Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,03 4,15 16,67 Acıpayam Selüloz 20,60 -1,25 20,33 Adel Kalemcilik 26,56 1,14 -22,42 Adese Alışveriş Ticaret 3,08 1,32 10,00 Afyon Çimento 4,93 1,02 -3,52 Ak Enerji 2,01 0,50 -9,05 Akbank 6,13 0,16 -11,54 Akçansa 19,08 -1,40 15,36 Akdeniz Yatırım Hold. 2,55 6,69 6,11 Akfen GMYO 4,36 0,00 -10,29 Akın Tekstil 56,20 0,36 76,95 Akiş GMYO 2,44 1,67 -12,62 Akmerkez GMYO 59,60 -1,97 -7,44 Aksa 16,99 1,19 16,45 Aksa Enerji 11,76 4,07 58,06 Aksigorta 9,65 -1,13 3,76 Aksu Enerji 7,02 0,29 -6,99 Alarko Carrıer 409,00 -0,97 12,09 Alarko GMYO 30,10 0,80 15,06 Alarko Holding 12,15 0,50 40,63 Albaraka Türk 2,11 -0,94 8,76 Alcatel Lucent Teletaş 40,42 -1,41 36,28 Alkim Kağıt 18,84 0,75 39,06 Alkim Kimya 18,39 0,27 26,50 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,54 -0,39 15,98 Altınyunus Çeşme 82,90 3,24 65,93 Anadolu Efes 25,00 -0,79 7,85 Anadolu Grubu Holding 28,34 0,07 7,71 Anadolu Hayat Emek. 10,83 -0,64 24,91 Anadolu Isuzu 20,80 0,00 15,56 Anadolu Sigorta 8,12 0,62 7,55 Anel Elektrik 4,22 2,43 33,12 Arçelik 35,44 0,97 16,58 ARD Bilişim Teknolojileri 57,50 -0,35 19,59 Arena Bilgisayar 51,65 0,19 50,15 Armada Bilgisayar 61,75 -2,68 25,81 Arsan Tekstil 8,53 -4,26 17,01 Arzum Ev Aletleri 25,16 -0,71 2,19 Aselsan 17,17 0,82 -5,92 Ata GMYO 5,79 3,02 5,08 Atakule GMYO 3,87 -0,77 53,57 Atlantis Yatırım Holding 5,93 -0,50 6,65 Atlas Yat. Ort. 1,64 -0,61 -6,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,32 1,55 1,66 Avrasya GMYO 3,32 -0,30 26,75 Avrasya Petrol ve Tur. 3,81 -2,81 19,06 Avrupa Yatırım Holding 6,54 -1,65 9,00 Ayen Enerji 8,91 1,25 64,70 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,19 -6,15 25,02 Aygaz 16,94 0,47 15,63 Bagfaş 27,80 -1,70 39,00 Bak Ambalaj 26,98 3,77 33,56 Balatacılar Balatacılık 8,45 -0,47 2,55 Bantaş Ambalaj 5,08 -0,39 8,32 Banvit 55,40 -2,12 6,54 Baştaş Başkent Çimento 14,65 1,17 -15,66 Batı Çimento 15,79 9,96 235,24 Batısöke Çimento 3,56 4,71 45,90 Bayrak Taban Sanayi 11,53 3,78 8,67 Bera Holding 25,16 2,11 24,06 Berkosan Yalıtım 12,53 -1,42 40,47 Beşiktaş Futbol Yat. 4,48 -6,86 10,89 Beyaz Filo 14,83 -2,37 45,68 Bilici Yatırım 9,67 -1,12 45,63 Bim Mağazalar 68,25 2,09 -7,19 Birko Mensucat 1,10 -1,79 -0,90 Birlik Mensucat 2,60 1,56 -24,86 Bizim Mağazaları 14,64 2,16 -4,69 Borusan Mannesmann 32,64 0,12 17,41 Borusan Yat. Paz. 478,10 -1,81 4,64 Bosch Fren Sistemleri 1.114,90 0,71 -10,01 Bossa 25,50 -3,04 42,86 Brisa 29,86 0,07 49,75 Burçelik 26,22 -0,23 24,74 Burçelik Vana 35,70 3,42 -28,11 Bursa Çimento 4,44 -0,45 -10,80 Carrefoursa 62,90 -3,16 -12,40 Casa Emtia Petrol 151,00 -5,03 42,45 Ceo Event Medya 6,67 1,68 3,73 Coca Cola İçecek 72,00 1,69 10,57 Cosmos Yat. Holding 10,50 -4,55 30,27 Credıtwest Faktorıng 5,44 -0,55 -7,33 Çelebi 254,00 1,93 39,16 Çelik Halat 8,85 0,34 -2,72 Çemaş Döküm 1,57 0,00 -7,79 Çemtaş 16,07 1,26 1,06 Çimbeton 320,40 1,07 8,06 Çimentaş 43,98 -2,14 21,63 Çimsa 22,02 1,47 23,71 Çuhadaroğlu Metal 7,88 0,90 1,94 Dagi Giyim 7,85 0,38 -2,73 Dagi Yatırım Holding 14,98 -0,79 16,12 Dardanel 32,16 0,00 -4,00 Datagate Bilgisayar 16,32 -1,98 1,30 Demısaş Döküm 7,95 6,28 20,27 Denge Holding 8,70 -3,12 58,76 Deniz GMYO 6,63 0,15 93,86 Derimod 11,49 -0,69 17,97 Derlüks Deri 9,15 3,51 3,74 Desa Deri 12,60 -2,10 29,36 Despec Bilgisayar 13,10 -2,31 0,31 Deva Holding 29,80 -1,91 23,45 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,21 2,34 49,40 Diriteks Diriliş Tekstil 7,24 -9,95 94,10 Ditaş Doğan 15,13 -0,98 16,13 DO-CO 648,90 2,51 3,00 Doğan Burda 18,56 -1,80 -17,29 Doğan Holding 3,42 -0,29 11,40 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,00 -0,33 28,81 Doğusan 5,36 -2,55 22,37 Doğuş GMYO 13,05 3,90 59,73 Doğuş Otomotiv 31,80 -1,67 10,65 Döktaş Dökümcülük 34,40 -1,71 12,34 Duran Doğan Basım 12,34 1,40 17,64 Dyo Boya 16,55 0,06 45,69 Eczacıbaşı İlaç 7,31 1,11 -2,01 Eczacıbaşı Yatırım 53,25 2,01 91,96 Edip Gayrimenkul 3,81 -2,81 14,76 Ege Endüstri 1.509,10 0,13 -12,63 Ege Gübre 222,20 1,46 53,03 Ege Profil 36,50 -1,35 -4,55 Ege Seramik 14,10 2,62 37,03 Egeplast 40,00 4,17 20,12 Ekiz Kimya 7,20 -3,87 0,98 Emek Elektrik 2,37 9,72 -17,00 Eminiş Ambalaj 27,80 -4,07 -24,54 Emlak Konut GMYO 2,40 1,27 12,15 Enerjisa Enerji 11,71 0,00 -6,39 Enka İnşaat 8,30 6,27 12,62 Erbosan 70,00 -2,30 70,73 Ereğli Demir Çelik 16,40 2,50 9,85 Ersu Gıda 5,04 0,80 2,02 Escort Teknoloji 7,85 -1,38 19,48 Esenboğa Elektrik 37,40 -0,58 96,53 Etiler Gıda 5,82 1,75 46,23 Euro Kapital Yat. Ort. 3,83 1,32 -0,52 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 0,26 5,56 Euro Yat. Ort. 4,55 2,48 0,89 Euro Yatırım Holding 3,54 1,14 24,65 Fade Gıda 12,70 9,96 105,17 Fenerbahçe Futbol 33,64 1,33 13,80 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,53 -0,76 2,51 F-M İzmit Piston 165,50 0,30 33,15 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,45 -0,64 18,57 Ford Otosan 176,20 -0,90 39,84 Formet Celik Kapi Sanayi 3,94 1,03 -17,05 Frigo Pak Gıda 34,50 4,74 64,44 Galatasaray Sportif 3,81 -0,52 -5,93 Garanti Bankası 9,02 0,22 -13,02 Garanti Faktoring 12,15 0,41 9,16 Garanti Yat. Ort. 3,53 0,57 9,29 Gedik Y. Men. Değ. 23,32 -3,87 85,08 Gediz Ambalaj 40,86 -2,01 52,46 Gentaş 6,16 8,26 3,70 Gersan Elektrik 7,18 -2,18 16,94 Global Men. Değ. 7,78 -2,87 29,45 Global Yat. Holding 5,82 -0,17 24,36 Good-Year 8,87 0,00 6,10 Göltaş Çimento 71,15 -0,28 72,44 Gözde Girişim 8,31 1,22 4,14 GSD Denizcilik 6,81 -0,15 35,12 GSD Holding 2,58 0,78 2,79 Gübre Fabrik. 81,05 3,18 -5,81 Güler Yat. Holding 10,39 1,17 -4,42 Halk GMYO 3,60 9,09 12,15 Hatay Tekstil 23,60 -5,68 69,18 Hedef Girişim 4,24 -0,70 23,74 Hektaş 32,86 3,99 72,31 HUB Girişim 18,70 -2,30 2,75 Hürriyet Gzt. 2,23 -2,19 6,19 ICBC Turkey Bank 6,43 0,63 -1,08 İdealist Danışmanlık 60,45 9,81 349,11 İdealist GMYO 10,69 0,19 57,21 İhlas Ev Aletleri 1,69 0,00 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,83 -3,20 İhlas Gazetecilik 3,20 -1,54 -21,18 İhlas Holding 0,91 -1,09 -18,94 İhlas Yayın Holding 1,03 0,00 -9,65 İndeks Bilgisayar 31,20 -8,24 63,09 Info Yatırım 6,87 -2,14 6,51 İntema 48,00 0,00 20,30 Inveo Yatırım Holding 130,00 1,56 193,98 İpek Doğal Enerji 13,50 -1,17 3,21 İskenderun Demir Çelik 12,46 -0,32 23,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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