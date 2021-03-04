Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

04.03.2021 18:49
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,352,587,88
Acıpayam Selüloz20,06-2,9017,17
Adel Kalemcilik27,161,72-20,67
Adese Alışveriş Ticaret3,07-0,329,64
Afyon Çimento4,981,84-2,54
Ak Enerji2,04-0,49-7,69
Akbank6,351,93-8,37
Akçansa19,08-0,2115,36
Akdeniz Yatırım Hold.2,152,87-10,53
Akfen GMYO4,45-0,45-8,44
Akın Tekstil55,503,4574,75
Akiş GMYO2,36-0,84-15,48
Akmerkez GMYO59,85-0,91-7,05
Aksa17,051,4916,86
Aksa Enerji11,233,6950,94
Aksigorta9,871,546,13
Aksu Enerji7,06-0,14-6,46
Alarko Carrıer410,50-2,9612,50
Alarko GMYO25,941,25-0,84
Alarko Holding11,961,1838,43
Albaraka Türk2,190,0012,89
Alcatel Lucent Teletaş39,601,6433,51
Alkim Kağıt19,02-0,1640,39
Alkim Kimya18,62-1,0128,08
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,54-0,7815,98
Altınyunus Çeşme83,50-5,1167,13
Anadolu Efes25,642,4810,61
Anadolu Grubu Holding28,64-1,248,85
Anadolu Hayat Emek.10,97-0,3626,53
Anadolu Isuzu21,54-2,1819,67
Anadolu Sigorta8,311,7110,07
Anel Elektrik4,011,0126,50
Arçelik35,662,4717,30
ARD Bilişim Teknolojileri59,40-1,5723,54
Arena Bilgisayar52,15-4,6651,60
Armada Bilgisayar64,00-4,0530,40
Arsan Tekstil8,240,4913,03
Arzum Ev Aletleri24,961,381,38
Aselsan17,18-0,17-5,86
Ata GMYO5,919,857,26
Atakule GMYO3,97-2,9357,54
Atlantis Yatırım Holding5,97-4,487,37
Atlas Yat. Ort.1,680,00-4,00
AvivaSA Emeklilik Hayat17,95-0,61-0,40
Avrasya GMYO3,52-2,7634,38
Avrasya Petrol ve Tur.4,0710,0027,19
Avrupa Yatırım Holding6,101,501,67
Ayen Enerji8,71-1,9161,00
Ayes Çelik Hasır ve Çit15,149,9533,39
Aygaz15,94-0,698,81
Bagfaş27,306,1436,50
Bak Ambalaj26,40-0,1530,69
Balatacılar Balatacılık8,98-2,188,98
Bantaş Ambalaj5,07-1,938,10
Banvit56,000,277,69
Baştaş Başkent Çimento14,131,65-18,65
Batı Çimento12,841,82172,61
Batısöke Çimento3,281,2334,43
Bayrak Taban Sanayi11,61-2,529,43
Bera Holding26,04-2,0328,40
Berkosan Yalıtım14,269,9559,87
Beşiktaş Futbol Yat.4,162,972,97
Beyaz Filo13,37-2,9031,34
Bilici Yatırım9,553,6943,83
Bim Mağazalar66,45-0,82-9,64
Birko Mensucat1,120,000,90
Birlik Mensucat2,49-3,86-28,03
Bizim Mağazaları14,70-0,88-4,30
Borusan Mannesmann31,60-1,2513,67
Borusan Yat. Paz.491,00-2,197,46
Bosch Fren Sistemleri1.132,90-0,19-8,56
Bossa24,28-0,5736,02
Brisa30,14-2,4651,15
Burçelik26,181,3224,55
Burçelik Vana35,980,90-27,55
Bursa Çimento4,56-1,94-8,39
Carrefoursa66,0010,00-8,08
Casa Emtia Petrol193,005,3582,08
Ceo Event Medya6,760,155,13
Coca Cola İçecek69,60-0,856,89
Cosmos Yat. Holding11,50-3,3642,68
Credıtwest Faktorıng5,51-1,08-6,13
Çelebi206,00-4,6312,86
Çelik Halat8,96-0,67-1,51
Çemaş Döküm1,51-1,31-11,31
Çemtaş15,81-1,43-0,57
Çimbeton313,00-3,995,56
Çimentaş43,28-1,9019,69
Çimsa22,02-1,3423,71
Çuhadaroğlu Metal7,640,92-1,16
Dagi Giyim7,94-1,98-1,61
Dagi Yatırım Holding14,98-9,9816,12
Dardanel32,445,53-3,16
Datagate Bilgisayar17,27-3,097,20
Demısaş Döküm7,733,7616,94
Denge Holding8,431,3253,83
Deniz GMYO6,76-1,1797,66
Derimod11,87-5,7921,87
Derlüks Deri9,100,113,17
Desa Deri12,73-2,1530,70
Despec Bilgisayar14,17-0,358,50
Deva Holding31,982,1732,48
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,59-4,3852,90
Diriteks Diriliş Tekstil6,65-0,7578,28
Ditaş Doğan15,83-2,2221,50
DO-CO598,90-0,07-4,94
Doğan Burda19,600,51-12,66
Doğan Holding3,350,909,12
Doğtaş Kelebek Mobilya3,088,4532,25
Doğusan5,481,6725,11
Doğuş GMYO10,69-4,2130,84
Doğuş Otomotiv33,481,7016,49
Döktaş Dökümcülük36,001,1817,57
Duran Doğan Basım11,800,9412,49
Dyo Boya16,7210,0047,18
Eczacıbaşı İlaç7,35-0,14-1,47
Eczacıbaşı Yatırım51,90-3,7187,09
Edip Gayrimenkul4,18-5,2225,90
Ege Endüstri1.567,602,32-9,25
Ege Gübre220,401,5751,79
Ege Profil36,20-2,69-5,33
Ege Seramik13,58-1,3831,97
Egeplast41,12-7,3023,48
Ekiz Kimya7,999,9012,06
Emek Elektrik2,103,45-26,45
Eminiş Ambalaj28,00-1,96-24,00
Emlak Konut GMYO2,430,0013,55
Enerjisa Enerji11,28-1,05-9,83
Enka İnşaat7,843,986,38
Erbosan64,05-2,2956,22
Ereğli Demir Çelik15,761,685,56
Ersu Gıda5,030,201,82
Escort Teknoloji7,65-1,8016,44
Esenboğa Elektrik40,001,32110,19
Etiler Gıda5,85-2,3446,98
Euro Kapital Yat. Ort.3,84-4,00-0,26
Euro Trend Yat. Ort.3,860,007,22
Euro Yat. Ort.4,35-1,58-3,55
Euro Yatırım Holding3,52-1,6823,94
Fade Gıda10,505,1169,63
Fenerbahçe Futbol33,929,9914,75
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,61-0,753,77
F-M İzmit Piston169,50-2,0236,36
Fonet Bilgi Teknolojileri15,240,2016,96
Ford Otosan177,30-4,6340,71
Formet Celik Kapi Sanayi4,070,99-14,32
Frigo Pak Gıda29,003,5738,23
Galatasaray Sportif3,94-5,29-2,72
Garanti Bankası9,402,29-9,35
Garanti Faktoring12,24-2,089,97
Garanti Yat. Ort.3,592,5711,15
Gedik Y. Men. Değ.25,741,74104,29
Gediz Ambalaj42,049,9956,87
Gentaş5,741,23-3,37
Gersan Elektrik7,20-0,1417,26
Global Men. Değ.7,840,3830,45
Global Yat. Holding5,696,5521,58
Good-Year9,15-1,199,45
Göltaş Çimento65,60-1,2858,99
Gözde Girişim7,73-2,52-3,13
GSD Denizcilik7,011,0139,09
GSD Holding2,530,400,80
Gübre Fabrik.80,501,19-6,45
Güler Yat. Holding10,600,95-2,48
Halk GMYO3,30-0,902,80
Hatay Tekstil24,90-2,3578,49
Hedef Girişim4,00-0,9916,74
Hektaş29,36-0,9453,96
HUB Girişim19,363,206,37
Hürriyet Gzt.2,28-1,308,57
ICBC Turkey Bank6,58-0,451,23
İdealist Danışmanlık48,503,77260,33
İdealist GMYO11,00-4,7661,76
İhlas Ev Aletleri1,731,76-7,98
İhlas Gayrimenkul1,230,00-1,60
İhlas Gazetecilik3,503,24-13,79
İhlas Holding0,931,09-17,16
İhlas Yayın Holding1,033,00-9,65
İndeks Bilgisayar30,489,9659,33
Info Yatırım7,12-0,2810,39
İntema49,00-2,0022,81
Inveo Yatırım Holding133,00-3,62200,77
İpek Doğal Enerji13,49-0,593,13
İskenderun Demir Çelik11,94-0,9118,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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