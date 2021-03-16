Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 9,06 -2,58 17,05 Acıpayam Selüloz 24,98 9,95 45,91 Adel Kalemcilik 25,32 -1,63 -26,04 Adese Alışveriş Ticaret 3,08 0,33 10,00 Afyon Çimento 4,87 0,62 -4,70 Ak Enerji 2,00 -0,50 -9,50 Akbank 6,09 0,66 -12,12 Akçansa 18,95 0,91 14,57 Akdeniz Yatırım Hold. 2,47 -1,98 2,78 Akfen GMYO 4,41 2,32 -9,26 Akın Tekstil 58,75 -1,59 84,98 Akiş GMYO 2,44 0,00 -12,62 Akmerkez GMYO 59,60 3,38 -7,44 Aksa 17,97 0,39 23,17 Aksa Enerji 11,60 1,31 55,91 Aksigorta 10,15 -1,46 9,14 Aksu Enerji 6,81 -0,44 -9,77 Alarko Carrıer 446,00 2,06 22,23 Alarko GMYO 29,02 -1,02 10,93 Alarko Holding 11,88 -0,34 37,50 Albaraka Türk 1,97 0,51 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 35,06 0,11 18,21 Alkim Kağıt 18,48 -2,43 36,41 Alkim Kimya 18,20 -0,11 25,19 Altınyağ Madencilik ve Enerji 2,53 -1,56 15,53 Altınyunus Çeşme 78,80 -0,88 57,73 Anadolu Efes 24,42 -2,32 5,35 Anadolu Grubu Holding 27,30 0,44 3,76 Anadolu Hayat Emek. 11,20 -1,84 29,18 Anadolu Isuzu 21,80 -0,46 21,11 Anadolu Sigorta 8,15 -0,49 7,95 Anel Elektrik 4,60 2,22 45,11 Arçelik 35,96 0,39 18,29 ARD Bilişim Teknolojileri 59,95 0,67 24,69 Arena Bilgisayar 60,20 -5,94 75,00 Armada Bilgisayar 59,70 -3,40 21,64 Arsan Tekstil 9,05 0,56 24,14 Arzum Ev Aletleri 24,34 -1,38 -1,14 Aselsan 17,24 -0,23 -5,53 Ata GMYO 6,18 -2,06 12,16 Atakule GMYO 3,78 -2,07 50,00 Atlantis Yatırım Holding 5,60 -3,78 0,72 Atlas Yat. Ort. 1,59 0,63 -9,14 AvivaSA Emeklilik Hayat 18,71 -2,35 3,82 Avrasya GMYO 3,24 -2,99 23,69 Avrasya Petrol ve Tur. 3,53 -0,28 10,31 Avrupa Yatırım Holding 7,23 5,39 20,50 Ayen Enerji 7,67 -5,89 41,77 Ayes Çelik Hasır ve Çit 13,00 -2,18 14,54 Aygaz 16,68 -1,59 13,86 Bagfaş 26,72 0,68 33,60 Bak Ambalaj 26,30 -0,15 30,20 Balatacılar Balatacılık 8,95 9,82 8,62 Bantaş Ambalaj 4,95 -0,60 5,54 Banvit 55,80 -0,09 7,31 Baştaş Başkent Çimento 14,70 -0,41 -15,37 Batı Çimento 16,35 -2,74 247,13 Batısöke Çimento 3,70 -0,54 51,64 Bayrak Taban Sanayi 11,95 5,19 12,63 Bera Holding 24,34 -1,38 20,02 Berkosan Yalıtım 12,74 1,43 42,83 Beşiktaş Futbol Yat. 5,54 9,92 37,13 Beyaz Filo 14,23 0,07 39,78 Bilici Yatırım 10,91 9,98 64,31 Bim Mağazalar 72,25 1,40 -1,75 Birko Mensucat 1,10 0,00 -0,90 Birlik Mensucat 2,87 9,96 -17,05 Bizim Mağazaları 15,14 0,00 -1,43 Borusan Mannesmann 34,60 1,41 24,46 Borusan Yat. Paz. 496,00 -0,34 8,56 Bosch Fren Sistemleri 1.201,40 -0,71 -3,03 Bossa 26,56 -1,85 48,80 Brisa 29,94 0,81 50,15 Burçelik 25,78 -1,38 22,65 Burçelik Vana 34,96 -1,58 -29,60 Bursa Çimento 4,21 -0,47 -15,42 Carrefoursa 61,80 -1,90 -13,93 Casa Emtia Petrol 152,40 -9,93 43,77 Ceo Event Medya 6,49 0,00 0,93 Coca Cola İçecek 74,70 1,91 14,72 Cosmos Yat. Holding 12,00 0,84 48,88 Credıtwest Faktorıng 5,50 -2,48 -6,30 Çelebi 302,80 -3,78 65,90 Çelik Halat 8,87 -1,44 -2,50 Çemaş Döküm 1,61 1,90 -5,44 Çemtaş 17,10 3,32 7,54 Çimbeton 316,60 -3,27 6,78 Çimentaş 42,20 -0,71 16,70 Çimsa 22,76 3,36 27,87 Çuhadaroğlu Metal 7,74 0,13 0,13 Dagi Giyim 7,51 -3,59 -6,94 Dagi Yatırım Holding 16,14 6,18 25,12 Dardanel 33,22 -1,95 -0,84 Datagate Bilgisayar 16,30 1,05 1,18 Demısaş Döküm 8,17 -1,45 23,60 Denge Holding 8,10 -1,82 47,81 Deniz GMYO 5,81 0,00 69,88 Derimod 11,55 -0,60 18,58 Derlüks Yatırım Holding 8,72 0,23 -1,13 Desa Deri 13,55 3,36 39,12 Despec Bilgisayar 13,13 -0,15 0,54 Deva Holding 30,36 -0,33 25,77 Dinamik Isı Makina Yalıtım 15,95 -0,75 47,00 Diriteks Diriliş Tekstil 6,80 -3,13 82,31 Ditaş Doğan 17,95 -2,71 37,78 DO-CO 641,00 -0,16 1,75 Doğan Burda 18,95 0,91 -15,55 Doğan Holding 3,50 0,57 14,01 Doğtaş Kelebek Mobilya 3,13 1,95 34,40 Doğusan 5,36 0,75 22,37 Doğuş GMYO 12,04 -2,03 47,37 Doğuş Otomotiv 34,80 9,99 21,09 Döktaş Dökümcülük 36,24 9,95 18,35 Duran Doğan Basım 13,11 1,63 24,98 Dyo Boya 16,03 3,22 41,11 Eczacıbaşı İlaç 7,29 -0,68 -2,28 Eczacıbaşı Yatırım 59,80 -0,25 115,57 Edip Gayrimenkul 3,80 0,80 14,46 Ege Endüstri 1.607,00 -1,57 -6,97 Ege Gübre 236,00 -5,33 62,53 Ege Profil 35,84 1,24 -6,28 Ege Seramik 13,99 -0,43 35,96 Egeplast 34,00 -7,00 2,10 Ekiz Kimya 6,99 -2,24 -1,96 Emek Elektrik 2,72 3,82 -4,74 Eminiş Ambalaj 26,10 2,35 -29,15 Emlak Konut GMYO 2,25 0,90 5,14 Enerjisa Enerji 11,99 0,59 -4,16 Enka İnşaat 8,19 -0,73 11,13 Erbosan 64,80 -0,84 58,05 Ereğli Demir Çelik 16,80 0,30 12,53 Ersu Gıda 5,20 1,96 5,26 Escort Teknoloji 7,68 0,79 16,89 Esenboğa Elektrik 41,72 -2,66 119,23 Etiler Gıda 6,02 8,47 51,26 Euro Kapital Yat. Ort. 4,00 -1,72 3,90 Euro Trend Yat. Ort. 3,65 -0,27 1,39 Euro Yat. Ort. 4,51 -0,88 0,00 Euro Yatırım Holding 3,30 1,23 16,20 Fade Gıda 15,65 6,46 152,83 Fenerbahçe Futbol 29,46 -6,59 -0,34 Flap Kongre Toplantı Hiz. 6,51 4,16 2,20 F-M İzmit Piston 168,30 -1,17 35,40 Fonet Bilgi Teknolojileri 16,29 -3,21 25,02 Ford Otosan 208,40 9,97 65,40 Formet Celik Kapi Sanayi 3,61 -0,28 -24,00 Frigo Pak Gıda 32,92 -4,08 56,91 Galatasaray Sportif 4,14 4,81 2,22 Garanti Bankası 8,86 1,61 -14,56 Garanti Faktoring 12,18 0,41 9,43 Garanti Yat. Ort. 3,36 -7,69 4,02 Gedik Y. Men. Değ. 23,50 1,03 86,51 Gediz Ambalaj 39,00 0,62 45,52 Gentaş 5,97 -1,65 0,51 Gersan Elektrik 7,18 0,28 16,94 Global Men. Değ. 7,90 7,78 31,45 Global Yat. Holding 6,25 5,57 33,55 Good-Year 8,87 0,57 6,10 Göltaş Çimento 62,20 -1,89 50,75 Gözde Girişim 8,82 -3,50 10,53 GSD Denizcilik 6,20 -1,27 23,02 GSD Holding 2,39 0,84 -4,78 Gübre Fabrik. 78,50 -0,32 -8,77 Güler Yat. Holding 10,14 -0,49 -6,72 Halk GMYO 3,54 3,51 10,28 Hatay Tekstil 22,12 -2,47 58,57 Hedef Girişim 4,23 -2,31 23,45 Hektaş 30,84 0,46 61,72 HUB Girişim 19,13 -0,21 5,11 Hürriyet Gzt. 2,18 0,46 3,81 ICBC Turkey Bank 6,25 -0,16 -3,85 İdealist Danışmanlık 68,10 9,05 405,94 İdealist GMYO 10,34 -1,99 52,06 İhlas Ev Aletleri 1,69 -0,59 -10,11 İhlas Gayrimenkul 1,19 0,85 -4,80 İhlas Gazetecilik 3,17 2,59 -21,92 İhlas Holding 0,92 -3,16 -18,05 İhlas Yayın Holding 0,98 -2,00 -14,04 İndeks Bilgisayar 31,10 -0,38 62,57 Info Yatırım 6,98 0,00 8,22 İntema 45,82 -3,94 14,84 Inveo Yatırım Holding 141,10 -1,40 219,09 İpek Doğal Enerji 13,31 1,99 1,76 İskenderun Demir Çelik 13,30 0,45 31,55 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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