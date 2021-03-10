Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,79 -2,66 13,57 Acıpayam Selüloz 20,80 0,97 21,50 Adel Kalemcilik 26,66 0,38 -22,13 Adese Alışveriş Ticaret 3,06 -0,65 9,29 Afyon Çimento 4,98 1,01 -2,54 Ak Enerji 2,03 1,00 -8,14 Akbank 6,20 1,14 -10,53 Akçansa 19,11 0,16 15,54 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 -3,14 2,78 Akfen GMYO 4,29 -1,61 -11,73 Akın Tekstil 56,75 0,98 78,68 Akiş GMYO 2,42 -0,82 -13,33 Akmerkez GMYO 59,00 -1,01 -8,37 Aksa 17,36 2,18 18,99 Aksa Enerji 11,49 -2,30 54,44 Aksigorta 9,79 1,45 5,27 Aksu Enerji 6,93 -1,28 -8,18 Alarko Carrıer 417,00 1,96 14,28 Alarko GMYO 29,18 -3,06 11,54 Alarko Holding 12,22 0,58 41,44 Albaraka Türk 2,10 -0,47 8,25 Alcatel Lucent Teletaş 39,68 -1,83 33,78 Alkim Kağıt 19,10 1,38 40,98 Alkim Kimya 18,48 0,49 27,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 2,36 18,72 Altınyunus Çeşme 82,20 -0,84 64,53 Anadolu Efes 25,26 1,04 8,97 Anadolu Grubu Holding 28,24 -0,35 7,33 Anadolu Hayat Emek. 10,65 -1,66 22,84 Anadolu Isuzu 21,20 1,92 17,78 Anadolu Sigorta 8,16 0,49 8,08 Anel Elektrik 4,30 1,90 35,65 Arçelik 35,68 0,68 17,37 ARD Bilişim Teknolojileri 58,50 1,74 21,67 Arena Bilgisayar 52,35 1,36 52,18 Armada Bilgisayar 61,80 0,08 25,92 Arsan Tekstil 8,83 3,52 21,12 Arzum Ev Aletleri 24,96 -0,79 1,38 Aselsan 17,21 0,23 -5,70 Ata GMYO 5,83 0,69 5,81 Atakule GMYO 4,02 3,88 59,52 Atlantis Yatırım Holding 6,23 5,06 12,05 Atlas Yat. Ort. 1,64 0,00 -6,29 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,20 -0,66 0,99 Avrasya GMYO 3,30 -0,60 25,99 Avrasya Petrol ve Tur. 3,90 2,36 21,87 Avrupa Yatırım Holding 6,49 -0,76 8,17 Ayen Enerji 8,69 -2,47 60,63 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,20 0,07 25,11 Aygaz 17,00 0,35 16,04 Bagfaş 27,42 -1,37 37,10 Bak Ambalaj 29,66 9,93 46,83 Balatacılar Balatacılık 8,92 5,56 8,25 Bantaş Ambalaj 5,13 0,98 9,38 Banvit 55,75 0,63 7,21 Baştaş Başkent Çimento 14,80 1,02 -14,80 Batı Çimento 17,36 9,94 268,58 Batısöke Çimento 3,76 5,62 54,10 Bayrak Taban Sanayi 11,50 -0,26 8,39 Bera Holding 25,38 0,87 25,15 Berkosan Yalıtım 12,84 2,47 43,95 Beşiktaş Futbol Yat. 4,43 -1,12 9,65 Beyaz Filo 14,38 -3,03 41,26 Bilici Yatırım 9,63 -0,41 45,03 Bim Mağazalar 68,90 0,95 -6,30 Birko Mensucat 1,09 -0,91 -1,80 Birlik Mensucat 2,45 -5,77 -29,19 Bizim Mağazaları 15,42 5,33 0,39 Borusan Mannesmann 33,00 1,10 18,71 Borusan Yat. Paz. 490,60 2,61 7,38 Bosch Fren Sistemleri 1.226,30 9,99 -1,02 Bossa 24,70 -3,14 38,38 Brisa 29,82 -0,13 49,55 Burçelik 26,32 0,38 25,21 Burçelik Vana 34,98 -2,02 -29,56 Bursa Çimento 4,45 0,23 -10,60 Carrefoursa 63,00 0,16 -12,26 Casa Emtia Petrol 159,40 5,56 50,38 Ceo Event Medya 6,63 -0,60 3,11 Coca Cola İçecek 72,80 1,11 11,80 Cosmos Yat. Holding 11,33 7,90 40,57 Credıtwest Faktorıng 5,55 2,02 -5,45 Çelebi 279,40 10,00 53,07 Çelik Halat 9,14 3,28 0,47 Çemaş Döküm 1,57 0,00 -7,79 Çemtaş 16,69 3,86 4,96 Çimbeton 324,00 1,12 9,27 Çimentaş 43,98 0,00 21,63 Çimsa 22,40 1,73 25,84 Çuhadaroğlu Metal 7,92 0,51 2,46 Dagi Giyim 7,82 -0,38 -3,10 Dagi Yatırım Holding 15,26 1,87 18,29 Dardanel 32,00 -0,50 -4,48 Datagate Bilgisayar 16,43 0,67 1,99 Demısaş Döküm 7,83 -1,51 18,46 Denge Holding 8,50 -2,30 55,11 Deniz GMYO 6,44 -2,87 88,30 Derimod 11,67 1,57 19,82 Derlüks Deri 9,26 1,20 4,99 Desa Deri 12,63 0,24 29,67 Despec Bilgisayar 13,15 0,38 0,69 Deva Holding 31,62 6,11 30,99 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,05 -0,99 47,93 Diriteks Diriliş Tekstil 7,96 9,94 113,40 Ditaş Doğan 16,64 9,98 27,72 DO-CO 666,20 2,67 5,75 Doğan Burda 19,53 5,23 -12,97 Doğan Holding 3,38 -1,17 10,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,90 -3,33 24,52 Doğusan 5,33 -0,56 21,69 Doğuş GMYO 12,75 -2,30 56,06 Doğuş Otomotiv 32,24 1,38 12,18 Döktaş Dökümcülük 34,78 1,10 13,59 Duran Doğan Basım 12,10 -1,94 15,35 Dyo Boya 16,77 1,33 47,62 Eczacıbaşı İlaç 7,44 1,78 -0,27 Eczacıbaşı Yatırım 54,10 1,60 95,03 Edip Gayrimenkul 3,64 -4,46 9,64 Ege Endüstri 1.606,20 6,43 -7,01 Ege Gübre 223,10 0,41 53,65 Ege Profil 36,48 -0,05 -4,60 Ege Seramik 14,45 2,48 40,43 Egeplast 39,00 -2,50 17,12 Ekiz Kimya 7,26 0,83 1,82 Emek Elektrik 2,55 7,59 -10,69 Eminiş Ambalaj 27,20 -2,16 -26,17 Emlak Konut GMYO 2,38 -0,83 11,21 Enerjisa Enerji 11,87 1,37 -5,12 Enka İnşaat 8,13 -2,05 10,31 Erbosan 71,00 1,43 73,17 Ereğli Demir Çelik 16,80 2,44 12,53 Ersu Gıda 5,00 -0,79 1,21 Escort Teknoloji 7,85 0,00 19,48 Esenboğa Elektrik 36,26 -3,05 90,54 Etiler Gıda 5,87 0,86 47,49 Euro Kapital Yat. Ort. 4,16 8,62 8,05 Euro Trend Yat. Ort. 3,92 3,16 8,89 Euro Yat. Ort. 5,00 9,89 10,86 Euro Yatırım Holding 3,45 -2,54 21,48 Fade Gıda 13,50 6,30 118,09 Fenerbahçe Futbol 33,68 0,12 13,94 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,51 -0,31 2,20 F-M İzmit Piston 169,00 2,11 35,96 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,65 1,29 20,11 Ford Otosan 176,00 -0,11 39,68 Formet Celik Kapi Sanayi 3,89 -1,27 -18,11 Frigo Pak Gıda 31,06 -9,97 48,05 Galatasaray Sportif 3,80 -0,26 -6,17 Garanti Bankası 9,17 1,66 -11,57 Garanti Faktoring 12,10 -0,41 8,72 Garanti Yat. Ort. 3,61 2,27 11,76 Gedik Y. Men. Değ. 23,90 2,49 89,68 Gediz Ambalaj 40,80 -0,15 52,24 Gentaş 6,00 -2,60 1,01 Gersan Elektrik 7,20 0,28 17,26 Global Men. Değ. 7,71 -0,90 28,29 Global Yat. Holding 5,90 1,37 26,07 Good-Year 9,20 3,72 10,05 Göltaş Çimento 70,15 -1,41 70,02 Gözde Girişim 8,26 -0,60 3,51 GSD Denizcilik 6,84 0,44 35,71 GSD Holding 2,57 -0,39 2,39 Gübre Fabrik. 82,55 1,85 -4,07 Güler Yat. Holding 10,33 -0,58 -4,97 Halk GMYO 3,56 -1,11 10,90 Hatay Tekstil 23,46 -0,59 68,17 Hedef Girişim 4,18 -1,42 21,99 Hektaş 32,60 -0,79 70,95 HUB Girişim 18,51 -1,02 1,70 Hürriyet Gzt. 2,21 -0,90 5,24 ICBC Turkey Bank 6,44 0,16 -0,92 İdealist Danışmanlık 59,90 -0,91 345,02 İdealist GMYO 10,64 -0,47 56,47 İhlas Ev Aletleri 1,69 0,00 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,21 0,00 -3,20 İhlas Gazetecilik 3,20 0,00 -21,18 İhlas Holding 0,90 -1,10 -19,83 İhlas Yayın Holding 1,00 -2,91 -12,28 İndeks Bilgisayar 32,08 2,82 67,69 Info Yatırım 7,17 4,37 11,16 İntema 49,10 2,29 23,06 Inveo Yatırım Holding 139,90 7,62 216,37 İpek Doğal Enerji 13,52 0,15 3,36 İskenderun Demir Çelik 12,80 2,73 26,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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