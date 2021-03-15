Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,30 3,91 20,16 Acıpayam Selüloz 22,72 9,97 32,71 Adel Kalemcilik 25,74 -1,30 -24,81 Adese Alışveriş Ticaret 3,07 0,99 9,64 Afyon Çimento 4,84 -0,62 -5,28 Ak Enerji 2,01 1,01 -9,05 Akbank 6,05 -1,31 -12,70 Akçansa 18,78 -1,42 13,54 Akdeniz Yatırım Hold. 2,52 2,86 4,86 Akfen GMYO 4,31 0,47 -11,32 Akın Tekstil 59,70 2,93 87,97 Akiş GMYO 2,44 2,52 -12,62 Akmerkez GMYO 57,65 -0,77 -10,47 Aksa 17,90 0,67 22,69 Aksa Enerji 11,45 -0,95 53,90 Aksigorta 10,30 4,36 10,75 Aksu Enerji 6,84 0,15 -9,37 Alarko Carrıer 437,00 5,30 19,76 Alarko GMYO 29,32 0,83 12,08 Alarko Holding 11,92 -1,32 37,96 Albaraka Türk 1,96 -0,51 1,03 Alcatel Lucent Teletaş 35,02 -3,42 18,07 Alkim Kağıt 18,94 -0,84 39,80 Alkim Kimya 18,22 -0,87 25,33 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,57 0,00 17,35 Altınyunus Çeşme 79,50 -2,99 59,13 Anadolu Efes 25,00 -2,11 7,85 Anadolu Grubu Holding 27,18 -1,52 3,30 Anadolu Hayat Emek. 11,41 0,44 31,60 Anadolu Isuzu 21,90 3,50 21,67 Anadolu Sigorta 8,19 1,61 8,48 Anel Elektrik 4,50 3,93 41,96 Arçelik 35,82 -1,10 17,83 ARD Bilişim Teknolojileri 59,55 2,14 23,86 Arena Bilgisayar 64,00 9,97 86,05 Armada Bilgisayar 61,80 2,32 25,92 Arsan Tekstil 9,00 -1,96 23,46 Arzum Ev Aletleri 24,68 -0,80 0,24 Aselsan 17,28 0,99 -5,32 Ata GMYO 6,31 7,31 14,52 Atakule GMYO 3,86 -0,52 53,17 Atlantis Yatırım Holding 5,82 -4,59 4,68 Atlas Yat. Ort. 1,58 -1,86 -9,71 AvivaSA Emeklilik Hayat 19,16 0,31 6,32 Avrasya GMYO 3,34 -3,75 27,51 Avrasya Petrol ve Tur. 3,54 -3,28 10,62 Avrupa Yatırım Holding 6,86 -0,58 14,33 Ayen Enerji 8,15 -1,21 50,65 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,29 -3,49 17,09 Aygaz 16,95 -1,17 15,70 Bagfaş 26,54 -2,78 32,70 Bak Ambalaj 26,34 -0,53 30,40 Balatacılar Balatacılık 8,15 -4,00 -1,09 Bantaş Ambalaj 4,98 2,26 6,18 Banvit 55,85 -0,27 7,40 Baştaş Başkent Çimento 14,76 -6,29 -15,03 Batı Çimento 16,81 -0,71 256,90 Batısöke Çimento 3,72 3,33 52,46 Bayrak Taban Sanayi 11,36 0,44 7,07 Bera Holding 24,68 -2,30 21,70 Berkosan Yalıtım 12,56 0,80 40,81 Beşiktaş Futbol Yat. 5,04 9,80 24,75 Beyaz Filo 14,22 -1,73 39,69 Bilici Yatırım 9,92 1,54 49,40 Bim Mağazalar 71,25 0,00 -3,11 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,61 9,66 -24,57 Bizim Mağazaları 15,14 0,26 -1,43 Borusan Mannesmann 34,12 1,67 22,73 Borusan Yat. Paz. 497,70 1,36 8,93 Bosch Fren Sistemleri 1.210,00 1,11 -2,33 Bossa 27,06 2,81 51,60 Brisa 29,70 -1,00 48,95 Burçelik 26,14 -2,02 24,36 Burçelik Vana 35,52 -4,72 -28,47 Bursa Çimento 4,23 -1,40 -15,02 Carrefoursa 63,00 -1,18 -12,26 Casa Emtia Petrol 169,20 -10,00 59,62 Ceo Event Medya 6,49 1,41 0,93 Coca Cola İçecek 73,30 0,41 12,57 Cosmos Yat. Holding 11,90 -0,58 47,64 Credıtwest Faktorıng 5,64 0,71 -3,92 Çelebi 314,70 0,00 72,41 Çelik Halat 9,00 -0,77 -1,07 Çemaş Döküm 1,58 1,28 -7,20 Çemtaş 16,55 -0,30 4,08 Çimbeton 327,30 -3,08 10,39 Çimentaş 42,50 0,00 17,53 Çimsa 22,02 -0,36 23,71 Çuhadaroğlu Metal 7,73 0,78 0,00 Dagi Giyim 7,79 -2,01 -3,47 Dagi Yatırım Holding 15,20 1,54 17,83 Dardanel 33,88 1,32 1,13 Datagate Bilgisayar 16,13 -0,55 0,12 Demısaş Döküm 8,29 2,22 25,42 Denge Holding 8,25 0,00 50,55 Deniz GMYO 5,81 -3,17 69,88 Derimod 11,62 1,13 19,30 Derlüks Deri 8,70 -0,91 -1,36 Desa Deri 13,11 2,50 34,60 Despec Bilgisayar 13,15 0,31 0,69 Deva Holding 30,46 -0,46 26,18 Dinamik Isı Makina Yalıtım 16,07 0,44 48,11 Diriteks Diriliş Tekstil 7,02 -10,00 88,20 Ditaş Doğan 18,45 1,93 41,61 DO-CO 642,00 -1,53 1,90 Doğan Burda 18,78 -1,16 -16,31 Doğan Holding 3,48 -2,25 13,36 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,07 6,97 31,82 Doğusan 5,32 -1,48 21,46 Doğuş GMYO 12,29 -2,46 50,43 Doğuş Otomotiv 31,64 0,57 10,09 Döktaş Dökümcülük 32,96 -2,94 7,64 Duran Doğan Basım 12,90 5,31 22,97 Dyo Boya 15,53 -2,88 36,71 Eczacıbaşı İlaç 7,34 0,00 -1,61 Eczacıbaşı Yatırım 59,95 6,48 116,11 Edip Gayrimenkul 3,77 1,62 13,55 Ege Endüstri 1.632,60 4,99 -5,48 Ege Gübre 249,30 9,97 71,69 Ege Profil 35,40 -0,17 -7,43 Ege Seramik 14,05 0,79 36,54 Egeplast 36,56 6,90 9,79 Ekiz Kimya 7,15 -1,92 0,28 Emek Elektrik 2,62 0,77 -8,24 Eminiş Ambalaj 25,50 -5,56 -30,78 Emlak Konut GMYO 2,23 -2,62 4,21 Enerjisa Enerji 11,92 -2,30 -4,72 Enka İnşaat 8,25 0,49 11,94 Erbosan 65,35 -1,51 59,39 Ereğli Demir Çelik 16,75 -0,30 12,19 Ersu Gıda 5,10 0,99 3,24 Escort Teknoloji 7,62 -0,26 15,98 Esenboğa Elektrik 42,86 9,95 125,22 Etiler Gıda 5,55 -0,89 39,45 Euro Kapital Yat. Ort. 4,07 -1,21 5,71 Euro Trend Yat. Ort. 3,66 -2,14 1,67 Euro Yat. Ort. 4,55 -4,41 0,89 Euro Yatırım Holding 3,26 -0,91 14,79 Fade Gıda 14,70 0,14 137,48 Fenerbahçe Futbol 31,54 -9,99 6,70 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,25 -2,04 -1,88 F-M İzmit Piston 170,30 2,22 37,01 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,83 6,93 29,16 Ford Otosan 189,50 5,63 50,40 Formet Celik Kapi Sanayi 3,62 -4,23 -23,79 Frigo Pak Gıda 34,32 -3,05 63,58 Galatasaray Sportif 3,95 3,40 -2,47 Garanti Bankası 8,72 -2,24 -15,91 Garanti Faktoring 12,13 -1,46 8,98 Garanti Yat. Ort. 3,64 -4,96 12,69 Gedik Y. Men. Değ. 23,26 -3,24 84,60 Gediz Ambalaj 38,76 -1,52 44,63 Gentaş 6,07 2,88 2,19 Gersan Elektrik 7,16 -0,83 16,61 Global Men. Değ. 7,33 -1,21 21,96 Global Yat. Holding 5,92 0,51 26,50 Good-Year 8,82 -1,34 5,50 Göltaş Çimento 63,40 -6,00 53,66 Gözde Girişim 9,14 9,99 14,54 GSD Denizcilik 6,28 -2,03 24,60 GSD Holding 2,37 -2,07 -5,58 Gübre Fabrik. 78,75 -1,13 -8,48 Güler Yat. Holding 10,19 -3,32 -6,26 Halk GMYO 3,42 -0,87 6,54 Hatay Tekstil 22,68 -1,48 62,58 Hedef Girişim 4,33 5,87 26,37 Hektaş 30,70 -2,48 60,99 HUB Girişim 19,17 5,68 5,33 Hürriyet Gzt. 2,17 -1,36 3,33 ICBC Turkey Bank 6,26 -1,26 -3,69 İdealist Danışmanlık 62,45 9,95 363,97 İdealist GMYO 10,55 4,25 55,15 İhlas Ev Aletleri 1,70 0,00 -9,57 İhlas Gayrimenkul 1,18 -0,84 -5,60 İhlas Gazetecilik 3,09 -0,32 -23,89 İhlas Holding 0,95 3,26 -15,38 İhlas Yayın Holding 1,00 1,01 -12,28 İndeks Bilgisayar 31,22 -2,19 63,20 Info Yatırım 6,98 -1,97 8,22 İntema 47,70 -2,65 19,55 Inveo Yatırım Holding 143,10 -7,08 223,61 İpek Doğal Enerji 13,05 -1,06 -0,23 İskenderun Demir Çelik 13,24 2,72 30,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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