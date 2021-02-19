Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 7,60 -1,43 -1,81 Acıpayam Selüloz 23,46 -0,68 37,03 Adel Kalemcilik 28,90 2,56 -15,58 Adese Alışveriş Ticaret 3,03 -2,26 8,21 Afyon Çimento 5,20 0,58 1,76 Ak Enerji 2,17 0,46 -1,81 Akbank 6,44 1,90 -7,07 Akçansa 20,14 1,82 21,77 Akdeniz Yatırım Hold. 2,21 0,45 -8,04 Akfen GMYO 4,56 -0,87 -6,17 Akın Tekstil 59,35 1,02 86,87 Akiş GMYO 3,47 -0,29 -1,70 Akmerkez GMYO 69,30 -0,07 7,62 Aksa 17,67 9,96 21,11 Aksa Enerji 11,61 3,85 56,05 Aksigorta 9,80 1,87 5,38 Aksu Enerji 15,22 1,47 7,79 Alarko Carrıer 488,00 1,50 33,74 Alarko GMYO 26,04 0,46 -0,46 Alarko Holding 11,80 1,03 36,57 Albaraka Türk 2,47 -4,63 27,32 Alcatel Lucent Teletaş 35,10 -4,72 18,34 Alkim Kağıt 21,76 5,43 60,62 Alkim Kimya 19,77 6,52 35,99 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,76 -2,47 26,03 Altınyunus Çeşme 85,00 6,12 70,14 Anadolu Efes 24,90 0,24 7,42 Anadolu Grubu Holding 33,94 9,63 28,99 Anadolu Hayat Emek. 10,27 0,69 18,45 Anadolu Isuzu 21,12 -1,58 17,33 Anadolu Sigorta 8,18 -0,24 8,34 Anel Elektrik 4,41 0,00 39,12 Arçelik 34,88 3,13 14,74 ARD Bilişim Teknolojileri 62,60 2,45 30,20 Arena Bilgisayar 56,20 -1,23 63,37 Armada Bilgisayar 68,00 -0,73 38,55 Arsan Tekstil 9,00 -0,22 23,46 Artı Yatırım Holding 6,48 -10,00 11,72 Arzum Ev Aletleri 25,54 -5,27 3,74 Aselsan 17,73 2,19 -2,85 Ata GMYO 6,46 -0,15 17,24 Atakule GMYO 4,09 3,81 62,30 Atlantis Yatırım Holding 8,19 9,93 47,30 Atlas Yat. Ort. 1,81 -0,55 3,43 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,55 0,38 2,93 Avrasya GMYO 5,86 1,03 44,33 Avrasya Petrol ve Tur. 3,43 -3,38 7,19 Avrupa Yatırım Holding 6,38 -0,31 6,33 Ayen Enerji 7,66 8,65 41,59 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,20 -2,94 16,30 Aygaz 17,18 0,47 17,27 Bagfaş 28,20 2,55 41,00 Bak Ambalaj 27,22 -2,92 34,75 Balatacılar Balatacılık 10,50 -7,49 27,43 Bantaş Ambalaj 5,44 -2,16 15,99 Banvit 54,00 0,47 3,85 Baştaş Başkent Çimento 16,00 -5,33 -7,89 Batı Çimento 13,04 -6,86 176,86 Batısöke Çimento 3,53 -4,08 44,67 Bayrak Taban Sanayi 12,76 -1,92 20,26 Bera Holding 27,30 -0,51 34,62 Berkosan Yalıtım 13,76 9,99 54,26 Beşiktaş Futbol Yat. 3,92 0,26 -2,97 Beyaz Filo 17,27 -0,52 69,65 Bilici Yatırım 7,47 -0,80 12,50 Bim Mağazalar 68,45 0,07 -6,92 Birko Mensucat 1,11 -0,89 0,00 Birlik Mensucat 3,28 -4,37 -5,20 Bizim Mağazaları 15,27 -0,07 -0,59 Borusan Mannesmann 33,04 7,34 18,85 Borusan Yat. Paz. 499,40 10,00 9,30 Bosch Fren Sistemleri 1.227,50 0,65 -0,92 Bossa 21,40 -3,17 19,89 Brisa 27,68 1,54 38,82 Burçelik 26,92 -1,61 28,07 Burçelik Vana 41,40 -3,04 -16,63 Bursa Çimento 4,59 1,55 -7,79 Carrefoursa 67,90 -0,15 -5,43 Casa Emtia Petrol 179,70 -0,17 69,53 Ceo Event Medya 7,69 4,20 19,60 Coca Cola İçecek 75,50 -2,20 15,95 Cosmos Yat. Holding 13,00 -3,70 61,29 Credıtwest Faktorıng 5,91 1,20 0,68 Çelebi 168,70 0,90 -7,57 Çelik Halat 9,70 -0,10 6,62 Çemaş Döküm 2,30 2,22 6,98 Çemtaş 17,05 0,12 7,23 Çimbeton 349,20 0,81 17,77 Çimentaş 49,80 0,69 37,72 Çimsa 23,52 -0,76 32,13 Çuhadaroğlu Metal 8,20 0,86 6,08 Dagi Giyim 8,17 -1,80 1,24 Dagi Yatırım Holding 15,52 -1,65 20,31 Dardanel 32,98 5,17 -1,55 Datagate Bilgisayar 16,29 0,12 1,12 Demısaş Döküm 8,02 -4,07 21,33 Denge Holding 8,94 -0,11 63,14 Deniz GMYO 6,36 2,09 85,96 Derimod 11,60 -2,60 19,10 Derlüks Deri 9,14 -1,51 3,63 Desa Deri 12,89 -3,81 32,34 Despec Bilgisayar 13,60 1,95 4,13 Deva Holding 34,04 1,61 41,01 Dinamik Isı Makina Yalıtım 19,54 1,88 80,09 Diriteks Diriliş Tekstil 9,89 3,02 165,15 Ditaş Doğan 45,70 3,11 39,84 DO-CO 537,50 2,77 -14,68 Doğan Burda 20,26 1,50 -9,71 Doğan Holding 3,41 0,00 11,07 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,68 -1,11 15,07 Doğusan 5,35 -1,47 22,15 Doğuş GMYO 9,73 -2,99 19,09 Doğuş Otomotiv 37,38 -4,10 30,06 Döktaş Dökümcülük 33,82 0,65 10,45 Duran Doğan Basım 12,89 -0,23 22,88 Dyo Boya 14,53 -2,87 27,90 Eczacıbaşı İlaç 8,19 1,11 9,79 Eczacıbaşı Yatırım 57,80 -4,78 108,36 Edip Gayrimenkul 3,57 -0,28 7,53 Ege Endüstri 1.634,10 -0,81 -5,40 Ege Gübre 227,30 0,84 56,54 Ege Profil 40,78 0,15 6,64 Ege Seramik 13,63 -1,02 32,46 Egeplast 42,00 -5,06 26,13 Ekiz Kimya 8,80 3,53 23,42 Emek Elektrik 5,00 -0,60 -15,54 Eminiş Ambalaj 33,52 0,72 -9,01 Emlak Konut GMYO 2,44 -0,81 14,02 Enerjisa Enerji 13,11 5,73 4,80 Enka İnşaat 7,65 0,92 3,80 Erbosan 71,05 -3,27 73,29 Ereğli Demir Çelik 14,76 0,34 -1,14 Ersu Gıda 4,91 -0,61 -0,61 Escort Teknoloji 7,68 3,64 16,89 Esenboğa Elektrik 37,70 -3,58 98,11 Etiler Gıda 6,43 7,17 61,56 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 -2,01 1,30 Euro Trend Yat. Ort. 3,83 -6,36 6,39 Euro Yat. Ort. 4,50 -0,88 -0,22 Euro Yatırım Holding 3,96 3,94 39,44 Fade Gıda 10,61 -0,84 71,41 Fenerbahçe Futbol 34,92 1,10 18,13 Flap Kongre Toplantı Hiz. 7,02 -0,85 10,20 F-M İzmit Piston 190,80 -0,52 53,50 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,42 1,38 18,34 Ford Otosan 192,00 4,80 52,38 Formet Celik Kapi Sanayi 4,38 1,39 -7,79 Frigo Pak Gıda 30,70 3,09 46,33 Galatasaray Sportif 3,73 0,27 -7,90 Garanti Bankası 9,44 1,18 -8,97 Garanti Faktoring 12,18 4,46 9,43 Garanti Yat. Ort. 3,37 -0,30 4,33 Gedik Y. Men. Değ. 28,48 3,34 126,03 Gediz Ambalaj 40,34 1,10 50,52 Gentaş 6,18 4,92 4,04 Gersan Elektrik 7,35 -0,94 19,71 Global Men. Değ. 9,00 -2,17 49,75 Global Yat. Holding 5,71 -1,89 22,01 Good-Year 9,79 6,76 17,11 Göltaş Çimento 72,20 4,79 74,99 Gözde Girişim 7,15 0,99 -10,40 GSD Denizcilik 6,74 -0,30 33,73 GSD Holding 2,65 0,00 5,58 Gübre Fabrik. 79,80 4,31 -7,26 Güler Yat. Holding 11,05 -2,73 1,66 Halk GMYO 3,56 -0,84 10,90 Hatay Tekstil 28,28 -5,73 102,72 Hedef Girişim 4,35 -0,23 26,95 Hektaş 34,86 9,97 82,80 HUB Girişim 17,83 0,51 -2,03 Hürriyet Gzt. 2,55 1,59 21,43 ICBC Turkey Bank 6,87 0,88 5,69 İdealist Danışmanlık 35,96 0,11 167,16 İdealist GMYO 12,90 -2,71 89,71 İhlas Ev Aletleri 1,83 -1,61 -2,66 İhlas Gayrimenkul 1,35 -1,46 8,00 İhlas Gazetecilik 3,61 -3,22 -11,08 İhlas Holding 1,15 -0,86 2,43 İhlas Yayın Holding 1,12 -2,61 -1,75 İndeks Bilgisayar 21,44 3,98 12,08 Info Yatırım 7,91 -0,50 22,64 İntema 61,00 1,75 52,88 Inveo Yatırım Holding 177,30 7,45 300,95 İpek Doğal Enerji 16,14 -6,49 23,39 İskenderun Demir Çelik 11,49 0,09 13,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

Eskişehirspor evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı

Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı

CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi

İrem Derici'den "Cinsellik her yaşta önemli mi?" sorusuna Haydar Dümen'li cevap

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz