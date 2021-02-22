Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

22.02.2021 18:47
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım7,48-1,58-3,36
Acıpayam Selüloz23,00-1,9634,35
Adel Kalemcilik29,662,63-13,36
Adese Alışveriş Ticaret3,081,6510,00
Afyon Çimento5,15-0,960,78
Ak Enerji2,15-0,92-2,71
Akbank6,30-2,17-9,09
Akçansa19,89-1,2420,25
Akdeniz Yatırım Hold.2,439,951,12
Akfen GMYO4,580,44-5,76
Akın Tekstil57,30-3,4580,42
Akiş GMYO3,43-1,15-2,83
Akmerkez GMYO67,70-2,315,14
Aksa16,82-4,8115,28
Aksa Enerji11,38-1,9852,96
Aksigorta9,931,336,77
Aksu Enerji14,49-4,802,62
Alarko Carrıer487,90-0,0233,71
Alarko GMYO26,200,610,15
Alarko Holding11,860,5137,27
Albaraka Türk2,490,8128,35
Alcatel Lucent Teletaş37,907,9827,78
Alkim Kağıt21,04-3,3155,30
Alkim Kimya19,02-3,7930,84
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,70-2,1723,29
Altınyunus Çeşme81,70-3,8863,53
Anadolu Efes25,020,487,94
Anadolu Grubu Holding32,58-4,0123,83
Anadolu Hayat Emek.10,15-1,1717,07
Anadolu Isuzu23,229,9429,00
Anadolu Sigorta8,180,008,34
Anel Elektrik4,38-0,6838,17
Arçelik35,100,6315,46
ARD Bilişim Teknolojileri61,30-2,0827,50
Arena Bilgisayar55,70-0,8961,92
Armada Bilgisayar65,95-3,0134,37
Arsan Tekstil9,161,7825,65
Artı Yatırım Holding6,500,3112,07
Arzum Ev Aletleri24,64-3,520,08
Aselsan17,52-1,18-4,00
Ata GMYO6,23-3,5613,07
Atakule GMYO4,243,6768,25
Atlantis Yatırım Holding7,89-3,6641,91
Atlas Yat. Ort.1,80-0,552,86
AvivaSA Emeklilik Hayat18,881,784,76
Avrasya GMYO5,870,1744,58
Avrasya Petrol ve Tur.3,34-2,624,37
Avrupa Yatırım Holding6,420,637,00
Ayen Enerji7,48-2,3538,26
Ayes Çelik Hasır ve Çit12,90-2,2713,66
Aygaz17,180,0017,27
Bagfaş28,400,7142,00
Bak Ambalaj26,98-0,8833,56
Balatacılar Balatacılık9,45-10,0014,68
Bantaş Ambalaj5,28-2,9412,58
Banvit57,005,569,62
Baştaş Başkent Çimento15,50-3,13-10,77
Batı Çimento13,493,45186,41
Batısöke Çimento3,663,6850,00
Bayrak Taban Sanayi12,46-2,3517,44
Bera Holding26,38-3,3730,08
Berkosan Yalıtım13,931,2456,17
Beşiktaş Futbol Yat.3,90-0,51-3,47
Beyaz Filo16,78-2,8464,83
Bilici Yatırım8,007,1020,48
Bim Mağazalar67,00-2,12-8,89
Birko Mensucat1,120,900,90
Birlik Mensucat3,24-1,22-6,36
Bizim Mağazaları15,08-1,24-1,82
Borusan Mannesmann34,985,8725,83
Borusan Yat. Paz.549,309,9920,22
Bosch Fren Sistemleri1.213,00-1,18-2,09
Bossa20,78-2,9016,41
Brisa30,449,9752,66
Burçelik26,06-3,1923,98
Burçelik Vana40,80-1,45-17,84
Bursa Çimento5,049,801,25
Carrefoursa66,75-1,69-7,03
Casa Emtia Petrol178,00-0,9567,92
Ceo Event Medya7,862,2122,24
Coca Cola İçecek75,15-0,4615,41
Cosmos Yat. Holding12,70-2,3157,57
Credıtwest Faktorıng5,85-1,02-0,34
Çelebi170,000,77-6,86
Çelik Halat10,003,099,92
Çemaş Döküm2,331,308,37
Çemtaş16,89-0,946,22
Çimbeton339,40-2,8114,47
Çimentaş46,04-7,5527,32
Çimsa23,28-1,0230,79
Çuhadaroğlu Metal8,280,987,12
Dagi Giyim8,281,352,60
Dagi Yatırım Holding15,11-2,6417,13
Dardanel36,269,958,24
Datagate Bilgisayar16,813,194,35
Demısaş Döküm7,89-1,6219,36
Denge Holding8,62-3,5857,30
Deniz GMYO6,25-1,7382,75
Derimod12,7610,0031,01
Derlüks Deri8,95-2,081,47
Desa Deri12,83-0,4731,72
Despec Bilgisayar13,660,444,59
Deva Holding33,82-0,6540,10
Dinamik Isı Makina Yalıtım18,77-3,9473,00
Diriteks Diriliş Tekstil8,91-9,91138,87
Ditaş Doğan43,80-4,1634,03
DO-CO555,003,26-11,90
Doğan Burda19,32-4,64-13,90
Doğan Holding3,35-1,769,12
Doğtaş Kelebek Mobilya2,67-0,3714,64
Doğusan5,30-0,9321,00
Doğuş GMYO9,760,3119,46
Doğuş Otomotiv39,084,5535,98
Döktaş Dökümcülük33,40-1,249,08
Duran Doğan Basım13,283,0326,60
Dyo Boya14,07-3,1723,86
Eczacıbaşı İlaç8,08-1,348,31
Eczacıbaşı Yatırım59,002,08112,69
Edip Gayrimenkul3,631,689,34
Ege Endüstri1.614,00-1,23-6,56
Ege Gübre225,00-1,0154,96
Ege Profil42,343,8310,72
Ege Seramik13,51-0,8831,29
Egeplast42,681,6228,17
Ekiz Kimya8,35-5,1117,11
Emek Elektrik4,79-4,20-19,09
Eminiş Ambalaj32,48-3,10-11,83
Emlak Konut GMYO2,43-0,4113,55
Enerjisa Enerji13,230,925,76
Enka İnşaat7,63-0,263,53
Erbosan68,00-4,2965,85
Ereğli Demir Çelik14,58-1,22-2,34
Ersu Gıda4,920,20-0,40
Escort Teknoloji8,145,9923,90
Esenboğa Elektrik35,68-5,3687,49
Etiler Gıda6,775,2970,10
Euro Kapital Yat. Ort.3,910,261,56
Euro Trend Yat. Ort.3,840,266,67
Euro Yat. Ort.4,663,563,33
Euro Yatırım Holding3,81-3,7934,15
Fade Gıda10,51-0,9469,79
Fenerbahçe Futbol31,46-9,916,43
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,91-1,578,48
F-M İzmit Piston187,80-1,5751,09
Fonet Bilgi Teknolojileri15,832,6621,49
Ford Otosan211,2010,0067,62
Formet Celik Kapi Sanayi4,30-1,83-9,47
Frigo Pak Gıda29,00-5,5438,23
Galatasaray Sportif3,853,22-4,94
Garanti Bankası9,21-2,44-11,19
Garanti Faktoring13,399,9320,31
Garanti Yat. Ort.3,29-2,371,86
Gedik Y. Men. Değ.26,62-6,53111,27
Gediz Ambalaj39,50-2,0847,39
Gentaş5,99-3,070,84
Gersan Elektrik7,370,2720,03
Global Men. Değ.8,80-2,2246,42
Global Yat. Holding5,60-1,9319,66
Good-Year10,436,5424,76
Göltaş Çimento66,60-7,7661,42
Gözde Girişim7,08-0,98-11,28
GSD Denizcilik7,145,9341,67
GSD Holding2,62-1,134,38
Gübre Fabrik.78,35-1,82-8,95
Güler Yat. Holding10,66-3,53-1,93
Halk GMYO3,45-3,097,48
Hatay Tekstil26,96-4,6793,26
Hedef Girişim4,26-2,0724,32
Hektaş31,58-9,4165,60
HUB Girişim17,82-0,06-2,09
Hürriyet Gzt.2,685,1027,62
ICBC Turkey Bank6,74-1,893,69
İdealist Danışmanlık34,92-2,89159,44
İdealist GMYO12,09-6,2877,79
İhlas Ev Aletleri1,830,00-2,66
İhlas Gayrimenkul1,32-2,225,60
İhlas Gazetecilik3,42-5,26-15,76
İhlas Holding1,09-5,22-2,91
İhlas Yayın Holding1,10-1,79-3,51
İndeks Bilgisayar22,103,0815,53
Info Yatırım7,70-2,6519,38
İntema55,50-9,0239,10
Inveo Yatırım Holding170,00-4,12284,44
İpek Doğal Enerji15,47-4,1518,27
İskenderun Demir Çelik11,500,0913,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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