Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

10.03.2021 18:55
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Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,79-2,6613,57
Acıpayam Selüloz20,800,9721,50
Adel Kalemcilik26,660,38-22,13
Adese Alışveriş Ticaret3,06-0,659,29
Afyon Çimento4,981,01-2,54
Ak Enerji2,031,00-8,14
Akbank6,201,14-10,53
Akçansa19,110,1615,54
Akdeniz Yatırım Hold.2,47-3,142,78
Akfen GMYO4,29-1,61-11,73
Akın Tekstil56,750,9878,68
Akiş GMYO2,42-0,82-13,33
Akmerkez GMYO59,00-1,01-8,37
Aksa17,362,1818,99
Aksa Enerji11,49-2,3054,44
Aksigorta9,791,455,27
Aksu Enerji6,93-1,28-8,18
Alarko Carrıer417,001,9614,28
Alarko GMYO29,18-3,0611,54
Alarko Holding12,220,5841,44
Albaraka Türk2,10-0,478,25
Alcatel Lucent Teletaş39,68-1,8333,78
Alkim Kağıt19,101,3840,98
Alkim Kimya18,480,4927,12
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,602,3618,72
Altınyunus Çeşme82,20-0,8464,53
Anadolu Efes25,261,048,97
Anadolu Grubu Holding28,24-0,357,33
Anadolu Hayat Emek.10,65-1,6622,84
Anadolu Isuzu21,201,9217,78
Anadolu Sigorta8,160,498,08
Anel Elektrik4,301,9035,65
Arçelik35,680,6817,37
ARD Bilişim Teknolojileri58,501,7421,67
Arena Bilgisayar52,351,3652,18
Armada Bilgisayar61,800,0825,92
Arsan Tekstil8,833,5221,12
Arzum Ev Aletleri24,96-0,791,38
Aselsan17,210,23-5,70
Ata GMYO5,830,695,81
Atakule GMYO4,023,8859,52
Atlantis Yatırım Holding6,235,0612,05
Atlas Yat. Ort.1,640,00-6,29
AvivaSA Emeklilik Hayat18,20-0,660,99
Avrasya GMYO3,30-0,6025,99
Avrasya Petrol ve Tur.3,902,3621,87
Avrupa Yatırım Holding6,49-0,768,17
Ayen Enerji8,69-2,4760,63
Ayes Çelik Hasır ve Çit14,200,0725,11
Aygaz17,000,3516,04
Bagfaş27,42-1,3737,10
Bak Ambalaj29,669,9346,83
Balatacılar Balatacılık8,925,568,25
Bantaş Ambalaj5,130,989,38
Banvit55,750,637,21
Baştaş Başkent Çimento14,801,02-14,80
Batı Çimento17,369,94268,58
Batısöke Çimento3,765,6254,10
Bayrak Taban Sanayi11,50-0,268,39
Bera Holding25,380,8725,15
Berkosan Yalıtım12,842,4743,95
Beşiktaş Futbol Yat.4,43-1,129,65
Beyaz Filo14,38-3,0341,26
Bilici Yatırım9,63-0,4145,03
Bim Mağazalar68,900,95-6,30
Birko Mensucat1,09-0,91-1,80
Birlik Mensucat2,45-5,77-29,19
Bizim Mağazaları15,425,330,39
Borusan Mannesmann33,001,1018,71
Borusan Yat. Paz.490,602,617,38
Bosch Fren Sistemleri1.226,309,99-1,02
Bossa24,70-3,1438,38
Brisa29,82-0,1349,55
Burçelik26,320,3825,21
Burçelik Vana34,98-2,02-29,56
Bursa Çimento4,450,23-10,60
Carrefoursa63,000,16-12,26
Casa Emtia Petrol159,405,5650,38
Ceo Event Medya6,63-0,603,11
Coca Cola İçecek72,801,1111,80
Cosmos Yat. Holding11,337,9040,57
Credıtwest Faktorıng5,552,02-5,45
Çelebi279,4010,0053,07
Çelik Halat9,143,280,47
Çemaş Döküm1,570,00-7,79
Çemtaş16,693,864,96
Çimbeton324,001,129,27
Çimentaş43,980,0021,63
Çimsa22,401,7325,84
Çuhadaroğlu Metal7,920,512,46
Dagi Giyim7,82-0,38-3,10
Dagi Yatırım Holding15,261,8718,29
Dardanel32,00-0,50-4,48
Datagate Bilgisayar16,430,671,99
Demısaş Döküm7,83-1,5118,46
Denge Holding8,50-2,3055,11
Deniz GMYO6,44-2,8788,30
Derimod11,671,5719,82
Derlüks Deri9,261,204,99
Desa Deri12,630,2429,67
Despec Bilgisayar13,150,380,69
Deva Holding31,626,1130,99
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,05-0,9947,93
Diriteks Diriliş Tekstil7,969,94113,40
Ditaş Doğan16,649,9827,72
DO-CO666,202,675,75
Doğan Burda19,535,23-12,97
Doğan Holding3,38-1,1710,10
Doğtaş Kelebek Mobilya2,90-3,3324,52
Doğusan5,33-0,5621,69
Doğuş GMYO12,75-2,3056,06
Doğuş Otomotiv32,241,3812,18
Döktaş Dökümcülük34,781,1013,59
Duran Doğan Basım12,10-1,9415,35
Dyo Boya16,771,3347,62
Eczacıbaşı İlaç7,441,78-0,27
Eczacıbaşı Yatırım54,101,6095,03
Edip Gayrimenkul3,64-4,469,64
Ege Endüstri1.606,206,43-7,01
Ege Gübre223,100,4153,65
Ege Profil36,48-0,05-4,60
Ege Seramik14,452,4840,43
Egeplast39,00-2,5017,12
Ekiz Kimya7,260,831,82
Emek Elektrik2,557,59-10,69
Eminiş Ambalaj27,20-2,16-26,17
Emlak Konut GMYO2,38-0,8311,21
Enerjisa Enerji11,871,37-5,12
Enka İnşaat8,13-2,0510,31
Erbosan71,001,4373,17
Ereğli Demir Çelik16,802,4412,53
Ersu Gıda5,00-0,791,21
Escort Teknoloji7,850,0019,48
Esenboğa Elektrik36,26-3,0590,54
Etiler Gıda5,870,8647,49
Euro Kapital Yat. Ort.4,168,628,05
Euro Trend Yat. Ort.3,923,168,89
Euro Yat. Ort.5,009,8910,86
Euro Yatırım Holding3,45-2,5421,48
Fade Gıda13,506,30118,09
Fenerbahçe Futbol33,680,1213,94
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,51-0,312,20
F-M İzmit Piston169,002,1135,96
Fonet Bilgi Teknolojileri15,651,2920,11
Ford Otosan176,00-0,1139,68
Formet Celik Kapi Sanayi3,89-1,27-18,11
Frigo Pak Gıda31,06-9,9748,05
Galatasaray Sportif3,80-0,26-6,17
Garanti Bankası9,171,66-11,57
Garanti Faktoring12,10-0,418,72
Garanti Yat. Ort.3,612,2711,76
Gedik Y. Men. Değ.23,902,4989,68
Gediz Ambalaj40,80-0,1552,24
Gentaş6,00-2,601,01
Gersan Elektrik7,200,2817,26
Global Men. Değ.7,71-0,9028,29
Global Yat. Holding5,901,3726,07
Good-Year9,203,7210,05
Göltaş Çimento70,15-1,4170,02
Gözde Girişim8,26-0,603,51
GSD Denizcilik6,840,4435,71
GSD Holding2,57-0,392,39
Gübre Fabrik.82,551,85-4,07
Güler Yat. Holding10,33-0,58-4,97
Halk GMYO3,56-1,1110,90
Hatay Tekstil23,46-0,5968,17
Hedef Girişim4,18-1,4221,99
Hektaş32,60-0,7970,95
HUB Girişim18,51-1,021,70
Hürriyet Gzt.2,21-0,905,24
ICBC Turkey Bank6,440,16-0,92
İdealist Danışmanlık59,90-0,91345,02
İdealist GMYO10,64-0,4756,47
İhlas Ev Aletleri1,690,00-10,11
İhlas Gayrimenkul1,210,00-3,20
İhlas Gazetecilik3,200,00-21,18
İhlas Holding0,90-1,10-19,83
İhlas Yayın Holding1,00-2,91-12,28
İndeks Bilgisayar32,082,8267,69
Info Yatırım7,174,3711,16
İntema49,102,2923,06
Inveo Yatırım Holding139,907,62216,37
İpek Doğal Enerji13,520,153,36
İskenderun Demir Çelik12,802,7326,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


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