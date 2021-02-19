Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

19.02.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,60-1,43-1,81
Acıpayam Selüloz23,46-0,6837,03
Adel Kalemcilik28,902,56-15,58
Adese Alışveriş Ticaret3,03-2,268,21
Afyon Çimento5,200,581,76
Ak Enerji2,170,46-1,81
Akbank6,441,90-7,07
Akçansa20,141,8221,77
Akdeniz Yatırım Hold.2,210,45-8,04
Akfen GMYO4,56-0,87-6,17
Akın Tekstil59,351,0286,87
Akiş GMYO3,47-0,29-1,70
Akmerkez GMYO69,30-0,077,62
Aksa17,679,9621,11
Aksa Enerji11,613,8556,05
Aksigorta9,801,875,38
Aksu Enerji15,221,477,79
Alarko Carrıer488,001,5033,74
Alarko GMYO26,040,46-0,46
Alarko Holding11,801,0336,57
Albaraka Türk2,47-4,6327,32
Alcatel Lucent Teletaş35,10-4,7218,34
Alkim Kağıt21,765,4360,62
Alkim Kimya19,776,5235,99
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,76-2,4726,03
Altınyunus Çeşme85,006,1270,14
Anadolu Efes24,900,247,42
Anadolu Grubu Holding33,949,6328,99
Anadolu Hayat Emek.10,270,6918,45
Anadolu Isuzu21,12-1,5817,33
Anadolu Sigorta8,18-0,248,34
Anel Elektrik4,410,0039,12
Arçelik34,883,1314,74
ARD Bilişim Teknolojileri62,602,4530,20
Arena Bilgisayar56,20-1,2363,37
Armada Bilgisayar68,00-0,7338,55
Arsan Tekstil9,00-0,2223,46
Artı Yatırım Holding6,48-10,0011,72
Arzum Ev Aletleri25,54-5,273,74
Aselsan17,732,19-2,85
Ata GMYO6,46-0,1517,24
Atakule GMYO4,093,8162,30
Atlantis Yatırım Holding8,199,9347,30
Atlas Yat. Ort.1,81-0,553,43
AvivaSA Emeklilik Hayat18,550,382,93
Avrasya GMYO5,861,0344,33
Avrasya Petrol ve Tur.3,43-3,387,19
Avrupa Yatırım Holding6,38-0,316,33
Ayen Enerji7,668,6541,59
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,20-2,9416,30
Aygaz17,180,4717,27
Bagfaş28,202,5541,00
Bak Ambalaj27,22-2,9234,75
Balatacılar Balatacılık10,50-7,4927,43
Bantaş Ambalaj5,44-2,1615,99
Banvit54,000,473,85
Baştaş Başkent Çimento16,00-5,33-7,89
Batı Çimento13,04-6,86176,86
Batısöke Çimento3,53-4,0844,67
Bayrak Taban Sanayi12,76-1,9220,26
Bera Holding27,30-0,5134,62
Berkosan Yalıtım13,769,9954,26
Beşiktaş Futbol Yat.3,920,26-2,97
Beyaz Filo17,27-0,5269,65
Bilici Yatırım7,47-0,8012,50
Bim Mağazalar68,450,07-6,92
Birko Mensucat1,11-0,890,00
Birlik Mensucat3,28-4,37-5,20
Bizim Mağazaları15,27-0,07-0,59
Borusan Mannesmann33,047,3418,85
Borusan Yat. Paz.499,4010,009,30
Bosch Fren Sistemleri1.227,500,65-0,92
Bossa21,40-3,1719,89
Brisa27,681,5438,82
Burçelik26,92-1,6128,07
Burçelik Vana41,40-3,04-16,63
Bursa Çimento4,591,55-7,79
Carrefoursa67,90-0,15-5,43
Casa Emtia Petrol179,70-0,1769,53
Ceo Event Medya7,694,2019,60
Coca Cola İçecek75,50-2,2015,95
Cosmos Yat. Holding13,00-3,7061,29
Credıtwest Faktorıng5,911,200,68
Çelebi168,700,90-7,57
Çelik Halat9,70-0,106,62
Çemaş Döküm2,302,226,98
Çemtaş17,050,127,23
Çimbeton349,200,8117,77
Çimentaş49,800,6937,72
Çimsa23,52-0,7632,13
Çuhadaroğlu Metal8,200,866,08
Dagi Giyim8,17-1,801,24
Dagi Yatırım Holding15,52-1,6520,31
Dardanel32,985,17-1,55
Datagate Bilgisayar16,290,121,12
Demısaş Döküm8,02-4,0721,33
Denge Holding8,94-0,1163,14
Deniz GMYO6,362,0985,96
Derimod11,60-2,6019,10
Derlüks Deri9,14-1,513,63
Desa Deri12,89-3,8132,34
Despec Bilgisayar13,601,954,13
Deva Holding34,041,6141,01
Dinamik Isı Makina Yalıtım19,541,8880,09
Diriteks Diriliş Tekstil9,893,02165,15
Ditaş Doğan45,703,1139,84
DO-CO537,502,77-14,68
Doğan Burda20,261,50-9,71
Doğan Holding3,410,0011,07
Doğtaş Kelebek Mobilya2,68-1,1115,07
Doğusan5,35-1,4722,15
Doğuş GMYO9,73-2,9919,09
Doğuş Otomotiv37,38-4,1030,06
Döktaş Dökümcülük33,820,6510,45
Duran Doğan Basım12,89-0,2322,88
Dyo Boya14,53-2,8727,90
Eczacıbaşı İlaç8,191,119,79
Eczacıbaşı Yatırım57,80-4,78108,36
Edip Gayrimenkul3,57-0,287,53
Ege Endüstri1.634,10-0,81-5,40
Ege Gübre227,300,8456,54
Ege Profil40,780,156,64
Ege Seramik13,63-1,0232,46
Egeplast42,00-5,0626,13
Ekiz Kimya8,803,5323,42
Emek Elektrik5,00-0,60-15,54
Eminiş Ambalaj33,520,72-9,01
Emlak Konut GMYO2,44-0,8114,02
Enerjisa Enerji13,115,734,80
Enka İnşaat7,650,923,80
Erbosan71,05-3,2773,29
Ereğli Demir Çelik14,760,34-1,14
Ersu Gıda4,91-0,61-0,61
Escort Teknoloji7,683,6416,89
Esenboğa Elektrik37,70-3,5898,11
Etiler Gıda6,437,1761,56
Euro Kapital Yat. Ort.3,90-2,011,30
Euro Trend Yat. Ort.3,83-6,366,39
Euro Yat. Ort.4,50-0,88-0,22
Euro Yatırım Holding3,963,9439,44
Fade Gıda10,61-0,8471,41
Fenerbahçe Futbol34,921,1018,13
Flap Kongre Toplantı Hiz.7,02-0,8510,20
F-M İzmit Piston190,80-0,5253,50
Fonet Bilgi Teknolojileri15,421,3818,34
Ford Otosan192,004,8052,38
Formet Celik Kapi Sanayi4,381,39-7,79
Frigo Pak Gıda30,703,0946,33
Galatasaray Sportif3,730,27-7,90
Garanti Bankası9,441,18-8,97
Garanti Faktoring12,184,469,43
Garanti Yat. Ort.3,37-0,304,33
Gedik Y. Men. Değ.28,483,34126,03
Gediz Ambalaj40,341,1050,52
Gentaş6,184,924,04
Gersan Elektrik7,35-0,9419,71
Global Men. Değ.9,00-2,1749,75
Global Yat. Holding5,71-1,8922,01
Good-Year9,796,7617,11
Göltaş Çimento72,204,7974,99
Gözde Girişim7,150,99-10,40
GSD Denizcilik6,74-0,3033,73
GSD Holding2,650,005,58
Gübre Fabrik.79,804,31-7,26
Güler Yat. Holding11,05-2,731,66
Halk GMYO3,56-0,8410,90
Hatay Tekstil28,28-5,73102,72
Hedef Girişim4,35-0,2326,95
Hektaş34,869,9782,80
HUB Girişim17,830,51-2,03
Hürriyet Gzt.2,551,5921,43
ICBC Turkey Bank6,870,885,69
İdealist Danışmanlık35,960,11167,16
İdealist GMYO12,90-2,7189,71
İhlas Ev Aletleri1,83-1,61-2,66
İhlas Gayrimenkul1,35-1,468,00
İhlas Gazetecilik3,61-3,22-11,08
İhlas Holding1,15-0,862,43
İhlas Yayın Holding1,12-2,61-1,75
İndeks Bilgisayar21,443,9812,08
Info Yatırım7,91-0,5022,64
İntema61,001,7552,88
Inveo Yatırım Holding177,307,45300,95
İpek Doğal Enerji16,14-6,4923,39
İskenderun Demir Çelik11,490,0913,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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