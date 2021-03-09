Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

09.03.2021 18:57
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,034,1516,67
Acıpayam Selüloz20,60-1,2520,33
Adel Kalemcilik26,561,14-22,42
Adese Alışveriş Ticaret3,081,3210,00
Afyon Çimento4,931,02-3,52
Ak Enerji2,010,50-9,05
Akbank6,130,16-11,54
Akçansa19,08-1,4015,36
Akdeniz Yatırım Hold.2,556,696,11
Akfen GMYO4,360,00-10,29
Akın Tekstil56,200,3676,95
Akiş GMYO2,441,67-12,62
Akmerkez GMYO59,60-1,97-7,44
Aksa16,991,1916,45
Aksa Enerji11,764,0758,06
Aksigorta9,65-1,133,76
Aksu Enerji7,020,29-6,99
Alarko Carrıer409,00-0,9712,09
Alarko GMYO30,100,8015,06
Alarko Holding12,150,5040,63
Albaraka Türk2,11-0,948,76
Alcatel Lucent Teletaş40,42-1,4136,28
Alkim Kağıt18,840,7539,06
Alkim Kimya18,390,2726,50
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,54-0,3915,98
Altınyunus Çeşme82,903,2465,93
Anadolu Efes25,00-0,797,85
Anadolu Grubu Holding28,340,077,71
Anadolu Hayat Emek.10,83-0,6424,91
Anadolu Isuzu20,800,0015,56
Anadolu Sigorta8,120,627,55
Anel Elektrik4,222,4333,12
Arçelik35,440,9716,58
ARD Bilişim Teknolojileri57,50-0,3519,59
Arena Bilgisayar51,650,1950,15
Armada Bilgisayar61,75-2,6825,81
Arsan Tekstil8,53-4,2617,01
Arzum Ev Aletleri25,16-0,712,19
Aselsan17,170,82-5,92
Ata GMYO5,793,025,08
Atakule GMYO3,87-0,7753,57
Atlantis Yatırım Holding5,93-0,506,65
Atlas Yat. Ort.1,64-0,61-6,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,321,551,66
Avrasya GMYO3,32-0,3026,75
Avrasya Petrol ve Tur.3,81-2,8119,06
Avrupa Yatırım Holding6,54-1,659,00
Ayen Enerji8,911,2564,70
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,19-6,1525,02
Aygaz16,940,4715,63
Bagfaş27,80-1,7039,00
Bak Ambalaj26,983,7733,56
Balatacılar Balatacılık8,45-0,472,55
Bantaş Ambalaj5,08-0,398,32
Banvit55,40-2,126,54
Baştaş Başkent Çimento14,651,17-15,66
Batı Çimento15,799,96235,24
Batısöke Çimento3,564,7145,90
Bayrak Taban Sanayi11,533,788,67
Bera Holding25,162,1124,06
Berkosan Yalıtım12,53-1,4240,47
Beşiktaş Futbol Yat.4,48-6,8610,89
Beyaz Filo14,83-2,3745,68
Bilici Yatırım9,67-1,1245,63
Bim Mağazalar68,252,09-7,19
Birko Mensucat1,10-1,79-0,90
Birlik Mensucat2,601,56-24,86
Bizim Mağazaları14,642,16-4,69
Borusan Mannesmann32,640,1217,41
Borusan Yat. Paz.478,10-1,814,64
Bosch Fren Sistemleri1.114,900,71-10,01
Bossa25,50-3,0442,86
Brisa29,860,0749,75
Burçelik26,22-0,2324,74
Burçelik Vana35,703,42-28,11
Bursa Çimento4,44-0,45-10,80
Carrefoursa62,90-3,16-12,40
Casa Emtia Petrol151,00-5,0342,45
Ceo Event Medya6,671,683,73
Coca Cola İçecek72,001,6910,57
Cosmos Yat. Holding10,50-4,5530,27
Credıtwest Faktorıng5,44-0,55-7,33
Çelebi254,001,9339,16
Çelik Halat8,850,34-2,72
Çemaş Döküm1,570,00-7,79
Çemtaş16,071,261,06
Çimbeton320,401,078,06
Çimentaş43,98-2,1421,63
Çimsa22,021,4723,71
Çuhadaroğlu Metal7,880,901,94
Dagi Giyim7,850,38-2,73
Dagi Yatırım Holding14,98-0,7916,12
Dardanel32,160,00-4,00
Datagate Bilgisayar16,32-1,981,30
Demısaş Döküm7,956,2820,27
Denge Holding8,70-3,1258,76
Deniz GMYO6,630,1593,86
Derimod11,49-0,6917,97
Derlüks Deri9,153,513,74
Desa Deri12,60-2,1029,36
Despec Bilgisayar13,10-2,310,31
Deva Holding29,80-1,9123,45
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,212,3449,40
Diriteks Diriliş Tekstil7,24-9,9594,10
Ditaş Doğan15,13-0,9816,13
DO-CO648,902,513,00
Doğan Burda18,56-1,80-17,29
Doğan Holding3,42-0,2911,40
Doğtaş Kelebek Mobilya3,00-0,3328,81
Doğusan5,36-2,5522,37
Doğuş GMYO13,053,9059,73
Doğuş Otomotiv31,80-1,6710,65
Döktaş Dökümcülük34,40-1,7112,34
Duran Doğan Basım12,341,4017,64
Dyo Boya16,550,0645,69
Eczacıbaşı İlaç7,311,11-2,01
Eczacıbaşı Yatırım53,252,0191,96
Edip Gayrimenkul3,81-2,8114,76
Ege Endüstri1.509,100,13-12,63
Ege Gübre222,201,4653,03
Ege Profil36,50-1,35-4,55
Ege Seramik14,102,6237,03
Egeplast40,004,1720,12
Ekiz Kimya7,20-3,870,98
Emek Elektrik2,379,72-17,00
Eminiş Ambalaj27,80-4,07-24,54
Emlak Konut GMYO2,401,2712,15
Enerjisa Enerji11,710,00-6,39
Enka İnşaat8,306,2712,62
Erbosan70,00-2,3070,73
Ereğli Demir Çelik16,402,509,85
Ersu Gıda5,040,802,02
Escort Teknoloji7,85-1,3819,48
Esenboğa Elektrik37,40-0,5896,53
Etiler Gıda5,821,7546,23
Euro Kapital Yat. Ort.3,831,32-0,52
Euro Trend Yat. Ort.3,800,265,56
Euro Yat. Ort.4,552,480,89
Euro Yatırım Holding3,541,1424,65
Fade Gıda12,709,96105,17
Fenerbahçe Futbol33,641,3313,80
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,53-0,762,51
F-M İzmit Piston165,500,3033,15
Fonet Bilgi Teknolojileri15,45-0,6418,57
Ford Otosan176,20-0,9039,84
Formet Celik Kapi Sanayi3,941,03-17,05
Frigo Pak Gıda34,504,7464,44
Galatasaray Sportif3,81-0,52-5,93
Garanti Bankası9,020,22-13,02
Garanti Faktoring12,150,419,16
Garanti Yat. Ort.3,530,579,29
Gedik Y. Men. Değ.23,32-3,8785,08
Gediz Ambalaj40,86-2,0152,46
Gentaş6,168,263,70
Gersan Elektrik7,18-2,1816,94
Global Men. Değ.7,78-2,8729,45
Global Yat. Holding5,82-0,1724,36
Good-Year8,870,006,10
Göltaş Çimento71,15-0,2872,44
Gözde Girişim8,311,224,14
GSD Denizcilik6,81-0,1535,12
GSD Holding2,580,782,79
Gübre Fabrik.81,053,18-5,81
Güler Yat. Holding10,391,17-4,42
Halk GMYO3,609,0912,15
Hatay Tekstil23,60-5,6869,18
Hedef Girişim4,24-0,7023,74
Hektaş32,863,9972,31
HUB Girişim18,70-2,302,75
Hürriyet Gzt.2,23-2,196,19
ICBC Turkey Bank6,430,63-1,08
İdealist Danışmanlık60,459,81349,11
İdealist GMYO10,690,1957,21
İhlas Ev Aletleri1,690,00-10,11
İhlas Gayrimenkul1,210,83-3,20
İhlas Gazetecilik3,20-1,54-21,18
İhlas Holding0,91-1,09-18,94
İhlas Yayın Holding1,030,00-9,65
İndeks Bilgisayar31,20-8,2463,09
Info Yatırım6,87-2,146,51
İntema48,000,0020,30
Inveo Yatırım Holding130,001,56193,98
İpek Doğal Enerji13,50-1,173,21
İskenderun Demir Çelik12,46-0,3223,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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