Alarko GMYO
|26,30
|-1,57
|0,54
|Alarko Holding
|11,66
|0,00
|34,95
|Albaraka Türk
|2,38
|2,15
|22,68
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,42
|4,11
|16,05
|Alkim Kağıt
|20,90
|-2,25
|54,27
|Alkim Kimya
|18,76
|-1,83
|29,05
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|3,00
|3,45
|36,99
|Altınyunus Çeşme
|86,45
|-2,43
|73,04
|Anadolu Efes
|25,94
|-1,67
|11,91
|Anadolu Grubu Holding
|31,14
|-2,38
|18,35
|Anadolu Hayat Emek.
|10,15
|-1,36
|17,07
|Anadolu Isuzu
|20,80
|-2,26
|15,56
|Anadolu Sigorta
|8,33
|0,24
|10,33
|Anel Elektrik
|4,43
|-6,14
|39,75
|Arçelik
|33,28
|-2,23
|9,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,80
|-3,31
|24,38
|Arena Bilgisayar
|58,15
|-2,43
|69,04
|Armada Bilgisayar
|66,70
|-3,47
|35,90
|Arsan Tekstil
|8,34
|-2,34
|14,40
|Artı Yatırım Holding
|7,18
|1,41
|23,79
|Arzum Ev Aletleri
|23,62
|-0,84
|-4,06
|Aselsan
|17,48
|-2,02
|-4,22
|Ata GMYO
|6,56
|2,50
|19,06
|Atakule GMYO
|4,02
|-3,83
|59,52
|Atlantis Yatırım Holding
|7,19
|-6,62
|29,32
|Atlas Yat. Ort.
|1,84
|-1,08
|5,14
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,50
|-1,70
|2,66
|Avrasya GMYO
|5,70
|3,07
|40,39
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,28
|-4,93
|2,50
|Avrupa Yatırım Holding
|6,37
|3,92
|6,17
|Ayen Enerji
|7,40
|3,50
|36,78
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,30
|0,38
|17,18
|Aygaz
|17,17
|0,23
|17,20
|Bagfaş
|27,68
|2,98
|38,40
|Bak Ambalaj
|27,94
|-2,51
|38,32
|Balatacılar Balatacılık
|10,89
|10,00
|32,16
|Bantaş Ambalaj
|5,51
|-3,84
|17,48
|Banvit
|53,00
|-1,49
|1,92
|Baştaş Başkent Çimento
|17,30
|0,00
|-0,40
|Batı Çimento
|12,15
|9,95
|157,96
|Batısöke Çimento
|3,74
|10,00
|53,28
|Bayrak Taban Sanayi
|12,75
|2,82
|20,17
|Bera Holding
|27,10
|0,52
|33,63
|Berkosan Yalıtım
|10,35
|-1,52
|16,03
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,92
|-3,45
|-2,97
|Beyaz Filo
|16,82
|4,21
|65,23
|Bilici Yatırım
|7,17
|-1,24
|7,98
|Bim Mağazalar
|68,05
|-1,80
|-7,46
|Birko Mensucat
|1,14
|-0,87
|2,70
|Birlik Mensucat
|3,20
|3,90
|-7,51
|Bizim Mağazaları
|15,30
|-2,24
|-0,39
|Borusan Mannesmann
|32,26
|-0,12
|16,04
|Borusan Yat. Paz.
|468,10
|-2,68
|2,45
|Bosch Fren Sistemleri
|1.230,00
|-2,07
|-0,72
|Bossa
|20,36
|-0,39
|14,06
|Brisa
|27,68
|-2,26
|38,82
|Burçelik
|25,28
|-1,63
|20,27
|Burçelik Vana
|43,98
|-2,35
|-11,44
|Bursa Çimento
|4,80
|0,63
|-3,57
|Carrefoursa
|68,60
|-3,11
|-4,46
|Casa Emtia Petrol
|184,00
|8,55
|73,58
|Ceo Event Medya
|7,09
|-0,70
|10,26
|Coca Cola İçecek
|81,30
|2,39
|23,56
|Cosmos Yat. Holding
|12,90
|3,20
|60,05
|Credıtwest Faktorıng
|5,77
|-3,99
|-1,70
|Çelebi
|169,60
|-3,09
|-7,08
|Çelik Halat
|8,96
|-4,58
|-1,51
|Çemaş Döküm
|2,25
|-1,32
|4,65
|Çemtaş
|17,70
|3,63
|11,31
|Çimbeton
|368,00
|-5,01
|24,11
|Çimentaş
|49,90
|-4,04
|38,00
|Çimsa
|23,22
|-2,19
|30,45
|Çuhadaroğlu Metal
|8,27
|-1,43
|6,99
|Dagi Giyim
|8,58
|-1,61
|6,32
|Dagi Yatırım Holding
|16,94
|1,44
|31,32
|Dardanel
|32,42
|-3,68
|-3,22
|Datagate Bilgisayar
|17,22
|-2,99
|6,89
|Demısaş Döküm
|7,90
|7,19
|19,52
|Denge Holding
|8,78
|-6,60
|60,22
|Deniz GMYO
|6,24
|-2,04
|82,46
|Derimod
|11,96
|5,65
|22,79
|Derlüks Deri
|9,32
|-0,75
|5,67
|Desa Deri
|13,18
|0,61
|35,32
|Despec Bilgisayar
|14,10
|-2,02
|7,96
|Deva Holding
|34,44
|3,67
|42,67
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|20,82
|9,93
|91,89
|Diriteks Diriliş Tekstil
|9,63
|-9,92
|158,18
|Ditaş Doğan
|48,48
|-3,62
|48,35
|DO-CO
|524,40
|-1,78
|-16,76
|Doğan Burda
|20,84
|-1,14
|-7,13
|Doğan Holding
|3,49
|-1,41
|13,68
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,68
|-2,55
|15,07
|Doğusan
|5,59
|0,00
|27,63
|Doğuş GMYO
|10,71
|0,09
|31,09
|Doğuş Otomotiv
|35,96
|-2,81
|25,12
|Döktaş Dökümcülük
|34,84
|-2,63
|13,78
|Duran Doğan Basım
|12,89
|-2,20
|22,88
|Dyo Boya
|14,48
|0,42
|27,46
|Eczacıbaşı İlaç
|8,28
|1,35
|10,99
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,75
|9,94
|97,37
|Edip Gayrimenkul
|3,64
|-2,41
|9,64
|Ege Endüstri
|1.667,00
|-2,73
|-3,49
|Ege Gübre
|230,50
|-2,21
|58,75
|Ege Profil
|41,44
|0,83
|8,37
|Ege Seramik
|13,90
|2,21
|35,08
|Egeplast
|37,50
|-9,81
|12,61
|Ekiz Kimya
|10,15
|-4,43
|42,36
|Emek Elektrik
|4,93
|-2,38
|-16,72
|Eminiş Ambalaj
|33,24
|-7,10
|-9,77
|Emlak Konut GMYO
|2,50
|-1,57
|16,82
|Enerjisa Enerji
|12,25
|-1,92
|-2,08
|Enka İnşaat
|7,73
|-0,51
|4,88
|Erbosan
|73,10
|2,60
|78,29
|Ereğli Demir Çelik
|14,72
|-3,03
|-1,41
|Ersu Gıda
|4,93
|-1,20
|-0,20
|Escort Teknoloji
|7,41
|-1,20
|12,79
|Esenboğa Elektrik
|40,08
|-3,56
|110,61
|Etiler Gıda
|6,00
|-3,23
|50,75
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,93
|-1,26
|2,08
|Euro Trend Yat. Ort.
|4,40
|0,00
|22,22
|Euro Yat. Ort.
|4,63
|-2,73
|2,66
|Euro Yatırım Holding
|3,84
|-2,78
|35,21
|Fade Gıda
|10,05
|2,76
|62,36
|Fenerbahçe Futbol
|33,22
|-2,29
|12,38
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,97
|-0,99
|9,42
|F-M İzmit Piston
|195,20
|-1,41
|57,04
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,95
|-1,39
|14,74
|Ford Otosan
|157,20
|-2,72
|24,76
|Formet Celik Kapi Sanayi
|4,36
|-0,91
|-8,21
|Frigo Pak Gıda
|31,70
|-1,06
|51,10
|Galatasaray Sportif
|3,77
|-1,82
|-6,91
|Garanti Bankası
|9,74
|-3,08
|-6,08
|Garanti Faktoring
|12,00
|-2,04
|7,82
|Garanti Yat. Ort.
|3,39
|-2,31
|4,95
|Gedik Y. Men. Değ.
|30,50
|6,57
|142,06
|Gediz Ambalaj
|41,70
|0,00
|55,60
|Gentaş
|5,98
|-2,29
|0,67
|Gersan Elektrik
|7,57
|-2,57
|23,29
|Global Men. Değ.
|9,00
|-3,02
|49,75
|Global Yat. Holding
|5,85
|-1,52
|25,00
|Good-Year
|9,55
|-1,34
|14,23
|Göltaş Çimento
|76,20
|1,60
|84,68
|Gözde Girişim
|7,15
|-2,32
|-10,40
|GSD Denizcilik
|6,87
|-2,97
|36,31
|GSD Holding
|2,64
|-2,94
|5,18
|Gübre Fabrik.
|77,90
|6,49
|-9,47
|Güler Yat. Holding
|11,25
|3,40
|3,50
|Halk GMYO
|3,57
|-0,28
|11,21
|Hatay Tekstil
|25,26
|3,19
|81,08
|Hedef Girişim
|4,35
|-2,03
|26,95
|Hektaş
|27,08
|-2,52
|42,00
|HUB Girişim
|17,85
|-1,87
|-1,92
|Hürriyet Gzt.
|2,52
|0,00
|20,00
|ICBC Turkey Bank
|7,00
|2,34
|7,69
|İdealist Danışmanlık
|29,70
|10,00
|120,65
|İdealist GMYO
|10,97
|-4,19
|61,32
|İhlas Ev Aletleri
|1,82
|-1,09
|-3,19
|İhlas Gayrimenkul
|1,37
|-2,14
|9,60
|İhlas Gazetecilik
|3,79
|-1,30
|-6,65
|İhlas Holding
|1,05
|-2,78
|-6,47
|İhlas Yayın Holding
|1,11
|-0,89
|-2,63
|İndeks Bilgisayar
|21,58
|-2,26
|12,81
|Info Yatırım
|7,35
|1,38
|13,95
|İntema
|65,70
|-6,21
|64,66
|Inveo Yatırım Holding
|188,50
|4,03
|326,28
|İpek Doğal Enerji
|16,56
|1,16
|26,61
|İskenderun Demir Çelik
|11,46
|-1,97
|13,35
(Sürecek)
Kaynak: AA
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