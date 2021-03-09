Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,03
|4,15
|16,67
|Acıpayam Selüloz
|20,60
|-1,25
|20,33
|Adel Kalemcilik
|26,56
|1,14
|-22,42
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,08
|1,32
|10,00
|Afyon Çimento
|4,93
|1,02
|-3,52
|Ak Enerji
|2,01
|0,50
|-9,05
|Akbank
|6,13
|0,16
|-11,54
|Akçansa
|19,08
|-1,40
|15,36
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,55
|6,69
|6,11
|Akfen GMYO
|4,36
|0,00
|-10,29
|Akın Tekstil
|56,20
|0,36
|76,95
|Akiş GMYO
|2,44
|1,67
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|59,60
|-1,97
|-7,44
|Aksa
|16,99
|1,19
|16,45
|Aksa Enerji
|11,76
|4,07
|58,06
|Aksigorta
|9,65
|-1,13
|3,76
|Aksu Enerji
|7,02
|0,29
|-6,99
|Alarko Carrıer
|409,00
|-0,97
|12,09
|Alarko GMYO
|30,10
|0,80
|15,06
|Alarko Holding
|12,15
|0,50
|40,63
|Albaraka Türk
|2,11
|-0,94
|8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|40,42
|-1,41
|36,28
|Alkim Kağıt
|18,84
|0,75
|39,06
|Alkim Kimya
|18,39
|0,27
|26,50
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,54
|-0,39
|15,98
|Altınyunus Çeşme
|82,90
|3,24
|65,93
|Anadolu Efes
|25,00
|-0,79
|7,85
|Anadolu Grubu Holding
|28,34
|0,07
|7,71
|Anadolu Hayat Emek.
|10,83
|-0,64
|24,91
|Anadolu Isuzu
|20,80
|0,00
|15,56
|Anadolu Sigorta
|8,12
|0,62
|7,55
|Anel Elektrik
|4,22
|2,43
|33,12
|Arçelik
|35,44
|0,97
|16,58
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,50
|-0,35
|19,59
|Arena Bilgisayar
|51,65
|0,19
|50,15
|Armada Bilgisayar
|61,75
|-2,68
|25,81
|Arsan Tekstil
|8,53
|-4,26
|17,01
|Arzum Ev Aletleri
|25,16
|-0,71
|2,19
|Aselsan
|17,17
|0,82
|-5,92
|Ata GMYO
|5,79
|3,02
|5,08
|Atakule GMYO
|3,87
|-0,77
|53,57
|Atlantis Yatırım Holding
|5,93
|-0,50
|6,65
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|-0,61
|-6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,32
|1,55
|1,66
|Avrasya GMYO
|3,32
|-0,30
|26,75
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,81
|-2,81
|19,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,54
|-1,65
|9,00
|Ayen Enerji
|8,91
|1,25
|64,70
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,19
|-6,15
|25,02
|Aygaz
|16,94
|0,47
|15,63
|Bagfaş
|27,80
|-1,70
|39,00
|Bak Ambalaj
|26,98
|3,77
|33,56
|Balatacılar Balatacılık
|8,45
|-0,47
|2,55
|Bantaş Ambalaj
|5,08
|-0,39
|8,32
|Banvit
|55,40
|-2,12
|6,54
|Baştaş Başkent Çimento
|14,65
|1,17
|-15,66
|Batı Çimento
|15,79
|9,96
|235,24
|Batısöke Çimento
|3,56
|4,71
|45,90
|Bayrak Taban Sanayi
|11,53
|3,78
|8,67
|Bera Holding
|25,16
|2,11
|24,06
|Berkosan Yalıtım
|12,53
|-1,42
|40,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,48
|-6,86
|10,89
|Beyaz Filo
|14,83
|-2,37
|45,68
|Bilici Yatırım
|9,67
|-1,12
|45,63
|Bim Mağazalar
|68,25
|2,09
|-7,19
|Birko Mensucat
|1,10
|-1,79
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,60
|1,56
|-24,86
|Bizim Mağazaları
|14,64
|2,16
|-4,69
|Borusan Mannesmann
|32,64
|0,12
|17,41
|Borusan Yat. Paz.
|478,10
|-1,81
|4,64
|Bosch Fren Sistemleri
|1.114,90
|0,71
|-10,01
|Bossa
|25,50
|-3,04
|42,86
|Brisa
|29,86
|0,07
|49,75
|Burçelik
|26,22
|-0,23
|24,74
|Burçelik Vana
|35,70
|3,42
|-28,11
|Bursa Çimento
|4,44
|-0,45
|-10,80
|Carrefoursa
|62,90
|-3,16
|-12,40
|Casa Emtia Petrol
|151,00
|-5,03
|42,45
|Ceo Event Medya
|6,67
|1,68
|3,73
|Coca Cola İçecek
|72,00
|1,69
|10,57
|Cosmos Yat. Holding
|10,50
|-4,55
|30,27
|Credıtwest Faktorıng
|5,44
|-0,55
|-7,33
|Çelebi
|254,00
|1,93
|39,16
|Çelik Halat
|8,85
|0,34
|-2,72
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|-7,79
|Çemtaş
|16,07
|1,26
|1,06
|Çimbeton
|320,40
|1,07
|8,06
|Çimentaş
|43,98
|-2,14
|21,63
|Çimsa
|22,02
|1,47
|23,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,88
|0,90
|1,94
|Dagi Giyim
|7,85
|0,38
|-2,73
|Dagi Yatırım Holding
|14,98
|-0,79
|16,12
|Dardanel
|32,16
|0,00
|-4,00
|Datagate Bilgisayar
|16,32
|-1,98
|1,30
|Demısaş Döküm
|7,95
|6,28
|20,27
|Denge Holding
|8,70
|-3,12
|58,76
|Deniz GMYO
|6,63
|0,15
|93,86
|Derimod
|11,49
|-0,69
|17,97
|Derlüks Deri
|9,15
|3,51
|3,74
|Desa Deri
|12,60
|-2,10
|29,36
|Despec Bilgisayar
|13,10
|-2,31
|0,31
|Deva Holding
|29,80
|-1,91
|23,45
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,21
|2,34
|49,40
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,24
|-9,95
|94,10
|Ditaş Doğan
|15,13
|-0,98
|16,13
|DO-CO
|648,90
|2,51
|3,00
|Doğan Burda
|18,56
|-1,80
|-17,29
|Doğan Holding
|3,42
|-0,29
|11,40
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,00
|-0,33
|28,81
|Doğusan
|5,36
|-2,55
|22,37
|Doğuş GMYO
|13,05
|3,90
|59,73
|Doğuş Otomotiv
|31,80
|-1,67
|10,65
|Döktaş Dökümcülük
|34,40
|-1,71
|12,34
|Duran Doğan Basım
|12,34
|1,40
|17,64
|Dyo Boya
|16,55
|0,06
|45,69
|Eczacıbaşı İlaç
|7,31
|1,11
|-2,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|53,25
|2,01
|91,96
|Edip Gayrimenkul
|3,81
|-2,81
|14,76
|Ege Endüstri
|1.509,10
|0,13
|-12,63
|Ege Gübre
|222,20
|1,46
|53,03
|Ege Profil
|36,50
|-1,35
|-4,55
|Ege Seramik
|14,10
|2,62
|37,03
|Egeplast
|40,00
|4,17
|20,12
|Ekiz Kimya
|7,20
|-3,87
|0,98
|Emek Elektrik
|2,37
|9,72
|-17,00
|Eminiş Ambalaj
|27,80
|-4,07
|-24,54
|Emlak Konut GMYO
|2,40
|1,27
|12,15
|Enerjisa Enerji
|11,71
|0,00
|-6,39
|Enka İnşaat
|8,30
|6,27
|12,62
|Erbosan
|70,00
|-2,30
|70,73
|Ereğli Demir Çelik
|16,40
|2,50
|9,85
|Ersu Gıda
|5,04
|0,80
|2,02
|Escort Teknoloji
|7,85
|-1,38
|19,48
|Esenboğa Elektrik
|37,40
|-0,58
|96,53
|Etiler Gıda
|5,82
|1,75
|46,23
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,83
|1,32
|-0,52
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|0,26
|5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,55
|2,48
|0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,54
|1,14
|24,65
|Fade Gıda
|12,70
|9,96
|105,17
|Fenerbahçe Futbol
|33,64
|1,33
|13,80
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,53
|-0,76
|2,51
|F-M İzmit Piston
|165,50
|0,30
|33,15
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,45
|-0,64
|18,57
|Ford Otosan
|176,20
|-0,90
|39,84
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,94
|1,03
|-17,05
|Frigo Pak Gıda
|34,50
|4,74
|64,44
|Galatasaray Sportif
|3,81
|-0,52
|-5,93
|Garanti Bankası
|9,02
|0,22
|-13,02
|Garanti Faktoring
|12,15
|0,41
|9,16
|Garanti Yat. Ort.
|3,53
|0,57
|9,29
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,32
|-3,87
|85,08
|Gediz Ambalaj
|40,86
|-2,01
|52,46
|Gentaş
|6,16
|8,26
|3,70
|Gersan Elektrik
|7,18
|-2,18
|16,94
|Global Men. Değ.
|7,78
|-2,87
|29,45
|Global Yat. Holding
|5,82
|-0,17
|24,36
|Good-Year
|8,87
|0,00
|6,10
|Göltaş Çimento
|71,15
|-0,28
|72,44
|Gözde Girişim
|8,31
|1,22
|4,14
|GSD Denizcilik
|6,81
|-0,15
|35,12
|GSD Holding
|2,58
|0,78
|2,79
|Gübre Fabrik.
|81,05
|3,18
|-5,81
|Güler Yat. Holding
|10,39
|1,17
|-4,42
|Halk GMYO
|3,60
|9,09
|12,15
|Hatay Tekstil
|23,60
|-5,68
|69,18
|Hedef Girişim
|4,24
|-0,70
|23,74
|Hektaş
|32,86
|3,99
|72,31
|HUB Girişim
|18,70
|-2,30
|2,75
|Hürriyet Gzt.
|2,23
|-2,19
|6,19
|ICBC Turkey Bank
|6,43
|0,63
|-1,08
|İdealist Danışmanlık
|60,45
|9,81
|349,11
|İdealist GMYO
|10,69
|0,19
|57,21
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|0,00
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,83
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,20
|-1,54
|-21,18
|İhlas Holding
|0,91
|-1,09
|-18,94
|İhlas Yayın Holding
|1,03
|0,00
|-9,65
|İndeks Bilgisayar
|31,20
|-8,24
|63,09
|Info Yatırım
|6,87
|-2,14
|6,51
|İntema
|48,00
|0,00
|20,30
|Inveo Yatırım Holding
|130,00
|1,56
|193,98
|İpek Doğal Enerji
|13,50
|-1,17
|3,21
|İskenderun Demir Çelik
|12,46
|-0,32
|23,24
(Sürecek)
Kaynak: AA
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