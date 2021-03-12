Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

12.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım8,952,5215,63
Acıpayam Selüloz20,66-0,6720,68
Adel Kalemcilik26,08-1,21-23,82
Adese Alışveriş Ticaret3,042,368,57
Afyon Çimento4,870,00-4,70
Ak Enerji1,990,51-9,95
Akbank6,130,49-11,54
Akçansa19,05-2,4615,18
Akdeniz Yatırım Hold.2,45-0,411,95
Akfen GMYO4,290,70-11,73
Akın Tekstil58,00-0,9482,62
Akiş GMYO2,38-0,83-14,76
Akmerkez GMYO58,10-3,01-9,77
Aksa17,78-2,0921,86
Aksa Enerji11,562,3055,38
Aksigorta9,871,656,13
Aksu Enerji6,83-0,44-9,50
Alarko Carrıer415,000,9713,73
Alarko GMYO29,08-3,1311,16
Alarko Holding12,08-1,4739,81
Albaraka Türk1,97-7,081,55
Alcatel Lucent Teletaş36,26-0,1722,25
Alkim Kağıt19,100,6940,98
Alkim Kimya18,38-0,5426,43
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,57-1,1517,35
Altınyunus Çeşme81,951,2464,03
Anadolu Efes25,541,4310,18
Anadolu Grubu Holding27,60-0,074,90
Anadolu Hayat Emek.11,362,3431,03
Anadolu Isuzu21,162,2217,56
Anadolu Sigorta8,06-0,376,75
Anel Elektrik4,330,7036,59
Arçelik36,22-1,5219,14
ARD Bilişim Teknolojileri58,301,1321,26
Arena Bilgisayar58,206,3069,19
Armada Bilgisayar60,40-0,6623,06
Arsan Tekstil9,18-2,4425,93
Arzum Ev Aletleri24,88-3,191,06
Aselsan17,11-0,18-6,25
Ata GMYO5,88-0,176,72
Atakule GMYO3,88-1,0253,97
Atlantis Yatırım Holding6,101,679,71
Atlas Yat. Ort.1,610,00-8,00
AvivaSA Emeklilik Hayat19,104,835,99
Avrasya GMYO3,476,7732,48
Avrasya Petrol ve Tur.3,66-1,6114,38
Avrupa Yatırım Holding6,908,6615,00
Ayen Enerji8,25-1,4352,50
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,77-3,7121,32
Aygaz17,153,3117,06
Bagfaş27,300,1536,50
Bak Ambalaj26,48-0,8231,09
Balatacılar Balatacılık8,49-4,613,03
Bantaş Ambalaj4,87-2,603,84
Banvit56,000,637,69
Baştaş Başkent Çimento15,750,32-9,33
Batı Çimento16,93-4,19259,45
Batısöke Çimento3,602,5647,54
Bayrak Taban Sanayi11,31-0,536,60
Bera Holding25,26-1,3324,56
Berkosan Yalıtım12,46-1,4239,69
Beşiktaş Futbol Yat.4,59-3,3713,61
Beyaz Filo14,47-0,1442,14
Bilici Yatırım9,771,3547,14
Bim Mağazalar71,251,28-3,11
Birko Mensucat1,101,85-0,90
Birlik Mensucat2,38-0,83-31,21
Bizim Mağazaları15,10-0,33-1,69
Borusan Mannesmann33,561,3920,72
Borusan Yat. Paz.491,000,207,46
Bosch Fren Sistemleri1.196,704,24-3,41
Bossa26,32-2,3747,45
Brisa30,00-2,4150,45
Burçelik26,68-7,8126,93
Burçelik Vana37,284,08-24,93
Bursa Çimento4,29-2,05-13,81
Carrefoursa63,750,47-11,21
Casa Emtia Petrol188,007,2477,36
Ceo Event Medya6,40-0,93-0,47
Coca Cola İçecek73,000,4812,11
Cosmos Yat. Holding11,97-1,8948,51
Credıtwest Faktorıng5,60-5,72-4,60
Çelebi314,708,4172,41
Çelik Halat9,07-0,77-0,30
Çemaş Döküm1,561,96-8,38
Çemtaş16,602,284,40
Çimbeton337,70-4,8713,90
Çimentaş42,50-4,0617,53
Çimsa22,100,7324,16
Çuhadaroğlu Metal7,67-3,28-0,78
Dagi Giyim7,953,38-1,49
Dagi Yatırım Holding14,97-1,6416,05
Dardanel33,445,49-0,18
Datagate Bilgisayar16,220,930,68
Demısaş Döküm8,11-2,9922,69
Denge Holding8,25-4,4050,55
Deniz GMYO6,00-1,4875,44
Derimod11,49-0,4317,97
Derlüks Deri8,78-1,13-0,45
Desa Deri12,79-3,1131,31
Despec Bilgisayar13,111,630,38
Deva Holding30,600,0726,76
Dinamik Isı Makina Yalıtım16,001,4647,47
Diriteks Diriliş Tekstil7,80-1,89109,12
Ditaş Doğan18,10-1,0938,93
DO-CO652,00-0,023,49
Doğan Burda19,00-0,52-15,33
Doğan Holding3,562,3015,96
Doğtaş Kelebek Mobilya2,871,4123,23
Doğusan5,40-1,8223,29
Doğuş GMYO12,604,9154,22
Doğuş Otomotiv31,46-2,609,46
Döktaş Dökümcülük33,96-0,4710,91
Duran Doğan Basım12,252,4216,78
Dyo Boya15,99-0,5040,76
Eczacıbaşı İlaç7,340,69-1,61
Eczacıbaşı Yatırım56,301,99102,96
Edip Gayrimenkul3,71-0,8011,75
Ege Endüstri1.555,001,85-9,98
Ege Gübre226,70-0,7456,13
Ege Profil35,46-1,50-7,27
Ege Seramik13,94-0,3635,47
Egeplast34,20-10,002,70
Ekiz Kimya7,29-0,142,24
Emek Elektrik2,60-1,89-8,94
Eminiş Ambalaj27,000,07-26,71
Emlak Konut GMYO2,29-1,297,01
Enerjisa Enerji12,202,43-2,48
Enka İnşaat8,21-2,1511,40
Erbosan66,35-2,2861,83
Ereğli Demir Çelik16,801,4512,53
Ersu Gıda5,051,202,23
Escort Teknoloji7,64-0,9116,29
Esenboğa Elektrik38,984,39104,83
Etiler Gıda5,60-1,7540,70
Euro Kapital Yat. Ort.4,122,237,01
Euro Trend Yat. Ort.3,74-1,583,89
Euro Yat. Ort.4,76-3,255,54
Euro Yatırım Holding3,290,0015,85
Fade Gıda14,687,31137,16
Fenerbahçe Futbol35,040,5718,54
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,38-0,930,16
F-M İzmit Piston166,600,9734,03
Fonet Bilgi Teknolojileri15,743,2820,80
Ford Otosan179,40-0,0642,38
Formet Celik Kapi Sanayi3,78-0,53-20,42
Frigo Pak Gıda35,409,3368,73
Galatasaray Sportif3,820,53-5,68
Garanti Bankası8,92-0,45-13,98
Garanti Faktoring12,310,0810,60
Garanti Yat. Ort.3,830,7918,58
Gedik Y. Men. Değ.24,044,4390,79
Gediz Ambalaj39,36-0,6146,87
Gentaş5,90-1,67-0,67
Gersan Elektrik7,22-1,6317,59
Global Men. Değ.7,42-1,5923,46
Global Yat. Holding5,891,7325,85
Good-Year8,94-0,566,94
Göltaş Çimento67,45-3,2363,48
Gözde Girişim8,312,594,14
GSD Denizcilik6,41-4,1927,18
GSD Holding2,42-5,10-3,59
Gübre Fabrik.79,650,00-7,44
Güler Yat. Holding10,54-7,14-3,04
Halk GMYO3,45-2,277,48
Hatay Tekstil23,02-0,5265,02
Hedef Girişim4,09-1,2119,36
Hektaş31,48-0,5765,08
HUB Girişim18,140,22-0,33
Hürriyet Gzt.2,201,854,76
ICBC Turkey Bank6,34-0,16-2,46
İdealist Danışmanlık56,80-4,86321,99
İdealist GMYO10,12-0,3048,82
İhlas Ev Aletleri1,700,59-9,57
İhlas Gayrimenkul1,190,85-4,80
İhlas Gazetecilik3,10-1,27-23,65
İhlas Holding0,922,22-18,05
İhlas Yayın Holding0,990,00-13,16
İndeks Bilgisayar31,921,6666,86
Info Yatırım7,120,0010,39
İntema49,00-1,8022,81
Inveo Yatırım Holding154,008,60248,26
İpek Doğal Enerji13,19-0,300,84
İskenderun Demir Çelik12,891,3427,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bombalı eylem hazırlığındaki terörist Şanlıurfa'da yakalandı Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu         
19:29
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için Korona nedeniyle zor günler geçiren kafe ve restoranlar için "Ciro Kaybı Desteği" ödemeleri başladı         
17:35
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku         
15:03
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:06:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei