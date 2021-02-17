Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

17.02.2021 18:53
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,73-1,53-0,13
Acıpayam Selüloz23,929,9339,72
Adel Kalemcilik28,50-1,93-16,75
Adese Alışveriş Ticaret3,192,5713,93
Afyon Çimento5,28-1,493,33
Ak Enerji2,18-0,46-1,36
Akbank6,41-1,54-7,50
Akçansa19,860,0020,07
Akdeniz Yatırım Hold.2,25-0,44-6,37
Akfen GMYO4,56-0,87-6,17
Akın Tekstil59,9510,0088,76
Akiş GMYO3,54-2,480,28
Akmerkez GMYO70,10-3,978,87
Aksa16,55-3,2213,43
Aksa Enerji11,33-1,3952,28
Aksigorta9,68-1,224,09
Aksu Enerji15,11-0,407,01
Alarko Carrıer485,00-0,6632,91
Alarko GMYO25,90-1,52-0,99
Alarko Holding11,38-2,4031,71
Albaraka Türk2,36-0,8421,65
Alcatel Lucent Teletaş33,50-2,6712,95
Alkim Kağıt20,44-2,2050,87
Alkim Kimya18,50-1,3927,26
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,87-4,3331,05
Altınyunus Çeşme84,30-2,4968,73
Anadolu Efes25,16-3,018,54
Anadolu Grubu Holding30,50-2,0615,92
Anadolu Hayat Emek.10,301,4818,80
Anadolu Isuzu20,60-0,9614,44
Anadolu Sigorta8,26-0,849,40
Anel Elektrik4,644,7446,37
Arçelik33,500,6610,20
ARD Bilişim Teknolojileri61,753,2628,43
Arena Bilgisayar56,95-2,0665,55
Armada Bilgisayar67,901,8038,35
Arsan Tekstil8,926,9522,36
Artı Yatırım Holding7,190,1423,97
Arzum Ev Aletleri25,989,995,52
Aselsan17,44-0,23-4,44
Ata GMYO6,51-0,7618,15
Atakule GMYO4,020,0059,52
Atlantis Yatırım Holding7,200,1429,50
Atlas Yat. Ort.1,83-0,544,57
AvivaSA Emeklilik Hayat18,43-0,382,27
Avrasya GMYO5,791,5842,61
Avrasya Petrol ve Tur.3,383,055,62
Avrupa Yatırım Holding6,370,006,17
Ayen Enerji7,18-2,9732,72
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,005,2623,35
Aygaz17,03-0,8216,25
Bagfaş26,96-2,6034,80
Bak Ambalaj27,36-2,0835,45
Balatacılar Balatacılık11,001,0133,50
Bantaş Ambalaj5,703,4521,54
Banvit53,751,423,37
Baştaş Başkent Çimento17,26-0,23-0,63
Batı Çimento13,369,96183,65
Batısöke Çimento3,883,7459,02
Bayrak Taban Sanayi12,48-2,1217,62
Bera Holding27,501,4835,60
Berkosan Yalıtım11,389,9527,58
Beşiktaş Futbol Yat.3,971,28-1,73
Beyaz Filo16,830,0665,32
Bilici Yatırım7,05-1,676,17
Bim Mağazalar68,600,81-6,71
Birko Mensucat1,11-2,630,00
Birlik Mensucat3,334,06-3,76
Bizim Mağazaları15,491,240,85
Borusan Mannesmann31,18-3,3512,16
Borusan Yat. Paz.463,90-0,901,53
Bosch Fren Sistemleri1.231,500,12-0,60
Bossa20,10-1,2812,61
Brisa26,70-3,5433,90
Burçelik25,601,2721,79
Burçelik Vana42,00-4,50-15,42
Bursa Çimento4,67-2,71-6,18
Carrefoursa68,650,07-4,39
Casa Emtia Petrol199,008,1587,74
Ceo Event Medya7,353,6714,31
Coca Cola İçecek79,70-1,9721,12
Cosmos Yat. Holding13,101,5562,53
Credıtwest Faktorıng6,014,162,39
Çelebi168,10-0,88-7,90
Çelik Halat9,657,706,07
Çemaş Döküm2,344,008,84
Çemtaş17,17-2,997,98
Çimbeton360,50-2,0421,59
Çimentaş48,00-3,8132,74
Çimsa23,702,0733,15
Çuhadaroğlu Metal8,340,857,89
Dagi Giyim8,42-1,864,34
Dagi Yatırım Holding16,25-4,0725,97
Dardanel31,50-2,84-5,97
Datagate Bilgisayar16,35-5,051,49
Demısaş Döküm7,60-3,8014,98
Denge Holding9,295,8169,53
Deniz GMYO6,250,1682,75
Derimod11,45-4,2617,56
Derlüks Deri9,23-0,974,65
Desa Deri13,250,5336,04
Despec Bilgisayar13,44-4,682,91
Deva Holding33,94-1,4540,60
Dinamik Isı Makina Yalıtım20,02-3,8484,52
Diriteks Diriliş Tekstil8,73-9,35134,05
Ditaş Doğan46,40-4,2941,98
DO-CO522,20-0,42-17,11
Doğan Burda20,44-1,92-8,91
Doğan Holding3,45-1,1512,38
Doğtaş Kelebek Mobilya2,63-1,8712,93
Doğusan5,58-0,1827,40
Doğuş GMYO10,51-1,8728,64
Doğuş Otomotiv35,44-1,4523,31
Döktaş Dökümcülük34,14-2,0111,50
Duran Doğan Basım13,202,4025,83
Dyo Boya15,839,3239,35
Eczacıbaşı İlaç8,15-1,579,25
Eczacıbaşı Yatırım60,209,95117,02
Edip Gayrimenkul3,670,8210,54
Ege Endüstri1.667,200,01-3,48
Ege Gübre225,00-2,3954,96
Ege Profil41,30-0,348,00
Ege Seramik14,010,7936,15
Egeplast41,249,9723,84
Ekiz Kimya9,14-9,9528,19
Emek Elektrik5,062,64-14,53
Eminiş Ambalaj34,965,17-5,10
Emlak Konut GMYO2,47-1,2015,42
Enerjisa Enerji12,14-0,90-2,96
Enka İnşaat7,64-1,163,66
Erbosan70,10-4,1070,98
Ereğli Demir Çelik14,720,00-1,41
Ersu Gıda4,91-0,41-0,61
Escort Teknoloji7,31-1,3511,26
Esenboğa Elektrik39,70-0,95108,62
Etiler Gıda6,152,5054,52
Euro Kapital Yat. Ort.3,930,002,08
Euro Trend Yat. Ort.4,28-2,7318,89
Euro Yat. Ort.4,650,433,10
Euro Yatırım Holding3,79-1,3033,45
Fade Gıda10,615,5771,41
Fenerbahçe Futbol34,002,3515,02
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,000,439,89
F-M İzmit Piston189,00-3,1852,05
Fonet Bilgi Teknolojileri15,493,6118,88
Ford Otosan166,605,9832,22
Formet Celik Kapi Sanayi4,35-0,23-8,42
Frigo Pak Gıda32,101,2653,00
Galatasaray Sportif3,75-0,53-7,41
Garanti Bankası9,55-1,95-7,91
Garanti Faktoring11,80-1,676,02
Garanti Yat. Ort.3,400,295,26
Gedik Y. Men. Değ.29,00-4,92130,16
Gediz Ambalaj41,28-1,0154,03
Gentaş6,030,841,52
Gersan Elektrik7,55-0,2622,96
Global Men. Değ.9,414,5656,57
Global Yat. Holding6,033,0828,85
Good-Year9,32-2,4111,48
Göltaş Çimento72,05-5,4574,62
Gözde Girişim7,08-0,98-11,28
GSD Denizcilik6,82-0,7335,32
GSD Holding2,650,385,58
Gübre Fabrik.75,90-2,57-11,80
Güler Yat. Holding11,895,699,38
Halk GMYO3,693,3614,95
Hatay Tekstil27,789,9899,14
Hedef Girişim4,31-0,9225,78
Hektaş28,826,4351,13
HUB Girişim17,880,17-1,76
Hürriyet Gzt.2,582,3822,86
ICBC Turkey Bank6,89-1,576,00
İdealist Danışmanlık32,669,97142,64
İdealist GMYO12,069,9477,35
İhlas Ev Aletleri1,830,55-2,66
İhlas Gayrimenkul1,36-0,738,80
İhlas Gazetecilik3,77-0,53-7,14
İhlas Holding1,060,95-5,58
İhlas Yayın Holding1,10-0,90-3,51
İndeks Bilgisayar20,70-4,088,21
Info Yatırım7,451,3615,50
İntema62,00-5,6355,39
Inveo Yatırım Holding179,60-4,72306,15
İpek Doğal Enerji16,20-2,1723,85
İskenderun Demir Çelik11,470,0913,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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