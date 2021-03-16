Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

16.03.2021 18:55
Borsada günlük işlemler (1), System.String[]

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım9,06-2,5817,05
Acıpayam Selüloz24,989,9545,91
Adel Kalemcilik25,32-1,63-26,04
Adese Alışveriş Ticaret3,080,3310,00
Afyon Çimento4,870,62-4,70
Ak Enerji2,00-0,50-9,50
Akbank6,090,66-12,12
Akçansa18,950,9114,57
Akdeniz Yatırım Hold.2,47-1,982,78
Akfen GMYO4,412,32-9,26
Akın Tekstil58,75-1,5984,98
Akiş GMYO2,440,00-12,62
Akmerkez GMYO59,603,38-7,44
Aksa17,970,3923,17
Aksa Enerji11,601,3155,91
Aksigorta10,15-1,469,14
Aksu Enerji6,81-0,44-9,77
Alarko Carrıer446,002,0622,23
Alarko GMYO29,02-1,0210,93
Alarko Holding11,88-0,3437,50
Albaraka Türk1,970,511,55
Alcatel Lucent Teletaş35,060,1118,21
Alkim Kağıt18,48-2,4336,41
Alkim Kimya18,20-0,1125,19
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,53-1,5615,53
Altınyunus Çeşme78,80-0,8857,73
Anadolu Efes24,42-2,325,35
Anadolu Grubu Holding27,300,443,76
Anadolu Hayat Emek.11,20-1,8429,18
Anadolu Isuzu21,80-0,4621,11
Anadolu Sigorta8,15-0,497,95
Anel Elektrik4,602,2245,11
Arçelik35,960,3918,29
ARD Bilişim Teknolojileri59,950,6724,69
Arena Bilgisayar60,20-5,9475,00
Armada Bilgisayar59,70-3,4021,64
Arsan Tekstil9,050,5624,14
Arzum Ev Aletleri24,34-1,38-1,14
Aselsan17,24-0,23-5,53
Ata GMYO6,18-2,0612,16
Atakule GMYO3,78-2,0750,00
Atlantis Yatırım Holding5,60-3,780,72
Atlas Yat. Ort.1,590,63-9,14
AvivaSA Emeklilik Hayat18,71-2,353,82
Avrasya GMYO3,24-2,9923,69
Avrasya Petrol ve Tur.3,53-0,2810,31
Avrupa Yatırım Holding7,235,3920,50
Ayen Enerji7,67-5,8941,77
Ayes Çelik Hasır ve Çit13,00-2,1814,54
Aygaz16,68-1,5913,86
Bagfaş26,720,6833,60
Bak Ambalaj26,30-0,1530,20
Balatacılar Balatacılık8,959,828,62
Bantaş Ambalaj4,95-0,605,54
Banvit55,80-0,097,31
Baştaş Başkent Çimento14,70-0,41-15,37
Batı Çimento16,35-2,74247,13
Batısöke Çimento3,70-0,5451,64
Bayrak Taban Sanayi11,955,1912,63
Bera Holding24,34-1,3820,02
Berkosan Yalıtım12,741,4342,83
Beşiktaş Futbol Yat.5,549,9237,13
Beyaz Filo14,230,0739,78
Bilici Yatırım10,919,9864,31
Bim Mağazalar72,251,40-1,75
Birko Mensucat1,100,00-0,90
Birlik Mensucat2,879,96-17,05
Bizim Mağazaları15,140,00-1,43
Borusan Mannesmann34,601,4124,46
Borusan Yat. Paz.496,00-0,348,56
Bosch Fren Sistemleri1.201,40-0,71-3,03
Bossa26,56-1,8548,80
Brisa29,940,8150,15
Burçelik25,78-1,3822,65
Burçelik Vana34,96-1,58-29,60
Bursa Çimento4,21-0,47-15,42
Carrefoursa61,80-1,90-13,93
Casa Emtia Petrol152,40-9,9343,77
Ceo Event Medya6,490,000,93
Coca Cola İçecek74,701,9114,72
Cosmos Yat. Holding12,000,8448,88
Credıtwest Faktorıng5,50-2,48-6,30
Çelebi302,80-3,7865,90
Çelik Halat8,87-1,44-2,50
Çemaş Döküm1,611,90-5,44
Çemtaş17,103,327,54
Çimbeton316,60-3,276,78
Çimentaş42,20-0,7116,70
Çimsa22,763,3627,87
Çuhadaroğlu Metal7,740,130,13
Dagi Giyim7,51-3,59-6,94
Dagi Yatırım Holding16,146,1825,12
Dardanel33,22-1,95-0,84
Datagate Bilgisayar16,301,051,18
Demısaş Döküm8,17-1,4523,60
Denge Holding8,10-1,8247,81
Deniz GMYO5,810,0069,88
Derimod11,55-0,6018,58
Derlüks Yatırım Holding8,720,23-1,13
Desa Deri13,553,3639,12
Despec Bilgisayar13,13-0,150,54
Deva Holding30,36-0,3325,77
Dinamik Isı Makina Yalıtım15,95-0,7547,00
Diriteks Diriliş Tekstil6,80-3,1382,31
Ditaş Doğan17,95-2,7137,78
DO-CO641,00-0,161,75
Doğan Burda18,950,91-15,55
Doğan Holding3,500,5714,01
Doğtaş Kelebek Mobilya3,131,9534,40
Doğusan5,360,7522,37
Doğuş GMYO12,04-2,0347,37
Doğuş Otomotiv34,809,9921,09
Döktaş Dökümcülük36,249,9518,35
Duran Doğan Basım13,111,6324,98
Dyo Boya16,033,2241,11
Eczacıbaşı İlaç7,29-0,68-2,28
Eczacıbaşı Yatırım59,80-0,25115,57
Edip Gayrimenkul3,800,8014,46
Ege Endüstri1.607,00-1,57-6,97
Ege Gübre236,00-5,3362,53
Ege Profil35,841,24-6,28
Ege Seramik13,99-0,4335,96
Egeplast34,00-7,002,10
Ekiz Kimya6,99-2,24-1,96
Emek Elektrik2,723,82-4,74
Eminiş Ambalaj26,102,35-29,15
Emlak Konut GMYO2,250,905,14
Enerjisa Enerji11,990,59-4,16
Enka İnşaat8,19-0,7311,13
Erbosan64,80-0,8458,05
Ereğli Demir Çelik16,800,3012,53
Ersu Gıda5,201,965,26
Escort Teknoloji7,680,7916,89
Esenboğa Elektrik41,72-2,66119,23
Etiler Gıda6,028,4751,26
Euro Kapital Yat. Ort.4,00-1,723,90
Euro Trend Yat. Ort.3,65-0,271,39
Euro Yat. Ort.4,51-0,880,00
Euro Yatırım Holding3,301,2316,20
Fade Gıda15,656,46152,83
Fenerbahçe Futbol29,46-6,59-0,34
Flap Kongre Toplantı Hiz.6,514,162,20
F-M İzmit Piston168,30-1,1735,40
Fonet Bilgi Teknolojileri16,29-3,2125,02
Ford Otosan208,409,9765,40
Formet Celik Kapi Sanayi3,61-0,28-24,00
Frigo Pak Gıda32,92-4,0856,91
Galatasaray Sportif4,144,812,22
Garanti Bankası8,861,61-14,56
Garanti Faktoring12,180,419,43
Garanti Yat. Ort.3,36-7,694,02
Gedik Y. Men. Değ.23,501,0386,51
Gediz Ambalaj39,000,6245,52
Gentaş5,97-1,650,51
Gersan Elektrik7,180,2816,94
Global Men. Değ.7,907,7831,45
Global Yat. Holding6,255,5733,55
Good-Year8,870,576,10
Göltaş Çimento62,20-1,8950,75
Gözde Girişim8,82-3,5010,53
GSD Denizcilik6,20-1,2723,02
GSD Holding2,390,84-4,78
Gübre Fabrik.78,50-0,32-8,77
Güler Yat. Holding10,14-0,49-6,72
Halk GMYO3,543,5110,28
Hatay Tekstil22,12-2,4758,57
Hedef Girişim4,23-2,3123,45
Hektaş30,840,4661,72
HUB Girişim19,13-0,215,11
Hürriyet Gzt.2,180,463,81
ICBC Turkey Bank6,25-0,16-3,85
İdealist Danışmanlık68,109,05405,94
İdealist GMYO10,34-1,9952,06
İhlas Ev Aletleri1,69-0,59-10,11
İhlas Gayrimenkul1,190,85-4,80
İhlas Gazetecilik3,172,59-21,92
İhlas Holding0,92-3,16-18,05
İhlas Yayın Holding0,98-2,00-14,04
İndeks Bilgisayar31,10-0,3862,57
Info Yatırım6,980,008,22
İntema45,82-3,9414,84
Inveo Yatırım Holding141,10-1,40219,09
İpek Doğal Enerji13,311,991,76
İskenderun Demir Çelik13,300,4531,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Eski eşi tarafından sokak ortasında acımasızca dövülen kadın, korkunç anları anlattı TFF, Ahmet Çakar'ın iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu Rapid Wien'in Türk yıldızları Avusturya Milli Takımı'nı seçti Zeytin ağaçlarını kestiği gerekçesiyle tartıştığı abisini tüfeğiyle öldürdü Metrobüste uyuyakalan kadının yardım istediği kişi sapık çıktı: Siz de baya iyiymişsiniz Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu Deney yaptığını iddia ederek kadınlara cinsel içerikli sorular sorup, sosyal medyada paylaştı Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu'nun yeni işi belli oldu
Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı Haciz için gittiği evde öldürülen genç avukatın evlilik hazırlığında olduğu ortaya çıktı         
18:59
Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi Elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi         
18:42
Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası Pendik ve Kartal sahilindeki kirliliğin sebebi belli oldu: Deniz salyası         
18:22
Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı Palu davasının kilit ismi Tuncer Ustael, açlık grevine başladı         
17:58
Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı Cardi B.'nin Türk müdürünün tavsiyesiyle şöhreti yakaladığı ortaya çıktı         
17:42
Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor Karadenizli gencin yolda zıpladığı izlenimi veren otomobili ilgi görüyor         
16:17
Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı? Yaşamını yitiren eski manken Karahan Çantay çalkantılı hayatında neler yaşadı?         
15:27
Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu Sıfır kilometre cipleri taşıyan tır devrildi, araçlar oyuncak araba gibi tarlaya savruldu         
15:10
Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı Marketten aldığı kaşar peynirin içinde lastik eldiven çıktı         
14:33
Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz Son Dakika! Ali Koç: 2 milyar euroluk Türk otomotiv sektörünün bugüne kadarki en büyük yatırımını gerçekleştireceğiz         
14:26
Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi Haciz için gittiği evde göğsünden vurulan avukat yaşamını yitirdi         
14:19
Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz Türkeş'in oğlu, Bahçeli'nin 7 yıl önceki videosunu yayınlayıp çağrı yaptı: İttifakı boz         
14:07
Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı Sağlık Bakanı Koca haklı çıktı! AstraZeneca korona aşısıyla ilgili siparişler peş peşe iptal edilmeye başladı         
13:49
Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu Eski FIFA kokartlı hakem Deniz Ateş Bitnel, F.Bahçe maçına damga vuran ofsayt pozisyonuna son noktayı koydu         
12:29
Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira Doğadan toplattığı meyan köklerini çay haline getirip yurt dışına satıyor! Yıllık kazancı 1 milyon lira         
11:03
TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı         
09:12
Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı Gigi Hadid yüzünü sır gibi sakladığı kızını yanlışlıkla paylaştı         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2021 19:09:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei