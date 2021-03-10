Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,79
|-2,66
|13,57
|Acıpayam Selüloz
|20,80
|0,97
|21,50
|Adel Kalemcilik
|26,66
|0,38
|-22,13
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,06
|-0,65
|9,29
|Afyon Çimento
|4,98
|1,01
|-2,54
|Ak Enerji
|2,03
|1,00
|-8,14
|Akbank
|6,20
|1,14
|-10,53
|Akçansa
|19,11
|0,16
|15,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,47
|-3,14
|2,78
|Akfen GMYO
|4,29
|-1,61
|-11,73
|Akın Tekstil
|56,75
|0,98
|78,68
|Akiş GMYO
|2,42
|-0,82
|-13,33
|Akmerkez GMYO
|59,00
|-1,01
|-8,37
|Aksa
|17,36
|2,18
|18,99
|Aksa Enerji
|11,49
|-2,30
|54,44
|Aksigorta
|9,79
|1,45
|5,27
|Aksu Enerji
|6,93
|-1,28
|-8,18
|Alarko Carrıer
|417,00
|1,96
|14,28
|Alarko GMYO
|29,18
|-3,06
|11,54
|Alarko Holding
|12,22
|0,58
|41,44
|Albaraka Türk
|2,10
|-0,47
|8,25
|Alcatel Lucent Teletaş
|39,68
|-1,83
|33,78
|Alkim Kağıt
|19,10
|1,38
|40,98
|Alkim Kimya
|18,48
|0,49
|27,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|2,36
|18,72
|Altınyunus Çeşme
|82,20
|-0,84
|64,53
|Anadolu Efes
|25,26
|1,04
|8,97
|Anadolu Grubu Holding
|28,24
|-0,35
|7,33
|Anadolu Hayat Emek.
|10,65
|-1,66
|22,84
|Anadolu Isuzu
|21,20
|1,92
|17,78
|Anadolu Sigorta
|8,16
|0,49
|8,08
|Anel Elektrik
|4,30
|1,90
|35,65
|Arçelik
|35,68
|0,68
|17,37
|ARD Bilişim Teknolojileri
|58,50
|1,74
|21,67
|Arena Bilgisayar
|52,35
|1,36
|52,18
|Armada Bilgisayar
|61,80
|0,08
|25,92
|Arsan Tekstil
|8,83
|3,52
|21,12
|Arzum Ev Aletleri
|24,96
|-0,79
|1,38
|Aselsan
|17,21
|0,23
|-5,70
|Ata GMYO
|5,83
|0,69
|5,81
|Atakule GMYO
|4,02
|3,88
|59,52
|Atlantis Yatırım Holding
|6,23
|5,06
|12,05
|Atlas Yat. Ort.
|1,64
|0,00
|-6,29
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,20
|-0,66
|0,99
|Avrasya GMYO
|3,30
|-0,60
|25,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,90
|2,36
|21,87
|Avrupa Yatırım Holding
|6,49
|-0,76
|8,17
|Ayen Enerji
|8,69
|-2,47
|60,63
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,20
|0,07
|25,11
|Aygaz
|17,00
|0,35
|16,04
|Bagfaş
|27,42
|-1,37
|37,10
|Bak Ambalaj
|29,66
|9,93
|46,83
|Balatacılar Balatacılık
|8,92
|5,56
|8,25
|Bantaş Ambalaj
|5,13
|0,98
|9,38
|Banvit
|55,75
|0,63
|7,21
|Baştaş Başkent Çimento
|14,80
|1,02
|-14,80
|Batı Çimento
|17,36
|9,94
|268,58
|Batısöke Çimento
|3,76
|5,62
|54,10
|Bayrak Taban Sanayi
|11,50
|-0,26
|8,39
|Bera Holding
|25,38
|0,87
|25,15
|Berkosan Yalıtım
|12,84
|2,47
|43,95
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,43
|-1,12
|9,65
|Beyaz Filo
|14,38
|-3,03
|41,26
|Bilici Yatırım
|9,63
|-0,41
|45,03
|Bim Mağazalar
|68,90
|0,95
|-6,30
|Birko Mensucat
|1,09
|-0,91
|-1,80
|Birlik Mensucat
|2,45
|-5,77
|-29,19
|Bizim Mağazaları
|15,42
|5,33
|0,39
|Borusan Mannesmann
|33,00
|1,10
|18,71
|Borusan Yat. Paz.
|490,60
|2,61
|7,38
|Bosch Fren Sistemleri
|1.226,30
|9,99
|-1,02
|Bossa
|24,70
|-3,14
|38,38
|Brisa
|29,82
|-0,13
|49,55
|Burçelik
|26,32
|0,38
|25,21
|Burçelik Vana
|34,98
|-2,02
|-29,56
|Bursa Çimento
|4,45
|0,23
|-10,60
|Carrefoursa
|63,00
|0,16
|-12,26
|Casa Emtia Petrol
|159,40
|5,56
|50,38
|Ceo Event Medya
|6,63
|-0,60
|3,11
|Coca Cola İçecek
|72,80
|1,11
|11,80
|Cosmos Yat. Holding
|11,33
|7,90
|40,57
|Credıtwest Faktorıng
|5,55
|2,02
|-5,45
|Çelebi
|279,40
|10,00
|53,07
|Çelik Halat
|9,14
|3,28
|0,47
|Çemaş Döküm
|1,57
|0,00
|-7,79
|Çemtaş
|16,69
|3,86
|4,96
|Çimbeton
|324,00
|1,12
|9,27
|Çimentaş
|43,98
|0,00
|21,63
|Çimsa
|22,40
|1,73
|25,84
|Çuhadaroğlu Metal
|7,92
|0,51
|2,46
|Dagi Giyim
|7,82
|-0,38
|-3,10
|Dagi Yatırım Holding
|15,26
|1,87
|18,29
|Dardanel
|32,00
|-0,50
|-4,48
|Datagate Bilgisayar
|16,43
|0,67
|1,99
|Demısaş Döküm
|7,83
|-1,51
|18,46
|Denge Holding
|8,50
|-2,30
|55,11
|Deniz GMYO
|6,44
|-2,87
|88,30
|Derimod
|11,67
|1,57
|19,82
|Derlüks Deri
|9,26
|1,20
|4,99
|Desa Deri
|12,63
|0,24
|29,67
|Despec Bilgisayar
|13,15
|0,38
|0,69
|Deva Holding
|31,62
|6,11
|30,99
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,05
|-0,99
|47,93
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,96
|9,94
|113,40
|Ditaş Doğan
|16,64
|9,98
|27,72
|DO-CO
|666,20
|2,67
|5,75
|Doğan Burda
|19,53
|5,23
|-12,97
|Doğan Holding
|3,38
|-1,17
|10,10
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,90
|-3,33
|24,52
|Doğusan
|5,33
|-0,56
|21,69
|Doğuş GMYO
|12,75
|-2,30
|56,06
|Doğuş Otomotiv
|32,24
|1,38
|12,18
|Döktaş Dökümcülük
|34,78
|1,10
|13,59
|Duran Doğan Basım
|12,10
|-1,94
|15,35
|Dyo Boya
|16,77
|1,33
|47,62
|Eczacıbaşı İlaç
|7,44
|1,78
|-0,27
|Eczacıbaşı Yatırım
|54,10
|1,60
|95,03
|Edip Gayrimenkul
|3,64
|-4,46
|9,64
|Ege Endüstri
|1.606,20
|6,43
|-7,01
|Ege Gübre
|223,10
|0,41
|53,65
|Ege Profil
|36,48
|-0,05
|-4,60
|Ege Seramik
|14,45
|2,48
|40,43
|Egeplast
|39,00
|-2,50
|17,12
|Ekiz Kimya
|7,26
|0,83
|1,82
|Emek Elektrik
|2,55
|7,59
|-10,69
|Eminiş Ambalaj
|27,20
|-2,16
|-26,17
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|-0,83
|11,21
|Enerjisa Enerji
|11,87
|1,37
|-5,12
|Enka İnşaat
|8,13
|-2,05
|10,31
|Erbosan
|71,00
|1,43
|73,17
|Ereğli Demir Çelik
|16,80
|2,44
|12,53
|Ersu Gıda
|5,00
|-0,79
|1,21
|Escort Teknoloji
|7,85
|0,00
|19,48
|Esenboğa Elektrik
|36,26
|-3,05
|90,54
|Etiler Gıda
|5,87
|0,86
|47,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,16
|8,62
|8,05
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,92
|3,16
|8,89
|Euro Yat. Ort.
|5,00
|9,89
|10,86
|Euro Yatırım Holding
|3,45
|-2,54
|21,48
|Fade Gıda
|13,50
|6,30
|118,09
|Fenerbahçe Futbol
|33,68
|0,12
|13,94
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,51
|-0,31
|2,20
|F-M İzmit Piston
|169,00
|2,11
|35,96
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,65
|1,29
|20,11
|Ford Otosan
|176,00
|-0,11
|39,68
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,89
|-1,27
|-18,11
|Frigo Pak Gıda
|31,06
|-9,97
|48,05
|Galatasaray Sportif
|3,80
|-0,26
|-6,17
|Garanti Bankası
|9,17
|1,66
|-11,57
|Garanti Faktoring
|12,10
|-0,41
|8,72
|Garanti Yat. Ort.
|3,61
|2,27
|11,76
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,90
|2,49
|89,68
|Gediz Ambalaj
|40,80
|-0,15
|52,24
|Gentaş
|6,00
|-2,60
|1,01
|Gersan Elektrik
|7,20
|0,28
|17,26
|Global Men. Değ.
|7,71
|-0,90
|28,29
|Global Yat. Holding
|5,90
|1,37
|26,07
|Good-Year
|9,20
|3,72
|10,05
|Göltaş Çimento
|70,15
|-1,41
|70,02
|Gözde Girişim
|8,26
|-0,60
|3,51
|GSD Denizcilik
|6,84
|0,44
|35,71
|GSD Holding
|2,57
|-0,39
|2,39
|Gübre Fabrik.
|82,55
|1,85
|-4,07
|Güler Yat. Holding
|10,33
|-0,58
|-4,97
|Halk GMYO
|3,56
|-1,11
|10,90
|Hatay Tekstil
|23,46
|-0,59
|68,17
|Hedef Girişim
|4,18
|-1,42
|21,99
|Hektaş
|32,60
|-0,79
|70,95
|HUB Girişim
|18,51
|-1,02
|1,70
|Hürriyet Gzt.
|2,21
|-0,90
|5,24
|ICBC Turkey Bank
|6,44
|0,16
|-0,92
|İdealist Danışmanlık
|59,90
|-0,91
|345,02
|İdealist GMYO
|10,64
|-0,47
|56,47
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|0,00
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|0,00
|-3,20
|İhlas Gazetecilik
|3,20
|0,00
|-21,18
|İhlas Holding
|0,90
|-1,10
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|-2,91
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|32,08
|2,82
|67,69
|Info Yatırım
|7,17
|4,37
|11,16
|İntema
|49,10
|2,29
|23,06
|Inveo Yatırım Holding
|139,90
|7,62
|216,37
|İpek Doğal Enerji
|13,52
|0,15
|3,36
|İskenderun Demir Çelik
|12,80
|2,73
|26,61
(Sürecek)
Kaynak: AA
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