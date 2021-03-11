Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 8,73 -0,68 12,79 Acıpayam Selüloz 20,80 0,00 21,50 Adel Kalemcilik 26,40 -0,98 -22,89 Adese Alışveriş Ticaret 2,97 -2,94 6,07 Afyon Çimento 4,87 -2,21 -4,70 Ak Enerji 1,98 -2,46 -10,41 Akbank 6,10 -1,61 -11,98 Akçansa 19,53 2,20 18,08 Akdeniz Yatırım Hold. 2,46 -0,40 2,37 Akfen GMYO 4,26 -0,70 -12,35 Akın Tekstil 58,55 3,17 84,35 Akiş GMYO 2,40 -0,83 -14,05 Akmerkez GMYO 59,90 1,53 -6,98 Aksa 18,16 4,61 24,47 Aksa Enerji 11,30 -1,65 51,88 Aksigorta 9,71 -0,82 4,41 Aksu Enerji 6,86 -1,01 -9,11 Alarko Carrıer 411,00 -1,44 12,63 Alarko GMYO 30,02 2,88 14,76 Alarko Holding 12,26 0,33 41,90 Albaraka Türk 2,12 0,95 9,28 Alcatel Lucent Teletaş 36,32 -8,47 22,45 Alkim Kağıt 18,97 -0,68 40,02 Alkim Kimya 18,48 0,00 27,12 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,60 0,00 18,72 Altınyunus Çeşme 80,95 -1,52 62,03 Anadolu Efes 25,18 -0,32 8,63 Anadolu Grubu Holding 27,62 -2,20 4,97 Anadolu Hayat Emek. 11,10 4,23 28,03 Anadolu Isuzu 20,70 -2,36 15,00 Anadolu Sigorta 8,09 -0,86 7,15 Anel Elektrik 4,30 0,00 35,65 Arçelik 36,78 3,08 20,99 ARD Bilişim Teknolojileri 57,65 -1,45 19,90 Arena Bilgisayar 54,75 4,58 59,16 Armada Bilgisayar 60,80 -1,62 23,88 Arsan Tekstil 9,41 6,57 29,08 Arzum Ev Aletleri 25,70 2,96 4,39 Aselsan 17,14 -0,41 -6,08 Ata GMYO 5,89 1,03 6,90 Atakule GMYO 3,92 -2,49 55,56 Atlantis Yatırım Holding 6,00 -3,69 7,91 Atlas Yat. Ort. 1,61 -1,83 -8,00 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,22 0,11 1,10 Avrasya GMYO 3,25 -1,52 24,08 Avrasya Petrol ve Tur. 3,72 -4,62 16,25 Avrupa Yatırım Holding 6,35 -2,16 5,83 Ayen Enerji 8,37 -3,68 54,71 Ayes Çelik Hasır ve Çit 14,30 0,70 25,99 Aygaz 16,60 -2,35 13,31 Bagfaş 27,26 -0,58 36,30 Bak Ambalaj 26,70 -9,98 32,18 Balatacılar Balatacılık 8,90 -0,22 8,01 Bantaş Ambalaj 5,00 -2,53 6,61 Banvit 55,65 -0,18 7,02 Baştaş Başkent Çimento 15,70 6,08 -9,61 Batı Çimento 17,67 1,79 275,16 Batısöke Çimento 3,51 -6,65 43,85 Bayrak Taban Sanayi 11,37 -1,13 7,16 Bera Holding 25,60 0,87 26,23 Berkosan Yalıtım 12,64 -1,56 41,70 Beşiktaş Futbol Yat. 4,75 7,22 17,57 Beyaz Filo 14,49 0,76 42,34 Bilici Yatırım 9,64 0,10 45,18 Bim Mağazalar 70,35 2,10 -4,33 Birko Mensucat 1,08 -0,92 -2,70 Birlik Mensucat 2,40 -2,04 -30,64 Bizim Mağazaları 15,15 -1,75 -1,37 Borusan Mannesmann 33,10 0,30 19,06 Borusan Yat. Paz. 490,00 -0,12 7,24 Bosch Fren Sistemleri 1.148,00 -6,39 -7,34 Bossa 26,96 9,15 51,04 Brisa 30,74 3,09 54,16 Burçelik 28,94 9,95 37,68 Burçelik Vana 35,82 2,40 -27,87 Bursa Çimento 4,38 -1,57 -12,01 Carrefoursa 63,45 0,71 -11,63 Casa Emtia Petrol 175,30 9,97 65,38 Ceo Event Medya 6,46 -2,56 0,47 Coca Cola İçecek 72,65 -0,21 11,57 Cosmos Yat. Holding 12,20 7,68 51,36 Credıtwest Faktorıng 5,94 7,03 1,19 Çelebi 290,30 3,90 59,05 Çelik Halat 9,14 0,00 0,47 Çemaş Döküm 1,53 -2,55 -10,14 Çemtaş 16,23 -2,76 2,07 Çimbeton 355,00 9,57 19,73 Çimentaş 44,30 0,73 22,51 Çimsa 21,94 -2,05 23,26 Çuhadaroğlu Metal 7,93 0,13 2,59 Dagi Giyim 7,69 -1,66 -4,71 Dagi Yatırım Holding 15,22 -0,26 17,98 Dardanel 31,70 -0,94 -5,37 Datagate Bilgisayar 16,07 -2,19 -0,25 Demısaş Döküm 8,36 6,77 26,48 Denge Holding 8,63 1,53 57,48 Deniz GMYO 6,09 -5,43 78,07 Derimod 11,54 -1,11 18,48 Derlüks Deri 8,88 -4,10 0,68 Desa Deri 13,20 4,51 35,52 Despec Bilgisayar 12,90 -1,90 -1,23 Deva Holding 30,58 -3,29 26,68 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,77 -1,74 45,35 Diriteks Diriliş Tekstil 7,95 -0,13 113,14 Ditaş Doğan 18,30 9,98 40,46 DO-CO 652,10 -2,12 3,51 Doğan Burda 19,10 -2,20 -14,88 Doğan Holding 3,48 2,96 13,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,83 -2,41 21,51 Doğusan 5,50 3,19 25,57 Doğuş GMYO 12,01 -5,80 47,00 Doğuş Otomotiv 32,30 0,19 12,39 Döktaş Dökümcülük 34,12 -1,90 11,43 Duran Doğan Basım 11,96 -1,16 14,01 Dyo Boya 16,07 -4,17 41,46 Eczacıbaşı İlaç 7,29 -2,02 -2,28 Eczacıbaşı Yatırım 55,20 2,03 98,99 Edip Gayrimenkul 3,74 2,75 12,65 Ege Endüstri 1.526,70 -4,95 -11,61 Ege Gübre 228,40 2,38 57,30 Ege Profil 36,00 -1,32 -5,86 Ege Seramik 13,99 -3,18 35,96 Egeplast 38,00 -2,56 14,11 Ekiz Kimya 7,30 0,55 2,38 Emek Elektrik 2,65 3,92 -7,19 Eminiş Ambalaj 26,98 -0,81 -26,76 Emlak Konut GMYO 2,32 -2,52 8,41 Enerjisa Enerji 11,91 0,34 -4,80 Enka İnşaat 8,39 3,20 13,84 Erbosan 67,90 -4,37 65,61 Ereğli Demir Çelik 16,56 -1,43 10,92 Ersu Gıda 4,99 -0,20 1,01 Escort Teknoloji 7,71 -1,78 17,35 Esenboğa Elektrik 37,34 2,98 96,22 Etiler Gıda 5,70 -2,90 43,22 Euro Kapital Yat. Ort. 4,03 -3,12 4,68 Euro Trend Yat. Ort. 3,80 -3,06 5,56 Euro Yat. Ort. 4,92 -1,60 9,09 Euro Yatırım Holding 3,29 -4,64 15,85 Fade Gıda 13,68 1,33 121,00 Fenerbahçe Futbol 34,84 3,44 17,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,44 -1,08 1,10 F-M İzmit Piston 165,00 -2,37 32,74 Fonet Bilgi Teknolojileri 15,24 -2,62 16,96 Ford Otosan 179,50 1,99 42,46 Formet Celik Kapi Sanayi 3,80 -2,31 -20,00 Frigo Pak Gıda 32,38 4,25 54,34 Galatasaray Sportif 3,80 0,00 -6,17 Garanti Bankası 8,96 -2,29 -13,60 Garanti Faktoring 12,30 1,65 10,51 Garanti Yat. Ort. 3,80 5,26 17,65 Gedik Y. Men. Değ. 23,02 -3,68 82,70 Gediz Ambalaj 39,60 -2,94 47,76 Gentaş 6,00 0,00 1,01 Gersan Elektrik 7,34 1,94 19,54 Global Men. Değ. 7,54 -2,20 25,46 Global Yat. Holding 5,79 -1,86 23,72 Good-Year 8,99 -2,28 7,54 Göltaş Çimento 69,70 -0,64 68,93 Gözde Girişim 8,10 -1,94 1,50 GSD Denizcilik 6,69 -2,19 32,74 GSD Holding 2,55 -0,78 1,59 Gübre Fabrik. 79,65 -3,51 -7,44 Güler Yat. Holding 11,35 9,87 4,42 Halk GMYO 3,53 -0,84 9,97 Hatay Tekstil 23,14 -1,36 65,88 Hedef Girişim 4,14 -0,96 20,82 Hektaş 31,66 -2,88 66,02 HUB Girişim 18,10 -2,22 -0,55 Hürriyet Gzt. 2,16 -2,26 2,86 ICBC Turkey Bank 6,35 -1,40 -2,31 İdealist Danışmanlık 59,70 -0,33 343,54 İdealist GMYO 10,15 -4,61 49,26 İhlas Ev Aletleri 1,69 0,00 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,18 -2,48 -5,60 İhlas Gazetecilik 3,14 -1,88 -22,66 İhlas Holding 0,90 0,00 -19,83 İhlas Yayın Holding 0,99 -1,00 -13,16 İndeks Bilgisayar 31,40 -2,12 64,14 Info Yatırım 7,12 -0,70 10,39 İntema 49,90 1,63 25,06 Inveo Yatırım Holding 141,80 1,36 220,67 İpek Doğal Enerji 13,23 -2,14 1,15 İskenderun Demir Çelik 12,72 -0,63 25,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

Son Dakika

AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu

Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi

Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi

Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü

Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar

Türk Halk Müziği'nin usta ismi Ahmet Günday hayatını kaybetti

Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı

Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi