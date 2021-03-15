Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|9,30
|3,91
|20,16
|Acıpayam Selüloz
|22,72
|9,97
|32,71
|Adel Kalemcilik
|25,74
|-1,30
|-24,81
|Adese Alışveriş Ticaret
|3,07
|0,99
|9,64
|Afyon Çimento
|4,84
|-0,62
|-5,28
|Ak Enerji
|2,01
|1,01
|-9,05
|Akbank
|6,05
|-1,31
|-12,70
|Akçansa
|18,78
|-1,42
|13,54
|Akdeniz Yatırım Hold.
|2,52
|2,86
|4,86
|Akfen GMYO
|4,31
|0,47
|-11,32
|Akın Tekstil
|59,70
|2,93
|87,97
|Akiş GMYO
|2,44
|2,52
|-12,62
|Akmerkez GMYO
|57,65
|-0,77
|-10,47
|Aksa
|17,90
|0,67
|22,69
|Aksa Enerji
|11,45
|-0,95
|53,90
|Aksigorta
|10,30
|4,36
|10,75
|Aksu Enerji
|6,84
|0,15
|-9,37
|Alarko Carrıer
|437,00
|5,30
|19,76
|Alarko GMYO
|29,32
|0,83
|12,08
|Alarko Holding
|11,92
|-1,32
|37,96
|Albaraka Türk
|1,96
|-0,51
|1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,02
|-3,42
|18,07
|Alkim Kağıt
|18,94
|-0,84
|39,80
|Alkim Kimya
|18,22
|-0,87
|25,33
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,57
|0,00
|17,35
|Altınyunus Çeşme
|79,50
|-2,99
|59,13
|Anadolu Efes
|25,00
|-2,11
|7,85
|Anadolu Grubu Holding
|27,18
|-1,52
|3,30
|Anadolu Hayat Emek.
|11,41
|0,44
|31,60
|Anadolu Isuzu
|21,90
|3,50
|21,67
|Anadolu Sigorta
|8,19
|1,61
|8,48
|Anel Elektrik
|4,50
|3,93
|41,96
|Arçelik
|35,82
|-1,10
|17,83
|ARD Bilişim Teknolojileri
|59,55
|2,14
|23,86
|Arena Bilgisayar
|64,00
|9,97
|86,05
|Armada Bilgisayar
|61,80
|2,32
|25,92
|Arsan Tekstil
|9,00
|-1,96
|23,46
|Arzum Ev Aletleri
|24,68
|-0,80
|0,24
|Aselsan
|17,28
|0,99
|-5,32
|Ata GMYO
|6,31
|7,31
|14,52
|Atakule GMYO
|3,86
|-0,52
|53,17
|Atlantis Yatırım Holding
|5,82
|-4,59
|4,68
|Atlas Yat. Ort.
|1,58
|-1,86
|-9,71
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|19,16
|0,31
|6,32
|Avrasya GMYO
|3,34
|-3,75
|27,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|3,54
|-3,28
|10,62
|Avrupa Yatırım Holding
|6,86
|-0,58
|14,33
|Ayen Enerji
|8,15
|-1,21
|50,65
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|13,29
|-3,49
|17,09
|Aygaz
|16,95
|-1,17
|15,70
|Bagfaş
|26,54
|-2,78
|32,70
|Bak Ambalaj
|26,34
|-0,53
|30,40
|Balatacılar Balatacılık
|8,15
|-4,00
|-1,09
|Bantaş Ambalaj
|4,98
|2,26
|6,18
|Banvit
|55,85
|-0,27
|7,40
|Baştaş Başkent Çimento
|14,76
|-6,29
|-15,03
|Batı Çimento
|16,81
|-0,71
|256,90
|Batısöke Çimento
|3,72
|3,33
|52,46
|Bayrak Taban Sanayi
|11,36
|0,44
|7,07
|Bera Holding
|24,68
|-2,30
|21,70
|Berkosan Yalıtım
|12,56
|0,80
|40,81
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,04
|9,80
|24,75
|Beyaz Filo
|14,22
|-1,73
|39,69
|Bilici Yatırım
|9,92
|1,54
|49,40
|Bim Mağazalar
|71,25
|0,00
|-3,11
|Birko Mensucat
|1,10
|0,00
|-0,90
|Birlik Mensucat
|2,61
|9,66
|-24,57
|Bizim Mağazaları
|15,14
|0,26
|-1,43
|Borusan Mannesmann
|34,12
|1,67
|22,73
|Borusan Yat. Paz.
|497,70
|1,36
|8,93
|Bosch Fren Sistemleri
|1.210,00
|1,11
|-2,33
|Bossa
|27,06
|2,81
|51,60
|Brisa
|29,70
|-1,00
|48,95
|Burçelik
|26,14
|-2,02
|24,36
|Burçelik Vana
|35,52
|-4,72
|-28,47
|Bursa Çimento
|4,23
|-1,40
|-15,02
|Carrefoursa
|63,00
|-1,18
|-12,26
|Casa Emtia Petrol
|169,20
|-10,00
|59,62
|Ceo Event Medya
|6,49
|1,41
|0,93
|Coca Cola İçecek
|73,30
|0,41
|12,57
|Cosmos Yat. Holding
|11,90
|-0,58
|47,64
|Credıtwest Faktorıng
|5,64
|0,71
|-3,92
|Çelebi
|314,70
|0,00
|72,41
|Çelik Halat
|9,00
|-0,77
|-1,07
|Çemaş Döküm
|1,58
|1,28
|-7,20
|Çemtaş
|16,55
|-0,30
|4,08
|Çimbeton
|327,30
|-3,08
|10,39
|Çimentaş
|42,50
|0,00
|17,53
|Çimsa
|22,02
|-0,36
|23,71
|Çuhadaroğlu Metal
|7,73
|0,78
|0,00
|Dagi Giyim
|7,79
|-2,01
|-3,47
|Dagi Yatırım Holding
|15,20
|1,54
|17,83
|Dardanel
|33,88
|1,32
|1,13
|Datagate Bilgisayar
|16,13
|-0,55
|0,12
|Demısaş Döküm
|8,29
|2,22
|25,42
|Denge Holding
|8,25
|0,00
|50,55
|Deniz GMYO
|5,81
|-3,17
|69,88
|Derimod
|11,62
|1,13
|19,30
|Derlüks Deri
|8,70
|-0,91
|-1,36
|Desa Deri
|13,11
|2,50
|34,60
|Despec Bilgisayar
|13,15
|0,31
|0,69
|Deva Holding
|30,46
|-0,46
|26,18
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|16,07
|0,44
|48,11
|Diriteks Diriliş Tekstil
|7,02
|-10,00
|88,20
|Ditaş Doğan
|18,45
|1,93
|41,61
|DO-CO
|642,00
|-1,53
|1,90
|Doğan Burda
|18,78
|-1,16
|-16,31
|Doğan Holding
|3,48
|-2,25
|13,36
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|3,07
|6,97
|31,82
|Doğusan
|5,32
|-1,48
|21,46
|Doğuş GMYO
|12,29
|-2,46
|50,43
|Doğuş Otomotiv
|31,64
|0,57
|10,09
|Döktaş Dökümcülük
|32,96
|-2,94
|7,64
|Duran Doğan Basım
|12,90
|5,31
|22,97
|Dyo Boya
|15,53
|-2,88
|36,71
|Eczacıbaşı İlaç
|7,34
|0,00
|-1,61
|Eczacıbaşı Yatırım
|59,95
|6,48
|116,11
|Edip Gayrimenkul
|3,77
|1,62
|13,55
|Ege Endüstri
|1.632,60
|4,99
|-5,48
|Ege Gübre
|249,30
|9,97
|71,69
|Ege Profil
|35,40
|-0,17
|-7,43
|Ege Seramik
|14,05
|0,79
|36,54
|Egeplast
|36,56
|6,90
|9,79
|Ekiz Kimya
|7,15
|-1,92
|0,28
|Emek Elektrik
|2,62
|0,77
|-8,24
|Eminiş Ambalaj
|25,50
|-5,56
|-30,78
|Emlak Konut GMYO
|2,23
|-2,62
|4,21
|Enerjisa Enerji
|11,92
|-2,30
|-4,72
|Enka İnşaat
|8,25
|0,49
|11,94
|Erbosan
|65,35
|-1,51
|59,39
|Ereğli Demir Çelik
|16,75
|-0,30
|12,19
|Ersu Gıda
|5,10
|0,99
|3,24
|Escort Teknoloji
|7,62
|-0,26
|15,98
|Esenboğa Elektrik
|42,86
|9,95
|125,22
|Etiler Gıda
|5,55
|-0,89
|39,45
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,07
|-1,21
|5,71
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,66
|-2,14
|1,67
|Euro Yat. Ort.
|4,55
|-4,41
|0,89
|Euro Yatırım Holding
|3,26
|-0,91
|14,79
|Fade Gıda
|14,70
|0,14
|137,48
|Fenerbahçe Futbol
|31,54
|-9,99
|6,70
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|6,25
|-2,04
|-1,88
|F-M İzmit Piston
|170,30
|2,22
|37,01
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|16,83
|6,93
|29,16
|Ford Otosan
|189,50
|5,63
|50,40
|Formet Celik Kapi Sanayi
|3,62
|-4,23
|-23,79
|Frigo Pak Gıda
|34,32
|-3,05
|63,58
|Galatasaray Sportif
|3,95
|3,40
|-2,47
|Garanti Bankası
|8,72
|-2,24
|-15,91
|Garanti Faktoring
|12,13
|-1,46
|8,98
|Garanti Yat. Ort.
|3,64
|-4,96
|12,69
|Gedik Y. Men. Değ.
|23,26
|-3,24
|84,60
|Gediz Ambalaj
|38,76
|-1,52
|44,63
|Gentaş
|6,07
|2,88
|2,19
|Gersan Elektrik
|7,16
|-0,83
|16,61
|Global Men. Değ.
|7,33
|-1,21
|21,96
|Global Yat. Holding
|5,92
|0,51
|26,50
|Good-Year
|8,82
|-1,34
|5,50
|Göltaş Çimento
|63,40
|-6,00
|53,66
|Gözde Girişim
|9,14
|9,99
|14,54
|GSD Denizcilik
|6,28
|-2,03
|24,60
|GSD Holding
|2,37
|-2,07
|-5,58
|Gübre Fabrik.
|78,75
|-1,13
|-8,48
|Güler Yat. Holding
|10,19
|-3,32
|-6,26
|Halk GMYO
|3,42
|-0,87
|6,54
|Hatay Tekstil
|22,68
|-1,48
|62,58
|Hedef Girişim
|4,33
|5,87
|26,37
|Hektaş
|30,70
|-2,48
|60,99
|HUB Girişim
|19,17
|5,68
|5,33
|Hürriyet Gzt.
|2,17
|-1,36
|3,33
|ICBC Turkey Bank
|6,26
|-1,26
|-3,69
|İdealist Danışmanlık
|62,45
|9,95
|363,97
|İdealist GMYO
|10,55
|4,25
|55,15
|İhlas Ev Aletleri
|1,70
|0,00
|-9,57
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|-0,84
|-5,60
|İhlas Gazetecilik
|3,09
|-0,32
|-23,89
|İhlas Holding
|0,95
|3,26
|-15,38
|İhlas Yayın Holding
|1,00
|1,01
|-12,28
|İndeks Bilgisayar
|31,22
|-2,19
|63,20
|Info Yatırım
|6,98
|-1,97
|8,22
|İntema
|47,70
|-2,65
|19,55
|Inveo Yatırım Holding
|143,10
|-7,08
|223,61
|İpek Doğal Enerji
|13,05
|-1,06
|-0,23
|İskenderun Demir Çelik
|13,24
|2,72
|30,96
(Sürecek)
Kaynak: AA
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