Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|8,73
|-0,68
|12,79
|Acıpayam Selüloz
|20,80
|0,00
|21,50
|Adel Kalemcilik
|26,40
|-0,98
|-22,89
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,97
|-2,94
|6,07
|Afyon Çimento
|4,87
|-2,21
|-4,70
|Ak Enerji
|1,98
|-2,46
|-10,41
|Akbank
|6,10
|-1,61
|-11,98
|Akçansa
|19,53
|2,20
|18,08
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,46
|-0,40
|2,37
|Akfen GMYO
|4,26
|-0,70
|-12,35
|Akın Tekstil
|58,55
|3,17
|84,35
|Akiş GMYO
|2,40
|-0,83
|-14,05
|Akmerkez GMYO
|59,90
|1,53
|-6,98
|Aksa
|18,16
|4,61
|24,47
|Aksa Enerji
|11,30
|-1,65
|51,88
|Aksigorta
|9,71
|-0,82
|4,41
|Aksu Enerji
|6,86
|-1,01
|-9,11
|Alarko Carrıer
|411,00
|-1,44
|12,63
|Alarko GMYO
|30,02
|2,88
|14,76
|Alarko Holding
|12,26
|0,33
|41,90
|Albaraka Türk
|2,12
|0,95
|9,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,32
|-8,47
|22,45
|Alkim Kağıt
|18,97
|-0,68
|40,02
|Alkim Kimya
|18,48
|0,00
|27,12
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,60
|0,00
|18,72
|Altınyunus Çeşme
|80,95
|-1,52
|62,03
|Anadolu Efes
|25,18
|-0,32
|8,63
|Anadolu Grubu Holding
|27,62
|-2,20
|4,97
|Anadolu Hayat Emek.
|11,10
|4,23
|28,03
|Anadolu Isuzu
|20,70
|-2,36
|15,00
|Anadolu Sigorta
|8,09
|-0,86
|7,15
|Anel Elektrik
|4,30
|0,00
|35,65
|Arçelik
|36,78
|3,08
|20,99
|ARD Bilişim Teknolojileri
|57,65
|-1,45
|19,90
|Arena Bilgisayar
|54,75
|4,58
|59,16
|Armada Bilgisayar
|60,80
|-1,62
|23,88
|Arsan Tekstil
|9,41
|6,57
|29,08
|Arzum Ev Aletleri
|25,70
|2,96
|4,39
|Aselsan
|17,14
|-0,41
|-6,08
|Ata GMYO
|5,89
|1,03
|6,90
|Atakule GMYO
|3,92
|-2,49
|55,56
|Atlantis Yatırım Holding
|6,00
|-3,69
|7,91
|Atlas Yat. Ort.
|1,61
|-1,83
|-8,00
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|18,22
|0,11
|1,10
|Avrasya GMYO
|3,25
|-1,52
|24,08
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,72
|-4,62
|16,25
|Avrupa Yatırım Holding
|6,35
|-2,16
|5,83
|Ayen Enerji
|8,37
|-3,68
|54,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|14,30
|0,70
|25,99
|Aygaz
|16,60
|-2,35
|13,31
|Bagfaş
|27,26
|-0,58
|36,30
|Bak Ambalaj
|26,70
|-9,98
|32,18
|Balatacılar Balatacılık
|8,90
|-0,22
|8,01
|Bantaş Ambalaj
|5,00
|-2,53
|6,61
|Banvit
|55,65
|-0,18
|7,02
|Baştaş Başkent Çimento
|15,70
|6,08
|-9,61
|Batı Çimento
|17,67
|1,79
|275,16
|Batısöke Çimento
|3,51
|-6,65
|43,85
|Bayrak Taban Sanayi
|11,37
|-1,13
|7,16
|Bera Holding
|25,60
|0,87
|26,23
|Berkosan Yalıtım
|12,64
|-1,56
|41,70
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,75
|7,22
|17,57
|Beyaz Filo
|14,49
|0,76
|42,34
|Bilici Yatırım
|9,64
|0,10
|45,18
|Bim Mağazalar
|70,35
|2,10
|-4,33
|Birko Mensucat
|1,08
|-0,92
|-2,70
|Birlik Mensucat
|2,40
|-2,04
|-30,64
|Bizim Mağazaları
|15,15
|-1,75
|-1,37
|Borusan Mannesmann
|33,10
|0,30
|19,06
|Borusan Yat. Paz.
|490,00
|-0,12
|7,24
|Bosch Fren Sistemleri
|1.148,00
|-6,39
|-7,34
|Bossa
|26,96
|9,15
|51,04
|Brisa
|30,74
|3,09
|54,16
|Burçelik
|28,94
|9,95
|37,68
|Burçelik Vana
|35,82
|2,40
|-27,87
|Bursa Çimento
|4,38
|-1,57
|-12,01
|Carrefoursa
|63,45
|0,71
|-11,63
|Casa Emtia Petrol
|175,30
|9,97
|65,38
|Ceo Event Medya
|6,46
|-2,56
|0,47
|Coca Cola İçecek
|72,65
|-0,21
|11,57
|Cosmos Yat. Holding
|12,20
|7,68
|51,36
|Credıtwest Faktorıng
|5,94
|7,03
|1,19
|Çelebi
|290,30
|3,90
|59,05
|Çelik Halat
|9,14
|0,00
|0,47
|Çemaş Döküm
|1,53
|-2,55
|-10,14
|Çemtaş
|16,23
|-2,76
|2,07
|Çimbeton
|355,00
|9,57
|19,73
|Çimentaş
|44,30
|0,73
|22,51
|Çimsa
|21,94
|-2,05
|23,26
|Çuhadaroğlu Metal
|7,93
|0,13
|2,59
|Dagi Giyim
|7,69
|-1,66
|-4,71
|Dagi Yatırım Holding
|15,22
|-0,26
|17,98
|Dardanel
|31,70
|-0,94
|-5,37
|Datagate Bilgisayar
|16,07
|-2,19
|-0,25
|Demısaş Döküm
|8,36
|6,77
|26,48
|Denge Holding
|8,63
|1,53
|57,48
|Deniz GMYO
|6,09
|-5,43
|78,07
|Derimod
|11,54
|-1,11
|18,48
|Derlüks Deri
|8,88
|-4,10
|0,68
|Desa Deri
|13,20
|4,51
|35,52
|Despec Bilgisayar
|12,90
|-1,90
|-1,23
|Deva Holding
|30,58
|-3,29
|26,68
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|15,77
|-1,74
|45,35
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,95
|-0,13
|113,14
|Ditaş Doğan
|18,30
|9,98
|40,46
|DO-CO
|652,10
|-2,12
|3,51
|Doğan Burda
|19,10
|-2,20
|-14,88
|Doğan Holding
|3,48
|2,96
|13,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,83
|-2,41
|21,51
|Doğusan
|5,50
|3,19
|25,57
|Doğuş GMYO
|12,01
|-5,80
|47,00
|Doğuş Otomotiv
|32,30
|0,19
|12,39
|Döktaş Dökümcülük
|34,12
|-1,90
|11,43
|Duran Doğan Basım
|11,96
|-1,16
|14,01
|Dyo Boya
|16,07
|-4,17
|41,46
|Eczacıbaşı İlaç
|7,29
|-2,02
|-2,28
|Eczacıbaşı Yatırım
|55,20
|2,03
|98,99
|Edip Gayrimenkul
|3,74
|2,75
|12,65
|Ege Endüstri
|1.526,70
|-4,95
|-11,61
|Ege Gübre
|228,40
|2,38
|57,30
|Ege Profil
|36,00
|-1,32
|-5,86
|Ege Seramik
|13,99
|-3,18
|35,96
|Egeplast
|38,00
|-2,56
|14,11
|Ekiz Kimya
|7,30
|0,55
|2,38
|Emek Elektrik
|2,65
|3,92
|-7,19
|Eminiş Ambalaj
|26,98
|-0,81
|-26,76
|Emlak Konut GMYO
|2,32
|-2,52
|8,41
|Enerjisa Enerji
|11,91
|0,34
|-4,80
|Enka İnşaat
|8,39
|3,20
|13,84
|Erbosan
|67,90
|-4,37
|65,61
|Ereğli Demir Çelik
|16,56
|-1,43
|10,92
|Ersu Gıda
|4,99
|-0,20
|1,01
|Escort Teknoloji
|7,71
|-1,78
|17,35
|Esenboğa Elektrik
|37,34
|2,98
|96,22
|Etiler Gıda
|5,70
|-2,90
|43,22
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,03
|-3,12
|4,68
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,80
|-3,06
|5,56
|Euro Yat. Ort.
|4,92
|-1,60
|9,09
|Euro Yatırım Holding
|3,29
|-4,64
|15,85
|Fade Gıda
|13,68
|1,33
|121,00
|Fenerbahçe Futbol
|34,84
|3,44
|17,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,44
|-1,08
|1,10
|F-M İzmit Piston
|165,00
|-2,37
|32,74
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|15,24
|-2,62
|16,96
|Ford Otosan
|179,50
|1,99
|42,46
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,80
|-2,31
|-20,00
|Frigo Pak Gıda
|32,38
|4,25
|54,34
|Galatasaray Sportif
|3,80
|0,00
|-6,17
|Garanti Bankası
|8,96
|-2,29
|-13,60
|Garanti Faktoring
|12,30
|1,65
|10,51
|Garanti Yat. Ort.
|3,80
|5,26
|17,65
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,02
|-3,68
|82,70
|Gediz Ambalaj
|39,60
|-2,94
|47,76
|Gentaş
|6,00
|0,00
|1,01
|Gersan Elektrik
|7,34
|1,94
|19,54
|Global Men. Değ.
|7,54
|-2,20
|25,46
|Global Yat. Holding
|5,79
|-1,86
|23,72
|Good-Year
|8,99
|-2,28
|7,54
|Göltaş Çimento
|69,70
|-0,64
|68,93
|Gözde Girişim
|8,10
|-1,94
|1,50
|GSD Denizcilik
|6,69
|-2,19
|32,74
|GSD Holding
|2,55
|-0,78
|1,59
|Gübre Fabrik.
|79,65
|-3,51
|-7,44
|Güler Yat. Holding
|11,35
|9,87
|4,42
|Halk GMYO
|3,53
|-0,84
|9,97
|Hatay Tekstil
|23,14
|-1,36
|65,88
|Hedef Girişim
|4,14
|-0,96
|20,82
|Hektaş
|31,66
|-2,88
|66,02
|HUB Girişim
|18,10
|-2,22
|-0,55
|Hürriyet Gzt.
|2,16
|-2,26
|2,86
|ICBC Turkey Bank
|6,35
|-1,40
|-2,31
|İdealist Danışmanlık
|59,70
|-0,33
|343,54
|İdealist GMYO
|10,15
|-4,61
|49,26
|İhlas Ev Aletleri
|1,69
|0,00
|-10,11
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-2,48
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,14
|-1,88
|-22,66
|İhlas Holding
|0,90
|0,00
|-19,83
|İhlas Yayın Holding
|0,99
|-1,00
|-13,16
|İndeks Bilgisayar
|31,40
|-2,12
|64,14
|Info Yatırım
|7,12
|-0,70
|10,39
|İntema
|49,90
|1,63
|25,06
|Inveo Yatırım Holding
|141,80
|1,36
|220,67
|İpek Doğal Enerji
|13,23
|-2,14
|1,15
|İskenderun Demir Çelik
|12,72
|-0,63
|25,82
(Sürecek)
Kaynak: AA
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