Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,73 -1,53 -0,13 Acıpayam Selüloz 23,92 9,93 39,72 Adel Kalemcilik 28,50 -1,93 -16,75 Adese Alışveriş Ticaret 3,19 2,57 13,93 Afyon Çimento 5,28 -1,49 3,33 Ak Enerji 2,18 -0,46 -1,36 Akbank 6,41 -1,54 -7,50 Akçansa 19,86 0,00 20,07 Akdeniz Yatırım Hold. 2,25 -0,44 -6,37 Akfen GMYO 4,56 -0,87 -6,17 Akın Tekstil 59,95 10,00 88,76 Akiş GMYO 3,54 -2,48 0,28 Akmerkez GMYO 70,10 -3,97 8,87 Aksa 16,55 -3,22 13,43 Aksa Enerji 11,33 -1,39 52,28 Aksigorta 9,68 -1,22 4,09 Aksu Enerji 15,11 -0,40 7,01 Alarko Carrıer 485,00 -0,66 32,91 Alarko GMYO 25,90 -1,52 -0,99 Alarko Holding 11,38 -2,40 31,71 Albaraka Türk 2,36 -0,84 21,65 Alcatel Lucent Teletaş 33,50 -2,67 12,95 Alkim Kağıt 20,44 -2,20 50,87 Alkim Kimya 18,50 -1,39 27,26 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,87 -4,33 31,05 Altınyunus Çeşme 84,30 -2,49 68,73 Anadolu Efes 25,16 -3,01 8,54 Anadolu Grubu Holding 30,50 -2,06 15,92 Anadolu Hayat Emek. 10,30 1,48 18,80 Anadolu Isuzu 20,60 -0,96 14,44 Anadolu Sigorta 8,26 -0,84 9,40 Anel Elektrik 4,64 4,74 46,37 Arçelik 33,50 0,66 10,20 ARD Bilişim Teknolojileri 61,75 3,26 28,43 Arena Bilgisayar 56,95 -2,06 65,55 Armada Bilgisayar 67,90 1,80 38,35 Arsan Tekstil 8,92 6,95 22,36 Artı Yatırım Holding 7,19 0,14 23,97 Arzum Ev Aletleri 25,98 9,99 5,52 Aselsan 17,44 -0,23 -4,44 Ata GMYO 6,51 -0,76 18,15 Atakule GMYO 4,02 0,00 59,52 Atlantis Yatırım Holding 7,20 0,14 29,50 Atlas Yat. Ort. 1,83 -0,54 4,57 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,43 -0,38 2,27 Avrasya GMYO 5,79 1,58 42,61 Avrasya Petrol ve Tur. 3,38 3,05 5,62 Avrupa Yatırım Holding 6,37 0,00 6,17 Ayen Enerji 7,18 -2,97 32,72 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,00 5,26 23,35 Aygaz 17,03 -0,82 16,25 Bagfaş 26,96 -2,60 34,80 Bak Ambalaj 27,36 -2,08 35,45 Balatacılar Balatacılık 11,00 1,01 33,50 Bantaş Ambalaj 5,70 3,45 21,54 Banvit 53,75 1,42 3,37 Baştaş Başkent Çimento 17,26 -0,23 -0,63 Batı Çimento 13,36 9,96 183,65 Batısöke Çimento 3,88 3,74 59,02 Bayrak Taban Sanayi 12,48 -2,12 17,62 Bera Holding 27,50 1,48 35,60 Berkosan Yalıtım 11,38 9,95 27,58 Beşiktaş Futbol Yat. 3,97 1,28 -1,73 Beyaz Filo 16,83 0,06 65,32 Bilici Yatırım 7,05 -1,67 6,17 Bim Mağazalar 68,60 0,81 -6,71 Birko Mensucat 1,11 -2,63 0,00 Birlik Mensucat 3,33 4,06 -3,76 Bizim Mağazaları 15,49 1,24 0,85 Borusan Mannesmann 31,18 -3,35 12,16 Borusan Yat. Paz. 463,90 -0,90 1,53 Bosch Fren Sistemleri 1.231,50 0,12 -0,60 Bossa 20,10 -1,28 12,61 Brisa 26,70 -3,54 33,90 Burçelik 25,60 1,27 21,79 Burçelik Vana 42,00 -4,50 -15,42 Bursa Çimento 4,67 -2,71 -6,18 Carrefoursa 68,65 0,07 -4,39 Casa Emtia Petrol 199,00 8,15 87,74 Ceo Event Medya 7,35 3,67 14,31 Coca Cola İçecek 79,70 -1,97 21,12 Cosmos Yat. Holding 13,10 1,55 62,53 Credıtwest Faktorıng 6,01 4,16 2,39 Çelebi 168,10 -0,88 -7,90 Çelik Halat 9,65 7,70 6,07 Çemaş Döküm 2,34 4,00 8,84 Çemtaş 17,17 -2,99 7,98 Çimbeton 360,50 -2,04 21,59 Çimentaş 48,00 -3,81 32,74 Çimsa 23,70 2,07 33,15 Çuhadaroğlu Metal 8,34 0,85 7,89 Dagi Giyim 8,42 -1,86 4,34 Dagi Yatırım Holding 16,25 -4,07 25,97 Dardanel 31,50 -2,84 -5,97 Datagate Bilgisayar 16,35 -5,05 1,49 Demısaş Döküm 7,60 -3,80 14,98 Denge Holding 9,29 5,81 69,53 Deniz GMYO 6,25 0,16 82,75 Derimod 11,45 -4,26 17,56 Derlüks Deri 9,23 -0,97 4,65 Desa Deri 13,25 0,53 36,04 Despec Bilgisayar 13,44 -4,68 2,91 Deva Holding 33,94 -1,45 40,60 Dinamik Isı Makina Yalıtım 20,02 -3,84 84,52 Diriteks Diriliş Tekstil 8,73 -9,35 134,05 Ditaş Doğan 46,40 -4,29 41,98 DO-CO 522,20 -0,42 -17,11 Doğan Burda 20,44 -1,92 -8,91 Doğan Holding 3,45 -1,15 12,38 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,63 -1,87 12,93 Doğusan 5,58 -0,18 27,40 Doğuş GMYO 10,51 -1,87 28,64 Doğuş Otomotiv 35,44 -1,45 23,31 Döktaş Dökümcülük 34,14 -2,01 11,50 Duran Doğan Basım 13,20 2,40 25,83 Dyo Boya 15,83 9,32 39,35 Eczacıbaşı İlaç 8,15 -1,57 9,25 Eczacıbaşı Yatırım 60,20 9,95 117,02 Edip Gayrimenkul 3,67 0,82 10,54 Ege Endüstri 1.667,20 0,01 -3,48 Ege Gübre 225,00 -2,39 54,96 Ege Profil 41,30 -0,34 8,00 Ege Seramik 14,01 0,79 36,15 Egeplast 41,24 9,97 23,84 Ekiz Kimya 9,14 -9,95 28,19 Emek Elektrik 5,06 2,64 -14,53 Eminiş Ambalaj 34,96 5,17 -5,10 Emlak Konut GMYO 2,47 -1,20 15,42 Enerjisa Enerji 12,14 -0,90 -2,96 Enka İnşaat 7,64 -1,16 3,66 Erbosan 70,10 -4,10 70,98 Ereğli Demir Çelik 14,72 0,00 -1,41 Ersu Gıda 4,91 -0,41 -0,61 Escort Teknoloji 7,31 -1,35 11,26 Esenboğa Elektrik 39,70 -0,95 108,62 Etiler Gıda 6,15 2,50 54,52 Euro Kapital Yat. Ort. 3,93 0,00 2,08 Euro Trend Yat. Ort. 4,28 -2,73 18,89 Euro Yat. Ort. 4,65 0,43 3,10 Euro Yatırım Holding 3,79 -1,30 33,45 Fade Gıda 10,61 5,57 71,41 Fenerbahçe Futbol 34,00 2,35 15,02 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,00 0,43 9,89 F-M İzmit Piston 189,00 -3,18 52,05 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,49 3,61 18,88 Ford Otosan 166,60 5,98 32,22 Formet Celik Kapi Sanayi 4,35 -0,23 -8,42 Frigo Pak Gıda 32,10 1,26 53,00 Galatasaray Sportif 3,75 -0,53 -7,41 Garanti Bankası 9,55 -1,95 -7,91 Garanti Faktoring 11,80 -1,67 6,02 Garanti Yat. Ort. 3,40 0,29 5,26 Gedik Y. Men. Değ. 29,00 -4,92 130,16 Gediz Ambalaj 41,28 -1,01 54,03 Gentaş 6,03 0,84 1,52 Gersan Elektrik 7,55 -0,26 22,96 Global Men. Değ. 9,41 4,56 56,57 Global Yat. Holding 6,03 3,08 28,85 Good-Year 9,32 -2,41 11,48 Göltaş Çimento 72,05 -5,45 74,62 Gözde Girişim 7,08 -0,98 -11,28 GSD Denizcilik 6,82 -0,73 35,32 GSD Holding 2,65 0,38 5,58 Gübre Fabrik. 75,90 -2,57 -11,80 Güler Yat. Holding 11,89 5,69 9,38 Halk GMYO 3,69 3,36 14,95 Hatay Tekstil 27,78 9,98 99,14 Hedef Girişim 4,31 -0,92 25,78 Hektaş 28,82 6,43 51,13 HUB Girişim 17,88 0,17 -1,76 Hürriyet Gzt. 2,58 2,38 22,86 ICBC Turkey Bank 6,89 -1,57 6,00 İdealist Danışmanlık 32,66 9,97 142,64 İdealist GMYO 12,06 9,94 77,35 İhlas Ev Aletleri 1,83 0,55 -2,66 İhlas Gayrimenkul 1,36 -0,73 8,80 İhlas Gazetecilik 3,77 -0,53 -7,14 İhlas Holding 1,06 0,95 -5,58 İhlas Yayın Holding 1,10 -0,90 -3,51 İndeks Bilgisayar 20,70 -4,08 8,21 Info Yatırım 7,45 1,36 15,50 İntema 62,00 -5,63 55,39 Inveo Yatırım Holding 179,60 -4,72 306,15 İpek Doğal Enerji 16,20 -2,17 23,85 İskenderun Demir Çelik 11,47 0,09 13,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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