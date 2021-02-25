Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 6,79 -3,82 -12,27 Acıpayam Selüloz 20,26 -3,43 18,34 Adel Kalemcilik 25,38 -2,98 -25,86 Adese Alışveriş Ticaret 2,85 0,35 1,79 Afyon Çimento 4,90 -0,41 -4,11 Ak Enerji 1,96 -3,92 -11,31 Akbank 6,18 2,83 -10,82 Akçansa 19,12 4,77 15,60 Akdeniz Yatırım Hold. 2,09 -2,34 -13,03 Akfen GMYO 4,39 -1,13 -9,67 Akın Tekstil 50,10 -5,02 57,75 Akiş GMYO 3,04 -2,25 -13,88 Akmerkez GMYO 61,55 -1,44 -4,41 Aksa 16,34 5,69 11,99 Aksa Enerji 11,28 4,44 51,61 Aksigorta 9,45 0,43 1,61 Aksu Enerji 6,88 -1,15 -8,84 Alarko Carrıer 420,30 -2,26 15,18 Alarko GMYO 24,34 -2,64 -6,96 Alarko Holding 10,72 0,09 24,07 Albaraka Türk 2,21 -3,49 13,92 Alcatel Lucent Teletaş 34,96 -1,47 17,87 Alkim Kağıt 18,54 -2,16 36,85 Alkim Kimya 18,09 0,22 24,44 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,68 4,69 22,37 Altınyunus Çeşme 93,00 7,08 86,15 Anadolu Efes 23,30 -2,59 0,52 Anadolu Grubu Holding 28,74 -0,90 9,23 Anadolu Hayat Emek. 10,12 0,40 16,72 Anadolu Isuzu 20,96 -1,78 16,44 Anadolu Sigorta 8,15 1,49 7,95 Anel Elektrik 3,80 -5,47 19,87 Arçelik 33,02 -0,30 8,62 ARD Bilişim Teknolojileri 57,45 -0,69 19,49 Arena Bilgisayar 50,05 -0,99 45,49 Armada Bilgisayar 61,00 -2,09 24,29 Arsan Tekstil 7,85 -1,51 7,68 Artı Yatırım Holding 5,50 2,80 -5,17 Arzum Ev Aletleri 23,70 0,94 -3,74 Aselsan 17,09 -1,78 -6,36 Ata GMYO 5,65 -4,56 2,54 Atakule GMYO 4,47 4,44 77,38 Atlantis Yatırım Holding 7,08 3,51 27,34 Atlas Yat. Ort. 1,65 -1,79 -5,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,80 -2,36 -1,23 Avrasya GMYO 3,03 -3,81 15,68 Avrasya Petrol ve Tur. 3,36 -4,00 5,00 Avrupa Yatırım Holding 5,98 -2,76 -0,33 Ayen Enerji 8,78 9,89 62,29 Ayes Çelik Hasır ve Çit 11,52 0,17 1,50 Aygaz 16,40 -0,30 11,95 Bagfaş 24,60 -3,23 23,00 Bak Ambalaj 24,28 -3,80 20,20 Balatacılar Balatacılık 10,29 9,94 24,88 Bantaş Ambalaj 4,86 -2,61 3,62 Banvit 55,05 -2,39 5,87 Baştaş Başkent Çimento 14,00 3,78 -19,40 Batı Çimento 12,17 -4,92 158,39 Batısöke Çimento 3,20 -4,48 31,15 Bayrak Taban Sanayi 11,24 -2,77 5,94 Bera Holding 22,88 -4,67 12,82 Berkosan Yalıtım 12,27 -8,50 37,56 Beşiktaş Futbol Yat. 3,93 1,55 -2,72 Beyaz Filo 14,17 -2,68 39,19 Bilici Yatırım 8,42 9,92 26,81 Bim Mağazalar 65,30 -0,15 -11,20 Birko Mensucat 1,15 2,68 3,60 Birlik Mensucat 3,05 5,17 -11,85 Bizim Mağazaları 13,99 -1,62 -8,92 Borusan Mannesmann 29,74 -1,13 6,98 Borusan Yat. Paz. 500,10 1,34 9,46 Bosch Fren Sistemleri 1.130,60 -1,64 -8,74 Bossa 20,30 -1,55 13,73 Brisa 30,70 6,97 53,96 Burçelik 26,28 5,29 25,02 Burçelik Vana 37,54 9,96 -24,41 Bursa Çimento 4,55 0,22 -8,59 Carrefoursa 58,30 -2,91 -18,80 Casa Emtia Petrol 215,30 9,96 103,11 Ceo Event Medya 6,43 -3,60 0,00 Coca Cola İçecek 72,30 0,49 11,03 Cosmos Yat. Holding 11,92 4,56 47,89 Credıtwest Faktorıng 5,42 -2,69 -7,67 Çelebi 170,40 0,18 -6,64 Çelik Halat 9,06 0,67 -0,41 Çemaş Döküm 2,11 -0,47 -1,86 Çemtaş 15,20 -1,36 -4,41 Çimbeton 315,00 -2,78 6,24 Çimentaş 43,00 -2,27 18,92 Çimsa 22,60 5,02 26,97 Çuhadaroğlu Metal 7,32 -3,05 -5,30 Dagi Giyim 7,70 -1,79 -4,58 Dagi Yatırım Holding 13,34 -5,12 3,41 Dardanel 32,72 4,67 -2,33 Datagate Bilgisayar 16,16 3,52 0,31 Demısaş Döküm 7,40 -6,09 11,95 Denge Holding 8,25 -2,94 50,55 Deniz GMYO 6,37 4,43 86,26 Derimod 11,85 -6,55 21,66 Derlüks Deri 8,77 -2,34 -0,57 Desa Deri 12,00 -3,23 23,20 Despec Bilgisayar 12,44 -3,42 -4,75 Deva Holding 30,42 1,47 26,01 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,50 -2,37 52,07 Diriteks Diriliş Tekstil 7,41 2,63 98,66 Ditaş Doğan 16,50 -1,08 26,65 DO-CO 579,00 0,70 -8,10 Doğan Burda 19,89 -1,73 -11,36 Doğan Holding 3,19 2,57 3,91 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,40 -2,44 3,05 Doğusan 5,29 9,98 20,78 Doğuş GMYO 9,11 0,55 11,51 Doğuş Otomotiv 31,54 -6,69 9,74 Döktaş Dökümcülük 31,62 -1,19 3,27 Duran Doğan Basım 11,99 0,08 14,30 Dyo Boya 13,31 1,99 17,17 Eczacıbaşı İlaç 7,26 -0,27 -2,68 Eczacıbaşı Yatırım 53,00 0,57 91,06 Edip Gayrimenkul 3,80 5,26 14,46 Ege Endüstri 1.529,20 1,20 -11,47 Ege Gübre 204,30 -1,26 40,70 Ege Profil 39,00 4,84 1,99 Ege Seramik 12,49 -3,03 21,38 Egeplast 38,00 9,89 14,11 Ekiz Kimya 8,41 9,93 17,95 Emek Elektrik 2,26 9,74 -20,85 Eminiş Ambalaj 27,80 -9,97 -24,54 Emlak Konut GMYO 2,31 1,76 7,94 Enerjisa Enerji 11,15 -2,02 -10,87 Enka İnşaat 7,28 1,11 -1,22 Erbosan 59,35 -1,41 44,76 Ereğli Demir Çelik 14,86 3,05 -0,47 Ersu Gıda 4,45 -1,98 -9,92 Escort Teknoloji 7,14 -1,79 8,68 Esenboğa Elektrik 34,50 -2,21 81,29 Etiler Gıda 6,05 0,83 52,01 Euro Kapital Yat. Ort. 3,59 0,28 -6,75 Euro Trend Yat. Ort. 3,68 0,00 2,22 Euro Yat. Ort. 4,26 -2,52 -5,54 Euro Yatırım Holding 3,42 3,32 20,42 Fade Gıda 10,31 -1,43 66,56 Fenerbahçe Futbol 29,16 -0,14 -1,35 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,48 -0,77 1,73 F-M İzmit Piston 167,90 -1,70 35,08 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,70 -2,00 5,14 Ford Otosan 178,00 -3,26 41,27 Formet Celik Kapi Sanayi 4,15 2,47 -12,63 Frigo Pak Gıda 27,00 0,00 28,69 Galatasaray Sportif 4,09 0,00 0,99 Garanti Bankası 9,08 1,45 -12,44 Garanti Faktoring 12,39 -8,22 11,32 Garanti Yat. Ort. 3,15 -0,94 -2,48 Gedik Y. Men. Değ. 24,26 -3,35 92,54 Gediz Ambalaj 35,08 -2,56 30,90 Gentaş 5,34 -3,26 -10,10 Gersan Elektrik 6,90 -1,00 12,38 Global Men. Değ. 6,96 -3,87 15,81 Global Yat. Holding 5,22 -3,33 11,54 Good-Year 9,92 5,42 18,66 Göltaş Çimento 59,20 -3,90 43,48 Gözde Girişim 6,39 -1,24 -19,92 GSD Denizcilik 6,09 -3,79 20,83 GSD Holding 2,43 0,83 -3,19 Gübre Fabrik. 73,90 -0,27 -14,12 Güler Yat. Holding 10,32 0,98 -5,06 Halk GMYO 3,21 -0,93 0,00 Hatay Tekstil 23,46 -2,01 68,17 Hedef Girişim 3,97 -1,49 15,86 Hektaş 28,40 -4,83 48,93 HUB Girişim 16,02 -1,84 -11,98 Hürriyet Gzt. 2,42 -2,81 15,24 ICBC Turkey Bank 6,29 -0,63 -3,23 İdealist Danışmanlık 38,74 9,99 187,82 İdealist GMYO 11,08 0,09 62,94 İhlas Ev Aletleri 1,66 -1,78 -11,70 İhlas Gayrimenkul 1,20 -0,83 -4,00 İhlas Gazetecilik 3,19 0,00 -21,43 İhlas Holding 0,89 -1,11 -20,73 İhlas Yayın Holding 0,97 -3,00 -14,91 İndeks Bilgisayar 23,02 5,02 20,33 Info Yatırım 7,02 -0,57 8,84 İntema 50,95 -7,28 27,69 Inveo Yatırım Holding 133,00 -8,28 200,77 İpek Doğal Enerji 13,89 -4,99 6,19 İskenderun Demir Çelik 11,70 3,36 15,73 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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