Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,35 2,58 7,88 Acıpayam Selüloz 20,06 -2,90 17,17 Adel Kalemcilik 27,16 1,72 -20,67 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 -0,32 9,64 Afyon Çimento 4,98 1,84 -2,54 Ak Enerji 2,04 -0,49 -7,69 Akbank 6,35 1,93 -8,37 Akçansa 19,08 -0,21 15,36 Akdeniz Yatırım Hold. 2,15 2,87 -10,53 Akfen GMYO 4,45 -0,45 -8,44 Akın Tekstil 55,50 3,45 74,75 Akiş GMYO 2,36 -0,84 -15,48 Akmerkez GMYO 59,85 -0,91 -7,05 Aksa 17,05 1,49 16,86 Aksa Enerji 11,23 3,69 50,94 Aksigorta 9,87 1,54 6,13 Aksu Enerji 7,06 -0,14 -6,46 Alarko Carrıer 410,50 -2,96 12,50 Alarko GMYO 25,94 1,25 -0,84 Alarko Holding 11,96 1,18 38,43 Albaraka Türk 2,19 0,00 12,89 Alcatel Lucent Teletaş 39,60 1,64 33,51 Alkim Kağıt 19,02 -0,16 40,39 Alkim Kimya 18,62 -1,01 28,08 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,54 -0,78 15,98 Altınyunus Çeşme 83,50 -5,11 67,13 Anadolu Efes 25,64 2,48 10,61 Anadolu Grubu Holding 28,64 -1,24 8,85 Anadolu Hayat Emek. 10,97 -0,36 26,53 Anadolu Isuzu 21,54 -2,18 19,67 Anadolu Sigorta 8,31 1,71 10,07 Anel Elektrik 4,01 1,01 26,50 Arçelik 35,66 2,47 17,30 ARD Bilişim Teknolojileri 59,40 -1,57 23,54 Arena Bilgisayar 52,15 -4,66 51,60 Armada Bilgisayar 64,00 -4,05 30,40 Arsan Tekstil 8,24 0,49 13,03 Arzum Ev Aletleri 24,96 1,38 1,38 Aselsan 17,18 -0,17 -5,86 Ata GMYO 5,91 9,85 7,26 Atakule GMYO 3,97 -2,93 57,54 Atlantis Yatırım Holding 5,97 -4,48 7,37 Atlas Yat. Ort. 1,68 0,00 -4,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 17,95 -0,61 -0,40 Avrasya GMYO 3,52 -2,76 34,38 Avrasya Petrol ve Tur. 4,07 10,00 27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,10 1,50 1,67 Ayen Enerji 8,71 -1,91 61,00 Ayes Çelik Hasır ve Çit 15,14 9,95 33,39 Aygaz 15,94 -0,69 8,81 Bagfaş 27,30 6,14 36,50 Bak Ambalaj 26,40 -0,15 30,69 Balatacılar Balatacılık 8,98 -2,18 8,98 Bantaş Ambalaj 5,07 -1,93 8,10 Banvit 56,00 0,27 7,69 Baştaş Başkent Çimento 14,13 1,65 -18,65 Batı Çimento 12,84 1,82 172,61 Batısöke Çimento 3,28 1,23 34,43 Bayrak Taban Sanayi 11,61 -2,52 9,43 Bera Holding 26,04 -2,03 28,40 Berkosan Yalıtım 14,26 9,95 59,87 Beşiktaş Futbol Yat. 4,16 2,97 2,97 Beyaz Filo 13,37 -2,90 31,34 Bilici Yatırım 9,55 3,69 43,83 Bim Mağazalar 66,45 -0,82 -9,64 Birko Mensucat 1,12 0,00 0,90 Birlik Mensucat 2,49 -3,86 -28,03 Bizim Mağazaları 14,70 -0,88 -4,30 Borusan Mannesmann 31,60 -1,25 13,67 Borusan Yat. Paz. 491,00 -2,19 7,46 Bosch Fren Sistemleri 1.132,90 -0,19 -8,56 Bossa 24,28 -0,57 36,02 Brisa 30,14 -2,46 51,15 Burçelik 26,18 1,32 24,55 Burçelik Vana 35,98 0,90 -27,55 Bursa Çimento 4,56 -1,94 -8,39 Carrefoursa 66,00 10,00 -8,08 Casa Emtia Petrol 193,00 5,35 82,08 Ceo Event Medya 6,76 0,15 5,13 Coca Cola İçecek 69,60 -0,85 6,89 Cosmos Yat. Holding 11,50 -3,36 42,68 Credıtwest Faktorıng 5,51 -1,08 -6,13 Çelebi 206,00 -4,63 12,86 Çelik Halat 8,96 -0,67 -1,51 Çemaş Döküm 1,51 -1,31 -11,31 Çemtaş 15,81 -1,43 -0,57 Çimbeton 313,00 -3,99 5,56 Çimentaş 43,28 -1,90 19,69 Çimsa 22,02 -1,34 23,71 Çuhadaroğlu Metal 7,64 0,92 -1,16 Dagi Giyim 7,94 -1,98 -1,61 Dagi Yatırım Holding 14,98 -9,98 16,12 Dardanel 32,44 5,53 -3,16 Datagate Bilgisayar 17,27 -3,09 7,20 Demısaş Döküm 7,73 3,76 16,94 Denge Holding 8,43 1,32 53,83 Deniz GMYO 6,76 -1,17 97,66 Derimod 11,87 -5,79 21,87 Derlüks Deri 9,10 0,11 3,17 Desa Deri 12,73 -2,15 30,70 Despec Bilgisayar 14,17 -0,35 8,50 Deva Holding 31,98 2,17 32,48 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,59 -4,38 52,90 Diriteks Diriliş Tekstil 6,65 -0,75 78,28 Ditaş Doğan 15,83 -2,22 21,50 DO-CO 598,90 -0,07 -4,94 Doğan Burda 19,60 0,51 -12,66 Doğan Holding 3,35 0,90 9,12 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,08 8,45 32,25 Doğusan 5,48 1,67 25,11 Doğuş GMYO 10,69 -4,21 30,84 Doğuş Otomotiv 33,48 1,70 16,49 Döktaş Dökümcülük 36,00 1,18 17,57 Duran Doğan Basım 11,80 0,94 12,49 Dyo Boya 16,72 10,00 47,18 Eczacıbaşı İlaç 7,35 -0,14 -1,47 Eczacıbaşı Yatırım 51,90 -3,71 87,09 Edip Gayrimenkul 4,18 -5,22 25,90 Ege Endüstri 1.567,60 2,32 -9,25 Ege Gübre 220,40 1,57 51,79 Ege Profil 36,20 -2,69 -5,33 Ege Seramik 13,58 -1,38 31,97 Egeplast 41,12 -7,30 23,48 Ekiz Kimya 7,99 9,90 12,06 Emek Elektrik 2,10 3,45 -26,45 Eminiş Ambalaj 28,00 -1,96 -24,00 Emlak Konut GMYO 2,43 0,00 13,55 Enerjisa Enerji 11,28 -1,05 -9,83 Enka İnşaat 7,84 3,98 6,38 Erbosan 64,05 -2,29 56,22 Ereğli Demir Çelik 15,76 1,68 5,56 Ersu Gıda 5,03 0,20 1,82 Escort Teknoloji 7,65 -1,80 16,44 Esenboğa Elektrik 40,00 1,32 110,19 Etiler Gıda 5,85 -2,34 46,98 Euro Kapital Yat. Ort. 3,84 -4,00 -0,26 Euro Trend Yat. Ort. 3,86 0,00 7,22 Euro Yat. Ort. 4,35 -1,58 -3,55 Euro Yatırım Holding 3,52 -1,68 23,94 Fade Gıda 10,50 5,11 69,63 Fenerbahçe Futbol 33,92 9,99 14,75 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,61 -0,75 3,77 F-M İzmit Piston 169,50 -2,02 36,36 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,24 0,20 16,96 Ford Otosan 177,30 -4,63 40,71 Formet Celik Kapi Sanayi 4,07 0,99 -14,32 Frigo Pak Gıda 29,00 3,57 38,23 Galatasaray Sportif 3,94 -5,29 -2,72 Garanti Bankası 9,40 2,29 -9,35 Garanti Faktoring 12,24 -2,08 9,97 Garanti Yat. Ort. 3,59 2,57 11,15 Gedik Y. Men. Değ. 25,74 1,74 104,29 Gediz Ambalaj 42,04 9,99 56,87 Gentaş 5,74 1,23 -3,37 Gersan Elektrik 7,20 -0,14 17,26 Global Men. Değ. 7,84 0,38 30,45 Global Yat. Holding 5,69 6,55 21,58 Good-Year 9,15 -1,19 9,45 Göltaş Çimento 65,60 -1,28 58,99 Gözde Girişim 7,73 -2,52 -3,13 GSD Denizcilik 7,01 1,01 39,09 GSD Holding 2,53 0,40 0,80 Gübre Fabrik. 80,50 1,19 -6,45 Güler Yat. Holding 10,60 0,95 -2,48 Halk GMYO 3,30 -0,90 2,80 Hatay Tekstil 24,90 -2,35 78,49 Hedef Girişim 4,00 -0,99 16,74 Hektaş 29,36 -0,94 53,96 HUB Girişim 19,36 3,20 6,37 Hürriyet Gzt. 2,28 -1,30 8,57 ICBC Turkey Bank 6,58 -0,45 1,23 İdealist Danışmanlık 48,50 3,77 260,33 İdealist GMYO 11,00 -4,76 61,76 İhlas Ev Aletleri 1,73 1,76 -7,98 İhlas Gayrimenkul 1,23 0,00 -1,60 İhlas Gazetecilik 3,50 3,24 -13,79 İhlas Holding 0,93 1,09 -17,16 İhlas Yayın Holding 1,03 3,00 -9,65 İndeks Bilgisayar 30,48 9,96 59,33 Info Yatırım 7,12 -0,28 10,39 İntema 49,00 -2,00 22,81 Inveo Yatırım Holding 133,00 -3,62 200,77 İpek Doğal Enerji 13,49 -0,59 3,13 İskenderun Demir Çelik 11,94 -0,91 18,10 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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